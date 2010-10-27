"Сертификат" для графа Калиостро

Такого количества волшебников-авантюристов нет ни в одной цивилизованной стране. На российских просторах работают около миллиона знахарей, магов, некромантов, чародеев и экстрасенсов. Добровольную сертификацию за 15 лет прошли лишь 136 человек. Недавно психологи проводили исследование среди колдунов и шарлатанов. Выяснилось: более 30% из них страдают психопатией и шизофренией. Но в прессе идет широкая реклама их деятельности. Что же делать, как останавливать этот процесс?

Государственная дума РФ, спохватившись, в начале октября рассмотрела в первом чтении законопроект о запрете на рекламу в СМИ оккультно-мистических услуг и целителей без диплома.

Хранители фиолетового пламени

Но в сверхъестественные силы сегодня верит значительная часть российского общества. Недавний опрос ВЦИОМа показал: лишь пятая часть опрошенных доверяет только научным знаниям, остальные допускают присутствие в жизни сверхъестественных сил. Каждый десятый признался, что вдохновляется «колдовством и магией». Интерес к науке и технике уживается у россиян с верой в Бога (55%), судьбу (42%), приметы (23%), воздаяние за грехи (19%), сверхъестественную силу (16%), гороскопы (10%). Только 18% отмечают, что не верят ни в какие сверхъестественные силы и явления. Почему все это происходит?

Эксперты говорят, что в этом в первую очередь виновата разрушенная система отечественного здравоохранения. И вялая работа правоохранительных органов. Вот потому-то народ валом валит к колдунам типа Григория Грабового. Опять где-то проснулся Анатолий Кашпировский. Интервью журналистам снова дает целитель Алан Чумак. Шуршат в России «Хранители Фиолетового пламени», «Группы последователей Патрика Бернхардта». Работают курсы магии при Школе восточной эзотерики, где ясновидению, гипнозу, левитации, материализации, телепортации и даже дематериализации обучают всех желающих. И набор услуг предлагают такой, какой не снился даже самому знаменитому в мире авантюристу – графу Калиостро.

От Индиры Ганди до Сергея Шойгу

Маги, колдуны, экстрасенсы, ведьмы существовали во все времена. И часто состояли на службе у известных персон. Адольф Гитлер прислушивался к указаниям личного астролога Дитриха Экхарта. Услугами русского астролога Сергея Вронского (он умер в 1998 г. в возрасте 85 лет) пользовались Ева Браун и Мерилин Монро, Джон Кеннеди и Жорж Помпиду. Президент США Рональд Рейган ни одного телодвижения не делал, не посоветовавшись с личным астрологом Джоан Куигли. Именно по ее совету устроил инаугурацию в 5 часов утра. Своими рекомендациями снабжали астрологи и премьер-министра Индиру Ганди. Президента Франции Франсуа Миттерана пять лет консультировала астролог Элизабет Тессие.

Это у них. А у нас? Руководитель МЧС генерал Сергей Шойгу никогда не скрывал, что его ведомство в работе использует астрологов. Свой отдел магов был создан и в Министерстве обороны РФ еще тогда, когда им руководил Павел Грачев. Этот спецотдел был зарегистрирован как в/ч 10003. К мнению экстрасенсов прислушивается экс-губернатор Нижегородской области Борис Немцов. К астрологам любил обращаться бывший президент Украины Леонид Кучма.

Не считают зазорным общаться с экстрасенсами и генералы МВД. В структуре МВД России есть ВНИИ, специалисты которого активно помогают милиции в розыске насильников, маньяков и убийц. Врачи-психотерапевты в милицейских погонах привлекают к раскрытию преступлений экстрасенсов, медиумов и гипнотизеров.

