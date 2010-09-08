Убийство на острове Мальта

«Убийца выбирает белый лотос» и «Смерть капитана Няго» – так назывались материалы, опубликованные на страницах «Аргументов неделi» 18.10.2007 и 28.11.2007 года. В этих материалах «АН» рассказывали о загадочных убийствах известных российских ученых – физиков, биологов, психологов, специалистов по ядерному разоружению. За 10 лет убиты более 40 ученых. Некоторые жертвы пережили покушения странного рода: у них была стерта память. Как будто бы кто-то прошелся ластиком по клеткам головного мозга…

С тех пор минуло почти три года. «АН» решили вернуться к этой теме и выяснить, раскрыто ли хотя бы одно убийство? Это первое. Второе – судя по информационным сообщениям, покушения на российских ученых продолжаются. За эти три года убиты еще несколько известных физиков, биологов и авиастроителей. Причем убивают цвет российской науки не только на родине, но и за границей. В Вашингтоне был застрелен известный физик-ядерщик Андрей Горобец, а на острове Мальта убит специалист по международным ядерным проблемам Александр Пикаев. Научный мартиролог продолжает разрастаться.

От Джона Ло до Сергея Кириенко

«Уважаемая редакция! В материале «Убийца выбирает белый лотос» вы почему-то забыли упомянуть о странной смерти известного российского ученого, автора экономических романов Андрея Владимировича Аникина. Последняя его книга «Финансовые кризисы от Ло до Кириенко» до сих пор – горячий бестселлер, несмотря на то, что профессор Аникин ушел от нас 9 лет назад. Он погиб 29 августа 2001 года. Следствие зашло в тупик. Может быть, вы попробуете разгадать смерть профессора? Юрий Терновский, Новосибирск».

Действительно, в списке погибших ученых, который «АН» опубликовали в октябре-ноябре 2007 года, нет фамилии профессора Аникина. Доктор экономических наук А. Аникин работал в Государственном комитете по внешним экономическим связям, в Институте мировой экономики и международных отношений РАН. Основные области его исследований – денежное и валютное обращение в переходной экономике, финансы и кредит в международных отношениях, психоанализ в общественных науках. Ученый читал лекции в Высшей школе экономики в Берлине, а также в Институте продвинутого изучения Советского Союза при Колумбийском университете (США) и в Торонтском университете (Канада). Был консультантом инвестиционного банка «Морган Стэнли энд компани». В общем, знал очень много интересного. Кому понадобилось убивать столь заслуженного человека? И кому он перешел дорогу?

Справка «АН» Джон Ло – шотландский финансист, «отец инфляции». В 1716 г. создал во Франции частный Всеобщий банк. Этот банк выпускал бумажные деньги, не обеспеченные золотом и серебром. И быстро лопнул. Финансист сбежал за границу.

Раскрыты только три убийства

Напомним, кто ушел от нас за последние годы. В этом списке появились новые фамилии.

4 января 2002 г. убит Игорь Глебов, директор Санкт-Петербургского НИИ машиностроения.

30 января 2002 г. погиб Андрей Брушлинский, директор Института психологии, член-корреспондент РАН.

9 февраля 2002 г. убит Валерий Коршунов, заведующий кафедрой микробиологии РГМУ им. Пирогова, один из ведущих микробиологов.

19 марта 2002 г. зверски избит, но выжил Сергей Карпов, академик РАЕН, декан исторического факультета МГУ.

23 августа 2002 г. застрелен Александр Войтович, заместитель директора Санкт-Петербургского института травматологии и ортопедии.

17 августа 2002 г. исчез Сергей Бахвалов, завкафедрой физической химии Красноярского государственного университета. Его расчлененное тело нашли через 10 дней.

30 августа 2002 г. убит Эльдар Мамедов, проректор Всероссийской Государственной налоговой академии. Он был одним из крупных ученых в области защиты от «психотронного» оружия.

31 октября 2002 г. покушение на известного конструктора атомных подводных лодок, генерального директора ЦКБ «Рубин» (г. Санкт‑Петербург) Евгения Горигледжана. Конструктор выжил.

