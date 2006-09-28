Привет от чумной блошки

Петарда может стать убийцей

- Мы до сих пор не осознали, что проблема БО (биологического оружия) - проблема реальная, ощутимая, она угрожает национальным интересам страны, - уверен мой собеседник, полковник К. из одного из силовых ведомств России (по ряду причин мы не засвечиваем его имя на своих страницах. - «АН»). - Нынешний век - биотехнологий. Возможность создания биологического оружия позволяет решать по своему усмотрению политические, социальные, территориальные, этнические и другие проблемы. И это оружие может быть однонаправленным, тайным, «экологическим» и массовым. Благодаря своей дешевизне и технологической доступности БО может все шире использоваться террористическими группами и преступными режимами в борьбе за передел власти, природные ресурсы и геополитическое доминирование в мире.

По мнению полковника К., масштабы поражения при использовании такого оружия могут значительно превосходить последствия ядерного взрыва:

- Достаточно распылить в Московском метрополитене перед приходящим поездом 1 г спор сибирской язвы (1 г содержит 10 млн. смертельных доз), и потери за неделю могут составить около 5 млн. человек. А если распылить споры «сибирки» с помощью петард, которые взрываются на многих праздничных мероприятиях? Счет тоже пойдет на миллионы. Частным лицам давно пора запретить использование низкотемпературных взрывных устройств. И еще нужно резкое усиление контроля за организацией массовых мероприятий. Понятное дело, что все это должно находиться в ведении милиции, но методам раннего обнаружения биологической опасности и защиты от нее личный состав подразделений милиции практически не обучается. Учения по локализации последствий террористического акта с применением БО не проводятся.

Наши правоохранители не имеют даже портативных технических средств для своевременного выявления патогенных микроорганизмов (для сравнения - в США подобной техникой давно снабжен каждый полицейский. - «АН»).

Этническая бомба из кукурузы?

- О свердловской трагедии 1979 года слышали? - спросил меня полковник К. - Много лет считалось, что 68 человек погибли на объекте-19 (закрытый город Свердловск-19) из-за «кожной формы сибирской язвы». Все они якобы употребляли мясо зараженных коров. Но чуть позже выяснилась одна очень интересная подробность: эта кожная сибирка отчего-то косила ряды мужчин зрелого возраста! Она не тронула ни стариков, ни детей. Сегодня уже известно, что это был боевой штамм, измененный именно в целях поражения военнослужащих. Оказывается, в апреле 1979 г. на производст­ве произошла утечка смертоносного бактериального аэрозоля - боевого штамма бацилл сибир­ской язвы. Рваное облако расползлось над южной окраиной Свердловска. Люди умирали каждый день в течение 3 недель. Всего было 79 заболевших. Скончались 68 человек. Как протекала болезнь? Как будто бы больной подхватил ОРЗ: температура, головная боль, озноб. Потом молниеносное кровоизлияние в головной мозг и внутренние органы: люди умирали в магазинах, на остановках автобуса и даже в поликлинике. Правду о свердловской трагедии долго скрывали. Истина открылась лишь несколько лет назад: на объекте-19 случились неполадки с вытяжными фильтрами, вот почему 100 г спор сибирской язвы оказались «на свободе». Таким образом, на объекте-19 люди заболели самой тяжелой формой сибирки - легочной.

На объекте-19 соз­давали боевой штамм для уничтожения мужчин зрелого возраста, а ныне в мире разрабатывается биологическое «оружие по цвету кожи». Полковник К. рассказал о южноафриканском центре химической и биологической войны, который в течение длительного времени разрабатывал «оружие по цвету кожи»: БО предназначалось черному населению Южной Африки.

- Они пытались создать БО с помощью кукурузы, пива и даже прививки против гриппа, но у них ничего не получилось. Причины неизвестны.

А если в каких-то закрытых лабораториях проходят работы по созданию БО против русской нации, ведь мы занимаем столько места на планете? А чем особенно хорошо БО? Это идеальное оружие, которое не уничтожает материальные ценности.

Интерес «Якудзы Пермского»

Еще один мой собеседник, эксперт по оборонной научно-технической политике, к.э.н. Юрий Бобылов, который 16 лет отработал в оборонном комплексе России, уверен:

- В последнее время заметен большой интерес криминального и террористического мира к тайному использованию БО в рамках наукоемкого биологического терроризма.

