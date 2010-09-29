Зеленый коридор для желтого металла

Госдума вплотную взялась за проблему черных старателей. В ближайшие дни депутаты рассмотрят закон о так называемом вольном приносе. Они должны решить – не пора ли вернуть существовавшее с давних времен, но отмененное в 1954 г. «золотое правило». По нему добывать желтый металл может любой желающий – без всяких бумажек и разрешений.

Сейчас, пока закон не принят, даже самая мелкая горсть драгоценных крупинок, найденных милицией в кармане туриста, грозит обернуться сроком от двух до семи лет. Так гласит 191-я статья Уголовного кодекса.

Вольные старатели

Если примут новые правила, любому из нас будет легко начать жизнь вольного старателя и отправиться за птицей удачи на Амур, Лену, Ангару или Колыму. Только стоит ли игра свеч? В принципе золота в России очень много – треть мировых запасов. В прошлом году в стране добыли 205 тонн. По плану правительства, через три года добыча должна вырасти до 250 тонн. Много ли это? Достаточно знать, самая знаменитая в истории золотая лихорадка в Калифорнии охватила более 120 тыс. человек. За семь лет совместными усилиями они нарыли всего… 38 т золота. У нас даже самый маленький из золотоносных регионов – Чукотка – добывает больше 10 т в год.

Но право просеивать породу, содержащую драгоценный металл, пока есть не у всех. Добычей золота в РФ занимаются четыре крупные компании, включая канадскую «Бема Голд», которая заполучила самое богатое месторождение страны – «Купол». Небольшие или труднодоступные запасы отдали на откуп 320 старательским артелям.

Правда, есть одна лазейка для частника без лицензии. По закону, если самородок найден за пределами горных отводов, он считается «кладом». В этом случае за него можно законно получить 25% от стоимости золота с уплатой подоходного налога и налога в Пенсионный фонд. Но все это – от лукавого. В большинстве стран давно приняли «вольный принос» как данность и поняли – нет причин запрещать добычу. В конечном счете драгоценный металл все равно осядет в государственной копилке. В США, Швейцарии, Канаде, Австралии даже расцвел… «золотой туризм». За скромную плату прииски выдают старательский лоток и предлагают попытать удачу.

Есть и другая причина покончить с драконовскими ограничениями. «Главный аргумент противников «вольного приноса» – государство не сможет проконтролировать работу старателей. Позиция, мягко говоря, странная. Как будто сейчас их кто-то контролирует!» – недоумевает начальник департамента природных ресурсов Магаданской области Виктор Проказин. Ему виднее, поскольку Магадан с его легендарной Колымой – не только главная золотая житница РФ, но и крупнейшая золотоносная провинция мира. За 70 лет добычи из недр там извлекли 2,7 тыс. т золота – впятеро больше нынешнего золотого запаса РФ.

Золотой кукурузник

Но все-таки некоторый контроль над приисками есть. Дело в том, что оборот драгметаллов – одна из традиционных сфер интересов ФСБ. Остается пособолезновать чекистам: природа распорядилась так, что многие месторождения расположены в крайне труднодоступных местах. Например, таких, как Олюторский район на Камчатке. При площади в 72 тыс. кв. км там вообще нет дорог – только тропы. Зато есть мошка и лютые морозы. На всю территорию района – восемь сел, добраться до пяти можно только на вертолете. А заодно в этих краях, вытянувшихся вдоль Берингова моря, – богатейшие золотые прииски. Вдобавок там держат третье место в России по добыче платины. На каждого работника за сезон добывают 30 кг драгоценных металлов – в пять раз больше, чем в среднем по стране.

В феврале 2010 г. сотрудники ФСБ наконец проникли в эту золотую глухомань. Сначала притворялись туристами, бродили по селам, расспрашивали народ. Затем нагрянули на предприятия. И обнаружили такое... Надо сказать, для всех артелей есть строгие правила: добытый металл должен оперативно отправляться на переработку на государственный аффинажный завод. В данном случае – Колымский. При этом золото нельзя возить на ком попало, а только – особой фельдъегерской службой с милицейской охраной.

