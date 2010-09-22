Почтальон Печкин на бронетранспортере

У замечательного детского писателя Сергея Баруздина есть трогательный рассказ «Необычный почтальон» о лошади Марье Иванне, которая одна, без сопровождения почтарей, возила мешки с письмами и газетами в деревню Озерки. Отлично справлялась кобыла со своими обязанностями. Недостаток у нее был только один – неграмотная была Марья Иванна. Расписываться не умела. Знал бы Сергей Баруздин, что в век космоса и ядерной энергетики Россия потихоньку начала возвращаться к бричкам, запряженным такой вот Марьей Иванной: почтальонов на селе не хватает, а те, что еще остались, работают, извините, как тягловые лошади. Об этом красноречиво свидетельствует письмо, пришедшее из российской глубинки. И отделения связи в деревнях начинают закрываться: очень мало охотников работать за гроши. Есть у деревенской почты и другие проблемы. Но как же тогда получать письма, газеты и телеграммы? И как это «укорачивание» стыкуется с громко заявленной модернизацией почтового ведомства?

Половник дегтя

Для начала процитируем письмо из глубинки. «Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Аргументы неделi»! Пишет вам Корешкова Р.Н. из села Меховицы Савинского района Ивановской области. Я работаю сельским почтальоном. И среди всех изданий, что присылают на нашу почту, «Аргументы неделi», по-моему мнению, – самая честная газета. Вы затрагиваете разные темы и искренне говорите о том, как в нашей стране многое далеко от совершенства. В любой отрасли есть свой «половник дегтя». Но о «почте России» нигде никаких упоминаний нет. А очень бы хотелось узнать, как обстоят дела у сельских почтальонов других областей России? Складывается такое впечатление, что почту на селе вообще хотят убрать. Расскажу на своем примере. В смену я прохожу пешком с государственными деньгами, товаром и газовым баллончиком от собак 13 км. И это все за оклад в 1860 рублей. После продажи товара и оказания услуг населению моя зарплата – около 2500 рублей. Существовать на такие деньги невозможно. У нас почтальоны в основном женщины. У всех дети. Дрова на такую зарплату купить в дом нереально, не то что накормить детей хотя бы раз в неделю чем-то мясным. А еще их одевать надо. Нас уже просто за людей не считают.

Я писала в приемную Путина, а ответ прислали такой: «Все законно». Через вашу газету хочу сказать: огромное спасибо Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву за такую «заботу» о людях. Село в нашей стране давно существует практически на карте. А реально – почти умерло. Поля заросли бурьяном. Молодежь в основном алкоголики. К нам приезжают автолавки с продуктами по заоблачным ценам. Выходит, государство пользуется нашим безвыходным положением. Лучше бы уж совсем почту закрыли, чтобы почтальоны не мучились, а старики и инвалиды, наверное, сами до райцентра будут доползать. Извините, если что-то не так. Просто наболело. Рада Николаевна Корешкова».

Что сказать? Письмо очень грустное, и даже каурой Марье Иванне из села Озерки легче было: она-то мешки в бричке возила. И всего‑то за три версты, а Рада Николаевна своими ножками 13 км каждый день отмеряет.

Заметки на полях Ежегодно через руки российских почтальонов проходит 2 млрд. писем.

От Апеннин до Простоквашино

Кто же такой почтальон? И что это за работа такая, о которой мы с вами задумываемся крайне редко? Чем отличается деревенский почтальон от городского?

«Почтальон» – слово не простое, происхождение у него итальянское (от итал. postiglione). Это служащий почтового ведомства, то бишь человек, разносящий почту. В дореволюционной России слово «почтальон» стало использоваться в почтовом деле лишь с 1716 года. Раньше их называли почтарями. В 1920–1930-х гг. люди этой профессии именовались письмоносцами.

