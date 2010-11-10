Министр культуры в роли слона в посудной лавке

В Большом Московском цирке на проспекте Вернадского какой уж день вокруг всех пяти манежей бушует скандал: министр культуры Александр Авдеев объявил о смене «декораций». Старого директора – уволить. Нового – назначить. Министр пеняет на ротацию кадров, мол, нужно уступать дорогу молодым. Но увольняют профессора, народного артиста России Леонида Костюка. Ему – 69. А на его место приглашают бывшего клоуна Анатолия Марчевского. Он уже отпраздновал 62-летие. Какая же это ротация? Далее. Есть версия, что Марчевский будет до поры до времени «свадебным генералом», поскольку на огромное здание цирка кто-то положил свой глаз. «АН» и «Момент истины» попытались докопаться до истины: что за возня происходит вокруг всемирно известного цирка на проспекте Вернадского? Обо всем этом рассказывает и фильм-расследование Андрея Караулова «Гибель богов?», который оказался в распоряжении редакции.

Поход с медведем в Министерство культуры

Хроника событий. Итак, 19 февраля с.г. ведомство Александра Авдеева отказалось подписывать новый трудовой договор с Леонидом Костюком, который руководит цирком с 1984 года. Люди Авдеева уже вели переговоры с потенциальным новым директором цирка. Но потом в Минкульте поменяли планы (видимо, под давлением общественности) и решили пойти навстречу Леониду Костюку. Все-таки впереди 70-летний юбилей. Да и заслуги перед цирковым искусством нельзя сбрасывать со счетов. Контракт с Леонидом Леонидовичем продлили по 31 декабря 2010 года. А c 1 января 2011 г. у столичного цирка будет новый директор – Анатолий Марчевский. Сегодня он руководит Екатеринбургским цирком.

– Министерство культуры считает целесообразным назначить на должность директора Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Анатолия Марчевского, – рассказала пресс-секретарь ведомства Наталья Уварова. – Это очень известный и уважаемый в цирковых кругах человек, народный артист РСФСР, а его цирк в Екатеринбурге – один из самых успешных в России.

Сотрудники цирка на Вернадского несказанно удивлены решением Министерства культуры. В цирке работают почти 800 человек, и им не безразлично, кто будет ими руководить и кто будет ставить спектакли.

Ясность внес сам «будущий директор» Анатолий Марчевский. В телефонном разговоре с Андреем Карауловым он сказал, что из этих 800 человек добрая половина – иждивенцы. То есть в цирке грядут огромные сокращения? А остальных г-н Марчевский, сидя в Екатеринбурге, уже мечтает распустить по гастролям. Значит, опасения оправдываются: знаменитое здание на проспекте Вернадского нужно для каких-то иных целей. Но для каких? И кому?

Артисты уже начали обращаться за поддержкой в профессиональные творческие союзы. И если все мирные средства будут исчерпаны, то сотрудники цирка обещают отправиться со слонами и медведями в Министерство культуры!

Заметки на полях

Большой Московский цирк на проспекте Вернадского не входит в структуру Росгосцирка, его здание является муниципальным, но руководитель назначается Министерством культуры РФ.

Не хотим быть «дойной коровой»

– Когда мне объявили, что контракт со мной не будут продлевать, то объяснили это тем, что нужно давать дорогу молодым, – рассказывает Леонид Костюк. – Если бы мне на смену пришел молодой перспективный человек, которому за 30 или за 40 лет, с новыми экономическими и творческими идеями, то это было бы понятно. Но мы с Марчевским почти ровесники. Сегодня он руководит хорошим, но вполне рядовым Екатеринбургским цирком. В отличие от цирка в Екатеринбурге Большой Московский цирк – «это не рядовое предприятие». Мы в год создаем по 10–12 новых номеров, ставим новые спектакли, занимаемся гастрольной деятельностью за рубежом и в России. У меня огромный объем работы, с которым Марчевский не сталкивался. Его цирк – это просто хорошая прокатная площадка для гастролирующих программ. Сам он ничего не создает, во всяком случае, в таком объеме.