Только в олюторских артелях про милицию и пр. даже не вспоминали. Взамен старатели купили громадный теплоход. Когда заканчивался сезон, бригада со всей добычей (и неизбежными бурными гулянками) потихоньку добиралась по воде до Петропавловска. Там сотни килограммов золота перегружали на частный Ил-76… Дальнейшие следы металла терялись в тумане.

Тут впору вспомнить знаменитый «золотой кукурузник», разбившийся два года назад в лесах Красноярского края. В нарушение всех запретов самолет перевозил более полутонны золота. Когда стало известно о грузе – поднялся невероятный ажиотаж. Сотни добровольцев принялись прочесывать территорию вероятного падения. Что интересно, по официальным данным, машину так и не нашли. А если бы обнаружили, возможно, желтого металла в ней оказалось бы намного больше заявленного…

Конечно, настолько впечатляющие истории, как с камчатским пароходом, – большая редкость. Обычно старателей ловят по мелочам. Зато – часто. Не проходит буквально ни дня, чтобы то хабаровская, то иркутская, то магаданская и т.д. милиция не объявила о задержании очередного «черного старателя». Хотя на деле ими почти всегда оказываются вполне легальные сотрудники приисков.

Скажем, разве похож на «теневого добытчика» золота гидромониторщик артели «Восток‑1» из Зейского района Амурской области? В сентябре его задержали при продаже партии самородков весом 2,7 кг на сумму 1,5 млн. рублей. Сергей Косов, стрелок подвижного наряда МВД Хакасии, вполне законно следил за порядком в артели старателей «Золотой полюс». На днях коллеги-милиционеры взяли его при попытке сбыть 2,2 кг золотого песка. В Хабаровском крае недавно попались трое членов артели «Заря». Они действовали по-крупному – хотели толкнуть сразу 40 кг желтого металла, но выбрали не того покупателя.

По данным ООН Нелегальная добыча золота – источник дохода для 100 млн. человек в мире. На долю 15–20 млн. нелегальных рабочих приходится 10% мировой добычи металлов и алмазов, 75% добычи драгоценных камней.

А в золотодобывающей Бурятии нелегальный товар перехватили в последний момент – уже в поезде. Гражданин Армении, купивший билеты на рейс «Тында–Москва», вызвал подозрение проводника, потому что слишком сильно сгибался под тяжестью маленького свертка. Когда милиционеры раскрыли замотанные скотчем тряпки – оттуда блеснули… 60 кг слитков. По «золотой цепочке» оперативники вышли на руководство местного рудника…

Проект «Самородок»

Таких историй что ни год – сотни. И это только то, что всплыло. А сколько тонн нелегального металла продается налево, избежав внимания милиции? Тут эксперты расходятся во мнениях. Часто называют следующие цифры: нелегальный оборот золота в РФ – 10–20 т в год. При этом утверждается: львиную долю теневого металла добывают «черные старатели».

Про Колыму «...Чтобы попасть туда, вы должны сесть в самолет. Правда, летом вы можете добраться и на пароходе – месячное плавание среди льда и тумана, когда кажется, что мир исчез и существуют лишь железная палуба, перекличка сирен каравана и ваша каюта. Это страна мужчин, бородатых по делу, а не велением моды, страна унтов, меховых костюмов, пург, собачьих упряжек, морозов, бешеных заработков, героизма – олицетворение жизни, которой вы, вполне вероятно, хотели бы жить, если бы не заела проклятая обыденка. Во всяком случае, вы мечтали об этом в юности». Олег Куваев, «Территория».

Выходит, это вовсе нелегальные добытчики химичат. Во всем виновата только армия «самоделкиных», купивших металлодетектор или соорудивших простейшую драгу. А то и просто приспособивших тазик под промывочный лоток для золота. Надо сказать, таких людей действительно немало. Есть оценка Союза золотопромышленников – во всех девяти золотоносных регионах страны черным старательством занимаются в общей сложности 12–15 тыс. человек.

