Программная ошибка Минздрава

Уважаемая Татьяна Алексеевна!

Поскольку предыдущие публикации на затрагиваемую здесь тему не имели никаких последствий со стороны возглавляемого Вами министерства, вынужден обратиться к Вам в форме открытого письма.

Ю.Н. Мишустин

Всем известен термин «врачебная ошибка». В США это третья по счету причина смерти людей. У нас учет смертей из-за врачебных ошибок пока не налажен, но, несомненно, что много людей погибают из-за ошибок в диагнозе, по халатности и безответственности отдельных врачей. От этого никуда не денешься. Применением известных мер количество врачебных ошибок со временем можно уменьшить, но полное их искоренение невозможно. Это как бы естественный, неизбежный брак в работе здравоохранения любой страны.

Мало кто знает, что в России значительно чаще, чем от врачебных ошибок, люди становятся инвалидами и умирают от «ошибки Минздрава». Не меньше чем от убийств и суицида.

«Ошибка Минздрава» случилась лет 10 назад и продолжается до сих пор. Люди десятками тысяч в год гибнут от инсультов и инфарктов в результате широко развернутой Минздравом борьбы за предотвращение инсультов и инфарктов – борьбы с «давлением». «Благими намерениями вымощена дорога в ад».

Как было

Причиной повышенного АД в 95% случаев является эссенциальная (первичная) гипертензия (по МКБ – международному классификатору болезней), всегда именовавшаяся у нас как гипертоническая болезнь (ГБ). Оставшиеся 5% – это вторичные гипертензии, например следствие болезней почек.

ГБ долгие годы довольно успешно лечили. Благодаря трудам академиков Г. Ланга и А. Мясникова было ясное, общепринятое понимание природы ГБ как следствия отклонений в работе центральной нервной системы (ЦНС). Было научно обо­снованное, проверенное лечение ГБ. На начальных стадиях, длившихся годами, ГБ очень часто излечивалась простыми «успокаивающими» препаратами и легкими транквилизаторами. «В первую очередь лечение ГБ должно быть направлено на понижение возбудимости ЦНС, для чего необходимо проводить седативную терапию препаратами брома в сочетании с валерианой, пустырником, корвалолом». (Справочник терапевта.1968 г.).

На поздних стадиях ГБ наряду с седативными применялись сосудорасширяющие препараты центрального (на ЦНС) действия (папаверин, дибазол, резерпин, метилдофа), не ухудшающие мозговое кровообращение. Было ясное понимание того, что более сильные препараты типа ингибиторов АПФ, замедляя кровоток в мозгу и миокарде, дают очень опасные побочные эффекты, поэтому их старались применять осторожно и только при высоких цифрах АД (170/105 и более).

Принципы эффективного и безопасного лечения ГБ подробно изложены в «Руководстве по кардиологии» (1982 г.) под редакцией академика Е. Чазова, в более поздних трудах. Лечение ГБ давало хорошие результаты: люди выздоравливали, частота осложнений с годами не увеличивалась. В последние десятилетия число больных ГБ было стабильным, естественным. Не было никаких оснований говорить об эпидемии ГБ.

Академики занимались наукой, поскольку не было соблазнов заниматься чем-то другим.

Разворот

В начале 90-х с приходом в Россию капитализма и западных фармацевтических компаний у наших «бедных» академиков появилась возможность наконец-то хорошо заработать. Надо было расчистить широкую дорогу для внедрения в Россию «современных препаратов», поскольку все отечественные вдруг стали устаревшими и неэффективными. Работа закипела. Под руководством главного кардиолога Минздрава Е. Чазова.

Все, что было наработано советской кардиологией по лечению ГБ, было постепенно заменено в руководствах, учебниках на вышедшие в 1993 году под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендации экспертов «Международного общества по гипертензии» (МОГ) «Новые подходы к лечению артериальной гипертензии». Восьмистраничное сочинение анонимных экспертов превратило ГБ – сложную, но неопасную болезнь нервной системы в очень простую болезнь с простой диагностикой: померили у человека АД, и, если оно выше 140/90, значит, он больной. И лечение предлагалось очень простое: всю жизнь каждый день таблетка, снижающая АД до «нормы». Рекомендации ВОЗ‑МОГ стали индульгенцией для широкого применения в России очень опасных препаратов.

Несмотря на то что сочинение экспертов МОГ было всего лишь рекомендациями, не содержащими никаких обоснований упрощенного, «механического» взгляда на ГБ и ее лечение, оно стало руководством для наших кардиологов. Все, чему Е. Чазов научился у своих учителей Г. Ланга и А. Мясникова и чему сам долго учил студентов и врачей, было предано забвению. Ключ к пониманию причин «разворота» наших академиков находится на сайте МОГ www.ish-world.com. Ее корпоративными членами являются гиганты фармацевтической промышленности и крупнейший производитель тонометров OMRON.

Симптом превратили в болезнь

Постепенно из медицины были удалены не только методы лечения и основные препараты, но и сама болезнь.