Многие артисты уже предупредили: с приходом Анатолия Марчевского они уедут работать за границу и не вернутся в Россию. Коллектив цирка уже подготовил письма в различные высокие инстанции, они готовы пойти и на забастовки, и на митинги. Но Леонид Леонидович пытается сдерживать людей:

– Я еще раз попытаюсь объяснить ситуацию министру, поговорю с главой Комитета по культуре Государственной думы Геннадием Ивлиевым, буду пытаться решить этот вопрос корректным путем.

Профессор заметил, что не собирается занимать директорский пост «до 100 лет». Он готов выдвинуть свои кандидатуры на эту должность, помочь своему преемнику, поделиться с ним опытом.

Действительно, на пост руководителя цирка есть достойные кандидатуры молодых талантливых людей. Но профессор Костюк пока не хочет называть конкретные фамилии. Хотя эти кандидатуры уже обсуждали на совете Союза цирковых деятелей. Почему же министр культуры Авдеев не может (или не хочет) выслушать авторитетных и уважаемых людей?

Леонид Костюк признался, что с приходом Анатолия Марчевского очень опасается присоединения Большого Московского цирка к Российской государственной цирковой компании (говорят, что есть и такой вариант «ликвидации» цирка Костюка. – «АН»).

– Росгосцирк – это убыточная организация, – считает Леонид Леонидович. – И если наш цирк вольется в компанию, то станет «дойной коровой», но за счет одного прибыльного цирка все равно не получится поднять экономику десятков убыточных предприятий. И Большой Московский цирк тоже, в конце концов, станет убыточным. Все, что создавалось за эти 26 лет, будет разрушено…

В общем, куда ни кинь – всюду клин. Одно до сих пор непонятно: зачем министр Авдеев разрушает то, что создавалось более четверти века? И что, по сути, является национальным достоянием страны?

Справка «АН» Леонид Костюк (05.06.1941) – заслуженный артист РФ, профессор Российской академии театрального искусства (РАТИ). Выпускник Московского училища циркового и эстрадного искусства. Более 20 лет выступал на арене как гимнаст-эквилибрист. Его номер «Эквилибристы с першами» был четырежды удостоен высшей награды Всесоюзных цирковых конкурсов, а также получил «Золотую ветвь» на Международном конкурсе в Карл-Маркс-Штадте. В 1979 г. Леонид Костюк стал обладателем высшей международной цирковой награды «Золотой клоун» и специального приза «За элегантность» на VI Международном фестивале в Монте-Карло.

«Солнце» из Канады

Говорят, что Министерство культуры Авдеева давно ослепло в лучах славы канадского цирка «Дю Солей» (в пер. – «солнце»). Цирк уже неоднократно приезжал на гастроли в Россию, в частности в Москву. «Дю Солей» возглавляет миллиардер, отец пяти детей Ги Лалиберте. Он когда-то был уличным артистом, глотателем огня, играл на аккордеоне и танцевал на ходулях. А потом с двумя десятками приятелей организовал «Дю Солей». И очень быстро стал богатым человеком. Богатым настолько, что устроил «цирк в космосе»: в сентябре 2009 г. за 35 млн. долларов полетел в космос. И затем, видимо, и решил сблизиться со всем российским…

Дадим еще вот такие справки. Сегодня «Дю Солей» – мегапредприятие в мире шоу-бизнеса, продающее 10 млн. билетов (в год) на свои спектакли. В цирке работают почти 4 тыс. человек. Штаб-квартира находится в Монреале. У «Дю Солей» – 17 разных шоу: это 10 стационарных залов (в Лас-Вегасе, Токио, Нью-Йорке, Орландо и Макао). Остальные труппы гастролируют по всему земному шару круглый год. В «Дю солей», оказывается, есть тренеры, постановщики номеров, художественные руководители из России: это клоуны Вячеслав Полунин, Сергей Шашелев, Николай Тереньтьев, тренеры Борис Верховский, Андрей Лев, Александр Моисеев, акробаты братья Арнаутовы, Олег Кантемиров и Алексей Твеленев. У «Дю Солей» – огромный отдел кастинга, который занимается поиском необычных номеров, выдающихся спортсменов и талантливых артистов со всей планеты. И Россия – постоянно в зоне пристального внимания. На официальном сайте «Дю Солей» есть даже раздел на русском языке.