Обычно пытают счастья на месторождениях, которые считаются полностью выработанными. Порой разгребают промышленные отвалы, оставшиеся от крупных добывающих предприятий. Например, на севере Баунтовского района Бурятии у населения вообще нет работы. Поэтому людям не остается ничего другого, кроме как втихую бегать с лотками на заброшенные прииски. Таких же «народных старателей» регулярно ловит милиция Красноярского края, Республики Саха, Забайкалья…

Но по большому счету все это несерьезно. Дело в том, что кустарная добыча золота – занятие почти безнадежное. Вот пример: нынешним летом милиция Магаданской области провела масштабную операцию «Самородок-2010». В широко разрекламированной охоте на черных старателей задействовали сотни людей в погонах, а результат – не очень. В итоге выловили лишь пару любителей. Как ни старались, за полгода тяжкого труда они добыли всего… 60 г низкопробного золота из промышленных отвалов. Такое на черном рынке идет по 100–300 руб. за грамм.

Еще большим фиаско обернулась грандиозная затея черных старателей в Иркутской области. Там подошли к делу с промышленным размахом. В июле 2010 г. милиция города Бодайбо по наводке три недели тайно следила за группой граждан, согнавших в заброшенный золотоносный карьер множество техники, включая самосвалы и экскаваторы. Когда самозваных золотопромышленников арестовали, выяснилось, итогом весьма затратных трудов стали жалкие… 150 г низкокачественного металла.

Эксперты объясняют – провал затеи закономерен. «На современных россыпных месторождениях золото моют со средним содержанием 0,005 грамм на кубический метр породы. При этом «вскрыша» – удаляемые породы при открытой разработке месторождения – толщиной до 20 метров. Для сравнения: содержание россыпного золота в 1932 году на Колыме составляло 27 граммов на куб, а вскрыша практически отсутствовала», – объясняет замдиректора Горного института Валерий Станиевский.

Рудное решение

Гораздо выгоднее разрабатывать рудные месторождения золота – там концентрация металла превышает 3 г на тонну. На самом богатом рудном прииске РФ – месторождении «Купол» – 38 г на тонну. Но работать с такими запасами – очень дорого. По оценкам экспертов, минимальные инвестиции в новое месторождение – 300 млн. руб., средние – от 1,5 млрд. рублей. Владельцы крупных приисков с гордостью показывают журналистам шеренги карьерных самосвалов – по 1 млн. долл. каждый…

Проще говоря, без современных промышленных технологий на золотых месторождениях делать нечего. Если не случится чуда и старатель не наткнется на богатейшую жилу, выхлоп от тяжелой работы будет нулевой. Начинающему золотодобытчику эксперты советуют учесть следующее.

«Даже среди артелей немало таких, где люди работают фактически за похлебку. В конце сезона при расчете им не хватает денег на проезд домой. То же можно сказать о мелких бригадах – большинство из них не могут обеспечить себе приемлемый заработок. За рубежом разоряются 80% малых золотодобывающих предприятий. У нас этот процент – не меньше», – говорит доктор геологических наук, эксперт компании «Иргиредмет» Борис Кавчик.

Если народные старатели ни при чем, откуда берутся те – выловленные милицией – килограммы желтого металла? Которые за год складываются в золотые тонны на многие миллиарды рублей. Они – с легальных приисков. Там традиционно мухлюют все. Для начала – сами артели сильно занижают реальную добычу. Вот пример: операция «Самородок» в Магаданской области проходит каждый год. Милиция давно заметила – во время мероприятия количество золота, сдаваемого государству артелями, вырастает в три раза.

Воруют желтый металл и начальство, и сами работники. О том, как расхищается золото в артелях, ходят легенды. Удержаться не может почти никто. «Одному из своих старейших работников руководство очень крупной магаданской артели доверяло полностью. Ему настолько верили, что позволяли принимать на прииске шлиховое золото в одиночку, а не втроем, как того требует инструкция», – рассказывает полковник магаданской милиции Владимир Чусовской.

По его словам, долгие годы этот человек действительно трудился не на страх, а на совесть. Но однажды при приемке золота небольшой самородок, никем не замеченный, скатился со стола на землю. Приемщик нашел его случайно, после того как ушли сдатчики, довольные итогом взвешивания. Вот тут до него и дошло, какие открываются возможности. В итоге «честнейший сотрудник» отбывает семь лет за хищение… 70 кг золота.