22 января 2003 г. убит Виктор Французов, проректор Московской государственной академии тонких химических технологий.

3 июня 2003 г. погиб Александр Красовский, академик РАН, генерал-майор авиации.

6 июня 2003 г. застрелен Игорь Климов, генеральный директор НПО «Алмаз».

9 августа 2003 г. зарезан Григорий Бондаревский, профессор-востоковед.

20 апреля 2004 г. убит Вячеслав Федоров, профессор факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ.

19 июня 2004 г. в Петербурге застрелен Николай Гиренко, известный ученый-этнограф.

2 июня 2005 г. убит профессор Леонид Страчунский, директор НИИ антимикробной химиотерапии.

13 июля 2005 г. отравлен Сергей Вовк, доктор технических наук, лауреат Государственной премии.

28 декабря 2005 г. убит Александр Артемьев, зам. директора по НИР Института истории, археологии и этнографии ДВО РАН, доктор исторических наук.

19 августа 2006 г. от рук убийцы погиб Леонид Корочкин, генетик, член-корреспондент РАН.

12 июля 2008 г. погиб известный авиастроитель Вячеслав Саликов.

Что раскрыто? Оперативники раскрыли убийство Григория Бондаревского. Убийца задержан. И отбывает наказание. И еще удалось раскрыть убийства Леонида Страчунского и Николая Гиренко. Профессор Страчунский стал жертвой грабителя. Преступника задержали. Гиренко убили националисты. Их уже судят. Выходит, раскрыто пока только три преступления.

«Шульц-88»

За что убили Николая Гиренко? Он был председателем комиссии по правам национальных меньшинств Петербургского союза ученых, экспертом проекта «Общественная кампания противодействия ксенофобии, расизму, этнической дискриминации и антисемитизму в России». Он выступал экспертом на судебном процессе по делу членов экстремистской националистической группировки «Шульц-88». И вот тут-то, как выяснило следствие, и была собака зарыта.

Недавно в Питере задержали банду Боровикова-Воеводина. Всего – 14 человек. Из них 9 – в СИЗО. Членам группы инкриминируется 13 эпизодов преступлений по ст. 209 (бандитизм), 105 (убийство) и т.д. Во время следственных действий и выяснилось, что Боровиков и Воеводин лично хотели отомстить Николаю Гиренко. Но решили его для начала «попугать». Об этом на суде заявил Воеводин. Сама идея принадлежала Боровикову, который был убит при задержании. Как попугали? Позвонили в дверь профессора, а когда он подошел, чтобы ее открыть, выстрелили из пистолета. Выстрел оказался смертельным. Преступники хотели, чтобы ученый изменил результаты своей экспертизы, подготовленной по делу членов группы «Шульц-88». Николай Гиренко отказался. И получил пулю в сердце.

Информация к размышлению Сегодня в США работают от 10 до 15 академиков РАН (в 2003 году их было 7), а из 100 лучших российских ученых в США проживают 50.

Ядерные убийства

Продолжают гибнуть и ученые-атомщики.

Март 2003 года. Убит доктор технических наук, профессор Сергей Бугаенко, генеральный директор Международного центра по ядерной безопасности.

Февраль 2004 года. Убит заместитель директора Калининской АЭС Борис Хохлов.

Январь 2007 года. Из поезда Чоп – Москва был выброшен начальник отдела циркониевых поставок ОАО «Твэл-Инвест-Технолоджи» (структура ГК «Росатом») И. Добруник.

Февраль 2008 года. Во Франции в автокатастрофе погиб физик-ядерщик Аркадий Муллин (у него был вид на жительство в Швейцарии). Физик работал в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН).

Ни одно из этих преступлений не раскрыто. Смерть физика Муллина признали несчастным случаем.

Только факт В 1990-е годы прекратили свое существование 800 научно-исследовательских институтов.

