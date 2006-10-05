Зазорные младенцы

Откуда в России сироты?

Каждый год в России появляется около 100 тысяч детей-сирот. Пятая часть из них (20 тыс. малышей) - отказники. В то же время в нашей стране живут около 10 миллионов людей, у которых по состоянию здоровья детей никогда не будет. Ни врачи, ни социальные работники не в силах решить проблему ни тех, ни других.

Статистика свидетельствует: в среднем до 80% «подкидышей» - дети, рожденные вне брака. Специалисты отметили резкое повышение и другого среднего показателя - с 45 до 70% возросло число «отказников», которые являются не первыми детьми в семье. Что толкает матерей, сознательно вынашивающих второго, третьего ребенка, на отказ от него после появления малыша на свет? Помимо случаев рождения детей с отклонениями в физическом развитии, чаще всего причиной такого решения становится отсутствие нормальных бытовых условий.

Что «умалчивает» государство

Михаил Зурабов, министр здравоохранения и социального развития РФ на международном семинаре «Низкая рождаемость в России: вызовы и стратегические подходы», который недавно проходил в Москве, был крайне взвинчен. В один из дней организаторы объявили о проведении пресс-конференции. Г-ну Зурабову сильно не нравились «неудобные» вопросы СМИ. Он оставил без внимания вопрос одного из журналистов о детях-дистрофиках, которых призывают в армию.

На вопрос «Аргументов неделi»: «Как правительство решает проблемы рождаемости в рамках Национального проекта по здравоохранению?» - г-н Зурабов отвечал долго. Он рассказал и о том, что в 2007 г. всем российским женщинам в период беременности будут предоставлены бесплатные лекарства, и о том, что в родовой сертификат планируется включить помимо служб родовспоможения педиатрические службы, и что вскоре в России начнется строительст­во самых современных центров перинатальной направленности. На оснащение родовых консультаций оборудованием будет направлено около 5 млрд. руб. Говоря о демографических проблемах в РФ, Зурабов отметил, что «руководство России крайне заинтересовано в продолжении обсуждения дальнейших мер по улучшению демографической ситуации в стране».

Обсуждать явно есть что. Михаил Зурабов крайне компетентно рассказал о том, что репродуктивное поведение населения Советского Союза и РФ эластично, то есть зависит от государственной политики. Сложно не согласиться. Ведь известно, как население отреагировало на трудности переходного периода - снижением рождаемости. В 1987 г. коэффициент рождаемости в стране был 2.19, снизившись к 1997 г. до 1.17; а в 2005 г. он составил 1.29, причем в городе этот показатель составлял 1.2, а в сельской местности - 1.6.

Об отказных младенцах наш министр не сказал ни слова. Действительно, зачем позориться перед Фондом ООН в области народонаселения? И перед иностранными журналистами, которых в зале было немало.

Отказных детей у нас нет и быть не может. Точка.

Волшебной палочки не существует

Вообще об отказных детях на этой встрече не говорили. Стыдно было или предпочли не вытаскивать на поверх­ность одну из самых страшных «дет­ских» проблем России.

- В вашей стране - а Россия во многом страна уникальная - в этом отношении абсолютно ничего не меняется, -

сказал «Аргументам неделi» Ален Муширу, директор Департамента экспертной поддержки ЮНФПА (Фонд ООН в области народонаселения) для стран Европы и Центральной Азии. -

Сдвигов не будет, пока не изменится финансирование и не будет создана сеть по уходу за детьми. Нужны по­следовательные и согласованные меры, комплекс­ный подход, изменения в молодежной политике. Волшебной палочки не существует. Нужна твердая воля и борьба за здоровый образ жизни. Хотя очень трудно давать готовые рецепты.

- Исходя из опыта других стран, - заметил Эржан Мурат, и.о. Постоянного координатора системы ООН в РФ, - можно предположить, что наиболее эффективным является подход, при котором в стране последовательно растет занятость, улучшаются услуги здравоохранения и образования, решаются проблемы с жильем, а также гендерные (то бишь социально-половые) вопросы.

