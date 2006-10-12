«…и затем, угрожая ножом, вышвырнули министра из «мерседеса»

Депутаты и их помощники - мечта грабителя

ЛДПР

Крупнейшее уличное ограбление произошло 16 декабря 2005 года. В этот день помощник депутата Госдумы Константина Ветрова (ЛДПР) Юсуф Магометханов на выходе из своего дома на улице Барышиха был встречен двумя неизвестными, которые вырвали у него портфель. А в портфеле было... 70 тысяч долларов. Неудивительно, что Магометханов изо всех сил сопротивлялся: он выхватил нож и ранил одного из нападавших в живот, а другого - в руку. Однако раненые грабители все равно смогли убежать вместе с деньгами. Впрочем, в таких солидных суммах у помощника депутата-жириновца нет ничего удивительного: сам Ветров до того, как два раза войти в Думу по спискам ЛДПР, был вице-президентом «Альфа-банка».

«Единая Россия»

14 ноября 2005 года в кафе «Бриош» неизвестный стащил барсетку гендиректора «Аркад-Холдинг» Сергея Комарова. В ней находились паспорт, водительское удостоверение, документы на автомобиль, удостоверение помощника депутата Госдумы (Комаров помогал Владиславу Резнику) и 6200 долларов.

Впрочем, богатство помощника вполне объяснимо состоятельностью депутата Владислава Резника, который является не только зампредом «Единой России» и главой думского банковского комитета, но еще и координатором единороссов по взаимодействию с правительством РФ, контролирующим прохождение через Думу всех экономических законов. Он наверняка по праву считается влиятельнейшим думским лоббистом. Например, до избрания в Думу Владислав Резник владел страховой компанией «Русь» и был лидером нескольких союзов страховщиков, а после избрания - одним из инициаторов введения обязательной автогражданки, благодаря которой многие страховые компании буквально озолотились.

15 июня 2002 года ограблен один из загородных домов спортсмена Александра Карелина, бывшего тогда депутатом Госдумы и вторым номером в списке «Единст­-ва». Дом находился под Новосибирском, в Заельцовском бору. Из сейфа пропали все золотые украшения, призы и подарки. Чемпион сам оценил их в 117 тысяч долларов. «Самое неприятное здесь не материальный ущерб, а что кто-то чужой ходил по дому», - так прокомментировал произошедшее сам Карелин.

Председатель исполкома татарстан­ского отделения «Единой России» Валерий Шлычков 15 сентября 2001 года пообедал в одном из престижных мест Москвы (где большинство посетителей - иностранцы) - ресторане «Пицца-Академия», в двух шагах от Госдумы. Обед был омрачен 19-летним парнем, который неожиданно схватил у него со стола барсетку, в которой были документы и 8700 долларов. Что ж, видимо, совсем неплохо живут наши региональные единороссы.

Валерий Гребенников сейчас - член «Единой России», а в 1997 году состоял в другой «партии власти» - черномырдинском НДР. Тогда у Гребенникова во время обеда в ресторане «Лили Вонг» украли портфель. Список потерь депутата: настольные позолоченные часы «Картье» (такие стоят десятки тысяч долларов), ноутбук HP, бумажник с 5 тысячами долларов, кредитные карточки «Америкэн экспресс», «Виза», «Дайнерс клаб», «СТБ-карт», «Виза Электрон» и «Стокманн», водительское удостоверение и регистрационные документы на автомашины «лексус», «фольксваген пассат» и «рено», пропуска в кооперативный гараж «ГСК-Авто» на ул. Наметкина и даже разрешение на газовый пистолет.

КПРФ

Когда высокопоставленный коммунист Виктор Илюхин 12 октября 2002 года остановился на 23-м км МКАД, некий молодой человек открыл дверь его «дэу-эсперо» и схватил дипломат, в котором находились 12 тысяч рублей и мобильник LG. После чего грабитель сел в свое авто и спокойно уехал.

В июле 2002 года, когда секретарь ЦК КПРФ Николай Биндюков был в очередной командировке с целью налаживания связей с зарубежными компартиями, из его депутатской квартиры украли жен­ские дубленку и кожаное пальто, трое наручных мужских часов, 147 норвежских крон, 100 китайских юаней и 20 дойчмарок. Общий ущерб составил каких-то 25 тысяч рублей.

