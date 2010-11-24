Питерский ученый предъявляет академику РАН тяжкие обвинения

25 октября прошло первое заседание Кировского суда Санкт-Петербурга по иску Виктора Петрика о защите деловой репутации к трем академикам РАН (Российской академии наук) и директору ГОИ им. С.И. Вавилова (Государственный оптический институт). По выражению заявителя, иски предъявлены за клевету, выдумки, подлоги с документами. Но никто из академиков из комиссии по лженауке при президиуме РАН в суд не явился. Не приехал ни один адвокат. «Произошла самая тупая реакция, то есть они вообще не отреагировали, – прокомментировал случившееся В. Петрик, – очевидно, думают, что на этом все закончится. Но еще две такие неявки, и решение по искам будет вынесено без них. А дальше штрафы, понятые, вынос мебели и все остальное…»

Информационный скандал, развернувшийся вокруг петербургского ученого, заинтересовал редколлегию еженедельника. Главный редактор «Аргументов неделi» Андрей Угланов встретился с изобретателем, доктором технических наук Виктором ПЕТРИКОМ в его лаборатории под Всеволожском (Ленинградская область).

Открытие графена

– Виктор Иванович, многих очень волнует детективная история, связанная с государственной программой «Чистая вода». Вы, как известно, являетесь изобретателем уникальных фильтров по ее очистке. А ваш соавтор – руководитель партии «Единая Россия» Б. Грызлов. Это должно было отгородить вас от всяких происков. Более того – способствовать тому, чтобы реализацию программы «Чистая вода» поручили вам с выделением огромных средств из бюджета. Но вдруг появилось большое число публикаций о том, что этот проект – чуть ли не афера. Получается, что свобода слова в России поистине безгранична, если даже «крыша» видного партийного функционера не смогла вам помочь?

– Осуществляемая на меня атака комплексная. При этом, как мне кажется, на данный момент заказчики хватили лишнего. Уже любому понятно, что на эту акцию расходуются огромные деньги.

С Борисом Грызловым история давняя. Ему рассказали о моих технологиях, когда он еще возглавлял движение «Единство». Он появился у меня в лаборатории с целью ознакомления с новыми углеродными материалами, которые были предназначены для очистки воды. Но первыми, кто приступил к их изучению, были Институт криминалистики ФСБ России и непосредственно его руководитель генерал-майор Анатолий Владимирович Фесенко, доктор физико-математических наук. Он посещал мои лаборатории с сотрудниками минимум двадцать раз. Видимо, эти структуры и предложили Борису Вячеславовичу познакомиться с технологиями, которые, с их точки зрения, могли иметь важное значение, в том числе и для оборонного комплекса страны. В те годы именно Институт криминалистики ФСБ впервые употребил в своем заключении термин «графены»: «Таким образом, УСВР (углеродная смесь высокой реакционной способности) – это гомогенная углеродная масса, состоящая из связанных ван-дер-ваальсовыми силами графенов – плоских элементов графитовой структуры, графитовых пакетов, а также продуктов их хаотического сращивания».

– В каком году это было?

– В 1996 году я разработал технологию промышленного производства углеродного материала, которому дал название УСВР. К исследованиям этого материала приступили в Институте криминалистики в 1997-м. Первое заключение этим институтом было выдано в 1998 году.

– То есть слово «графен» написано в официальном документе в 1998 году?

– Я привел выше цитату из заключения, я ее помню наизусть. Копии заключений Института криминалистики ФСБ и электронные снимки УСВР, состоящего из графенов и других углеродных фрагментов, уже много лет размещены на моих сайтах. В 1999 году Институт криминалистики ФСБ передал УСВР и свои результаты исследований на изу­чение в Московский институт электронной техники. В то время единственный в России так называемый зондовый микроскоп был только у них.

Руководил работой замечательный ученый Владимир Кирилович Неволин. В 2000 году впервые в научных вестниках вышла наша совместная статья. Потом вторая, третья и т.д. Тогда весь научный мир был увлечен углеродными нанотрубками. Мы провели уникальные исследования свойств углеродных нанотрубок, полученных непосредственно из графенов путем термической обработки в присутствии катализаторов. Такие углеродные каркасные образования исследовались впервые. При этом впервые были показаны ветвящиеся углеродные нанотрубки, нанокольца и пр. В 2001 году Международная ассоциация авторов научных открытий удостоверила мое открытие и выдала диплом: «Явление образования наноструктурных углеродных комплексов».

