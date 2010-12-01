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Конфискация IN REM: Свет в конце туннеля?

Доходы богатых россиян выше доходов бедных в 800 раз. Почему?

№ 47(237) от 02.12.2010 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]

Конфискация IN REM: Свет в конце туннеля?

30 ноября Дмитрий Медведев выступил с третьим Посланием Федеральному собранию. Основное внимание он уделил демографии и модернизации страны. О необходимости борьбы с коррупцией президент сказал гораздо меньше. А проблема стоит очень серьезно. В последнее время все чаще идут разговоры о том, что в Уголовный кодекс нужно вернуть изрядно подзабытую статью о конфискации. Она была изъята из УК в 2003 году. Вернулась туда в 2006-м, но в весьма расплывчатой форме. Юристы утверждают: статья не работает. Но нужна ли большой и богатой России такая мера, как конфискация имущества? Может, у нас нет наглых воров и отпетых мошенников? И мы близки к модели шведского социализма? Отнюдь… Вот и Росстат недавно опубликовал данные о состоянии кошельков россиян. В крайней нищете в России живут 13,4% населения с доходом ниже 3422 рубля в месяц. В нищете пребывают 27,8% с доходом от 3422 до 7400 рублей. В бедности – 38,8% населения с доходом от 7400 до 17 тыс. рублей. «Богатыми среди бедных» являются 10,9% с доходом от 17 до 25 тыс. рублей. На уровне среднего достатка живут 7,3% с доходом от 25 до 50 тыс. рублей. К состоятельным относятся граждане с доходом от 50 до 75 тыс. рублей. Их число составляет 1,1%.

Криминальный шлейф

Таким образом, нищие и бедные составляют 80% населения современной России, то есть почти 113 млн. человек. А вот состояние 100 российских валютных миллиардеров оценивается в 520 млрд. долларов. Доходы самых бедных и самых богатых жителей России различаются в 800 раз! В чем же причина столь поразительной разницы? Кто виноват в том, что произошел такой социальный провал? Говорят, все это произошло из-за дикой коррупции в… правоохранительных органах. Вспомним апрель с.г.: президент Дм. Медведев  снял 17 высокопоставленных генералов МВД. За некоторыми из них тянулся длинный криминальный шлейф. Вот только об уголовных делах ничего не слышно! Похоже, реформа правоохранительных органов отчаянно буксует. А если буксует она, значит, не бывать благородным преобразованиям в здравоохранении, образовании, науке… Коррупция разъедает и эти сферы.

Из досье «АН»

Конфискация in rem применятся в международной практике в случаях, когда лицо невозможно привлечь к ответственности, но при этом имеются доказательства того, что имущество приобретено в результате коррупции. Конфискация in rem позволяет изымать имущество в таких случаях, когда его размер явно не соответствует законным источникам.

Валенки или телогрейка?

– Конфискация считалась одним из самых популярных наказаний в СССР, – рассказывает «АН» почетный адвокат России Александр Островский. – Изъятие имущества в пользу государства применялось в качестве наказания повсеместно. Осуждали с конфискацией за разбой, взятки, хищение в особо крупных размерах, валютные операции и измену Родине. Причем  забирали не только нажитое нечестным путем, а все имущество, кроме небольшого перечня вещей, не подлежащих изъятию. В него, к примеру, входила единственная теплая вещь  телогрейка или валенки. После распада СССР конфискация оказалась в ст. 52 УК РФ, но применялась уже не так активно. Из 865 человек, привлеченных в 2002 г. к уголовной ответственности за взятки, лишь у 33 была проведена конфискаций. В итоге этот инструмент был исключен из Уголовного кодекса. А основной финансовой санкцией стал уголовный штраф, размер которого вырос до 1 млн. рублей. Выходит, наворовал на миллиарды, а штраф можно заплатить в 1 «лимон». Или еще меньше, как это случилось с заместителем министра Шойгу – генералом Ганеевым.

«Персидские сады» «оборотня в погонах»

Лето 2003 года. По новостным каналам идут сообщения, что в солнечной Испании, в Марбелье, сотрудники Интерпола обнаружили особняки российских нуворишей. Хмурый обыватель готовился услышать про роскошную фазенду какого-нибудь Леши Хряка или Вахтанга Кутаисского, но прозвучали совсем иные имена. В частности, начальника собственной безопасности МЧС генерала Владимира Ганеева, а также фамилии 6 старших офицеров МУРа. Они были арестованы в Москве 25 июня 2003 года. Бандиты в погонах с целью шантажа подбрасывали гражданам оружие, боеприпасы и наркотики. Потом возбуждали уголовные дела. Их могли закрыть, если жертва соглашалась платить очень большие деньги. Ганеев был лидером в этой волчьей стае. Именно он предлагал уладить все вопросы «по рыночной цене». И те, кто соглашался, получал свободу. А отказавшимся подбрасывали героин. В СМИ за бандой Ганеева закрепилось название «оборотни в погонах». Помнится, министр Шойгу с пеной у рта доказывал, что генерала Ганеева подставили.

