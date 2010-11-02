Министерство контрабанды

25 октября российские таможенники отметили профессиональный праздник. «АН» решили поздравить их на свой лад. Мы публикуем вторую часть расследования, посвященного черной дыре таможни. Она – крупнейший источник пополнения бюджета. Но одновременно – нечто вроде громадной пробоины в бюджетном бензобаке, через которую каждый год утекают сотни миллиардов рублей.

Драгоценные матрешки

В Федеральной таможенной службе (ФТС) – 62 тыс. сотрудников. По случаю праздника наверняка найдутся многие миллионы желающих помянуть некоторых из них добрым, незлобивым словом. Скажем, работники Сочинского зоопарка, несомненно, до сих пор от души «благодарны» таможенникам за 4 тыс. погубленных экзотических рыб стоимостью полмиллиона долларов. Летом таможенники 14 часов мариновали рыбу в аэропорту Сочи. В результате она так и не прошла контроль, потому что погибла от жары.

В свою очередь любители современного искусства не могли не «порадоваться» недавнему срыву международной выставки «Арт-Москва». На стендах десятков приглашенных на нее зарубежных галерей посетителям демонстрировали… голые стены. Дело в том, что при въезде в РФ все полотна иностранных художников без всяких оснований наглухо застряли на таможне. Где и провисели до окончания биеннале.

Но кто по-настоящему зол на таможенников – так это предприниматели. Каких только диких историй не наслушаешься в ходе бесед с несчастными «участниками внешнеэкономической деятельности»! Как вам такой сюжет: недавно хозяйка крупной сети обувных магазинов везла из Италии контейнер с товаром. Все делалось по-белому, но ей не повезло. На таможенном посту только что прошла очередная чистка – старых инспекторов разогнали за взятки, а новые – не успели освоиться. Из-за этого контейнер на много месяцев застрял на границе. В итоге, как рассказывает предпринимательница, сначала ей предложили дать на лапу за освобождение груза, затем – попросили дополнительных денег при выдаче. Когда она наконец получила товар, оказалось: таможенники разворовали больше половины обуви. Вот вам и накладные расходы. Кстати, такое поведение стражей границы – одна из причин, почему хорошие импортные вещи в РФ во много раз дороже, чем в Лондоне или Милане...

Похожие истории без преувеличения может рассказать любой предприниматель, имевший дело с импортом. Еще веселее живется экспортерам. Думаете, легко поставлять российские товары за рубеж? Тогда представьте себя в шкуре предпринимателя Романа Каркачева, продававшего в США матрешки собственного изготовления. С иностранными покупателями проблем не было – спрос рос. Зато российские таможенники не упускали случая осложнить жизнь.

Сначала – в 2004 г. ФТС выпустила указ, которым зачем-то приравняла матрешки к… драгоценностям. И потребовала проводить их не через обычную, а особую – акцизную – таможню. Такую проходят золото и бриллианты. Затем бизнесмена вызвали в управление Балтийской таможни и на полном серьезе строго спросили – как он смеет экспортировать древесину, не имея на это лицензии? В довершение – постоянно растягивали сроки оформления. В результате, чтобы переплыть Атлантику, матрешкам требовалось 10 дней, чтобы пройти нашу таможню… 18 месяцев. От экспорта пришлось отказаться.

Война за таможню Значимость Государственного таможенного комитета (ГТК) переоценить трудно. Формально – по административному статусу – он недотягивает и до самого захудалого министерства. На деле вес этого ведомства огромен. Куда там Минсельхозу, Минкульту или даже Минпромторгу... Например, таможенного долгожителя Анатолия Круглова, возглавлявшего ГТК с 1992 г. по май 1998-го, лично курировал не только Виктор Черномырдин, но и руководители ельцинской администрации. В те времена таможня была президентской «вотчиной». Затем акценты сместились. С 2000 г. контроль над таможней перешел… Министерству экономического развития (МЭРТ). Тогда указом президента ФТС переподчинили только что назначенному главе экономического блока – Герману Грефу. Он рьяно взялся за службу: сменил руководство половины региональных таможен и начал резко критиковать центральное руководство «за попустительство серому импорту». Но ощутимых результатов не было. Минэкономразвития плохо представляло практику таможенного дела, поэтому проекты документов месяцами кочевали из министерства в ФТС и обратно. Апофеоз противостояния МЭРТ и таможенников пришелся на 2005 год. Тогда, не сработавшись с «экономистами», из Таможенной службы разом уволились более шести тысяч человек. В общем, Герман Оскарович с таможней не справился... И вскоре – ее отобрали. В мае 2006 г. президент В. Путин подписал указ, по которому ФТС от Минэкономразвития переподчинили правительству Российской Федерации. Независимые аналитики прокомментировали событие так: закончилась «борьба за ресурсы» между Фрадковым и Грефом. По сути – с тех пор реальный контроль над таможней полностью перешел в руки силовиков.