– Это тот самый графен – атомарная графитовая пленка, за изучение которой была присуждена Нобелевская премия двум нашим бывшим соотечественникам?

– Совершенно верно. И во всех наших статьях сообщалось, что графены получены способом холодной деструкции графита. Отдельная частица графита напоминает обычную книгу, где листы – это графены. Толщина каждого соответствует диаметру атома углерода. А сам термин «графен» впервые употребил С. Моруа (S.Mouras) в 1987 году. То есть отдельный углеродный двумерный кристалл он назвал графеном.

И уже в 1995 году международная организация IUPAC, отвечающая, в частности, за классификацию химических соединений, постановила, что «предыдущие описания, такие как «графитовые слои», «углеродные слои» или «углеродные листы», отныне могут быть заменены на термин «графен». Мне это слово не очень нравится, и я чаще употребляю термины «двумерный углеродный кристалл» или «углеродный нанокристаллит». Вместе с тем известно, что более 70 лет назад Ландау и Пайерлс доказали невозможность существования двумерных кристаллов в силу их термодинамической неустойчивости. Аргумент был подтвержден многими экспериментальными наблюдениями – многочисленные попытки синтезировать двухмерные атомные кристаллы заканчивались неудачей.

И в этом смысле считаю своей заслугой то, что именно я, впервые показав возможность получения отдельных графенов, открыл дорогу к их изучению.

Теперь смотрите мою технологию: между каждой страничкой графитового пакета я внедряю химическое соединение, способное к взрывообразному разложению. Достаточно запустить реакцию и взорвать некоторое количество этого вещества, как наступает самая настоящая цепная реакция. И на ваших глазах кусочек графита превратится в огромную, почти невесомую гору. Это можно сравнить с книгой, если из нее вырвать все страницы, смять и набросать в одну огромную кучу.

– То есть мятые листы – это графены?

– Да. Начиная с 1998 года я получил от многих мировых научных центров огромное количество фотографий с их изображениями.

– Они повторяют вашу технологию?

– Я посылаю им для исследований сам материал. Как видно на фотографиях, это вещество, т.е. УСВР, состоит из отдельных графенов и графитовых пакетов, соединенных между собой и образующих гомогенную углеродную массу. Предлагаю вам разместить фотографию, пусть ваши читатели, да и ученые, впервые увидят, как выглядят нашумевшие графены (см. с. 10).

В чем нет противоречия с Ландау? А в том, что периферические атомы графена координационно-ненасыщенны и мгновенно восстанавливают связи с другими углеродными образованиями, что и является причиной их стабилизации. Активность периферических атомов графенов обеспечивает аномально высокую адсорбционную способность УСВР по отношению к любым органическим соединениям. Мой излюбленный эксперимент по очистке с помощью УСВР красного вина или кока-колы – это как раз и есть демонстрация уникальной сорбционной способности УСВР. После прохождения через фильтр с УСВР эти жидкости приобретают полную прозрачность при сохранении вкуса. Правда, репутация УСВР как сорбента несколько подорвана заявлениями академика Круглякова. Он утверждает, будто под сорбентом в фильтре насыпан песок, смоченный водой, которая вытесняется красным вином, создавая иллюзию очистки. Он так и называет это явление – фокус Петрика. А мог бы просто разрезать фильтр и посмотреть. Никакого песка в фильтре нет. Но «гороховый академик» (а как можно назвать его иначе?) продолжает утверждать: очистка кока-колы – это изощренный фокус мошенника Петрика.

– Так все же после очистки вина получается вода?

– Вовсе нет, чистейшее вино, только с более утонченными вкусом и запахом. Ведь мы очистили его от грубых и вредных органических соединений.

– Давайте вернемся к Грызлову, к которому поступила информация из ФСБ…

– Для начала Борис Вячеславович ознакомится со всей документацией. С образованием у него все в порядке – школу закончил с золотой медалью, закончил знаменитый Петербургский радиотехнический институт имени Бонч-Бруевича. Кстати, именно образование и склонность к творческому мышлению позволили ему однажды увидеть то, с чем я работал, но сам не увидел. Грызлов предложил изготовить электроды для электрохимических процессов из наноразмерных порошков. Дело в том, что чрезвычайно эффективные процессы в электрохимии практически малоприменимы из-за падения активности в связи с пассивацией электродов. Предложение Грызлова открыло новый существенный этап в электрохимии и нашло применение в процессах очистки жидких радиоактивных отходов.