Но все эти люди пользовались (или пользуются) советами не проходимцев, а высококлассных специалистов с высшим образованием и ученой степенью. Мы же поведем речь о мошенниках, которые наживаются на болезнях и несчастьях наших сограждан. Заработок медиума-самозванца в крупном городе типа Москвы или Санкт-Петербурга составляет от 600 до 900 тыс. рублей в месяц (по данным Департамента уголовного розыска МВД РФ). А клиенты такого «специалиста» зачастую оказываются на больничной койке с расстроенной психикой.

Колдунов приравняли к бизнесменам

Но мошенникам и проходимцам зачастую помогают государственные мужи. По незнанию? Или по иной причине? С 1 января 2009 г. Министерство экономического развития РФ легализовало магов и чародеев. Как? Их включили в Классификатор экономической деятельности, то есть приравняли к бизнесменам. Пресс-секретарь Министерства экономического развития РФ Юлия Рыбальченко дала СМИ такой комментарий:

– Закона, который запрещает колдовство, у нас нет. А услуги магов, гадалок, экстрасенсов, спиритов и астрологов есть. Поэтому мы их и вписали отдельной строчкой.

И тогда на основании этого классификатора маги-волшебники начали регистрироваться как частные предприниматели. Снимать порчу, подпитывать ауру и гадать на кофейной гуще они стали по прейскуранту. Что включает «стандартный набор» мага? Это любовные привороты-отвороты, коррекция кармы, избавление от сглаза, снятие порчи, венца безбрачия, установка кода на удачу, исцеление от наркомании и алкоголизма.

По словам специалистов Института им. Сербского, ежегодно после посещения колдунов на лечение поступают более 100 человек с диагнозом «депрессия» или «невроз».

– Оккультные лечебные центры и экстрасенсы-одиночки во многом действуют по типу тоталитарных сект, – рассказывает «АН» врач-психотерапевт Евгений Бетин. – Это рефлекс толпы. У пациента подавляется воля, изменяется психика, растет зависимость от целителя. Многие впадают в глубокую депрессию, потому что живут в состоянии страха наказания за возможный отказ от услуг мага. Но у нас около 500 тысяч народных целителей (не считая колдунов и гадалок) и лишь около 5 тысяч психотерапевтов.

Как лечить пострадавших?

Эликсир от Калифалкжерстона

Для начала – немного истории. Откуда взялись эти самые маги? Ворожеи? Колдуны? Кто был для них примером? Несомненно, один из самых ярких представителей этой «профессии» – итальянский авантюрист граф Калиостро (он же – маркиз де Пеллегрини и иногда – граф Феникс). Граф много странствовал по Европе, занимаясь алхимией и магией. Потом оказался в России. В Петербурге Калиостро выдавал себя за искусного целителя и торговал эликсиром молодости. Дом авантюриста осаждали знатные дамы. И получали за огромные деньги эликсир из обыкновенной полыни. Еще граф давал сеансы черной и белой магии, изгонял бесов из одержимых. Как-то пообещал вылечить больного младенца одной из придворных императрицы Екатерины. Но ребенок умер. Калиостро, не растерявшись, купил другого младенца у крестьянки. И вручил его фрейлине. Но та подняла скандал. Во время следствия граф признался, что подменил ребенка. Екатерина приказала наказать авантюриста. Мошенник едва унес ноги. Императрица прославила графа Калиостро в своих комедиях «Обманщик» и «Обольщенный» под именем Калифалкжерстона. Но пройдохе Калиостро далеко до сегодняшних чародеев. Взять хотя бы целителя Григория Грабового со всеми его «фокусами». В разное время он называл себя то «живым триединым богом», то «пророком», то «чудотворцем».

Грабовой на Балаковской АЭС

Недавно этот фокусник вышел на свободу: суд города Березники Пермского края принял решение об условно-досрочном освобождении мага из колонии. Грабовой провел в заключении более четырех лет. Чудотворец постоянно утверждал, что может предсказывать катастрофы; находить скрытые дефекты в любых механизмах – от электростанций до космических кораблей; защищать от бед и болезней. Последователей у Грабового было много: к 2006 г. он организовал филиалы своей секты в 57 регионах страны.

