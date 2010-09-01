Аэролимузин для отдельно взятой хапуги

Владимир Путин в конце августа проинспектировал важный медицинский объект – Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, который должен открыться в Хабаровске 1 сентября. Здесь будут делать по 5 тысяч высокотехнологичных операций в год. К слову, этот центр должны были сдать еще в 2008 году. Что помешало?

Антон Павлович Чехов в своем бессмертном произведении «Палата номер шесть» писал о том, что нужно делать врачу «для серьезных больных»: «Если оставить философию и педантично следовать правилам, то для этого, прежде всего, нужны чистота и вентиляция, а не грязь; здоровая пища, а не щи из вонючей капусты; и хорошие помощники, а не воры…». Эти слова Чехов написал более 100 лет назад. Казалось бы, давно должны были кануть в Лету грязненькие больнички, в коридорах которых невыносимо тянет карболкой. Не должно быть тесноты, духоты и одного лекаря на весь околоток, тем более что еще в 2005 году в России было объявлено о строительстве 15 высокотехнологичных медицинских центров. Часть из них обещали запустить в 2007-м, потом в 2008-м, далее – в 2009 гг. Сегодня осень 2010 года. Запустили только четыре центра. Деньги разворовали. В двух регионах – Краснодарском и Красноярском – медицинские модули, привезенные из Германии, вообще сожрал грибок. Эти высокохудожественные «пазлы», оказывается, хранились под открытым небом. Уголовные дела или вообще не открывались, или заводились после пинков и окриков из Москвы.

А дело о «золотых» томографах? Оказывается, чуть ли не вся Россия участвует в этой свистопляске и приобретает дорогущие аппараты кто за три, а кто и за пять номиналов. Разницу – себе в мошну.

Марсианские хроники

Из-за повального воровства медицинская помощь в стране сегодня находится почти у нулевой отметки: больные умирают. Или очень тяжело болеют. Министр здравоохранения Татьяна Голикова как будто бы живет на Марсе. И, похоже, выполняет только одну операцию при контакте с Землей: катапультирует мешки с дензнаками. А куда они идут? Как расходуются? Это марсианскому министру нелюбопытно.

Именно через ведомство Татьяны Голиковой и шли манипуляции с закупкой томографов. Хапуги, которые этим занимались, за два года назаключали более 170 контрактов на 7, 5 млрд. долларов. Гигантский навар (в иных случаях «гонорар» отдельно взятого хапуги составлял 55 млн. долларов) разложили по «карманам».

Но как это возможно в отдельно взятом государстве, в котором есть следователи, прокуроры и судьи? Или им, следователям, прокурорам и судьям, не нужна квалифицированная медицинская помощь? Или они ее получают на Марсе?

Генеральная прокуратура РФ после вмешательства президента Медведева взяла дело о «золотых» томографах под свой контроль. Уже открыто 17 уголовных дел, но пока не названо ни одной фамилии. «Аргументы неделi» решили расширить тему: узнать не только фамилии этих «героев», но и проследить, как, каким образом они оставляют страну без медицинской помощи и ставят россиян на грань выживания. «Улов» оказался потрясающим: сегодня примерно каждый пятый-шестой высокопоставленный подчиненный министра Голиковой или сидит, или находится под следствием, или дает признательные показания.

Аргумент депутата Госдумы Томографы – золотая жила для коррупционеров по причине их высокой стоимости. Сегодня максимальная цена госконтракта не регулируется нормативными актами, в том числе законом №94 о госзакупках, и назначается заказчиком исходя из лимита бюджета. Откаты при госзакупках составляют около 20%. Сергей КОЛЕСНИКОВ,

зампред комитета по охране здоровья

Кузина министра Голиковой

Недавно «Аргументы неделi» в материале «Д. Медведев озаботился казнокрадством» (№221, 12.08.2010 г.) обратились к читателям с просьбой рассказать о фактах казнокрадства и коррупции в родном государстве. Пришло много писем. По ходу повествования часть из них процитируем. Начнем с письма профессора Николая Федорова, эксперта Международной консультативной группы по биобезопасности и биозащите: «Казнокрадство при закупке зарубежных томографов является очевидным и находится под «крышей» министра Татьяны Голиковой. И она его первопричина. Я позволю себе дать информацию об уводе многомиллиардных сумм из бюджета структурой, созданной Т. Голиковой в составе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) по управлению службой крови. На реализацию этой программы Т. Голикова получила от правительства десятки миллиардов рублей для централизованной закупки и переоснащения около 200 станций переливания крови и около 1000 отделений переливания крови. На должность директора Центра крови ФМБА в 2006 г. она устроила свою двоюродную сестру Ольгу Валентиновну Гришину, которая никогда не работала в службе крови. Г-жа Гришина заняла место компетентного профессора – трансфузиолога Евгения Жибурта. Он был уволен руководителем ФМБА Владимиром Уйбой «из-за окончания контракта». Куда же расходуются деньги в этой службе? Они расходуются на закупку дорогостоящей техники. Установки-автоматы обслуживают всю службу крови развитых стран, но размещены они в специальных централизованных лабораториях. В Финляндии на всю страну только одна такая лаборатория, в США – около 10. Эти установки загружены круглосуточно, что дает колоссальную экономию и высокое качество. В России вместо 5–10 центральных лабораторий для тестирования крови созданы сотни мелких. И автоматы загружены от силы на 3–5%. И страна несет потери не только от казнокрадства, но и от незагруженности установок».