И письмоносцы-почтальоны, оказывается, вдохновляли и вдохновляют писателей, поэтов и скульпторов. Самый первый в мире памятник почтальону был сооружен в закарпатском селе Турьи Реметы в XIX веке. Чести удостоился житель села Федор Фекета. Каждый день почтальон, которого уважительно называли «послом», преодолевал десятки километров через овраги и реки. В дороге нередко сталкивался то с рысью, то с медведем, но почту всегда приносил в срок. И когда он умер, на фасаде местной церквушки появилась доска: «Федору Фекету. В память приязности, честности, послужности посла».

Памятник почтальону появился и в России: в 2008 г. в Луховицах (Московская область) соорудили постамент герою мультфильмов про Простоквашино – почтальону Игорю Ивановичу Печкину. Бронзовый Печкин восседает на велосипеде в окружении кота Матроскина, дворняги Шарика и галчонка Хватайки. А сколько поэтических строк написано про почтальонов у Самуила Маршака и Марка Лисянского!

Шедевром мировой киноклассики стал фильм «Почтальон всегда звонит дважды» по роману Джеймса Кейна. По роману Кейна поставлена даже «почтовая» опера! Выходит, почтальон – клас­сная профессия. Кстати, не менее героическая, чем профессия моряка, летчика или полярника. Но об этом – впереди.

Полет «Северной пчелы»

Еще немного истории. Что же предшествовало появлению современной почты? Первым шагом по упорядочению передачи письменных известий на Руси было учреждение повоза. Упоминания о нем появляются еще в 984 году. Все обыватели обязывались предоставлять безвозмездно лошадей, телеги или лодку с гребцами. К XIII веку была создана система перевозки гонцов, правительственных чиновников и грузов. Это была скорая ямская гоньба. В XVIII веке ямская гоньба преобразуется в ямскую почту. 1837 г. ознаменовал собою начало железнодорожных почтовых перевозок. Россия стала одной из первых стран, поставивших почту на рельсы. К концу XVIII века в стране работало семь почтамтов: Петербургский, Московский, Малороссийский, Литовский, Тамбовский, Казанский и Сибирский. Доставка периодической печати впервые была организована в 1838 году. И первой такой чести удостоилась газета «Северная пчела». К началу 1918 г. Россия имела почтовые учреждения на острове Крит, в Китае, Монголии, Османской империи, Румынии и Болгарии.

Какая же богатая и славная история у нашей отечественной почты. Но почему же, живя в XXI веке, мы стали откровенно пятиться в век XIX?

КОМИ: союз меча и орала Но складывается такое ощущение, что перемены, обещанные «Почтой России», несколько пугают региональные отделения почтовой связи (ОПС). В сельской местности с перепугу начинают закрывать ОПС в сельской местности. Посмотрим на примере республики Коми. В этом регионе работают 8 почтамтов и 362 ОПС, из которых 266 – в сельской местности. Почта оказывает разные услуги: принимает платежи, доставляет пенсии и пособия, распространяет периодическую печать и т.д. И в глухих деревушках почтовые отделения считаются центром общественной жизни. Однако в сельской местности убыточными считаются 257 отделений. Вот власти и решили: сельские почтовые отделения могут быть объединены с филиалами Сбербанка. Глава Сбербанка Герман Греф согласился обсудить это нововведение. У «Почты России» как-никак – 42 тысячи отделений, тогда как у Сбербанка – всего-то 20 тысяч. Управление федеральной почтовой связи Республики Коми уже отменило ранее изданные приказы о закрытии нескольких сельских отделений связи (в августе были закрыты пять отделений). В планах значилось закрытие еще более сотни отделений в 16 муниципалитетах из 20: Сосногорском, Троицко-Печорском, Сысольском, Койгородском, Прилузском, Усинском, Княжпогостском, Удорском и др. Процесс ликвидации сельских отделений связи пока остановлен. Но договорятся ли «Почта России» и Сбербанк РФ? Получится ли союз меча и орала?