Увы, мы пока по многим этим показателям плетемся чуть ли не за племенем Мумбо-Юмбо.

Аргумент в истории

«Гошпитали» для зазорных младенцев

Первые «сиротопитальницы» для «зазорных младенцев», брошенных непутевыми мамашами, были открыты на Руси в 1706 г. новгородским митрополитом Иовом. На свои деньги священно­служитель поставил детскую избу в Холмово-Успенском монастыре. Потом в процесс воспитания вмешался неугомонный Петр Первый, который своим специальным Указом от 4 ноября 1715 г. предписал устраивать при церквях и монастырях «гошпитали» для подкидышей. «Гошпитали» не пустовали и тогда, в царское время. Подкидыши росли под неусыпным оком строгих монахинь. Подросших детей отдавали в обучение мастерству. К 1917 г. на территории России насчитывалось 583 приюта, в которых воспитывались около 30 тыс. детей. После революции 1917 г. в стране появились первые государственные детские дома. Потом открылись детские коммуны, городки и трудовые колонии. В 50-е годы Никита Хрущев придумал интернаты.

Дети с подозрением на ВИЧ не плачут и не смеются

Сирота усть-ижорская

По данным Министерства здравоохранения и социального развития РФ, число детей, родившихся у ВИЧ-положительных женщин, достигло 21 тыс. У 2 тыс. подтвердился диагноз ВИЧ-инфекции, 12 тыс. продолжают находиться под наблюдением. Примерно в 15-18 % случаев родители от таких детей отказываются.

По словам главы представительства ЮНИСЕФ в РФ Карела де Роя, в России каждый день рождается 20 детей от ВИЧ-позитивных матерей. И в среднем в трех случаях из 20 матери оставляют их уже при рождении. Такие дети сталкиваются с серьезными проблемами, влияющими на их физическое и эмоциональное развитие. С самого момента появления на свет они подвергаются дискриминации. Первые 18 месяцев своей жизни отказные дети должны жить в инфекционных больницах в ожидании диагноза (хотя за рубежом ВИЧ-статус устанавливается в 4 месяца). Если ВИЧ-инфекция не подтвердится, детей направляют в дома ребенка. Если же подтверждается, зачастую они остаются в больницах.

Этих детей никуда не принимают! Многие отказные дети никогда не улыбаются и всего боятся. Врачи говорят, что это связано не с ВИЧ-инфекцией, а с тем, что они 1,5-2 года жили только в кроватках.

Усть-Ижорская инфекционная больница - федеральный центр. Там есть уникальное отделение, где сегодня живут 40 ВИЧ-инфицированных детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Руководит центром известный профессор Евгений Воронин. В этом центре с детьми много работают и самое главное - ищут и находят для них родителей. Раньше считалось, что человек как личность формируется до 6 лет, но сегодня ученые доказали, что самыми важными являются первые месяцы жизни. И если в это время мать быстро, в течение минуты, реагирует на все проблемы ребенка, подходит к нему, то к 9 месяцам он уже более-менее самостоятельная личность.

Но везет единицам. Боль­шинство из 20 тыс. брошенных детей превращаются в своего рода Маугли, которыми никто не занимается и которые растут, как трава во дворе. Когда они подрастут, то станут легкой добычей для криминала, пополнят ряды наркоманов, проституток, воров и убийц.

В Усть-Ижоре сумели организовать школу подготовки приемных родителей. Недавно сразу 15 потенциальных пап и мам пошли к ВИЧ-инфицированным малышам. Их потрясло то, что в детской больнице было тихо. Маленькие дети обычно плачут. Эти дети не плакали, они смирно стояли в своих кроватках, не реагировали даже на яркие игрушки. Будущие родители стали ходить к детям и дежурить. Через некоторое время сразу восемь ребятишек обрели семью.

Сирота самарская

За последние несколько лет в Самаре тоже резко увеличилось число отказных детей. В доме ребенка «Солнышко» в основном живут дети от ВИЧ-инфицированных матерей. Однако все они «контактные», т.е. здоровые, без ВИЧ. Сейчас дом ребенка переполнен, хотя еще несколько лет назад свободных коек в нем хватало.