Искривление пространства

Увы, такие заскоки таможенников – правило, а не исключение. Давно прошли времена, когда эта служба была белой, пушистой и прозрачной. Это до середины 1992 г. правительство боялось дефицита и голода, поэтому пошлин на импорт не было вообще – вези что хочешь. Затем – товар обложили налогом – от 5 до 50%.

Тут и началась золотая таможенная лихорадка. Важно понимать – когда высокопоставленные чиновники заявляют, что 60% текстиля, треть бытовой техники, четверть импортного мяса и т.д. идут в обход таможни, – они лукавят. Что значит – «в обход»? Неужели десятки миллионов тонн груза тащат через границу какими-то тайными тропами? На деле контрабанда проходит ровно через те же ворота, что и все остальное.

Предприниматели рассказывают – даже в начале 2000-х гг. всем, кто пытался возить товар в белую, сами же таможенники прямым текстом заявляли: «Зачем? Лучше – через своих людей – так выгоднее». Вдобавок, чтобы склонить большинство импортеров на «серую сторону», ФТС нагородила на пути легального товара невероятный частокол.

Для этого таможня неустанно штампует сотни актов и постановлений. Правила – все усложняются, порой – противоречат друг другу, иногда – нарушают законы. Вот пример: в прошлом году Генеральная прокуратура выдала сенсационное признание. Она изучила масштабный план таможенников по проверкам бизнеса на 2010 год. Обнаружилось – он незаконный… на 90%.

В общем, работа идет успешно. Что только не делало правительство в последние годы для облегчения легального импорта. Итог: в конце лета 2010 г. глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина с грустью констатировала: «Согласно международным рейтингам, по простоте таможенных процедур Россия находится во второй сотне стран мира. А именно – на 130-м месте из 133». Она привела такие цифры: чтобы наша таможня пропустила товар за рубеж, нужно собрать восемь бумаг. Для ввоза в страну – 13. Для сравнения: среднемировые показатели – соответственно 4 и 6 документов.

Разумеется, система искривлена вовсе не по глупости таможенного начальства. А ради огромных денег. «Именно поэтому руководство российской таможни так боится союза с Белоруссией и Казахстаном. Страх понятен – там действует нормальное таможенное законодательство гораздо либеральнее российского», – объясняет советник по таможенным вопросам юридического бюро «ДЛА Пайпер» Марина Лякишева.

Сколько денег стоит на кону? Оценки сумм, которые крутятся на темной стороне таможни, отличаются в сотни, а порой и тысячи раз. Самую мягкую оценку дала Счетная палата. Последний раз она проверяла таможенников летом 2009 г. – недоимок насчитали на 1,28 млрд. рублей. Основной трюк – занижение стоимости импорта. Таможенники регулярно путают мясо курицы (импортная ставка 30%) с уткой (15%), а свежие голландские тюльпаны (25%) с «зеленью и другими свежими растениями» (5%). Отдельный урон бюджету – на полмиллиарда рублей – нанесла балтийская таможня. Она на голубом глазу пропускала товар на основании давно просроченных разовых лицензий Минэкономразвития.

Но это – лишь то, что лежит на поверхности. Есть другие оценки. Скажем, по данным масштабного исследования Национального антикоррупционного комитета (НАК), таможня – самая взяткоемкая отрасль «бюрократической экономики». В комитете считают – за год таможенники получают от 775 до 930 млрд. руб. взяток. Между прочим, выходит минимум по 12,5 млн. руб. на каждого сотрудника службы… При том все остальные российские бюрократы собирают лишь 300 млрд. руб. взяток в год.

