Второе пришествие кризиса

Наступление второй волны кризиса, о возможности которой еще недавно говорили лишь некоторые эксперты, сегодня обсуждается многими. Тревожные сигналы идут с разных сторон – из государственных источников и от таких известных инсайдеров, как Джордж Сорос.

Некоторое время назад бывший глава Федеральной резервной системы (ФРС) Алан Гринспен заявил, что восстановление американской экономики «взяло паузу». Проще говоря, отскок от дна, на которое она упала в конце 2008‑го – первой половине 2009 г., закончился.

Два финансовых полюса США

За последние несколько месяцев в мировой экономике и политике произошел ряд событий, сопоставление которых проливает свет на дальнейшее развитие кризиса.

Первое – долговой кризис в Греции, спровоцировавший спекулятивную атаку на рынок долгов еврозоны и резкое падение европейской валюты.

Второе – обострение политических проблем на Дальнем и Ближнем Востоке.

И третье, ключевое событие – госдолг США превысил денежную массу.

В связи с этим возникает вопрос: можно ли занять денег больше, чем их существует? Когда речь идет о частнокорпоративном секторе – можно. Более того, это совершенно естественное состояние экономики. Деньги, занятые у банка одной компанией, никуда не исчезают из экономики – их зарабатывают сотрудники и другие компании. Люди тратят свои зарплаты, давая компаниям зарабатывать на продажах производимой продукции.

Если прибыли достаточно для того, чтобы оплачивать кредиты и платить налоги, проблем нет – можно занимать дальше. Один доллар, проходя много кругов оборота, может быть взят в долг много раз. Однако банк-кредитор будет кредитовать лишь тогда, когда он привлекает средства под более низкий процент, чем тот, под который выдается кредит. Разница в процентах и составляет его доход.

В нормальной экономической ситуации крупнейшие банки рефинансируют друг друга, ссужая деньги под низкий процент. Если этого недостаточно, подключается Центробанк, который выдает кредиты под самую низкую ставку. Так выстраивается иерархия кредитных учреждений, на вершине которой стоят Центробанк и ряд крупнейших банков.

Но банки не единственный источник ликвидности. Вторым источником денег является госдолг. Через него развитые страны обеспечивают денежную базу – бумажные банкноты и обязательные банковские резервы. Поэтому ставка на межбанковском рынке ориентируется на ставку по госдолгу. Эти две ставки являются основными рычагами проведения монетарной политики.

Логика системы такова, что в ней существуют кредитор последней инстанции – Федеральная резервная система (ФРС) и заемщик последней инстанции – правительство. Один полюс без другого существовать не может.

Аргумент «АН» Как «нагревается» и «остывает» экономика Если Центробанк хочет увеличить предложение денег в экономике, он расширяет денежную базу, выкупая на открытом рынке гособлигации на свой баланс. Это приводит к росту количества денег в обращении и одновременно к падению доходности гособлигаций, что облегчает правительству обслуживание долга и новые займы. Вместе с доходностью госдолга падают все остальные ориентирующиеся на него процентные ставки, стимулируется экономическая активность, и экономика «нагревается». Если же увеличение количества денег в обращении приводит к росту инфляции, Центробанк изымает часть денег, продавая гособлигации со своего баланса. Поэтому денег становится меньше, условия кредитования ужесточаются, и экономика «охлаждается».

Правительство – не корпорация

При нормальной работе финансовой системы ставки по кредитам для частных корпораций должны быть выше, чем для правительства. Но в периоды острых кризисов эта логика дает сбой. Происходит это из-за сомнений в возможности правительства рефинансировать госдолг, что толкает рыночные ставки по нему вверх.

При этом если банковская система купается в деньгах (а она благодаря антикризисным мерам в них купается), ставки на межбанковском рынке становятся ниже, чем ставки по госдолгу.

Ликвидностью в последней инстанции в такой ситуации становится межбанковский кредит, а не кредит правительству. Эта нездоровая тенденция начала проявляться накануне майского обо­стрения кризиса и политических проблем вокруг Израиля, Ирана и Северной Кореи. Риски правительства стали оцениваться выше, чем риски банковского сектора и даже ряда коммерческих финансовых компаний.