В современной литературе по кардиологии ГБ отсутствует, несмотря на то что она была и есть в МКБ. Место ГБ заняла АГ – артериальная гипертензия (гипертония), несмотря на то что такой болезни не было и нет в МКБ. На самом деле АГ всегда была и остается симптомом ГБ. «Гипертензия артериальная – повышение кровяного давления в артериях; важный симптом заболеваний». (ММЭ, 1991 г.). Повышенная температура может быть болезнью? Нет. А повышенное давление, оказывается, может.

В главе «Заболевания сердечно-сосудистой системы» Российского терапевтического справочника (2007 г.) теперь есть только раздел «Гипертензия артериальная» и нет даже упоминания о ГБ. «Артериальная гипертензия (АГ) – состояние, при котором систолическое АД составляет 140 мм рт. ст. и более и/или диастолическое АД – 90 мм рт. ст. и более. АГ – одно из самых распространенных заболеваний».

Чем же ГБ не угодила нашим академикам? Тем, что на ней много не заработаешь.

ГБ не представляла никакой социальной опасности. Во-первых, сама по себе никогда не являлась причиной смерти, и, во-вторых, лишь небольшая часть гипертоников умирала от осложнений ГБ – сердечной и почечной недостаточности, наступавших после многих лет болезни только в пожилом возрасте.

К возникновению инфарктов и 90% инсультов как основных причин смерти людей ГБ никогда не имела прямого отношения.

Никогда не было и не могло быть эпидемии ГБ, поскольку по совокупности многих симптомов врачи ставили диагноз в основном пожилым людям со слабой нервной системой.

ГБ успешно излечивалась на ранних стадиях или на долгие годы консервировалась копеечными «валерианкой», корвалолом. На более поздних стадиях успешно лечилась резерпином, дибазолом, метилдофой… – нашими очень дешевыми препаратами.

Не понравилась ГБ западным фармацевтам. Им нужны были размах, масштабы. Другое дело АГ, пришедшая на смену ГБ.

Ложь и подлог

Уже с момента ее «рождения» благодаря тому, что диагноз ставится по единственному симптому: АД выше 140/90, а такое АД едва ли не у всех кому за 50, число больных сразу стало исчисляться десятками миллионов. Вот вам и эпидемия (несуществующей(!) болезни).

АГ была объявлена «тихим убийцей», исподтишка готовящим в наших организмах инсульты и инфаркты. Объявлена нашими академиками, несмотря на то что во всех их же книгах написано, что причиной инсульта и инфаркта являются атеросклероз, тромбы, закупоривающие сосуды сердца или мозга, ишемическая болезнь сердца. Инсульты и инфаркты были срочно назначены осложнениями АГ, то есть АГ стала их причиной.

В СМИ была развернута пропаганда совершенно лживого тезиса – «гипертония – причина смерти, инсультов и инфарктов». Чего стоит одна профессор-телекардиолог Е. Малышева, много лет регулярно запугивающая многомиллионную аудиторию: «Если давление выше, чем 140 на 90, то нужно бить тревогу. Давление нужно лечить обязательно. Это главная причина смерти!»

Теперь на борьбу с эпидемией (!) социально опасной (!), массово (!) убивающей (!) людей инсультами (!) и инфарктами (!) болезни можно было получить из бюджета хорошие деньги. В 1997 году академики-лоббисты добились выхода постановления Правительства №1387, обязавшего Минздрав разработать Программу «Профилактика и лечение артериальной гипертонии в РФ». Заметим: не существующей ни в природе, ни в МКБ болезни!

«Основными целями Программы являются снижение уровня заболеваемости артериальной гипертонией, инвалидности и смертности от ее осложнений (инсульт, инфаркт миокарда)».

«Проведение широкомасштабных мероприятий по профилактике артериальной гипертонии, повышение качества ее диагностики и лечения позволит:

снизить заболеваемость населения цереброваскулярными болезнями (ЦВБ) на 16–18 % и ишемической болезнью сердца (ИБС) – на 13–15%».

«Ожидаемые конечные результаты программы: снижение уровня заболеваемости населения… инвалидности в результате инсультов и инфарктов на 10–12% и смертности на 14–16%».

Болезнь, созданная врачами

Приведенные выдержки из паспорта Программы – свидетельство недобросовестности ее авторов. Это самый настоящий и научный, и должностной подлог. Перечисленные цели программы, ее задачи и ожидаемые результаты заведомо не могли быть достигнуты и решены просто потому, что повышенное АД не является причинным фактором инсультов и инфарктов, тем более смерти людей. «Борьба с давлением» никоим образом не могла положительно сказаться на показателях заболеваемости ИБС и ЦВБ.

Несмотря на очевидный подлог, Программу (на 2002–2008 гг.) приняли, выделив из госбюджета 3,6 млрд. рублей.

Понятно, что Минздраву иногда надо принимать какие-то программы: чтобы демонстрировать «бурную деятельность», поддерживать «своих» людей. Но не такие же, как по гипертонии: пользы заведомо никакой, а вред громадный. Это стало самой большой «ошибкой Минздрава» в истории. Конечные результаты оказались обратными ожидаемым: с 2002 по 2008 год заболеваемость ИБС выросла на 26%, ЦВБ и инсультами – на 40%. Ни одна из провозглашенных целей программы, как и следовало ожидать, не достигнута. В 2008 г. случилось 720 тыс. инсультов.