Почтовый банк в деревне

Но вот ФГУП «Почта России» не считает, что некоторые почтовые отделения связи в стране перекатились в XIX век. Это и понятно: руководство «Почты России» сегодня занимается модернизацией и обещает, что к I кварталу 2012 г. ведомство будет акционировано. Вслед за акционированием стартует еще один мощный проект: будет создан Почтовый банк. А концепцию акционирования «Почты России» предложили специалисты американской консалтинговой компании «Бостон Консалтинг Груп» (Boston Consulting Group). Именно американские консультанты советуют российским почтовикам создать банковский бизнес на базе почтовых отделений. Увеличивать долю денежных переводов, развивать рынок посылок и экспресс-доставки. И еще создавать торговые точки в отделениях связи в сельской местности.

К слову, первыми странами, которые совместили услуги почта – банк, стали Голландия (Dutch Postbank, 1881 г.), Швейцария (Post Finance, 1906 г.) и Великобритания (1861 г.).

Хорошо, что есть с кого брать пример, но нам бы еще английскую педантичность. И понять то, что происходит в российской сельской глубинке.

«Злодейка» с почтовой наклейкой

Почта – банк – неплохой, кажется, альянс… Но сколько времени потребуется этому глобальному проекту, если учесть состояние отделений связи и, в первую очередь, в сельской местности? Идея превратить почту в коммерческое предприятие витает давно. И уже предлагалось реализовывать на почте и сигареты, и газированные напитки, а также продавать мобильные телефоны. До сигарет и пепси-колы дело пока не дошло, а вот телефоны там уже продают. Было время – продавали на почте и алкоголь. Это было несколько лет назад в Татарстане. Почтово-водочные отделения были открыты в 24 населенных пунктах Татарстана: 10 – в городах, 14 – в сельских районах. Как такое вообще стало возможно? Оказывается, ведомство «Татарстан почтасы» заключило договор с алкогольным монстром «Татспиртпромом». И если бы не технические проблемы – объекты, торгующие спиртным, должны быть оснащены централизованным водоснабжением, канализацией, сигнализацией, – водка пришла бы во все 1058 отделений связи Татарстана. Но этого, слава богу, не случилось. И вот опять назрел момент: почте снова рекомендовано заняться и торговлей. Чем будут торговать теперь?

Урал: дрова и вертолеты Свои проблемы и у почтовиков Среднего Урала. У более половины почтамтов области – печное отопление (всего в области 916 ОПС, в том числе 530 – сельские). Свердловский филиал «Почты России» каждый год закупает дрова и уголь на 2 млн. рублей. О какой же модернизации тогда идет речь? Это же почти пещерный век! А что творится во время паводка! В прошлом, 2009, году сразу 12 почтамтов вынуждены были пересмотреть почтовые маршруты и способы доставки. В Туринский и Серовский ОПС почта доставлялась на пароме, в Тавдинский и Гаринский – на вертолете, в три сельских отделения Нижнесергинского района ее привозили на бронетранспортере, в остальные – на моторных лодках. Такое может присниться только в дурном сне. Может быть, сначала надо газифицировать села и деревни, проложить нормальные дороги, прежде чем вести разговор об акционировании и слиянии? Или модернизировать будут только столичные отделения Москвы и Санкт-Петербурга?

Погиб при исполнении…

Работа сельского почтальона действительно опасна. За последние несколько лет в России от рук бандитов погибли десятки почтальонов. «Погиб при исполнении служебных обязанностей», – так местные газеты сообщили о смерти почтальона Михаила Исаева из села Кадряково (Агрызский район, Татарстан). Он поначалу работал продавцом райпо, но во время поездок за товаром заезжал и в отделение связи за почтой. Потом Михаила Николаевича уговорили перейти в сотрудники ОПС в селе Старая Чекалда (в 20 км от Кадряково).