Таможенные откровения Рассказывает Марат Файззулин, бывший таможенник, ныне адвокат: - Устойчивые каналы контрабанды в России сложились еще в 1990-х годах. Тогда таможенные нарушения были спровоцированы неадекватной экономической политикой – слишком высокими таможенными сборами. Поэтому товары стали вводить под видом других, имевших низкую таможенную ставку. Тогда же, в 1990‑х годах, начался массовый передел сфер влияния на таможне, который шел вплоть до 2003 года. Сейчас там все уже поделено. С тех пор экономическая ситуация сильно изменилась, но взяточничество на таможне никуда не делось. Основные игроки остались те же, что и в 1990-х годах. Их имена известны, однако официально на этих людей ничего нет, за руку их не возьмешь. При этом контрабанда стала гораздо более системной. В 1990‑х гг. почти вся она проходила через склады, которые «крышевал» какой-нибудь высокопоставленный чиновник, в основном из МВД. Сейчас контролируются не отдельные склады, а товарные потоки. К примеру, если вы захотите возить китайский ширпотреб в больших объемах, вы этого просто так сделать не сможете. Потому что потоки уже распределены. Вам не дадут оформить товар – его, как выражаются таможенники, «грохнут». То есть – найдут мелкие нарушения в оформлении бумаг, завалят проверками, конфискациями и штрафами. Чтобы попасть в дело, придется «решить вопросы». Решаются они так называемыми профессионалами – посредниками между правоохранительными органами и импортерами.

Великая чистка

Разумеется, многие не поверят этим ужасающим цифрам. Но масштабы теневых таможенных сумм похожи на правду. Во всяком случае, их подтверждают другие источники, в частности… Всемирная торговая организация (см. справку). Есть и другие косвенные данные. Трудно ли заработать на «леваке» каких-то 12,5 млн. руб., если, по данным Счетной палаты, в прошлом году каждый таможенник официально принес государственной казне… 75 млн. рублей. Еще бы, доход от таможни – основной источник пополнения бюджета. Например, с января по сентябрь 2010 г. таможня перечислила госказне... 3,05 трлн. рублей. А сколько товара прошло «в обход»?

Теперь – о посадках. Надо сказать, чистки на таможне идут постоянно. Правда, скорее всего, это не столько реальная борьба со взятками, сколько – конкуренция за теплые места. За контроль над таможней давно бьются несколько очень влиятельных ведомств.

Каждое пытается подловить соперника, в итоге околотаможенных уголовных дел – тьма. В Генпрокуратуре «АН» сообщили такие цифры. В тихие годы, когда сверху не поступает распоряжений об очередной тотальной зачистке таможни, возбуждается 50–100 уголовных дел в квартал. В основном – по обвинению во взятках. Во времена резких всплесков высочайшего недовольства таможней (такие были в 2003 и 2006 годах) число дел подскакивает до 2–3 тыс. в год.

Но большинство процессов – стараются не афишировать. На поверхность просачиваются только самые мощные всплески. Такие, как предновогодняя посадка руководящего звена Шереметьевской таможни. Или – апрельская серия громких арестов на Адыгейской таможне в Краснодарском крае. Там взяли с поличным начальника таможни Юрия Блягоза и начальника поста «Аэропорт Майкоп» Азамата Харетлука.

Разумеется, трудно было замолчать и июньский процесс над группой 30 «приморских таможенников». Скандал не замнешь, когда на скамье подсудимых в числе прочих оказались бывший сенатор от Приморья Игорь Иванов и известный краевой депутат Геннадий Лысак. Следствие уверено – сплав из высокопоставленных таможенников и политиков организовал невероятно успешную в коммерческом плане ОПГ. Дело разрослось на 700 томов. В нем детально описано, как с 2002 по 2007 г. ОПГ протащила через границу с Китаем одежды и техники на… 2,3 млрд. рублей. В ходе расследования всплыли комические факты. Судя по документам Дальневосточного таможенного управления, одни и те же инспекторы в одно и то же время регулярно проводили досмотр груза и в морском порту, и на складе временного хранения, расположенном от него в полутора сотнях километров…

Но самый громкий таможенный процесс века – «дело о 100 китайских вагонах». История приключилась летом 2005 года. Тогда спецназ МВД арестовал на подмосковных товарных станциях Люберцы-1 и Бекасово более 100 вагонов китайской контрабанды, прибывшей из порта Находка. Копнули документы. Тут и разразился скандал. Оказалось – ширпотреб оплачен с бюджетного счета, принадлежащего… Управлению материально-технического снабжения (УМТО) ФСБ. А следовала партия – на склады военной части 54729 УМТО… После этого руководство ФСБ начало серию крупных кадровых чисток. Заодно немедленно сняли руководителя таможенной службы, назначив на его место бывшего разведчика Андрея Бельянинова.