На сегодняшний день в самарских домах ребенка в общей сложности живут 220 детей: в «Солнышке», в «Малыше» и в «Малютке». Причем если обитателям «Солнышка» около двух лет, то в «Малыш» поступают дети в возрасте от нескольких недель до года. А основной состав «Малютки» - дети с отклонениями в развитии.

Всего же из самарских домов ребенка за последнее время было усыновлено 62 малыша. Из них 22 - самарскими жителями, 29 - иностранцами, 13 - отчимами. Под опеку переданы 187 детей, еще 42 ребенка определены в приемные семьи. Но 25 ребятишек, которым, казалось, уже повезло, по разным причинам были возвращены в дома ребенка.

Сирота тюремная

При тюрьмах России существует 11 домов ребенка, в которых сегодня находятся 545 детей. Малыши содержатся там от рождения и до 3 лет. Матери, если они здоровы, могут посещать там своих детей.

Некоторые женщины беременеют в тюрьме специально - ради положенных льгот и пособий. Трехлетних детей отправляют на волю. Если у молодой женщины с ребенком есть родственники, они могут взять малыша на воспитание. Если нет - малыша определяют в обычный дом ребенка, и там его воспитывает государство.

К сожалению, далеко не все женщины, которые попадают под амнистию из-за рождения детей, забирают потом своих ребятишек из госучреждений. Есть немало случаев, когда мамаши, выйдя на свободу, забывают про ребенка, рожденного в неволе.

Сирота волгоградская. 8 лет в больнице

Несколько недель назад помощь на сумму более 40 тыс. руб. была оказана детям, находящимся в инфекционном отделении больницы №16 Красноармейского района Волгограда. Игрушки, детское питание, средства гигиены получили 16 малышей, от которых отказались родители. Эта акция прошла в рамках совместного проекта админист­рации Волгограда и местных предпринимателей.

С января 2006 г. больница №16 стала принимать на обследование беспризорных детей в возрасте от одного месяца до 17 лет. После осмотра малышей направляют в профильные лечебные учреждения, волгоградские приюты и детские дома. Из-за того что эти учреждения переполнены, брошенные дети на очень долгое время задерживаются в больнице. Сегодня в инфекционном отделении больницы №16 находятся отказные дети в возрасте от 5 месяцев до... 8 лет.

Сирота кстовская. По двое на койке

У новорожденного мальчика Димы нет родителей, но есть фамилия Казанцев - в честь иконы Казанской Божьей Матери. Ее придумали для мальчика врачи. Дима - отказник. Мать оставила его в роддоме и исчезла. Вместе с этим крохотным малышом в больнице города Кстов (Нижегородская губерния) лежат 28 детей-отказников и подкидышей. Для маленького городка (всего-то 68 тыс. жителей) это очень и очень много. На вопрос, с чем связан такой всплеск отказов, врачи ответить не могут.

Большинство новорожденных совершенно здоровы. Как будто бы все нормально у их мамаш: почти у всех есть работа, семья и нет алкогольной зависимости. Так почему они от них отказываются?

Для всех этих малышей больница стала домом. По закону ребенок может находиться здесь только до месяца. Но в больнице живут и трехлетние. Дома ребенка в Кстове нет. И перспектив его открытия - никаких. В соседних районах подобные учреждения переполнены. Чтобы попасть туда из больниц, дети вынуждены ждать своей очереди годами. Всего по области на такой очереди - 150 детей.

Детское отделение больницы рассчитано всего на 50 мест. В двухместных палатах живут по 5 отказников. Малыши часто болеют: подхватывают инфекции от детей, которые находятся на лечении. Денег на одежду и обувь для отказных ребятишек у больницы нет. И эти дети не знают, что такое фрукты и игрушки...

Они живут, как зверьки в клетках. А подрастая, думают лишь об одном: кому и как отомстить за свою неустроенную с рождения жизнь. Что же мы все удивляемся, почему у нас в стране столько жестоких преступлений?