Трагедия произошла на автодороге Агрыз – Красный Бор. Бандиты нанесли Исаеву несколько смертельных ударов. Они выпотрошили его сумку, вывернули карманы брюк, но денег не нашли. Их обнаружил фельдшер, когда тело Исаева привезли в морг. Исаев знал, что на него могут напасть, поэтому старательно прятал деньги под одеждой. Сиротами остались пятеро детей.

Шокер для почтальона

Происшествие в Башкирии. Почтальон Райхана Ахметзянова подверглась нападению в подъезде жилого дома в городке Октябрьский. На нее, маленькую и худенькую, набросился верзила. Он попытался вырвать сумку, в которой было более 50 тыс. рублей. Грабитель повалил женщину на пол и ударил ботинком в лицо. Райхана получила перелом челюсти. Но сумку из рук не выпустила! Преступник смог лишь оторвать ручки от сумки. Но даже после этого дикого случая власти не снабдили почтальонов хотя бы газовыми баллончиками.

А вот власти Приморья уже всерьез озаботились нападениями на почтальонов и решили оснастить их сигнальными устройствами и электрошокерами. Такое решение принято на заседании комиссии по укреплению законности и правопорядка под председательством вице-губернатора Николая Вачаева.

Но оснащать надо, по всей видимости, не выборочный регион, а всех почтальонов!

Сила велосипеда

И наконец, о велосипедах. «Это я раньше почему такой вредный был? Потому что у меня велосипеда не было», – рассуждает почтальон Печкин в мультфильме «Каникулы в Простоквашино». Плохо почтальонам без велосипедов. И это хорошо понимают на местах. Там, где это понимают, почтальоны пользуются двухколесным помощником. И июле с.г. белгородским почтарям выдали сразу 120 новых велосипедов. Их закупил белгородский филиал «Почты России». «Железные лошадки» снабжены и багажником, и специальной корзиной.

Почтовые службы многих стран давно пользуются велосипедами. Британская почта (Royal Mail) использует велосипеды с 1880-х. И в Великобритании сегодня более 37 тыс. почтальонов-велосипедистов, в Германии почти 28 тыс., в Венгрии – 11 тысяч. В России? Увы, гораздо меньше. Но неужели велосипеды нельзя выдать этим самоотверженным людям, которые в день, как Рада Николаевна Корешкова, вынуждены проходить по 13–15 км? Велосипед – не машина, бензина просить не будет.

Альтернативщики и временщики

Каков же вывод? В почтовом ведомстве страны есть очень большие и нерешенные проблемы. Из Москвы, похоже, плохо видно то, что творится в российской глубинке: отделения связи закрываются, люди уходят. Есть ли им замена? Тут с инициативой иногда выступают сами регионы. К слову, Приамурье. Вот Амурский областной военный комиссариат предлагает «альтернативщикам» не только должность пастуха северных оленей, но и сельского почтальона. И не получится ли так, что скоро в отделениях связи в селах будут работать только «альтернативщики»? Но они своего рода – временщики, а людям нужны такие преданные делу почтальоны, как Михаил Исаев или Райхана Ахметзянова. Временщики сельскую почту с колен не поднимут…

Но, вместо того чтобы думать об этой проблеме, главное почтовое ведомство страны продолжает заниматься обрезанием: в почтовых отделениях сокращают рабочую неделю. Зарплата сельских «печкиных» действительно упала до 1800 рублей. Каким же образом государственному ведомству – «Почте России» – удалось обойти закон о минимальной заработной плате (с 1 января 2010 г. минимальный размер оплаты труда установлен в размере 4780 руб. в месяц. – «АН»).

Какие уж тут велосипеды, сигнальные устройства или шокеры для почтальонов? Выходит, закрытие отделений связи будет продолжаться? А тех, что уцелеют, сольют вместе? И старики будут ползать – как пишет Рада Корешкова – за несколько километров в район, чтобы получить пенсию или заплатить за свет. Может быть, когда поползет вся сельская Россия, власти наконец опомнятся и перестанут закрывать школы, детские сады и почтовые отделения? А пока разрушительный процесс в российской глубинке идет полным ходом…