Литвиненко всплыл на Мальте

Идем дальше. В июне с.г. в своей квартире на Мальте, в городе Буджибба, был убит известный российский эксперт по вопросам ядерного разоружения 48-летний Александр Пикаев. Он возглавлял отдел разоружения и урегулирования конфликтов Института мировой экономики и международных отношений РАН. В местной газете Times Оf Мalta в разделе «Криминал» сообщалось: «на голове погибшего русского ученого был виден след от удара».

В полиции отметили: когда обнаружили тело Пикаева, его компьютер еще работал. Западная пресса почему-то сравнила смерть Александра Пикаева с гибелью Александра Литвиненко. Почему?

Эксперт Пикаев был уникальным российским специалистом в области мониторинга ядерных разоружений. В 1996 г. он закончил в США военно-морскую аспирантуру и международные курсы по управлению оборонными ресурсами. И не исключено, что у него были несанкционированные контакты с американскими спецслужбами на предмет сведений, представляющих опасность для властей и спецслужб РФ.

Будет ли раскрыто это убийство?

Академик Арнольд и теория катастроф

Не может не удивлять и смерть известного российского математика, академика РАН Владимира Арнольда. Он умер во Франции в июне с.г., куда, кстати, приехал лечиться. Друг Арнольда математик Максим Концевич, живущий во Франции, подтвердил, что академик Арнольд приехал в Париж, для того чтобы основательно заняться своим здоровьем.

Владимир Арнольд – один из крупнейших математиков XX века, автор работ по топологии, теории дифференциальных уравнений, теории особенностей гладких отображений и теоретической механике. Многие его работы заложили основы для целых направлений в математической науке, например теории катастроф. Академик Арнольд в 2009 г. был самым цитируемым российским ученым в мире. Наибольшую известность ученый получил в качестве соавтора теоремы Колмогорова – Арнольда-Мозера о стабильности интегрируемых гамильтоновых систем. Ученый написал несколько учебников, которые оказали серьезное влияние на развитие новых областей математики. Он – лауреат престижных премий Крейфурда 1982 г., Харви 1994 г. и Вольфа 2001 года.

Не слишком ли странная смерть в цивилизованной Франции? Владимир Игоревич Арнольд умер от тривиального перитонита в суперсовременной клинике.

В капкане западных спецслужб

У нас уже начала действовать государственная программа возвращения ученых на родину. Но, оказывается, их возвращению противодействуют западные спецслужбы. США, Британия, Канада и Германия совсем не хотят расставаться с блестящими «мозгами» из России. Особо цепко они держат специалистов пяти областей: физики, биологии, химии, математики и геологии. Но вот недавно в Россию вернулся Константин Северинов, известный молекулярный биолог, доктор биологических наук, профессор Ратгерского университета в США. В России он возглавил сразу две лаборатории – в Институте молекулярной генетики РАН и в Институте биологии гена РАН. Недавно вокруг фигуры Северинова началась возня. Русскоязычная пресса на Западе описала историю о том, что он якобы уже купил обратный билет, потому что его лаборатории перестали получать деньги. Но Северинов опроверг эти утверждения. Он продолжает работать.

Другие истории менее оптимистичны. Нобелевского лауреата по физике, ученика великого Ландау Алексея Абрикосова убедили в том, что если он вернется в Москву, то непременно ослепнет. А нормальных врачей в России якобы нет. Ученый сдал билеты, остался работать в Аргоннской национальной лаборатории в Чикаго. Известного биохимика Виталия Ляшковского долго обрабатывали «люди в серых костюмах» после того, как он заявил о желании покинуть США. Ляшковского довели до сердечного приступа. Еще одна жертва западных спецслужб – известный физик-ядерщик Андрей Горобец. Он заявил о желании вернуться в Россию. С физиком несколько раз встречались агенты ЦРУ. Уговаривали не уезжать. Горобец отказался. Ядерщика застрелили в центре Вашингтона. Убийство не раскрыто.

– Уверен, что убийства ученых должны привлечь внимание российских спецслужб, – поделился в разговоре с «АН» известный независимый военный эксперт к.э.н. Юрий Бобылов.