Зампред комитета Госдумы по бюджету Сергей Штогрин считался влиятельным и небедным человеком. Однажды, по словам Геннадия Селезнева, Штогрин в Думе делал доклад о новом законопроекте. В этот момент к нему подошел совладелец ЮКОСа единоросс Владимир Дубов и дал включенный мобильник - мол, «с вами хотят поговорить». Штогрин прервался на минуту, поговорил по телефону и только потом продолжил выступление о новом законе.

Вечером 18 ноября 2002 года Сергей Штогрин поднимался на лифте в депутатском доме в Митино. Вслед за депутатом в лифт вошел 40-летний мужчина. Он нанес Штогрину удар неизвестным предметом снизу в челюсть, забрал у него все, что было при себе: 300 долларов и 200 рублей, сотовый телефон и подарочный набор из бутылки «Советского шампанского» и четырех бокалов. То, что у депутата могут оказаться при себе только сущие гроши, а единственной драгоценностью было «Советское шампанское», видимо, очень разочаровало преступника, который перед ограблением не анализировал партийную принадлежность будущей жертвы.

СПС

Стоимость одного только ноутбука «Сименс» (140 тысяч рублей), похищенного в начале апреля 2003 года из думского кабинета Владимира Коптева-Дворникова (кочевавшего в Думе из «Единой России» в СПС и обратно), превышает общую сумму всех краж у депутатов-коммунистов.

А 16 октября 2002 года не повезло депутату от СПС и защитнику сексуальных меньшинств Андрею Вульфу. Он сообщил, что за прошедшую ночь в помещении его депутатской приемной на первом этаже взломана решетка окна и похищено 64 тысячи долларов, два полушубка, телефон, ноутбук, сканер, швейная машинка, а общий ущерб составил 2,4 млн. рублей.

Аргумент законотворца

Первый зампред комитета Госдумы по безопасности, полковник ФСБ Михаил Гришанков:

- В России выявляется и регистрируется около 1% преступлений, связанных с дачей взятки. 75% граждан вступали когда-либо в коррупционные взаимоотношения. То есть коррупция поразила фактически все сферы нашей жизни. При этом большинство россиян справедливо возлагают ответственность за коррупцию на органы госвласти. Самое страшное проявление - это коррупция в правоохранительных органах, в здравоохранении, ЖКХ, Минфине, стали притягательными для интересов коррупционеров и государственные закупки. Широкое распространение получили такие явления, как корыстный сговор должностных лиц, незаконные внешнеэкономические операции, инвестирование коммерческих структур за счет госбюджета.

В апреле этого года мы вернули в Уголовный кодекс главу о конфискации имущества, которую три года назад совершенно необоснованно и несвоевременно исключили из УК РФ. Но даже когда конфискация имущества была, она применялась крайне редко: так, в 2002 году к уголовной ответственности за взятки привлечено 865 человек, из них только 33 подверглись конфискации имущества; в 2003 году из 879 осужденных за взятки имущество конфисковано и вовсе лишь у 17. Я считаю, что конфискацию надо применять чаще, чтобы нечестно нажитое уходило в доход государства. А не дожидаться, когда об этом узнают воры и проведут свою «конфискацию». Хотя, конечно, от воров страдают и честные депутаты, и политики...

Правозащитники и провозвестники

Известный правозащитник и депутат Сергей Ковалев попал в глупейшую историю. 5 августа 1998 года милиционеры записали с его слов следующее: «Неизвестные, проводя розыгрыш бесплатной лотереи, путем обмана завладели принадлежащими ему 2000 долларов и 1300 рублями, которые он передал по месту своего жительства, посчитав долгом чести».

От «безнравственных политиканов» заметно отстают провозвестники религиозных ценностей и «национальных идей», но и у них кое-что есть. В ночь с 19 на 20 января 2003 года из офиса Всероссийской Великодержавной партии (ВВП) Александра Чуева украдены компьютер, телефон и микроволновая печь на общую сумму 180 тысяч рублей (видимо, и компьютер, и телефон, и печь были довольно «навороченными», так как обычные подобные вещи стоят на порядок дешевле).

Чиновники легко расстаются с «Картье»

Минфин

По спискам похищенного можно представить, например, какие власть предержащие предпочитают меха. Так, 10 января 2001 года в милицию обратилась 23‑летняя начальница отделения Минфина РФ Елизавета Бойко, рассказавшая, как в подъезде ее дома по Россошанской улице двое кавказцев сняли с нее коричневую норковую шубу стоимостью 470 тысяч рублей(!). Стоит ли напоминать, что на тогдашнюю зарплату в Минфине она должна была зарабатывать эту шубу лет десять...