Изучив материалы об УСВР, он лично убедился в его удивительных свойствах. А изучать было что. Только в МГУ им. М.В. Ломоносова в 1998–2001 годах было проведено свыше 30 исследований сорбционных свойств УСВР по отношению к различным органическим и неорганическим соединениям. Все эти сертификаты находятся на наших сайтах и доступны для ознакомления. Из них следует, что УСВР обладает комплексным механизмом очистки – и фильтрующим, и сорбционным. Кроме этого, Грызлов изучил заключения, сделанные в Институте криминалистики СБ России, в ЦНИИ МО РФ по военно-космическим исследованиям, а также исследования по применению УСВР в интересах войск РХБ (радиационной, химической и биологической) защиты МО РФ; испытания УСВР по сорбционной активности к боевым отравляющим веществам, выполненные в в/ч 61469 МО РФ. А также результаты исследований в медицинских учреждениях: в ФГУН «Центр экстремальной медицины», в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, в Российском кардиологическом научно-производственном комплексе (РКНПК) МЗ РФ. Я перечислил лишь то, что помню наизусть. А в действительности там еще полтора десятка учреждений, в том числе и известные зарубежные научные центры, – повторяю, все эти документы представлены на наших сайтах. Невзирая на это, Э. Кругляков совместно со своей академической группировкой продолжает внушать населению одно и то же – фильтры Петрика нигде не исследовались...









Эта фотография была выполнена в University of Califormia irvine профессором Jian-Guo Zheng c 23 октября по 10 ноября 2010 года









Ученый получает знаменитый графен даже в полевых условиях









Спасение Америки

– Виктор Иванович, когда-то на петербургском канале я посмотрел сюжет с вашим участием. Вы рассказывали, что во многих регионах США подземные воды отравлены неким химическим соединением. И там назревает серьезная проблема с питьевой водой. Для разработки технологии ее очистки правительством США были выделены гранты в размере одного миллиарда долларов. Научные центры и университеты Америки деньги истратили, а технологии разработаны не были. И якобы только вам удалось создать реальную технологию очистки зараженной воды от загадочного химического соединения. Когда я это услышал, дал себе зарок – встретиться с человеком, спасающим нацию, которая до сих пор сама спасала не только себя, но и Вселенную, если верить кино.

Правда, очень скоро та история трансформировалась в известные слухи о том, что вы лжеученый, а фильтры на самом-то деле очень вредны для здоровья. СМИ сделали из вас антигероя. Все запуталось окончательно.

– Что ж, я готов отвечать на любые вопросы. 1990 год. Американский президент Джордж Буш-старший принимает программу «Чистый воздух – городам Америки». После этого в бензин в качестве антидетонационной присадки начинают вводить до 12% МТБЭ – метилтретбутиловый эфир. Якобы он помогает бензину сгорать лучше, и воздух Америки станет чище.

Тогда недосмотрели ученые. Ровно через пять лет все семь артезианских скважин, питающих город Санта-Моника, были закрыты судом. У питьевой воды был обнаружен странный запах. Когда стало понятно, что это МТБЭ, все ахнули – эфир обладает канцерогенными свойствами. Дальнейшие исследования показали, что вода отравлена практически повсеместно.

На сегодняшний день использование и производство МТБЭ запрещены в 27 штатах Америки.

– Каким образом яд проник глубоко в землю?

– Причин много. Во-первых, не сгоревшее до конца топливо осаждается на землю и вместе с дождями попадает в грунт. Особенно большие концентрации МТБЭ как в грунтах, так и в подземных водах, обнаруживают в местах нахождения бензоколонок. Поэтому мою установку тестировали, в частности, на пробах воды, взятых из подземных источников в районе бензоколонок. Вода содержала до 8 тысяч ррm МТБЭ и до 7 тысяч ррm ТБЭ (результат деградации МТБЭ). Заранее скажу, что после прохождения воды через мою установку эти эфиры в воде не обнаружены (сертификаты представлены на наших сайтах).