Широкую известность Грабовой получил после теракта в Беслане в сентябре 2004 года. Тогда в школе, захваченной боевиками, погибли более 350 человек. Грабовой объявил, что он воскресит всех погибших детей –каждого за 39 100 рублей. Следователи расценили действия целителя как мошенничество чистой воды.

Сам пророк на суде своей вины не признал. В ходе процесса он даже подавал ходатайства об освобождении под предлогом, что немедленно должен «предот­вратить взрыв на Балаковской АЭС, в реакторе которой появилась серьезная неисправность». Грабовой сел. Но ядерный реактор не взорвался.

Знахарь с автоматом Калашникова

На всю страну прославился и «знахарь» из Рязанской области. Он принимал больных в своем доме в селе Семчино. Однако пациенты, побывавшие на приеме, стали обращаться в милицию с рассказами о том, что после общения с лекарем им становилось хуже. Эскулапом занялись компетентные органы. Выяснилось: лекарь не имел ни лицензии, ни медицинского образования. Но зато он брал с клиентов расписки о том, что никакой ответственности в случае ухудшения здоровья не несет. Пострадавших оказалось несколько десятков человек.

В доме целителя обнаружили арсенал стрелкового оружия, кое-что находилось даже в розыске. Позже правоохранители выяснили: «лекарь» 18 лет провел в колониях за грабежи, незаконный оборот оружия и хранение наркотиков.

Еще одного липового знахаря задержали в Екатеринбурге. Прокуратура Железнодорожного района утвердила обвинительное заключение против Алексея Савельева. Он создал фирму по торговле лекарствами. И продавал пожилым людям биологически активные добавки. Сам покупал эти добавки за 50–70 рублей, а продавал за 12–15 тысяч. Обманул 56 стариков.

Золото магистра Дойку

«Повезло» и жителям Тобольска. В конце 2009 г. в городе объявилась некая Раиса Дойку, 56 лет от роду. Она заявила о себе как о магистре белой магии. Для привлечения клиентов в одной из газет Дойку еженедельно размещала объявления о том, что предсказывает будущее, снимает порчу, а также оказывает помощь в омоложении, похудении, устранении алкогольной зависимости. И народ повалил валом. Дойку предлагала посетителям принести как можно больше золотых украшений и денег «для совершения сеансов магии». Одна жительница Тобольска передала Дойку более 500 тыс. рублей. Еще один клиент принес свыше 200 тыс. рублей. За три месяца Дойку надарили более 2,2 млн. рублей. Мошенница, поняв, что разоблачение не за горами, в один из дней сбежала из Тобольска. Потерпевшие, не получив ни помощи, ни своего золотого имущества, обратились в милицию. Дойку была задержана. В колонии она проведет пять ближайших лет.

Послушные стрелки Биг‑Бена

Чем известен Ури Геллер, кроме того, что он родственник Зигмунда Фрейда? Это тот человек, который трижды (в 1991-м, в 1994-м и 1997 г.) останавливал стрелки на часах башни Биг-Бен в Лондоне. Как все было? Одна американская компания предложила экстрасенсу попробовать остановить Биг-Бен. Геллер взял открытку с изображением башни и стал концентрировать на ней свое внимание, мысленно приказывая стрелкам замереть. Потом ему это надоело, и он занялся другими делами. А вскоре в его кабинет вбежала жена с криком: «Биг-Бен остановился!»

Ури Геллер легко гнет стальные ложки, не прикасаясь к ним, с экрана телевизора может починить сломанные приборы. Он сотрудничал с ФБР и ЦРУ. При помощи телекинеза стирал компьютерные файлы вражеских спецслужб и нейтрализовал серийных убийц. Он читает мысли. И находит по географической карте месторождения угля, золота и нефти. И пока его не разоблачили. Но таких людей в мире – единицы. В России на славу как Ури Геллера, так и графа Калиостро претендуют почти миллион магов, чародеев и колдунов. Не многовато ли будет?