Но в отличие от корпоративного сектора правительство не должно наращивать госдолг больше, чем весь объем денежной массы. В противном случае оно теряет свое высшее место в иерархии и попадает в поле деятельности обычных коммерческих компаний – превращается из регулятора в некоего антикризисного инвестора.

Можно даже сказать, что оно подменяет собой частнокорпоративный сектор. Причем правительство становится инвестором, поддерживающим уязвимые части экономики и социальную сферу, а не создание добавленной стоимости.

Второе, третье, четвертое… дно

Из этого тупика американцам нужно было найти выход. Самое простое – спровоцировать во всем мире появление «очагов нестабильности». По привычке в таких случаях финансисты и даже целые государства начнут спасаться в твердой валюте и будут «уходить» в доллар – валюту самой сильной военной державы в мире. Для этого был спровоцирован долговой кризис в Евросоюзе (ЕС). Он начался с резкого снижения рейтинга Греции американским рейтинговым агентством Standard & Poor’s (S&P) и продолжился спекулятивной атакой на греческий госдолг, а затем на долги других проблемных стран ЕС.

Логика этих событий проста – ФРС не желает больше печатать деньги, потому что это порождает риск инфляции. Правительство же не может остановиться в своих тратах. Поэтому деньги в госдолг США можно загнать только из других стран – что и было сделано. Сначала паника высосала доллары из еврозоны, потом они же были туда возвращены через кредиты между ФРС и Европейским центральным банком (ЕЦБ).

Только по итогам июля 2010 г., общая сумма погашений по госдолгу США выросла до 701,8 млрд. долл., из которых краткосрочная (до года) задолженность составила львиную долю – 654,4 млрд. долларов. Рефинансировать ее было возможно, только привлекая капиталы в США извне.

В русле этой же логики создания глобальной нестабильности лежит и провоцирование кризисов вокруг Израиля и Северной Кореи. В скором будущем мы увидим более масштабные провокации уже вокруг иранской ядерной проблемы.

Выходящие одни за другими слабые статистические данные по американской экономике свидетельствуют о том, что уже давно знают те, кто наблюдает динамику кредитования в США, – кризис не только не закончился, он после некоторого затишья вновь набирает обороты. У кризиса, скорее всего, будет второе дно. Более того, оно может оказаться не последним.

А как у нас ? В России логика иная – у нас денежная база и даже львиная доля депозитов в банках обеспечены иностранными активами. Поэтому страна не является закрытой финансовой системой, а наше правительство не обладает финансовым суверенитетом. В силу обеспечения рубля иностранными активами, номинированными в долларах и евро, этот суверенитет принадлежит Вашингтону и Брюсселю. Российское правительство вынуждено действовать в рамках жестких бюджетных ограничений, которые зависят от экспортных доходов. Грубо говоря, мы при той денежно-кредитной политике, которую практикует сейчас Банк России, можем тратить только то, что заработали продажей на экспорт. Отсюда и следует наша пресловутая «сырьевая зависимость». Она возникает из-за того, что эмиссия рублей проводится под сырьевую ренту, а не под создаваемую внутри экономики добавленную стоимость. Из-за этого все производства, которые создают добавленную стоимость, стагнируют в условиях дефицита денег, а все, кто связан с сырьевой рентой, купаются в деньгах. Курс рубля к доллару при этом является производной от цены на нефть на мировых биржах.

Что делать в этой ситуации простым россиянам

В связи с этим у простого российского обывателя возникает вопрос – что ожидать в будущем? Ответ таков – ничего хорошего в течение как минимум ближайших пяти лет. Но что же можно предпринять для спасения своих сбережений?

Как мы уже выяснили, США рефинансируют госдолг, провоцируя риски за пределами своей экономики, взлеты и спады на других рынках. Вашингтон и дальше будет создавать поводы для бегства капиталов в США.

Если обороты этих операций будут падать на фоне растущих долговых проблем, будет дефляционный коллапс – резкое удорожание доллара, сокращение бюджетных трат и каскад банкротств в США. Если эти обороты начнут неконтролируемо расти, будет надут новый пузырь на мировых рынках. Причем, возможно, он будет больше, чем тот, финал которого мы наблюдали в 2008 году.