Что сейчас? Явно одно – контрабанды меньше не стало. В самом разгаре – крупная чистка на Северо-Западной таможне. По итогам расследования уже закрыты два таможенных поста – Выборгский и Пискаревский. Их ликвидировали на корню, а всех сотрудников – попросили на выход. Потому что – зарвались слишком сильно. Как выяснило следствие, только за последние 18 месяцев три никому не известные фирмы-однодневки провезли через эти посты такое количество контрабанды, что государство недополучило налогов на… 25 млрд. рублей. В общем, таможенная история продолжается.

С кем торгует Россия Главный торговый партнер нашей страны – Европейский союз. На его долю приходится 46% всего поступающего к нам импорта, и 55% – российского экспорта. Для сравнения: у стран СНГ – 14,4%, у государств Азиатско-Тихоокеанского экономического содружества (АТЭС) – 22%, у стран ЕврАзЭС – 8%. За первые шесть месяцев 2010 г. больше всего мы наторговали с… Нидерландами. Товарооборот достиг 28,4 млрд. долл. (10% в общем обороте). С Китаем – 25,5 млрд. долл. (9%). Далее идут Германия – 22,9 млрд. долл. (8,1%), Италия – 17,9 млрд. долл. (6,6%), Украина – 15,9 млрд. долл. (5,6%), Беларусь – 12,5 млрд. долл. (4,4%), Турция – 12,0 млрд. долл. (4,2%), Польша – 9,9 млрд. долл. (3,5%), США – 9,8 млрд. долл. (3,4%) и Франция – 9,7 млрд. долл. (3,4%).

Истинные размеры черной дыры

Каковы истинные масштабы таможенной черной дыры? В начале июля 2010 г. Всемирная торговая организация провела вроде бы рутинную работу – суммировала данные китайских предприятий о поставках одежды в Россию. Всплыли следующие цифры: в 2007 г. китайцы отгрузили нам товара на 6,6 млрд. долл., в 2008‑м из-за кризиса наступил спад, и одежды продали только на 3,7 млрд. долларов. Но вот незадача: согласно официальным отчетам российской таможни, за 2008 г. она «обработала» китайской одежды на 530 млн. долл., год спустя – на 900 млн. долларов. То есть в 2008 г. жулье в черную перетащило через таможню китайского тряпья на 6,07 млрд. долларов.

Итак, мимо бюджета проскочили грандиозные суммы. И это – только одежда! Импортеры других товаров, особенно – очень дорогих – действуют так же. Например, летом 2010 г. разразился такой «судовой» скандал. Выяснилось – минуя таможню, без уплаты налога в 38% в РФ завезли десятки новых катеров и яхт стоимостью от 100 тыс. до 5 млн. евро. Средства передвижения мультимиллионеров арестовали на причале подмосковного закрытого элитного клуба, где они стояли в качестве товара.

Известна и такая история – швейцарские часовщики поставили российских таможенников в очень неловкое положение. В прошлом году альпийская страна с радостью объявила, что Россия стала одним из крупнейших в мире покупателей очень дорогих швейцарских часов. Ежегодные поставки превысили 300 тыс. штук на сумму 270 млн. долларов. Но по официальным данным российской таможни, через нее прошло только… 70 тыс. швейцарских хронометров.

Очевидно – по многим товарам реальный объем контрабанды в 4–10 раз превышает официально декларируемый поток. Сколько на этом теряет государство? Нагляднее всего ущерб виден на таком примере. Средняя стоимость одного стандартного контейнера с китайской одеждой – 450 тыс. долл. (14 млн. руб.). Эксперты объясняют: если растамаживать его по правилам, государству причитается 20% пошлины и 18% налога на добавленную стоимость. Всего набегает более 5 млн. рублей.

Но для тех предпринимателей, которым кажется, что это дорого, существует обходной канал. Источники «АН» поделились такой информацией: на самом бойком таможенном направлении страны – Северо- Западном – стандартная такса за пропуск контейнера без уплаты пошлин – 10 тыс. евро (менее 400 тыс. руб.). Налицо громадная выгода: коммерсант выигрывает 4,5 млн. руб. с каждого контейнера, ну а таможенники – покупают себе квартиры и дорогие иномарки… Для справки: только через Северо-Западную таможню ежегодно проходит более… 800 тыс. контейнеров.