Минатом

13 февраля 2003 года в ОВД «Фили-Давыдково» позвонил тогдашний министр атомной энергетики РФ Александр Румянцев, заявивший, что воры взломали два замка одной двери его квартиры и выбили еще одну, деревянную. Прежде чем вы прочтете список украденного, оговоримся, что зарплата министра составляет 32 400 рублей (включая премии).

На место происшествия выехала половина руководства московской милиции, которое скрупулезно зафиксировало сведения о каждой похищенной вещи. Со слов министра оказалось, что у него похищены 30 тысяч долларов, а также «золотые ювелирные изделия: наручные часы «Филипп Патек» и «Картье» из белого золота, часы «Морис Лакруа» (часы таких марок стоят десятки тысяч долларов), цепь длиной 40 см, плетение в виде веревочки (шнурка), кулоны в виде сердца и кувшина; 7 золотых колец, в том числе три с бриллиантами и по одному с изумрудом, аквамарином, тремя камнями красно-белого цвета и золотым плетением; брошь с камнем аквамарин, инкрустированная камнями белого цвета; цепь, витая «жгутом», длиной 40 см и диаметром 3 мм; нательный крест с изображением Иисуса Христа, подвеска с изображением Святой Галины, часы «Заря» в трех экземплярах с круглым, квадратным и овальным циферблатами и браслетами, серьги с розовым камнем с оправой в виде цветка с английским замком, серьги с жемчугом, оправа в виде цветка и замком в виде круглой петли», - говорится в милицейской сводке, причем обо всех изделиях подчеркнуто, что они сделаны из золота.

Руководителям Минатома, похоже, «везет» на серьезные ограбления. Ведь за пару лет до министра, 10 августа 2001 года, обчистили квартиру главного специалиста министерства Инны Охотиной: у нее грабители утащили 20 тысяч долларов.

Ограбления могут обернуться и курьезами. Смотрите сами: 27 апреля 2000 года с заявлением в дежурную часть обратился директор департамента контроллинга Минатома РФ Александр Любавин. Он сообщил, что «трое неизвестных путем подбора ключей проникли в его квартиру в Подольске, нанесли колото-резаное ранение ноги его сыну - Владиславу Любавину, студенту 2-го курса Государственной еврейской академии, открыто похитили 3000 долларов и компьютер на общую сумму 145 000 рублей». Милиция быстро разобралась в произошедшем. Через две недели стало понятно, что 18-летний Владислав Любавин просто договорился со своим сверстником А. Шароновым инсценировать преступление, чтобы заполучить отцовские деньги. При этом милиция смогла вернуть компьютер, но от 3 тысяч долларов за две недели у пацанов осталась лишь десятая часть...

Министерство путей сообщения

10 февраля 2002 года в милицию обратилась замминистра путей сообщения РФ Анна Белова: она двое суток не была дома, и за это время из ее квартиры воры выгребли все, что нажито непосильным трудом: ювелирные изделия, две шубы из норки, 5000 долларов США. Общий материальный ущерб составил 780 тысяч рублей.

Госкомимущество

У некоторых высоких чиновников немало ценностей можно обнаружить и на съемных квартирах. 25 февраля 2002 года 27-летний начальник управления Госком­имущества РФ Марат Загидуллов заявил, что в 5.30 утра в его съемную квартиру на Большой Дорогомиловской улице проникли пятеро неизвестных в спортивной одежде, которые сломали замок, связали сонного квартиранта и похитили у него 6000 долларов, телевизор «Пионер», кашемировую куртку, норковую шубу, видеомагнитофон «Панасоник», проигрыватель СD‑дисков «Сони», наручные часы «Картье», видео-

камеру «Сони», кожаную куртку и скрылись. Общий материальный ущерб составил 3,6 млн. рублей!

Минтруда

Милицейские сводки показывают, что и у скромных работников Минтруда бывают неплохие условия жизни. К примеру, 11 апреля 2002 года ведущий специалист Минтруда Ольга Прозорова заявила в милицию, что из ее квартиры украли 11 000 долларов, 2 золотых перстня и золотые серьги. Ущерб составил 420 тысяч рублей.

Министерство энергетики

В ночь с 31 октября на 1 ноября 2001 года преступники ограбили подмосковную дачу первого заместителя министра энергетики РФ Гурами Авалишвили. На даче в элитном поселке Еремино-2 в окрестностях Долгопрудного грабители избили охранника и забрали у него ключи от дома. Похищено ценностей на сумму 10 400 долларов, включая 4000 долларов наличными.