Артельная вольница Артели не выполняют половину предписаний государства – как хранить, как учитывать, как перевозить золото… Тут – ничего хорошего. Но некоторым оправданием золотодобытчиков служит то обстоятельство, что государство само порой подталкивает их к вольной трактовке законов. Потому что навязывает очень дорогие услуги. «В Читинской и Иркутской областях стоимость работы милиции в 10 раз выше, чем обходится частная охрана. А их еще, по правилам, надо доставлять к месторождениям на вертолетах (80–100 тыс. руб. за час) и каждый месяц привозить-увозить», – объясняет председатель Союза старателей России Виктор Таракановский.

Золотая неблагодарность Так вышло - Россия ни разу достойно не отблагодарила тех, кто принес ей несметные сокровища. «В Северной Сибири алмазы должны быть обязательно», – предсказал в 1956 г. академик В. Соболев. Ему мало кто поверил, но ученый точно отметил места на карте – «бурите там, где природа как две капли воды похожа на богатейшие южноафриканские алмазоносные платы». Кимберлитовые трубки в Якутии нашлись и принесли стране сотни миллиардов долларов. Сейчас мы – крупнейший в мире поставщик алмазов. В прошлом году продали за рубеж 28 млн. каратов на 2,5 млрд. долларов. А что получил первооткрыватель? Вся благодарность свелась к госпремии в... 50 советских рублей! Ладно – алмазы. Тонна золота стоит 1,27 млрд. рублей. По официальным данным, в прошлом году РФ вышла на пятое место в мире по добыче «желтого металла». Его намыли почти на четверть триллиона рублей. А были времена, когда, обмолвись кто-нибудь о существовании богатейших приисков Бурятии, Приангарья и Колымы – его бы подняли на смех. До 1814 г. считалось – крупные россыпи встречаются только в реках очень жарких стран. Вот на нашем севере никто и не искал. Пока не появился горный мастер Лев Брусницын. Он перевернул геологическую науку, лично отправился мыть первые пробы – и нашел на Урале многообещающие золотины. Вскоре в России начался золотой бум. Из страны, добывавшей менее 3% мирового золота, на долгое время мы превратились в производителя половины желтого металла. Идеи Брусницына вдохновили первопроходцев, бросившихся искать золото на Аляске. В награду мастер получил… жалкую серебряную медальку при выходе на нищенскую пенсию. Ему полагался дворянский титул – не дали. Когда праздновали столетие великого горняка, оказалось – не сохранилось ни одного его портрета.

Таежная республика миллионеров

«Черное старательство» – профессия неновая. В России ее история уходит корнями в середину XIX века. В 1830-х годах в Сибири Никифор Сюткин нашел самый крупный в России самородок «Большой треугольник» весом 36,2 кг. Вскоре были открыты сотни богатых месторождений золота, в регионе началась золотая лихорадка.

Известия о таежных богатствах привлекли десятки тысяч охотников за удачей. За несколько лет население Красноярска, который, как оказалось, стоял на богатейших золотых жилах, выросло в 50 раз. «В Красноярске начались пьяные оргии. Местных девиц легкого поведения разбогатевшие извозчики и конюхи купали в шампанском. Красноярский золотопромышленник Н. Мясников изготавливал визитные карточки из чистого золота. Обстановка в городе была тревожной – кутежи, карты, драки», – вспоминает современник.

Почти половина добытчиков работали как черные старатели или, как их называли в те времена, – хитники. Многие из них сколотили изрядные капиталы. Экономическая мощь позволила черным старателям основать в Восточном Забайкалье собственную «Желтугинскую республику». В «поселке миллионеров», выросшем вокруг богатых месторождений на реке Желтуга, отменили обычные деньги. Основной валютой стал золотой песок, которым рассчитывались в лавках, ресторанах и гостиницах. Хитники объявили о независимости от российского государства. Они избрали своего президента, которым стал горный инженер Карл Фоссе, составили собственный свод «Законов Желтугинских вольных приисков» и даже создали небольшую армию. Республика просуществовала до 1886 г., когда правительство наслало на прииск казачьи войска. Уцелевшим миллионерам-анархистам пришлось бежать в тайгу.