Вопрос: почему результат программы оказался обратным провозглашенному, в чем причина резкого увеличения заболеваемости, особенно инсультами? Ответ: это побочный эффект от реализации Программы, на который ее авторы, конечно, не рассчитывали, но при желании могли его спрогнозировать.

Об одной часто встречающейся и хорошо известной врачам причине инсультов в книгах не пишут. «Чуть лишнее» снижение АД «таблеткой от давления» делает мозговой кровоток настолько слабым, что неожиданно происходит ишемический инсульт.

Эта проблема хорошо известна специалистам по инсультам – неврологам. «Если стараться у всех больных в одинаковой степени снижать АД и доводить его до формальных нормальных цифр – 120/80, то у части пациентов подобное снижение вызывает инсульт мозга, как следствие чрезмерной терапии. Это серьезная проблема. Думаю, мы найдем понимание с кардиологами. К этому нужно относиться с особой ответственностью и осторожностью. Нет ничего более страшного, чем болезнь, созданная руками врача». (З.А. Суслина, директор НИИ неврологии, академик РАМН.)

«Болезни, созданной руками врачей», до 1993 года не было, потому что, во-первых, никто не стремился снижать АД до «нормы», и, во-вторых, не было массового применения «лекарств от давления», иногда вызывающих инсульт.

Лекарства, приносящие смерть

Одной из реальных (а не провозглашенных) целей программы, а возможно, главной и единственной было широкое внедрение ИАПФ.

Эти «современные» средства во времена, когда в России случалось не более 400 тыс. инсультов (до 1993 года), применялись очень ограниченно и под строгим контролем врачей. Дело в том, что ИАПФ очень опасны при их бесконтрольном приеме. Об этом написано в разделах «Побочные эффекты» инструкций по применению ИАПФ. Там содержится полный перечень симптомов нарушения мозгового кровообращения, то есть предынсультного состояния: головные боли, головокружения, тошнота, рвота, слабость.

Но это, как говорится, цветочки. Далее в инструкциях читаем: «Редко встречающиеся побочные эффекты (менее 1%) со стороны сердечно-сосудистой системы: сердцебиение; тахикардия; инфаркт миокарда; ишемический инсульт, вследствие выраженного снижения АД» (диротон). Примерно также написано в инструкциях к нолипрелу, энапу и др. Что такое рост инсультов и инфарктов? Это масштабный «побочный эффект», пропорциональный потреблению ингибиторов АПФ, выросшему в десятки (!) раз. Даже 0,5% от 10 миллионов «гипертоников» составляет уже 50 тысяч покойников и инвалидов.

Все декларации и лозунги программы на деле оказались словесным прикрытием для достижения совершенно других целей. Доказательством того, что на самом деле у программы были иные цели, не обозначенные в паспорте, и именно эти цели достигнуты, являются данные о динамике продаж «современных гипотензивных препаратов».

Ингибиторы АПФ сегодня стали в России доминирующими (уже в 2003 г. энап по продажам уступал только но-шпе), и их продажи растут. По данным ЦМИ «Фармэксперт», в 2002 году в России ИАПФ было продано на 112 млн. долл., а в 2009 г. уже на 474 млн. долларов.

Полмиллиарда долларов США – это тридцатая (!) часть всех продаж фармацевтической продукции.

Цифры роста продаж ИАПФ за время организованной Минздравом борьбы с гипертонией и впечатляют и наводят на мысли о том, по каким причинам и в чьих интересах была сделана «ошибка Минздрава».

Люди продолжают гибнуть

То, что произошло с реализацией Программы, можно оценивать по-разному.

С точки зрения производителей ИАПФ – блестящая маркетинговая операция. Продажи препарата за несколько лет выросли почти с нуля до 0,5 млрд. долларов (113 млн. упаковок). Причем во многом за счет государства – пропаганда лживого тезиса «гипертония – убийца, причина инсультов и инфарктов» в СМИ все эти годы велась в основном на бюджетные средства, выделенные по Программе на «распространение среди населения медицинских и гигиенических знаний об АГ».

С точки зрения академиков – успешная, профессиональная работа. Если не верите, что именно так они себя оценивают, прочитайте выступление и по сей день главного кардиолога Минздрава Е. Чазова на блоге министерства.

С точки зрения уголовного кодекса – данная программа – невиданное по масштабам и последствиям мошенничество. Путем предоставления ложных сведений у государства было получено более 3 млрд. рублей под определенные обещания. Деньги потрачены, обещание не выполнено.

С точки зрения населения страны – катастрофа, жертвами которой стали сотни тысяч (!) людей, доверивших свои жизнь и здоровье Минздраву, который по определению должен «охранять здоровье» граждан, а не способствовать их массовой гибели.

С точки зрения руководства Минздравсоцразвития… Чем является «ошибка Минздрава» и намерено ли министерство исправить страшную во всех отношениях «ошибку» своих предшественников? Люди продолжают гибнуть.

Приложения. документы, подтверждающие вышеизложенное, см. на сайте: www.iztupika.ru