Сирота свердловская. Инвалиды

Екатеринбургский специализированный дом ребенка №1 был основан в 1922 г. для выхаживания детей-сирот с тяжелым состоянием здоровья. Сегодня в этом доме ребенка находятся дети-инвалиды, нуждающиеся в специальной помощи. Из 105 его воспитанников 48 малышей - инвалиды с рождения, остальные - отказные дети с тяжелыми медицинскими патологиями.

В больницах Екатеринбурга нынче находятся около 200 отказных малышей. Помощь поступает в дом ребенка ежемесячно. Приходят к малышам и священнослужители Екатеринбургской епархии для совершения крещения. А крестными матерями для малюток становятся врачи и медсестры.

На детских кроватках висят таблички: когда родился, сколько весит и т.д. (имен на этих табличках нет). По правилам, находиться в больнице брошенные могут не более 12 дней, на деле многие живут годами - не покидая палаты. Все 310 мест заняты. Медперсонал просто физически не может выводить детей на прогулку. Маленьких инвалидов никто не воспитывает. Хотя их чаще, чем нормальных детей, нужно брать на ручки, больше ласкать, с ними обязательно нужно разговаривать.

Городу необходимы новые дома ребенка, но для строительства одного такого дома нужно более 22 млн. руб. Денег в казне нет.

Помочь решили... молодые мамы, которые сидят дома, воспитывают своих малышей. Молодые мамы раз в месяц собирают посылки. На одном из городских сайтов размещается список больниц, где содержатся отказные дети, с указанием того, что необходимо. Вот пример такого объявления: В «ГБ №8 (6 «отказничков», от 1 до 6 месяцев), требуются подгузники (3-6 кг, 4-9 кг), 4 горшка, лекарства - креон, смекта. ГБ №10 (7 «отказничков», от 0 до 6 месяцев), требуются подгузники, влажные салфетки, пустышки, соски на бутылочки, лекарства».

В России сегодня немало дет­ских учреждений, которые едва сводят концы с концами - как детский дом в поселке Уваровка Можайского района Московской области. Здесь живут 432 ребенка-инвалида, 80 детишек никогда не встают с кроватей. Они с рождения лежачие больные.

Аргументы статистики

В РФ - более 1 млн. брошенных детей.

В детских больницах отказные дети занимают каждую третью койку.

В казенных детских учреждениях кормят на 60 руб. в день.

Зарплата врача в детской больнице - 3 тыс. 94 руб., медсестры - 2 тыс. 52 руб., санитарки - 1 тыс. 144 руб.

В России существуют 820 муниципальных детских домов, 300 - семейных, 252 дома ребенка, 200 приютов и 5 «детских деревень» (т.н. киндердорфов).

В Нидерландах регистрируется всего 5-6 абортов на 100 женщин детородного возраста, в Великобрита­нии - 10-15, а в России - 65-70. Россия делит первое место в мире по числу абортов с Румынией.

Аргументы совести

Все лучшее детям. Чьим?

Глава Управления делами Президента России Владимир Кожин на днях сообщил, что для судей Конституционного суда и их семей на Крестовском острове Санкт-Петербурга будет возведено 19 коттеджей стоимостью 1 млрд. руб.

Но это еще не все: в Комарово, под Питером, на базе бывшего пионерлагеря «Чайка» будет построен социально-бытовой городок для отдыха сотрудников аппарата КС. На эти цели предполагается выделить около 500 млн. рублей. На поликлинику для сотрудников аппарата КС будет выделено 600 млн. руб. На гараж для транспортного обеспечения КС потратят около 160 млн. руб.

Для строительства одного детского дома необходимо 22-25 млн. руб. Как говорится, почувствуйте разницу. Неужели в Санкт-Петербурге не осталось приличных зданий, в которых могут разместить судей КС? Или судьи могут жить только в новых коттеджах? Почему хотя бы часть этих денег не отдать отказным детям? Или наше правительство не знает про детишек, годами живущих в инфекционных больницах? Через 10-15 лет эти Маугли станут взрослыми людьми, без души, корней и привязанностей. Но зато их сердца будут полны ненависти.