Зверей распихают по зоопаркам

Известный эксперт по истории мирового цирка Паскаль Жакоб считает, что в будущем цирк «Дю Солей» станет абсолютной монополией из-за процессов глобализации в мировом бизнесе. На Западе в этой области «Дю Солей» скоро будет вездесущ, как «Кока Кола». А с чем его можно будет сравнить в России, если он все-таки прорвется в цирк на проспекте Вернадского? С «Квасом»?

К слову, представительство компании работает в России с 2008 года.

По отношению к России у «Дю Солей» – грандиозные планы. «Дю Солей» планирует возведение театра и создание постоянного филиала в Москве. На эти проекты нужно 200 млн. долларов.

Но если убирают Леонида Костюка из цирка на проспекте Вернадского, а всех артистов – по заверениям Анатолия Марчевского – нужно отправить на …, то зачем же строить новое здание за такие миллионы? Есть более простое решение?

Что еще настораживает? В программе «Дю Солей» традиционно не бывает номеров с животными. Куда же в таком случае денут тигров, слонов, мартышек и медведей из цирка на проспекте Вернадского? Распихают по зоопаркам? Или они массово отправятся на круглогодичные гастроли? Вопросов, как видим, гораздо больше, чем ответов.

О пользе колбасы

В поддержку Леонида Леонидовича Костюка выступили его коллеги из Риги, Харькова и Баку. Директор Рижского цирка Лолита Лепинси, известная в прошлом воздушная гимнастка возмущена ситуацией вокруг профессора Костюка. Свое возмущение выразил и Анатолий Житницкий, директор Харьковского государственного цирка, заслуженный деятель искусств Украины, действительный член Академии циркового искусства России:

– Леонид Костюк создал очень действенную структуру. Зачем же ее разрушать? Кто может прийти на его место? Он сделал что-то плохое, за что его надо снимать?

Такое же мнение у руководителя Государственного цирка Азербайджана Вагифа Багир-заде. И Рига, и Харьков, и Баку будут поддерживать коллектив цирка на проспекте Вернадского.

Что же мы потеряем, если «уйдут» Леонида Костюка? Потеряем немало. Ибо цирковое искусство, как и балет, – это своего рода культурные визитные карточки страны.

Автор этих строк вспоминает свое интервью (апрель 1993 г.) с Юрием Никулиным, который долгое время руководил Цирком на Цветном бульваре. Во время нашего разговора Юрий Владимирович признался, что капитальной реконструкцией цирка на Цветном, а также заботой о людях и животных он обязан премьеру Николаю Рыжкову. В тот год, когда цирку на Цветном понадобились грандиозный ремонт и реконструкция, в правительстве решали: строить ли новый колбасный завод или отдать деньги цирку с привлечением финских специалистов? Деньги отдали на ремонт цирка. В правительстве посчитали, что «зрелища» важнее «хлеба». Мудрые у нас тогда были руководители. А сегодняшних министров от культуры лучше бы самих отправить на колбасный завод…

У нас в стране пока еще есть своя замечательная цирковая школа. Зачем же ее ломать? Ради чего? Ради «прекрасных глаз» чужестранного цирка «Дю Солей»? Но мы и так безвозвратно потеряли за эти перестроечные годы многое из нашего культурного багажа. Может быть, пора остановиться? А то останемся с одним клоуном, да и то бывшим.

P.S. Пока материал готовился к печати, стало известно, что в Большой московский цирк на проспекте Вернадского приезжала пресс‑секретарь министерства культуры Наталья Уварова. Она сообщила коллективу цирка, что нового директора будут выбирать на конкурсной основе. Но о сроках проведения конкурса Н. Уварова не сообщила.

На Манеж в уличной обуви?

Против увольнения профессора Костюка выступил председатель Союза цирковых деятелей Эмиль Кио. Он признается, что стало очень тяжело работать. Когда-то у Кио было более 20 ассистентов. Но сегодня так много народу никому не надо. Востребованы только одиночки.

– Мы востребованы во Франции, Японии, но не в России, – горько заключил Эмиль Кио.