Говоря совсем грубо, в какой-то момент нефть может стоить 30, а может и 150 долларов. И то и другое для России при нынешней денежно-кредитной и фискальной политике – катастрофично. Первое приведет к бюджетному коллапсу, второе – к высокой инфляции и окончательному упадку перерабатывающего сектора, ориентированного на внутренний рынок.

Нельзя забывать, что рубль является валютой, обеспеченной сырьевой рентой. Если нефть растет – рубль растет, и наоборот – он падает, когда нефть падает. Делая ставку на рубль сегодня, человек делает ставку либо на новый спекулятивный бум на мировых рынках, либо на то, что проводимая в стране экономическая политика и внутриэкономическая ситуация резко оздоровится.

На долгосрочную перспективу первая ставка заведомо проигрышна. Надежды на улучшение внутриэкономической ситуации в России, к сожалению, не подтверждаются реальными действиями властей. Борьба с коррупцией ведется на словах. Сама коррупция растет, Резервный фонд сокращается, несмотря на относительно высокие цены на нефть.

Широко разрекламированная модернизация сводится к созданию «трудового офшора» в «Сколково» для ведущих мировых корпораций, специализирующихся на производстве хай-тека. Тяжело понять, как подобные проекты могут способствовать планомерному развитию платежеспособного спроса в России за пределами Московского региона. Никаких условий для внедрения будущих инноваций внутри страны не создается.

По словам министра финансов Алексея Кудрина, в будущем ожидается рост расходов на обслуживание госдолга, а это значит, что страна собирается занимать. Учитывая неразвитость внутреннего долгового рынка, занимать Россия, скорее всего, будет на внешних рынках. Это усилит давление на рубль.

Поэтому хоть и существует разумное правило сберегать в той валюте, в которой тратишь, – трудно рекомендовать рубль как валюту долгосрочных сбережений.





Лучший выбор – золото и серебро

В расчете на то, что окончательный выход из кризиса будет происходить на фоне высокой инфляции или даже гиперинфляции основных «бумажных» валют, для долгосрочных вложений лучше выбрать золото и серебро. Желательно – физические, а не обезличенные металлические счета, которые являются всего лишь банковскими обязательствами перед инвестором.

Эти металлы, особенно золото, остаются актуальными инвестициями даже по тем высоким ценам, которые есть сегодня. Сейчас золото стоит около 1200 долл. за унцию. Однако высока вероятность того, что цены до конца года достаточно сильно упадут. Учитывая, что Банк Индии покупал крупную партию золота (200 тонн) у МВФ по 1045 долл. за унцию, этот ценовой ориентир можно брать как благоприятный для вхождения в золото, если, конечно, повезет его дождаться. Планируя свои долгосрочные вложения, надо иметь в виду, что серебро обладает свойством расти и падать резче золота.

Валюты на любой вкус

На этой рекомендации, в сущности, можно было бы и остановиться. Но если требуется сберегать не на долгосрочную, а на среднесрочную перспективу, вложения нужно разнообразить более ликвидными инструментами.

К таковым относятся доступные в России для купли-продажи по приемлемым условиям валюты – доллар США, евро, швейцарский франк и британский фунт. Относительно всех этих валют можно точно так же, как и в отношении рубля, сформулировать массу сомнений.

Сразу можно отбросить британский фунт и евро. Первый – по причине дохлости британской экономики, в которой основными секторами являются банковский сектор и рынок недвижимости, второе – по причине проявившихся в последнее время значительных экономических и политических напряжений в еврозоне. На одном немецком горбу вся Европа в экономическое процветание не вернется.

Остаются франк и доллар. И они тоже – плохой выбор. Банковская система США находится в плачевном состоянии. В этом году ожидается пик банкротств американских банков. А на Швейцарию американцами и европейцами сейчас оказывается серьезное давление с целью раскрытия информации о вкладчиках швейцарских банков. Если это давление увенчается успехом, привлекательность швейцарского франка как валюты убежища резко упадет. Во многом этот статус гарантирован именно банковской тайной.