Но у того в Марбелье, в районе «Персидские сады», оказались апартаменты, записанные на супругу Инессу Ваговскую. Славный домик генерала Ганеева находился по соседству с коттеджами звезд Голливуда Антонио Бандераса и Шона Коннери. Какой же приговор получил Ганеев? 20 лет тюрьмы и 100 тыс. рублей штрафа. Конфискации имущества в России не было.

Информация к размышлению

По данным Научного центра против коррупции НИИ Российской правовой академии, по статье «Получение и дача взятки» в 2009 г. задержаны 779 человек.

По следам Саши Македонского

Испанские следователи сразу увидели то, что не хотел замечать генерал Шойгу: «оборотни в погонях» были тесно связаны с российскими криминальными авторитетами. В частности, они не чурались общения с членом преступной группировки, неким Андреем Пылевым (кличка Карлик). Он часто бывал в Марбелье. Россия по каналам Интерпола разыскивала Карлика по подозрению в убийстве киллера Александра Солоника (Саши Македонского). После того как арестовали Ганеева со товарищи, в Марбелье прошла операция «Белый кит». В ходе нее задержаны еще 58 человек (среди них были и наши граждане). В 28 банках власти Испании заблокировали более 72 млн. евро. И еще конфисковано свыше 400 объектов недвижимости.

Особняки всех наших подпольных миллионеров, включая фазенду генерала Ганеева, тоже конфисковали. Только не в доход России, хотя воровали оборотни здесь. Любопытная деталь. После задержания Ганеева под стражу были взяты еще 130 офицеров российской милиции.

Под «соусом» гуманизации

– Конфискация была исключена из мер наказания в 2003 году под «соусом» гуманизации системы наказаний и нежелания разорять семьи осужденных, – считает Александр Островский. – Но уже летом 2006 года депутаты вернули конфискацию в УК, озаботившись противодействием терроризму. Сегодня она грозит осужденным за убийство, похищение, тяжкий вред или незаконное лишение свободы человека, нарушение авторских и патентных прав, участие в преступном сообществе. Но на практике конфискация почти не применяется. В 2009 году под нее попали 511 человек. Верховный суд низкую эффективность нормы объясняет трудностями при доказательстве преступного происхождения имущества, подлежащего конфискации.

Но уже начались подвижки в этом направлении. 19 мая с.г. Генеральная прокуратура РФ направила письмо Владимиру Колесникову, заместителю председателя комитета Госдумы по безопасности. Законодателям предложено рассмотреть поправки к Уголовному кодексу – с тем, чтобы разрешить действия in rem (лат. – «против имущества»), направленные против собственности, а не против их владельца. Государство интересует в данном конкретном случае именно «вещь» в виде движимого и недвижимого имущества, происхождение которого владелец не может объяснить. Предлагаемые изменения соответствуют рекомендациям Группы государств против коррупции, сформулированным Советом Европы в 1999 году. В России о введении института конфискации заговорили потому, что страна вошла в Greco – группу государств, объединившихся против коррупции. И ратифицировала конвенцию Совета Европы. Именно эта группа предложила России разрешить конфискацию in rem. Эксперты Greco выдали России 26 рекомендаций. Но были ли они выполнены? Об этом – впереди.

Заметки на полях

В Государственной думе и Совете Федерации РФ заседают 12 миллиардеров, общее состояние которых более 40 млрд. долларов. Миллиардеры в России платят самые низкие в мире налоги (13%). Для сравнения: во Франции богатые платят 57%, в Дании – 61%, в Италии – 66%.

Мафия лезет в милицию

Российские СМИ, казалось бы, много пишут о коррупции в правоохранительных органах. Но вот такого материала, который опубликовала влиятельная британская газета «Телеграф», у нас еще не было.

«Мафия и криминалитет скупают в России должности в милиции, прокуратуре и других правоохранительных органах», – пишет британский журналист Эндрю Осборн. В его руки попал доклад антикоррупционной организации «Чистые руки», в котором описывается, как преступники покупают места в правоохранительной системе. Оказывается, наибольшей популярностью пользуется должность инспектора ГИБДД за 50 тыс. долларов.

В докладе организации «Чистые руки» утверждается: размер взяток должностным лицам в России непрерывно растет. За шесть месяцев 2010 г. взятки выросли в два раза! А сколько было задержано людей в погонах?