Вывод: пока во главе Минздравсоцразвития будет стоять не врач, а финансист, страна продолжит нести жуткие потери. И самые страшные – людские.

Из почты «АН» С обыкновенной простудой я оказался в районной больнице. И когда спросил, зачем мне тут лежать, врачи ответили: финансирование идет на конкретные койко-дни. Значит, медикам просто необходимо энное количество лежачих больных. А сколько по стране «перелечивают» таким вот образом? М.Л., город Емва, Княжпогостский район, Республика Коми

Просим проверить факты коррупции при закупках медицинского оборудования Башкирским государственным медицинским университетом. В 2009 г. клиникой университета был закуплен томограф по завышенной цене. Закупка оборудования для стоматологической поликлиники (ул. Заки Валиди, 3) – купили радиовизиограф, рентгенаппарат и стоматологические кресла – тоже существенно превысила рыночные цены. Михаил ЖЕВЛАКОВ, Уфа

Хочу откликнуться на призыв «АН» и оказать помощь президенту и генпрокуратуре в выявлении воровства государственных денег. В онкологическом диспансере города Екатеринбурга происходят любопытные вещи. Если тщательно проверить все схемы поставок медикаментов и оборудования, можно найти материалы не на одно уголовное дело. Наталия БОГДАНОВА,Свердловская область, город Лесной

Томограф в золотой упаковке

Дело о томографах, которые закупались для российских больниц и медицинских центров через посредников за лихие деньги, нынче гремит по всей стране. Генпрокуратура проверила исполнение законодательства в сфере закупок медицинского оборудования для государственных и муниципальных нужд. Выяснилось: закупались не только компьютерные томографы, но и ангиографические системы, диагностические комплексы для ультразвуковых исследований. Какое широкое поле для хапужьей деятельности! В 16 регионах приобретены дорогие, 64-срезовые томографы по цене 72-95 млн. руб. (вместо 28-40 млн. руб.), а формирование технического задания в конкурсной и аукционной документации осуществлялось таким образом, чтобы исключить возможность участия в торгах компаний, производящих конкурентоспособную продукцию. Другими словами, создавались условия, при которых выиграть конкурс могли только определенные фирмы.

Регионы проглотили миллионы

Девять регионов Северо-Западного федерального округа тоже прикупили томографы по завышенным ценам. Прокуроры Санкт-Петербурга, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской областей, Ненецкого автономного округа, республик Карелия и Коми уже отправили в следственные органы 10 материалов по фактам закупок их по сумасшедшим ценам. Прокуратурой Санкт-Петербурга выявлены факты приобретения медицинского оборудования для Санкт-Петербургской государственной медицинской академии имени И.И. Мечникова и Научно-исследовательского института онкологии имени профессора Н.Н. Петрова. В Архангельской области расследуется уголовное дело по факту приобретения магнитно-резонансного томографа для нужд Первой городской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Е.Е. Волосевича, а в Ленинградской области – рентгеновского компьютерного томографа для Выборгской городской больницы.

В Калининградской области следователи расследуют уголовное дело экс-министра здравоохранения Елены Клюйковой. По ее вине был закуплен томограф по цене, завышенной на 19 млн. рублей.

Получается, почти вся страна принимает участие в гигантской свистопляске. Куда же пошли уведенные миллионы?

Заметки на полях Все больничное дело, как и 20 лет назад, построено на воровстве, дрязгах, сплетнях, кумовстве, на грубом шарлатанстве, и больница – по-прежнему – представляет из себя учреждение безнравственное и в высшей степени вредное для здоровья жителей. Антон ЧЕХОВ, «Палата номер шесть»

Плесень от Михаила Зурабова

Теперь поговорим о многострадальных центрах высокотехнологичной медицинской помощи. В 2005 г. на их строительство было выделено 32 млрд. рублей. В 2006 г. г-н Зурабов пообещал, что в 2008 г. заработают все 15 центров. Но построили пока только четыре: в Пензе, Чебоксарах, Астрахани и Хабаровске. А два центра – в Красноярске и в Краснодаре – «съели» паразиты. Диагноз строительных экспертов – здания придется сносить, ибо стерилизационные операционные несовместимы с грибными спорами и плесенью.