Сообщается также, что немалый вклад в заражение воды на севере США внесла компания Kinder Morgan. В этой компании додумались взять старые подземные нефтяные коммуникации, отмыть их и пустить бензин. Благодаря чему с американских дорог исчезли огромные грузовики с бензином. Как оказалось, в отличие от густой нефти более жидкие бензиновые фракции просачивались в грунты в местах недостаточно плотных соединений.

– Вы по собственной инициативе взялись спасать Америку?

– Ко мне обратились ученые США с предложением, не могу ли я включить свой интеллектуальный ресурс в решение этого вопроса. Заявляю, я действительно разработал исключительно эффективную технологию очистки воды от МТБЭ. В настоящее время правительство Санта-Моники выделило на исследования по ее очистке 50 миллионов долларов, и надеюсь, что в ближайшее время мы сможем продемонстрировать нашу технологию в этом городе. Ведь и в Америке не все просто – сначала нужно было защитить технологию патентами, потом пройти аккредитацию. Работает твоя технология, не работает, а оборудование должно быть сертифицировано. И я в данном случае делаю все обстоятельно. Спешить некуда – по сообщениям американских специалистов, на ликвидацию данной экологической катастрофы уйдет не менее 40 лет и будет израсходовано до двух триллионов долларов.

– Что же в итоге будет сделано для спасения Америки?

– Есть технология, есть патент, создан первый аппарат на территории Америки. Сейчас он проходит сертификацию, вернее сказать, аккредитацию.

Производительность – до 100 тонн воды в сутки, что вполне хватит для частной скважины. Будем делать и крупнотоннажные промышленные комплексы.

Разрушитель воды

– А в чем заключается принцип метода, как работают ваши технологии очистки воды от МТБЭ?

– Согласитесь, только неадекватный человек может пытаться решить проблему, с которой не справился коллективный научный разум США, обладающий несоизмеримо большими знаниями, аналитическим оборудованием и пр. Было изначально ясно, что, если пойти по пути изучения свойств МТБЭ, это ни к чему не приведет – это уже сделали до меня, но технологии при этом не создали.

Я специалист в области выращивания кристаллов. Так вот, когда кристалл растет, он самоочищается. Все инородные включения, которые не заняли вакантные места в кристаллической решетке, в процессе роста кристалла вытесняются к его основанию. Именно этот принцип заложен в технологиях глубокой очистки металлов методом перекристаллизации. Теперь о воде. Время жизни межмолекулярных связей в воде (их еще называют водородными) исчисляется пикосекундами. Несмотря на это, плотность упаковки молекул воды такова, что вода является несжимаемой субстанцией. И я применил мой излюбленный прием – инверсию – не стал изучать свойства МТБЭ, а сосредоточил внимание на свойствах воды.

Так была сформирована уникальная задача – по аналогии с металлом необходимо разрушить структуру воды, а потом надеяться, что при восстановлении молекулярных связей произойдет вытеснение МТБЭ из общей водной массы. Однако по понятным причинам мы не можем разрушить структуру воды путем нагрева, как мы это делаем, например с алюминием. Также из житейского опыта нам известно, что вода при замерзании частично вытесняет различные загрязнители, но процесс этот энергозатратный и малоэффективный.

Согласно техническому решению, предложенному в моем патенте US 7,128,881 B2, воду пропускают через трубу, в которой находится 50 тысяч специальных гидрофобных и гидрофильных турбулентных насадок, которые разрушают межмолекулярные связи воды. Далее вода сквозь решетку с нерегулярными отверстиями опадает в пустую камеру таким образом, что у основания потока образуется линза. Этому также способствует подаваемый слабый встречный поток воздуха. В центр линзы введена трубка, по которой МТБЭ выходит наружу. Далее МТБЭ поступает в реакторы, наполненные моим сорбентом – УСВР (углеродная смесь высокой реакционной способности) с платиновым катализатором. Там, при температуре 90 градусов идут окислительные процессы, и на выходе мы имеем вполне безобидный СО2. Реакция идет с выделением тепла, поэтому и эта технологическая стадия практически беззатратная.

Я рассказал вам достаточно подробно техническую сущность данного изобретения вот почему. Я немного приоткрыл «кухню» изобретателя, а также показал, что успешные изобретения всегда осуществляются на стыке наук, для чего требуется техническая и научная эрудиция. А также то, что крупные научные решения могут осуществляться не только в научных центрах. С чем меня и поздравили американские ученые.