Похоже, что никакого интереса наши спецслужбы к этим убийствам пока не проявляют.

Обложили со всех сторон

И ученые продолжают гибнуть. В середине июля с.г. случились сразу два громких убийства в подмосковных Щелково и Жуковском. Расправились с теми, кто занимается космосом и авиастроением.

В городе Щелково убит генеральный директор «НПО измерительной техники» Федерального космического агентства (Роскосмос) Александр Фролов. Правоохранители сработали отлично и быстро вычислили убийцу. Но о нем не дают никакой информации. Возможно, это очередной «грек» со стертой памятью?

В Жуковском жестоко убили известного авиастроителя, доктора технических наук, лауреата Государственных премий Геннадия Павловца. Он работал заместителем директора Центрального аэрогидродинамического института. Ученого зарезали, а дом подожгли, чтобы скрыть следы преступления. К слову, профессор работал над созданием самолетов пятого поколения. Убийца не найден. Это будет очередное «вислое» дело?

Получается, что Россию обложили со всех сторон: убийства ученых продолжаются, как и продолжается отток «мозгов» за границу. Те, кто хочет вернуться, получают пулю в лоб. Или угрозы. И ко всему прочему попадают в черные списки. В опасности даже те, кто живет за границей в таких благополучных странах, как Мальта. Если идет охота – не спрячешься даже на Мальте…

До лампочки?

Но разве может общество жить без ученых? «За одну только электрическую лампочку люди должны кормить ученых во все времена», – когда-то записал шотландский физик Джеймс Максвелл. А, кстати, кто изобрел ее, эту лампочку? Кто осветил нашу жизнь? Нет, это не итальянец Леонардо да Винчи, который трудился над изобретением керосиновой лампы.

Первую электрическую лампочку (равно как и первую электрическую свечу) изобрел русский электротехник Павел Яблочков. Потом десятки изобретателей пытались создать электрическую лампу накаливания. Эту лампочку изобрел тоже русский инженер Александр Лодыгин. В 1873 г. две лампы Лодыгина загорелись на улицах Петербурга. И осветили град Петра с «окном» в Европу.

А нынче, похоже, нам до лампочки? Россия теряет научный потенциал по всем направлениям. Не будем удивляться цифрам: сегодня российским ноу-хау принадлежит 0,2–0,3% мирового рынка наукоемкой продукции. Доля США – 36%, Японии – 30% и Германии – 16 %. Россия плавно продолжает съезжать в пропасть…