Еще в январе 2006 г. краснодарские власти обещали: медцентр будет открыт в 2007 году и станет обслуживать до 12,5 млн. человек в год. Но в обещанные сроки только начали рыть котлован. Сегодня срыв сроков ввода центра удобно списать на экономический кризис и на пресловутый грибок. С 2006 г. на строительство центра в Краснодаре государство выделило 2 млрд. 360 млн. рублей. Куда делась столь внушительная сумма?

Информация к размышлению По данным Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева, из 100 тысяч россиян от инфаркта ежегодно умирают 330 мужчин и 154 женщины.

Каменск-Уральский кардиоцентр: концы в воду

На днях заместитель генерального прокурора по УрФО Юрий Золотов взял под свое крыло расследование дела о махинациях с оборудованием для кардиоцентра в городе Каменск-Уральский Свердловской области. Проверкой, проведенной по указанию Золотова, установлен факт волокиты при расследовании. Дело было возбуждено против бывшего начальника городского управления здравоохранения Бориса Акишева за покупку томографа по завышенной цене в 2006 году.

Кардиоцентр в Каменск-Уральском открылся летом 2008 года. Он позарез нужен больным людям, потому что его работа позволяет сократить сроки пребывания в стационаре, снизить выход на инвалидность на 10–12%, смертность от инсультов – на 15, от инфаркта миокарда – на 12%. Проблема этих заболеваний стоит на Среднем Урале очень остро: до 50% от общей смертности составляют инфаркты и инсульты.

– Ущерб от действий Акишева, – как рассказали «АН» в приемной заместителя генпрокурора по УрФО Юрия Золотова, – составил более 80 млн. рублей.

Кто же так откровенно тормозил дело медицинского чиновника?

Карелия: четыре уголовных дела

Теперь отправимся в чудесную республику Карелия. Местный министр здравоохранения Валерий Бойнич – хрестоматийный «голубой» воришка. Помните, у Ильфа и Петрова в «12 стульях»: «Все существо его протестовало против этого: не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно». Но было ли стыдно г-ну Бойничу, против которого сегодня открыты сразу четыре уголовных дела? Под подозрение чиновник попал еще осенью 2009 года. Тогда он получил «барашка в бумажке» за лоббирование интересов некоей коммерческой фирмы из Санкт-Петербурга. Потом было возбуждено уголовное дело в получении взятки. И еще Бойнича заподозрили в превышении должностных полномочий. Экс?министру также вменяют незаконное выделение бюджетных средств на лечение в Финляндии нескольких высокопоставленных чиновников. И еще прокуроры выяснили, что супруга Бойнича владеет домиком в Болгарии, стоимость которого превышает суммарный заработок чиновника за шесть лет. Вопрос: а доведут ли уголовные дела до победного конца?

Счетная палата: цыплят по осени считают

Дмитрий Медведев, насмотревшись на все эти безобразия, уже дал поручение подготовить изменения в законодательство по размещению заказов на закупку медицинского оборудования по ценам производителей. Контрольное управление президента работает в этом направлении. В итоге должна быть сформирована эффективная система мониторинга цен, предметов закупки, производителей и поставщиков медицинского оборудования.

Тем временем Счетная палата РФ уже в ноябре с.г. готовится подвести итоги проверок госзакупок высокотехнологичного оборудования по всем отраслям экономики.

– Государство ежегодно теряет десятки миллиардов рублей на госзакупках из-за недобросовестных посредников, – заявил глава Счетной палаты Сергей Степашин.

И без новых уголовных дел, по всей видимости, не обойдется.

Зурабов в белом парике

Августовский скандал с томографами – не первый случай, когда прокуратура вмешивается в процессы, протекающие под крышей ведомства Татьяны Голиковой. В марте 2010 г. ведомство Юрия Чайки выявило многочисленные нарушения в сфере закупок лекарств. Выяснилось: чиновники практически повсеместно организовывали эти закупки у «своих» компаний. И по очень высокой цене. Тогда возбудили свыше 2,5 тыс. дел об административных правонарушениях. Были открыты 15 уголовных дел. И сегодня случаи завышения цен происходят повсеместно. Чем меньше стоимость товара, тем больше завышается цена. К примеру, цена простенького зеркальца, используемого в гинекологии, всего-то 20 рублей, а больницы закупают эти зерцала по 2 тысячи. Гинекологические кресла стоимостью 2 тыс. долларов, улетают за 10 тысяч «зеленых».

Генеральная прокуратура уличила ведомство Т. Голиковой в отсутствии надлежащего контроля за качеством препаратов и оборудования, поставляемых по результатам проведения торгов. На имя министра Голиковой были внесены представления. Но, похоже, никаких выводов она не сделала.