«Черный ящик» мага Филимонова

Идем дальше. В Челябинске в федеральный розыск объявлен маг-чародей Константин Филимонов. Он возглавлял фирму-пирамиду «Частные инвестиции». Доверчивых людей этот фокусник нагрел на 500 млн. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Дело взял под личный контроль прокурор Челябинской области Александр Войтович.

Филимонов стал известен в Челябинске лет 10–12 назад. Он был автором эзотерических рубрик типа «Черный ящик», «За гранью непознанного» в местных СМИ. И представлялся то экстрасенсом, то колдуном. Филимонов предлагал всем желающим снять порчу, подпитать ауру и обрубить энергетические хвосты. Своими пассами Филимонов заработал дюжину квартир в Челябинске, Москве и даже в Черногории, на берегу Адриатического моря. Средства, вырученные на прочистке чакр, вложил в рестораны «Такси-блюз» и «Бешеная собака». И еще построил финансовую пирамиду. С приходом кризиса народ стал требовать возврата «капусты». Но Филимонов исчез. Ушел в параллельные миры, обрубив все энергетические хвосты. Появления мага-мошенника ждут более 2 тыс. человек.

Бжезинский и Ющенко – зомби?

Хочется вспомнить еще об одном колдуне, с которым автор этих строк был знаком лично. Это уже покойный маг Юрий Лонго (Головко). С ним группа журналистов как-то оказалась в пресс-туре на острове Цейлон (май 1996 г.). И Лонго откровенно рассказывал о том, как устраивает свои фокусы.

Свой звучный псевдоним Юрий Головко взял в честь известного факира Дмитрия Лонго. Раскрутившись, Юрий Лонго стал сопродюсером телепрограммы «Третий глаз». Владел, как сам говорил, 120 видами гипноза, телепатией, телекинезом и ясновидением. Он утверждал, что воскресил президента Украины Виктора Ющенко (который якобы умер в 2004 г.) и бывшего советника президента США по национальной безопасности Збигнева Бжезинского. Выходит, Ющенко и Бзежинский – зомби?

Он любил повторять – никакого колдовства нет, есть только фокусы. Эти фокусы он показывал и на острове Цейлон, в курортном местечке Индурува. Мы, журналисты, под руководством Лонго ходили по битому стеклу. Но ноги никто не порезал. И это главное.

62 разоблаченных целителя

В России от действий магов – чародеев, гадалок и ведьм – страдают и даже гибнут люди. Вспомним о смерти четырехлетнего мальчугана в Приморье, о десятках пострадавших от лечения «знахаря» в Рязанской области; а сколько человек уже прошли через больничные палаты Института судебной медицины им. Сербского?

Отрадно то, что по отношению к ним следственные органы не спят: некоторое время назад своих «дипломов» лишились сразу 62 целителя в Санкт-Петербурге. Все они учились в Профессиональной медицинской ассоциации народной медицины. Управление Минюста по Петербургу дало свое заключение: ассоциация не является профессиональной медицинской организацией. Но куда направили стопы 62 разоблаченных целителя? И сколько еще таких «учебных» заведений продолжает работать?

Остается надеяться, что Государственная дума все же примет поправки к закону «О рекламе». А соответствующие органы дадут оценку странной инициативе Министерства экономического развития РФ, которое возвело колдунов и прорицателей в ранг бизнесменов.

Томатный кетчуп «Чумак»

Кто сегодня помнит, как выглядел целитель Алан Чумак (бывший спортивный телекомментатор)? На сеансы Чумака ходили с банками, склянками и бидонами. Вода, на которую энергетически воздействовал Чумак, якобы меняла свою структуру, долго не портилась и оказывала лечебное действие.