Встреча с благодарным Бушем

– И лично президент Соединенных Штатов…

– Нельзя мою встречу с Бушем напрямую связывать с МБТЭ, как ерничают журналисты: «Буш в знак благодарности за спасение США пригласил его на день рождения…» Да, пригласил. У нас была долгая встреча. Мало того, я и сейчас еду к нему.

Кстати, когда на меня навалилась пресса, первое, что написали: снимки с Бушем и членами семьи на сайте Петрика – фальшивые.

– А где написали, у нас или в американских СМИ?

– Процессом моего гонения в прессе руководит из-за рубежа некий господин Лебедев. Чрезвычайно опытный, долгое время работал на радиостанции «Свобода». Ненавидит Россию. Почему именно он возглавил «процесс» и кто ему меня «заказал», возможно, выяснится в ближайшее время в процессе расследования уголовного дела. Так вот, после того как Лебедев впервые вбросил в российские СМИ идею того, что мои фотографии с членами семьи Буша являются подделкой, я позвонил в Госдеп США и попросил содействия. Удивительно – уже спустя 20 минут мне перезвонили и предложили опубликовать в прессе адрес Национального архива США, где хранятся мои фотографии с Бушем. Любой желающий, уплатив 20 долларов, может заказать по этому адресу любую из восьми этих фотографий.

National Archives and Records Administration

Mary Finch

Audiovisual Archivist

George Bush Presidential Library

1000 George Bush Drive West

College Station, TX 77845

phone: (979) 691-4025

fax: (979) 691-4020

mary.finch@nara.gov

Photo's number is

CA200416.07-12

Photographer

Chandler Arden

Все это не мешает главе Комиссии по лженауке при Президиуме РАН академику Круглякову в своих «разоблачениях» Петрика вслед за Лебедевым тупо повторять: каждый может в предвыборную кампанию подойти к президенту США и за 10 тысяч долларов сделать фотографию. То, что в моем случае это произошло в личных кабинетах Буша восемь раз, для Круглякова аргументом не является (как в том анекдоте, я случайно его толкнул, он упал, и так восемь раз...)!

Несколько слов о нашей воде

– Председатель правительства В. Путин сказал, что чистая вода в XXI веке наравне с нефтью и газом станет третьим стратегическим ресурсом во внешнеэкономической деятельности России, причем практически неисчерпаемым…

– Не смею возражать Владимиру Владимировичу, но боюсь, что не будет у нас третьего стратегического ресурса.

– Почему?

– Потому, что совсем недавно в Ангарске запустили комбинат по производству МТБЭ. И строится еще один. Там будут производить МТБЭ – добавку в бензин для повышения октанового числа.

– А как Европа его повышает?

– Там на НПЗ устанавливается дорогое оборудование, на котором получают прямогонный бензин с октановым числом 93, 95, 98. А у нас делают 89-й, и за счет присадок догоняют до 95-го.

– И какой же есть выход из этой «инновации»?

– Я ответственно заявляю – выхода нет. Потому что у нас есть Комиссия по лженауке при Президиуме РАН. Академик Э. Кругляков на мои заявления об опасности МТБЭ заявил следующее:

«Действительно, проблема МТБЭ в США существует...» И далее: «Свои технологии у них существуют, в частности, обработка потока вытекающей из скважины воды пучком электронов с энергией около 1 МэВ. Такой пучок легко и просто разлагает органические молекулы. И все. Кстати, аналогичная технология, развитая в СССР и в России (правда, для несколько других целей и без участия В.И. Петрика), давно и широко применяется. Так что, если проблема МТБЭ коснется России, не надо впадать в панику. Проблема имеет решение».

Невозможно поверить, что эти слова произнес академик РАН, поскольку все сказанное выше – это настоящий бред. Это редкое по научной безграмотности заявление равносильно предложению уничтожать колорадского жука с помощью атомной бомбы! Специалисты знают, что при очистке воды для потребностей города-миллионника понадобится 2000 ускорителей типа ЭЛВ-2 стоимостью в несколько миллиардов долларов. При этом количество расходуемой энергии для их питания составит астрономическую цифру – свыше 200 МВт, то есть одну четвертую часть энергии, производимой одним из четырех блоков ЛАЭС! Кроме того, пучок электронов, проходя через любую среду, в том числе и через воздух, генерирует гамма-излучение. Для защиты от него потребуются сооружения с толщиной бетонных стен не менее одного метра. Потребуется специально обученный персонал, со специальными допусками...