«Чтец мыслей» и «Уши стен» Игорь Смирнов, академик РАЕН, скоропостижно скончался на 54‑м году жизни в 2004 году. Эта была какая-то непонятная смерть… Академик Смирнов – человек очень интересной судьбы. Его отец – министр Госбезо­пасности СССР Виктор Абакумов был репрессирован еще при жизни Сталина. Смирнов – фамилия матери ученого. Ему удалось разработать системы объективного тестирования, стопроцентно выявляющие маньяков, садистов и потенциальных преступников при отборе на работу в милицию, в ракетно-ядерные силы и в авиацию. Академик разработал уникальные компьютерные комплексы «Чтец мыслей», «Скрытый допрос» и «Уши стен». Уникальная трехкорпусная технология обошла американцев с их детекторами лжи. Человека допрашивают, а он даже не подозревает об этом. Что еще изобрел академик Смирнов? Лазерный диск ОМОФОР – прототип универсального ключа к человеческой психике. Стоит только поставить его в компьютер, как активизируются все внутренние ресурсы организма. Но потом случилось невероятное… За несколько недель до смерти академика журналистов пригласили в ЦДЖ на пресс-конференцию «Психотронное оружие в борьбе с болезнями человека». И на этой пресс-конференции Игорь Смирнов признался, что диск у него украли. Пиратские копии уже появились в разных частях Москвы. – При простой копирующей штамповке будет допущено минимум 30% искажений, – объяснял ученый. – Этого уже достаточно, чтобы внести в подсознание совсем не ту информацию. И человек будет неуправляем. Управление людьми может использоваться даже для подготовки камикадзе. И совсем не обязательно доводить человека до транса. Есть специальные способы неосознаваемого воздействия. И современной науке известно около двух десятков видов несанкционированного воздействия на психику. Тут можно вспомнить «благородный» поступок председателя КГБ СССР Вадима Бакатина. 5 декабря 1991 г. он передал официальному представителю ЦРУ Роберту Страуссу схему прослушки здания посольства США в Москве. Кто так хорошо поработал с г-ном Бакатиным? Третья труба: кого зовет? А что происходит с другой частью ученых? С молодыми и пока непризнанными? «Экономика России, говорят, сегодня существует благодаря двум трубам – нефтяной и газовой. Именно по ним наши природные богатства утекают за рубеж. Но кроме нефтяной и газовой, у нас исправно работает третья труба. По ней утекают «мозги», – пишет в своем письме в редакцию Александр Кондратьев из Екатеринбурга. За рубеж из России уже уехали более 800 тыс. научных сотрудников (по другим данным – 1,5 млн.). Ежегодно страну покидают до 15% выпускников вузов. Эмиграция сохраняется на уровне 15 тыс. человек в год. И сегодня почти четверть американской индустрии высоких технологий держится на выходцах из России. Ученые из России, живущие в США, обеспечивают 20–25% американского производства в области высоких технологий, что составляет около 10% мирового рынка. В России работает еще одна форма утечки мозгов – внутренняя. Специалист живет в России, но работает в западных фирмах по международным грантам. Потери государства от такого рода утечки мозгов – более 700 млн. долларов в год. Какой же вывод? Разрушение научной среды (как и убийства ученых) носит системный характер. И никакие разовые вливания – гранты молодым ученым или создание наукограда типа «Сколково» – аховое положение в науке не спасут. Ученые, живущие в России, советуют властям вернуться к уникальной системе образования, которая была у нас до перестройки. А спецслужбам нужно обратить внимание на череду странных убийств.

«Грек» со стертой памятью

Но кто же убивает цвет российской нации?

Недавно в Центре судебной медицины им. Сербского появился любопытный больной. Его привезли из Калуги. Но через какое-то время он вдруг заговорил по-гречески. «Я жил в Греции. Я стою на палубе и вижу Грецию, но себя там не вижу. Меня как будто стерли», – объяснял «грек» психиатрам. Он, оказывается, отлично водил машину и метко стрелял. И еще блестяще разбирался в военной технике. Но врачи так и не сумели «разбудить» всю память грека.

– Таких больных в Центре им. Сербского немало, – рассказала «АН» Елена Русалкина, заместитель директора Научно-исследовательского института психотехнологий. – Странный недуг в 99% «косит» мужчин в возрасте от 18 до 45 лет. Он лишает памяти, но весьма избирательно. Эти больные помнят, как управлять машиной или играть в футбол, как пользоваться душем и бритвой. Что их объединяло? Отсутствие следов черепно-мозговой травмы, головная боль и сильная тошнота. Но анализ крови ничего не выявлял.

В Москве из-за странных пациентов созвали специальное совещание психиатров. Обследовав пациентов со стертой памятью, они вынесли решение: это противоречит всем медицинским законам, включая закон Рибо. Этот закон утверждает, что сосуд человеческой памяти заполняется послойно. Психиатры решили: странные состояния вызваны токсическим воздействием некоего химического вещества. Но это абсолютно новое вещество.

Настораживающий факт. Некоторое время назад в России было запатентовано изобретение «Системы психического зондирования». Автором был известный академик Игорь Смирнов. После апробации своего изобретения академик скоропостижно умер. Уникальная система глубокого слепого считывания мыслей и информации так и осталась невостребованной в государственных и правоохранительных структурах. Но она – и это доказано – давно используется в криминальных кругах.

Может быть, именно в этом разгадка таинственных убийств? Кстати, некоторые убийцы, которых иногда ловят на месте преступлений, утверждают, что ничего не помнят о совершенных злодеяниях.