В читательской почте «АН» по этому поводу есть письмо из города Томска: «Вы посмотрите внимательно, кто пришел работать в Министерство здравоохранения. Ведь это Зурабов в белом парике. Ничего не изменилось. Все те же схемы, откаты; все те же родственные отношения. И очень плохая организация медицинской помощи. Д.Ф. Смелянский, врач».

Комментарии, как говорится, излишни.

Челябинск: о больных забыли Открытие Центра сердечно-сосудистой хирургии в Челябинске переносилось уже много раз. Местные чиновники обещали: первые операции пройдут зимой 2009 года. На календаре – осень 2010?го. На строительство центра из федерального бюджета уже выделено около 2,5 млрд. рублей. Область выложила около 1,6 миллиарда. На федеральные средства обещают возвести корпуса и приобрести оборудование. Региональные деньги уже пошли в дело: построен морг, возведены жилой дом для медиков (на 140 квартир), аптека и котельная. Но ведь не котельная же должна оказывать медицинскую помощь? Все упущения произошли и по вине бывшего министра здравоохранения Челябинской области Виктора Шепелева. Сегодня против него возбуждено уголовное дело. Правда, по иному поводу. Из-за бездеятельности Шепелева были нарушены права онкологических больных на медпомощь: закупленная аппаратура стоимостью более 213 млн. рублей по сей день находится в зачехленном состоянии. Кстати, Челябинская область по смертности онкологических больных – своего рода рекордсмен, если вспомнить количество ядерных объектов в этом углу России. В Китае за такие художества чиновников вешают. У нас годами не могут возбудить уголовное дело. Пример? Ситуация с Каменск-Уральским кардиоцентром.

Путешествие для Айболита

В апреле 2008 г. регионального медицинского министра потеряла и Амурская область. Против бывшего министра здравоохранения Рамиля Тураева было возбуждено уголовное дело. Однако претензии у прокуратуры были не только к нему, но и к одному из подчиненных Тураева, а именно – к главному врачу областной клинической больницы Василию Лысенко. Ему предъявлено обвинение в нецелевом расходовании 800 тыс. рублей. На какие цели пошли деньги? В октябре 2007 г. несколько высокопоставленных чиновников захотели увидеть красоты Камчатки. И для этой цели заказали самолет VIP-класса. Деньги на полет взяли из кассы больницы. Официально борт летал на Камчатку якобы за каким-то больным. Но никакого больного в природе не было. Самолет принадлежал компании «Аэролимузин». Среди пассажиров были министр Рамиль Тураев, зампредседателя правительства Гузалия Минкина и другие, не менее известные в округе лица.

Г-н Тураев занимал пост министра здравоохранения области всего 11 месяцев. До него на этой должности находилась некая Нина Лесик. Но она тоже попала под уголовное дело. После Тураева пост министра занял некий Юрий Максимов. 18 августа с.г. его сменил 39?летний Алексей Спирин. За три года – четыре министра!

Неужели Татьяна Голикова не знает о том, что творится в Амурской области? Министры слетают друг за дружкой, как желуди с дубовой ветки. Все насквозь прогрызли коррупция и стяжательство, до больных ли таким айболитам на аэролимузинах?

Мошенник из морга

В Смоленской области – свои фантастические истории. Недавно правоохранители задержали начальника областного бюро судебно-медицинской экспертизы Владимира Пугачева. Он угодил в милицейские сети после получения взятки в 30 тыс. рублей. Пугачев на этом «хлебном» месте просидел всего-то 2 месяца. И попался. Бюро судебной экспертизы с 1978 года и вплоть до появления ловкого господина Пугачева возглавлял человек весьма уважаемый – доктор медицинских наук, профессор Владимир Хохлов. Но его уволили по распоряжению вышестоящих начальников (вспомним случай с кузиной министра Голиковой). И место начальника бюро занял Пугачев. До того как оказаться в этом кресле, он подвизался в морге города Смоленска на весьма скромной должности.

Получается, что в нашем здравоохранении сегодня повальная мода: менять профессионалов на непонятно кого. Чем был плох уважаемый профессор Хохлов? И какой кретин посоветовал поменять доктора наук на мошенника из морга?

Кто еще из медицинских чиновников засветился в «благородных» поступках за последнее время? Свердловский областной суд приговорил к 8 годам тюрьмы замначальника управления здравоохранения Екатеринбурга Александра Шастина. Во Владимирской области идет судебный процесс против заместителя директора департамента здравоохранения Анатолия Гусева. В Новороссийске Октябрьский районный суд приговорил к двум годам лишения свободы условно начальника городского управления здравоохранения Юрия Коробкова.

Список можно продолжить.