При этом следует отметить, что голос академика РАН разносится далеко – по всем городам и весям нашей необъятной Родины. И в Кремле это слышат. Но почему-то особенно хорошо академика Круглякова слышат некоторые журналисты. А в действительности России грозит то, что случилось с Америкой, – катастрофа с МТБЭ неминуема, ее наступление – лишь вопрос времени.

Вообще вода в России – это особая история. В период индустриализации, без которой наша страна не стала бы державой, мы построили огромное количество промышленных гигантов и химических комбинатов, сбрасывающих в реки всю таблицу Менделеева. Сегодня это уникальные могильники. На дне в иле все это добро лежит и постоянно подпитывает воду.

Другая проблема – в России много мест, где вода не проходит вообще никакой очистки. Например, в 14 км от Санкт‑Петербурга в поселки поступает вода из Ладоги напрямую, без какой-либо очистки. Однако я часто в своих выступлениях говорю о том, что не известно, от чего больше вреда: от бактерий или от хлорорганических соединений, которые неизбежно образуются при хлорировании воды.

– И что же Грызлов?

– Борис Вячеславович увидел, что эта проблема решается с помощью эффективных технологий конечной доочистки воды непосредственно у потребителя: в домах, школах, больницах. В 2006 году на съезде «Единой России» было объявлено о партийной программе «Чистая вода». Тогда же был объявлен и конкурс на лучшие системы очистки воды. И врут журналисты, что, кроме Петрика с его «Золотой формулой», никто в нем не участвовал. Второе или третье место заняла известная компания «Гейзер». Победитель, кстати, от партийного конкурса никаких денег не получал. Это был всего лишь политический акт, привлечение внимания к всеобщей проблеме.

Есть такое понятие в психологии – «самоутверждение через сопричастность». Я испытываю удовлетворение от того, что Государственная программа «Чистая вода» появилась в стране благодаря мне. Как и полагается, препятствия были огромными, на всех этапах. Процесс затягивался до бесконечности, пока не подключился В. Путин.

Но тут нагрянула Комиссия по лженауке при Президиуме РАН... А знаете ли вы, знают ли другие журналисты, что в период работы Комиссии по лженауке я написал в РАН заявление о необходимости всестороннего исследования моих фильтров? Мало того – передал их по акту в Учреждение РАН – ИОНХ, где они и находятся по настоящее время. То есть академия отказалась исследовать фильтры, однако в заключении написала об их возможной опасности, так как они могут «пылить» наночастицами. А наночастицы опасны, особенно, как говорит Кругляков, «когда их примешь на желудок». В общем все в духе Круглякова и его комиссии.

Для того чтобы читатели осознали всю трагедию сегодняшней российской науки, я приведу еще один пример. В период работы комиссии мне удалось настоять на исследовании УСВР. В заключении РАН указано, что в УСВР не обнаружены ни графены, ни нанотрубки, ни фуллерены. При этом в качестве доказательства к заключению прилагаются электронные фотографии УСВР, выполненные при увеличении в 5 тысяч раз, – это предельная возможность микроскопа РАН!!! Неосведомленному читателю не понять, почему я называю это трагедией. Дело в том, что многократные исследованиях УСВР в США показали: 35 тысяч раз – это наименьшее увеличение, с которого только начинаются исследования. Но и при этом увеличении мы можем увидеть лишь общую картину. Приведенный выше снимок, сделанный в США, выполнен с увеличением в 64 тысячи раз. А последний снимок в этой серии исследований выполнен с увеличением в 250 тысяч раз.

При увеличении же в 5 тысяч раз можно хорошо разглядеть лишь годовые слои на вспотевшем челе академика Круглякова...

P.S. Разговор с г-ном Петриком шел на протяжении двух дней. За это время мы получили графен, очистили за 10 секунд воду, загаженную отработанным машинным маслом; получили в установках наноразмерные металлические порошки никеля и платины. А вот увидеть процесс производства прозрачных керамических обтекателей для ракет «земля-земля» (делают только в России); резку на выращенных огромных кристаллах драгоценных и полудрагоценных камней объемных лиц сильных мира сего (такого не делает никто); очистку кремния для дешевых солнечных батарей и т.д. и т.п. времени уже не хватило.

Но «АН» будут внимательно следить за работой Виктора Петрика, и мы еще не раз встретимся.