В Академии сельскохозяйственных наук им. Тимирязева проводили опыты с целью определить энергетическое воздействие целителя на растения. И установили: после «работы» Чумака в пять раз быстрее росли споры простейших грибов. На 18,7% ускорялся рост семян кукурузы. После контакта с Чумаком прекрасно хранились молочные продукты: срок хранения творога увеличивается в два раза!

Алан Чумак давно исчез из телевизоров (массовые сеансы в 1989 г. были запрещены Министерством здравоохранения). Но он продолжает лечить, консультировать и проводить психологические практикумы. К слову, у него уже есть сертификат и лицензии. Возможно, г-н Чумак такой же одаренный от природы человек, как израильский экстрасенс Ури Геллер?

Павсекакий в жизни Киркорова

Но только ли простые граждане попадаются на удочку волшебников с криминальным талантом? Недавно за мошенничество осудили курского колдуна Павсекакия (по паспорту – Виктор Богданов). К нему за помощью обращались многие звезды российской эстрады. Но теперь Богданова ждет заключение в колонии. Колдун попытался выманить 600 тыс. рублей у бизнесмена Юрия Бессонова.

В свое время этот чародей прославился тем, что на глазах у публики прямо перед телекамерами снимал порчу с Филиппа Киркорова.

По уверениям самого мага, в числе его постоянных клиентов была и певица Ирина Аллегрова. Но суд приговорил Павсекакия к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы. И никакая магия не помогла ему избежать наказания.

«Белые ангелы» и изгнание бесов

Но дурят народ не только в Челябинске. Очень странный случай расследуют в Управлении по борьбе с экономической преступностью МВД Башкирии. 40-летняя бухгалтерша похитила со счетов своей фирмы 7 млн. рублей. 4 млн. она отнесла колдунье, которая пообещала несчастной вернуть возлюбленного. Мошенница так круто взяла женщину в оборот, что та поверила – чистка чакр потребует солидных вливаний. Оперативники предполагают: несчастная подверглась воздействию с помощью техники нейролингвистического программирования.

Впрочем, это не единичный случай обработки сознания простодушных граждан. В Уфе сегодня работают более 90 целителей, колдунов и гадалок. И действуют более 20 «волшебных» салонов: «Рубиновое сердце», «Белые ангелы», «Гималаи» и др. Но не все заканчивается только потерей денег.

В Партизанском районе Приморья расследуется уголовное дело против целителей, по вине которых умер четырехлетний мальчик. Он погиб во время «ритуала изгнания бесов». Уголовное дело возбуждено по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Подобные услуги в Приморье оказывают представители двух десятков различных школ. По наблюдениям врачей, основной причиной, по которой граждане обращаются к колдунам, является разочарование в возможностях государственной медицины. И «АН» об этом пишут постоянно. Но собака лает, а караван идет…

Чародей оказался ветеринаром

Уникальный судебный процесс сегодня идет в городе Владимире: рабочий тракторного завода Сергей Ефремов подал в суд на чародея, который обещал избавить Ефремова от заикания. Цена колдовства была определена в 18 тыс. рублей. Но ни заклинания, ни пассы не помогли. В ходе дела выяснилось: владимирский маг имеет диплом по специальности… «ветеринар».

Скандал оказался громким. И совсем не потому, что чародей не сумел выполнить желание клиента. Просто в суд люди, пострадавшие от магов-волшебников, обращаются очень редко. Но иски к чародеям стали появляться.

– Бороться за свои права все-таки стоит, – считает известный адвокат, заслуженный юрист РФ Александр Островский. – И искать защиту можно не только в суде. Нужно написать заявление о возбуждении уголовного дела в прокуратуру. К заявлению следует приложить копии всех квитанций от мага. Если в квитанции прописана сумма, но не указана услуга, за которую заплатили деньги, то можно потребовать, чтобы квитанцию признали распиской. Это на юридическом языке будет означать, что маг взял деньги в долг.

В общем, главное – действовать. И добиваться, чтобы правоохранительные органы занялись проходимцем.