Чемоданы генерала Руцкого

Почему же статья о конфискации вдруг «выпала» из Уголовного кодекса? Давайте вернемся в 1992 год.

4 апреля 1992 г. Борис Ельцин подписал Указ №361 о борьбе с коррупцией. Тот запрещал госслужащим заниматься предпринимательской деятельностью.

8 октября 1992 г. Создана межведомственная комиссия по борьбе с коррупцией. Комиссию возглавил генерал А. Руцкой.

16 апреля 1993 г. А.Руцкой собрал «11 чемоданов» компромата. В «черных» списках были: Егор Гайдар, Геннадий Бурбулис, Владимир Шумейко, Александр Шохин, Анатолий Чубайс и Андрей Козырев.

Декабрь 1995 г. Ельцин отклонил принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации закон «О борьбе с коррупцией».

14 ноября 1997 г. ГД принимает закон о борьбе с коррупцией.

3 декабря 1997 г. СФ одобрил закон о борьбе с коррупцией.

19 декабря 1997 г. Ельцин отклонил Закон о борьбе с коррупцией.

Сентябрь 1998 г. ГД отклонила президентский Законопроект о борьбе с коррупцией.

28 февраля 2000 г. Обращение кандидата в президенты В. Путина к избирателям. Борьба с коррупцией не обозначена в числе приоритетов.

Ноябрь 2001 г. Законопроект «О противодействии коррупции» внесен в ГД и поступил в Комитет по безопасности.

2 ноября 2002 г. ГД принимает в первом чтении закон «О противодействии коррупции».

25 ноября 2002 г. В ГД приходит официальный отзыв правительства за подписью Алексея Кудрина. Депутатам сообщают, что их «антикоррупционные потуги противоречат отраслевому законодательству».

Странное ощущение от этих событий давно минувших дней. Казалось бы, кто-то постоянно и очень хладнокровно отодвигает принятие закона, столь необходимого стране, «разъедаемой коррупцией». И так же хладнокровно убирает статью о конфискации имущества.

Генерал Цукрук:из коммерции – в милицию

В мае 2007 г. в Волгограде был арестован начальник ГУВД генерал-майор Михаил Цукрук. Он обвинялся в организации поборов в ГИБДД, а также в получении взяток. Скандальный шлейф за Цукруком тянется с давних времен. Еще в 2005 г. он был главным милиционером Бурятии. Уже тогда генерала обвиняли в пособничестве нелегальной продаже леса и перевозке спирта. Далее. Якобы для нужд ГУВД Цукрук в 2005 г. приобрел шикарные иномарки. Они покупались «для сопровождения машин президента и премьера». За 8 млн. бюджетных рублей. Как потом выяснило следствие, ездили на этих иномарках сам генерал и члены его семьи. Далее. Цукрук открыто конфликтовал с главой Бурятии Леонидом Потаповым.

– Признаюсь, – рассказывал журналистам в 2002 г. Леонид Потапов, – у меня были серьезные сомнения в целесообразности назначения на должность министра генерала Цукрука. Он тогда возглавлял милицию общественной безопасности УВД Иркутской области. Но его отрицательно характеризовало руководство. Для меня и теперь загадка: как он умудрился прийти на службу в милицию из коммерческой организации?

Потапов оказался прав. Уже в 2003 г. прокуратура Бурятии установила: в ведомстве Цукрука укрывают преступления. Прокуроры выявили более 500 таких фактов. В 2004 г. – более 1300!

Какой приговор вынесен Цукруку? Два года лишения свободы условно. Никакой конфискации не было. За такие-то дела и два года условно? Недавно четыре года безо всяких «условно» получил мужик, укравший гуся у соседки в Рязанской области. Выходит, закон у нас работает, как флюгер?

Бюро по расследованию коррупции

Поучителен сингапурский опыт борьбы с коррупцией и применением конфискации.

«Коррупция была одной из черт нашего азиатского образа», – пишет в своей книге «Сингапурская история: из «третьего мира» – в первый» бывший премьер-министр Ли Куан Ю. В Сингапуре по его инициативе создали Бюро по расследованию коррупции. Директор бюро был уполномочен вести расследования против любого министра. Судам разрешили считать доказательством взяток несоответствие зарплаты чиновника имуществу или образу жизни. В 10 раз был увеличен штраф за коррупцию. И разрешена конфискация. Вскоре в сети попалась первая крупная рыба: член парламента Фей Ю Кок был обвинен в преступном злоупотреблении властью. Следом за Ю Коком попались и другие взяточники. Их начали массово сажать. И отбирать имущество. Пример личной честности подавал глава кабинета. Его официальная резиденция принадлежала правительству. У премьера не было никаких льгот, не было даже автомобиля с шофером! И жил он очень скромно.