Тем не менее по ряду параметров Швейцария выглядит интереснее США. Страна не ведет разорительных войн и поддерживает бюджетную дисциплину. Несмотря на то что швейцарские банки сильно пострадали от американского ипотечного краха, франк можно рекомендовать на среднесрочную перспективу как некое дополнение к рублю для купирования рисков, связанных с внутриэкономической ситуацией в России и зависимостью России от внешней конъюнктуры.

Доллар США как некая страховка от дефляционного шока также может пригодиться. Не потому, что американская экономика выздоравливает, а именно потому, что она кашляет и будет кашлять еще сильнее. Каждый чих – это спазм кредитных рынков. В такие моменты доллар будет дорожать.

Российские банки предлагают наряду с депозитами в рублях депозиты в долларах и в швейцарских франках. Так что найти для себя приемлемые условия сейчас не проблема, хотя ставки по депозитам упали довольно сильно. Кстати, ближе к зиме они могут снова подрасти.

Проблема, однако, в том, что держать деньги на депозите в российском банке – значит, принимать на себя риски российской банковской системы. Потому, в случае системного кризиса, нет никакой разницы, в какой валюте держать свои сбережения. Но диверсификация, разумеется, полезна в том случае, если вторая и последующие волны кризиса все-таки не будут представлять системной угрозы отечественной банковской системе.

Недвижимость и приусадебное хозяйство

Жилье хорошо тем, что оно до определенной степени защищает от инфляции и прочих финансовых неурядиц. Во-первых, в отличие от бумажных денег квартира не исчезнет в результате экономического краха. Во-вторых, жилье можно сдать и иметь с этого пассивный доход.

Однако, как показывают исследования, нефтяные цены коррелируют с ценами на российскую недвижимость с коэффициентом 0,85–0,9. Поэтому жилье как средство сбережения, в общем, не лучше рублевого банковского депозита. А если сравнить эффективность вложений: депозитную ставку с отношением годового рентного дохода к стоимости квартиры, то в России это сравнение почти всегда существенно не в пользу недвижимости.

Вопрос, что надежнее – сдаваемая в наем квартира или депозит в Сбербанке, остается на усмотрение каждого отдельного человека. Но если экономическая ситуация в России ухудшится настолько, что Сбербанк, как в последние дни СССР, откажется отвечать по своим обязательствам, едва ли удастся сдать квартиру за какие-то приемлемые деньги.

Недвижимость при всех ее видимых достоинствах не самое лучшее, что можно выбрать в текущей ситуации, тем более что рынок жилья поддерживается ипотечным кредитованием. Если внутриэкономическая ситуация ухудшится и кредитный рынок закроется, цены на недвижимость упадут в 4–5 раз от своих максимумов, которые в России были достигнуты в 2008 году. Так что падать можно довольно глубоко.

Что еще остается? Остаются инвестиции в собственный бизнес. Если он уже есть, стоит оценить его перспективы с учетом вероятного падения платежеспособного спроса в будущем. Если бизнес социально значимый, оказывает дешевые услуги и занимает хорошую долю местного рынка – это хороший бизнес, и его стоит развивать. Если нет – стоит задуматься о его продаже.

Начинать же собственное дело в таких жестких экономических условиях и в неблагоприятном деловом климате – себе дороже. Но вот если бизнес заключается в развитии собственного приусадебного хозяйства, то это со всех сторон хороший вариант. Еда, если человек выращивает ее сам, лучшая защита и от инфляции, и от дефляции. Так что тем, кто еще не забыл, как копаться в огороде на своей даче, стоит начать относиться к этому не как к хобби, а как к вполне реальному возможному источнику существования в будущем. Трудности не заканчиваются – они только начинаются, так что инвестиции в свое хозяйство выглядят на фоне всего остального беспроигрышным вариантом.

И напоследок хороший совет: не стоит пытаться спекулировать на экономической конъюнктуре, если вы не профессионал в этом деле. Потеряете и деньги, и нервы. Просто «разложите яйца по разным корзинам» и спите более или менее спокойно, надеясь на лучшее, но готовясь к худшему.

Хочется верить и в адекватность финансово-экономического блока российского правительства, его способность провести страну через экономические трудности. Но оснований для такой веры, увы, не так много, как хотелось бы.