Молодые политики побогаче старых

18 марта 2002 года из квартиры, в которой жила 20‑летняя Ксения Собчак, ныне лидер молодежного движения «Все свободны!», по заявлению потерпевшей, воры унесли колье с черным жемчугом, бриллиантовое колье, часы «Шапор» с бриллиантами, нательный крест с бриллиантами, золотой кулон и т.д. - все это она оценила в 600 тысяч долларов. Однако уже на следующий день начальник криминальной милиции ОВД «Хамовники» Анатолий Вышегородцев сделал вывод о том, что на самом деле «украдено конечно же на меньшую сумму». «Когда Ксения кинулась писать заявление в милицию, она выставила стоимость брюликов и жемчугов такую, которую ей называли ухажеры. А они - мужчины восточные и мастера пускать пыль в глаза. Потом-то, конечно, ей объяснили, что почем, и заявление пришлось переписать», - писали тогда газеты. Одни СМИ отмечали, что реальная сумма похищенного составляет не более 250 тысяч долларов, а другие даже намекали, что никакого ограбления не было: Ксения Собчак, мол, сама передала драгоценности своему новому ухажеру, бизнесмену Александру Шусторовичу, для продажи.

Автомобили как средства власти

Вообще, если бы власть предержащие не становились время от времени жертвами различных криминальных происшест­вий, народ бы многого о них не узнал. Вряд ли бы жители Подмосковья узнали о том, что министр финансов Московской области Алексей Кузнецов ездит на «Мерседесе 500» 2000 года выпуска (стоимостью 1,5 млн. рублей), если бы министр не заявил 8 марта 2003 года о его угоне. Не догадались бы и избиратели СПС о том, что «безавтомобильный» (согласно его декларации 1999 г.) депутат от этой партии Александр Шубин ездит на «Ауди А6», если бы она не была похищена у него 19 февраля 2002 года. Кстати, преступника, лишившего депутата-СПСовца покоя и «ауди», милиция нашла буквально через три дня.

А 9 января 2004 года на Кутузовском проспекте купить продуктов остановился министр правительства Москвы по промышленности и науке Евгений Пантелеев. Когда он возвращался из магазина, в «мерседес-гелентваген» (которым министр формально не владел, а «управлял по доверенности») залезли трое кавказцев, которые, угрожая большим охотничьим ножом, пересадили Пантелеева на заднее сиденье автомашины, выехали за МКАД, где и выбросили. На прощанье грабители отобрали дорогие часы, сотовый телефон, 15 тысяч рублей, водительское удостоверение, доверенность и документы на автомашину. Пантелеев тут же написал заявление в милицию, оценив ущерб в 2,4 млн. рублей. В Московском регионе и прилегающих областях был объявлен план «Перехват», и буквально через час-другой угнанная иномарка была задержана на пикете ГАИ при въезде в город Рязань. Правда, за рулем вместо трех оказался лишь один кавказец.

Аргумент законотворца

Депутат Госдумы Виктор Илюхин:

- Коррупцией поражены все государственные структуры. И чем выше уровень чиновника, тем больше он берет. Пятая часть выручки от экспорта нефти не возвращается в страну. Понятно, что в этом повинны не простые люди: ведь не ведрами же ее туда вывозят! За такими решениями стоят чиновники очень высокого уровня. Коррупция, продажность чиновничества стала средством приватизации отдельными лицами и компаниями государственной власти. Результатом всего этого, конечно, стало накопление высшими чиновниками огромного количества неучтенных богатств.

Чтобы изменить эту ситуацию, несколько лет назад я вносил закон «О борьбе с коррупцией», по которому высшие и средние госчиновники, а также их родст­венники должны обнародовать расширенные декларации о доходах и расходах. Естественно, единороссы мой законопроект провалили. То есть повторилась ситуация 1990-х годов, когда один из помощников Ельцина говорил, что «активная борьба с коррупцией и оргпреступностью может торпедировать все экономические реформы», а значит, и вести такую борьбу не надо...

Несомненно, если госслужащим не платить хорошую заработную плату, то коррупцию не победить. Поэтому радикальное повышение зарплаты высшим госчиновникам в 2004 году было шагом в правильном направлении. Но за ним должны были последовать меры, серьезно ужесточающие ответственность за коррупцию, которые сделали бы невыгодным получение чиновником противозаконных доходов. А тут получилось, что под видом «борьбы с коррупцией» у нас просто в 3 раза повысили зарплаты министрам и другим высшим чиновникам...