К слову, власти оставили очень высокие зарплаты для судей. И Сингапур полностью победил коррупцию.

Что мешает нам создать Бюро по расследованию коррупции? И устроить несколько показательных процессов?

Агентство по контролю имущества мафии

– Конфискация in rem активно используется в законодательстве многих стран, – рассказывает Александр Островский. – В Италии конфискация in rem действует с 1980-х годов. За последние годы у мафии конфисковано почти 10 тысяч объектов недвижимости. В начале 2010 года итальянцы даже создали Агентство по контролю за имуществом мафиозных кланов. К слову, только за два года на Апеннинах арестовано более 5800 лиц, подозреваемых в связях мафией. К примеру, недавно полиция арестовала сицилийского предпринимателя Вито Никастри. У Никастри конфисковали собственность на 2 мрлд. евро. Значительная часть мафиозных инвестиций была вложена в 43 ветряные и солнечные энергетические компании. Позже было опечатано 100 вилл, участков земли и складов. Кстати, куда же идут средства, конфискованные у мафии? Они идут на социальные программы: на создание рабочих мест, на дома престарелых и хосписы. Были также созданы специальные консорциумы для решения вопросов использования земли, конфискованной у мафии. Эти участки стали передаваться кооперативам. Они начали производить экологически чистую продукцию под маркой «Стерилизовано законом».

Итальянские эксперты считают: изъятие имущества является сильным ударом по мафиозной организации: некоторые осужденные мафиози готовы были провести в тюрьме еще 10 лет, но только не лишаться собственности! Почему бы России не воспользоваться итальянским опытом?

Тотальные антимафиозные операции

Сегодняшняя ситуация в России напоминает Гонконг семидесятых. Именно в те годы полиция страны относилась к числу наиболее коррумпированных институтов власти. Коррупционеры в департаменте полиции создали собственный нелегальный синдикат. Получилась своего рода «синдикатная» коррупция в лице целых групп чиновников. Борьба с ней в Гонконге началась с ликвидации коррупции в органах полиции, потому что коррумпированная полиция способствовала ее распространению и в других правительственных органах. Расцвет коррупции поставил под угрозу приток инвестиций в экономику, что сделало невозможным проведение реформ. Разве не то же самое происходит сегодня в России?

Для искоренения коррупции был назначен новый генерал-губернатор Гонконга. Он предпринял очень решительные шаги. Была создана Независимая комиссия против коррупции. У нее были свой собственный бюджет и возможность нанимать персонал – не только следователей, но и бухгалтеров, экономистов и юристов. НКПК за короткое время удалось покончить с коррупцией.

Что мешает нам создать такую Независимую комиссию? Или перенять опыт Китая? Ежегодные Тотальные антимафиозные операции (с 1983 г.) позволили ликвидировать 1 200 000 преступных формирований. Ликвидации шли с помощью народной армии, милиции и органов госбезопасности. Всех мафиозных лидеров расстреляли. Никто не призывает к пролитию крови, но ситуацию с продажными правоохранителями надо переламывать. И вряд ли в этом поможет только новый Закон «О полиции».

Конфискация и защита свидетелей

Идем дальше. Объемы арестованного имущества в России мизерны. В 2007 г. ущерб от раскрытых коррупционных преступлений составил 5,632 млрд. руб., а имущества арестовали всего-то на 608 тысяч. Зато неуклонно растет количество нищих в России. И оба процесса очень тесно связаны! Об этом знают российские следственные органы.

Председатель Следственного комитета при Генеральной прокуратуре (СКП) Александр Бастрыкин предложил возобновить конфискацию имущества у осужденных. И не просто конфисковывать, а продавать. И на вырученные деньги обеспечивать защиту свидетелей. Об этом глава СКП заявил на совещании, посвященном защите свидетелей («АН» тоже поднимали эту горячую тему в материале «Свидетель требует парик и броневик», №156, 14.05.2009 г.). Казалось бы, очень хорошая идея! Но предложение прозвучало в апреле, а сегодня уже декабрь…

Ко всему прочему Россия не торопится выполнять рекомендации Совета Европы. В частности, из 26 рекомендаций выполнены лишь 12. Не были созданы административные суды для обжалования действий органов власти; не сокращен список лиц, пользующихся иммунитетом от уголовного преследования. Не введен запрет на подарки для чиновников. И не расширено число коррупционных статей, по которым может применяться конфискация имущества. Кто же опять тормозит процесс? Кому так не хочется, чтобы Россия стянула со своей шеи коррупционную петлю? И начала осуществлять конфискацию in rem.

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В Хабаровском крае рыба и красная икра поражены ртутью
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«Не дай-то бог, если начнутся проблемы у бойцов и их семей!»
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«Но ведь Путин абсолютно не такой...»

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