Ситуацию с непонятной отставкой Леонида Костюка резко критикует и известный режиссер Тереза Дурова:

– Русского цирка сегодня практически не стало. Оплоты русской, советской школы – это цирк Юрия Никулина на Цветном бульваре и цирк на Вернадского. И если уберут Леонида Костюка, на нашем цирке можно будет ставить крест. И я не могу понять: раз в Министерстве культуры взяли курс на обновление кадров, то почему бы не подвести под «ротацию» директора ГМИИ им. Пушкина Ирину Антонову, худруков обоих МХАТов (Татьяну Доронину и Олега Табакова. – «АН») или, скажем, Юрия Петровича Любимова? Костюк и все они – личности одного порядка. И поступать так с ним – это хамство…

Между тем цирк на Вернадского – цирк с замечательным коллективом и такими же традициями. Все цирковые артисты соблюдают определенные правила поведения, связанные с выработанным годами этикетом. Например, все они, как и сам шпрехшталмейстер (инспектор манежа), никогда не сидят спиной к манежу. Они никогда не грызут семечки: потому что считается, что сборов не будет. Они никогда не ходят в уличной обуви по манежу.

Но кто же в этой самой уличной обуви пытается войти на манеж с «черного» хода?

Тайны Мадридского двора

Меж тем пресс-служба цирка на проспекте Вернадского 8 ноября распространила информацию о «предзабастовочных настроениях» в коллективе, вызванных слухами о том, что канадский цирк «Дю Солей» якобы собирается приобрести здание цирка на проспекте Вернадского.

Представитель «Дю Солей» в Москве Екатерина Бюшгенс опровергла эту информацию. По ее мнению, настоящей причиной недовольств может служить смена руководства в цирке на проспекте Вернадского…

Леонид Костюк ранее заявил Интерфаксу, что прямых указаний на покупку здания цирком «Дю Солей» у него нет, но, по его словам, такие слухи ходят.

Так что дыма без огня не бывает. Вот и господин Марчевский в интервью Андрею Караулову подтверждает, что «Дю Солей» объявится в здании на проспекте Вернадского уже в следующем году. Выходит, что он полностью посвящен во все тайны «Мадридского двора», то бишь Министерства культуры? И его руками – наивного клоуна – готовится великая подлость временщиков Министерства культуры?

«Почему вы так цепляетесь?»

Большой цирк на проспекте Вернадского – крупнейший в мире, который может вместить 3400 человек (цирк на Цветном вмещает 2000 зрителей). По своему техническому оснащению цирк уникален. У него 5 сменных манежей и большая высота купола – 36 метров. Недавно появился анимационный пол. На нем можно высветить любую картинку. Такого комплекса нет нигде в мире!

Итак, еще раз вернемся в февраль 2010 года. 19-е число. В этот день Леонид Костюк был в Министерстве культуры на приеме у главы Департамента государственной поддержки профессионального искусства и народного творчества Алексея Шалашова. Восстановим весь диалог между А. Шалашовым и Л. Костюком.

Ш.: Нам неприятно вам сообщать, но министр принял решение не продлевать контракт с вами.

К.: А основания какие?

Ш.: Ну как же? Вы уже 20 лет руководите цирком, необходима ротация!

К.: А я что? Творческий импотент? У нас самое экономически благополучное предприятие: принимаем более 2 миллионов зрителей в год, постоянные призы и премии за лучшую режиссуру то в одном спектакле, то в другом! Или, может, я проворовался?..

Ш.: Вы признанный авторитет, но должны же мы проводить ротацию, а то у нас молодые сидят без дела. В общем, подпишите, что вы ознакомлены с приказом.

К.: Ничего подписывать не буду, не согласен! Это что же такое: у нас в штате более 1000 (вместе с техническим персоналом. – «АН») – и на такую махину вы хотите поставить неподготовленного человека?

Потом Леониду Костюку позвонил министр Авдеев: «Ну почему вы все так цепляетесь? На ваше место должен прийти человек. Молодой. Скромняга такой».

Что же это за игры? Сначала называют кандидатуру 62-летнего бывшего клоуна из Екатеринбурга, а потом уста министра сообщают о «молодом скромняге».

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