Об этом, кстати, преду­преждает и полковник К.

- В отношении многих бывших сотрудников и военнослужащих НИИ, которые занимались вопросами разработки БО, проявляется интерес со стороны представителей криминального мира. Есть конкретные примеры: некоторое время тому назад один из таких специалистов, обвиненный в бытовом преступлении, оказался в СИЗО. Он моментально получил около десяти предложений от представителей ОПГ: использовать его обширные знания намеревались такие «авторитеты», как Глеб Хохлов (кличка «Валдай»), Сергей Лемзенко («Шаман»), Алексей Половцев («Якудза Пермский»), Алексей Аксенов («Вампир») и другие.

Еще одна сторона проблемы: оперативное прикрытие спецов, которые длительное время работали с БО, осуществляется ФСБ РФ лишь в течение срока их работы на режимных предприятиях. То есть как только такой специалист переходит на другую работу или выходит на пенсию, он сразу же остается за рамками оперативного обслуживания органов военной контрразведки. Многие бывшие спецы влачат жалкое существование (по последним данным, таких ученых около 7 тысяч человек. - «АН»). И более того, некоторые раненые боевики незаконных вооруженных формирований (у полковника К. есть проверенные сведения) для лечения выезжают в уютный городок Степногорск (Казахстан), где

до недавних пор располагался один из крупнейших в бывшем Союзе заводов по производству компонентов биологического оружия. Любопытный факт: как только предприятие решено было закрыть, в одной из лабораторий произошла существенная кража: вынесли вирусонагнетательную центрифугу и несколько пробирок со спорами «сибирки», которые хранились в банках из-под кофе! Банки, между прочим, стояли в холодильнике, который не был закрыт даже на амбарный замок.

Именно в Степногорске работал известный специалист в области инфекционных заболеваний и иммунологии Канатжан Алибеков. Полковник Алибеков в 1992 г. эмигрировал в США, поменял имя и стал называться на американский манер - Кен Алибек. Все наши секреты он давно сдал американской стороне...

В Степногорске и сегодня функционирует филиал медико-биологического факультета Казахской медицинской академии. В этом заведении, по оперативным данным, обучаются и дети боевиков. Кажется, есть о чем задуматься.

- Конечно, весьма своевременными оказались и разработка концепции биологической безопасности России, и попытка реализации Федеральной целевой программы развития прорывных биотехнологий (но многое пока остается лишь на бумаге. - «АН»), - считает Юрий Бобылов, - но нам пора задуматься и о создании Федерального агентства по биотехнологии (по образцу и подобию секретного атомного Минсредмаша СССР). Россия должна сделать рывок в обеспечении биологической безопасности, а для этого нужна мобилизационная перестройка системы государственного управления в России. К сожалению, пока меня как будто бы не слышат.

Вирус сожрет наше топливо?

- Очевидно, что многорасовые страны, такие как США и некоторые государства Европейского Союза, окажутся более устойчивы к выживанию в отношении разрабатываемого расового БО на генно-инженерной основе, - продолжает наш разговор Юрий Бобылов.- Биологи уже накопили огромный фактический материал о различиях между расами и народами. Выявлены существенные для разработки БО различия в анатомии и антропологии человека. Тут важно все - строение и вес головного мозга, величина черепа, цвет кожи, разрез глаз; устройство органов пищеварения, теплообмен, дыхание, пульс, а также различия в расовом строении мускулатуры, эмбриологии, расового старения и даже расовых паразитов.

Выходит, человека распилили на мелкие кусочки. Специалисты знают, чем именно отличается русская нация от японской, арабской или еврейской... Это, по мнению Юрия Бобылова, и позволяет прогнозировать создание принципиального нового вида БО.

- Знаете, чем обеспокоились нынче честные военные биологи с мировыми именами? Они настаивают на срочном создании нового специализированного контрольного Международного агентства по контролю за биотехнологиями (по типу и подобию МАГАТЭ). Но их, похоже, никто тоже не хочет слышать, - считает Юрий Бобылов. - Создание нового вида биологического этнического и расового оружия массового поражения (на основе «генетической» бомбы) открывает не только новую геополитическую и военную эпоху, включая проведение тайных крупномасштабных операций, но и вносит существенные изменения в нашу с вами жизнь.

Юрий Александро-вич не исключает, что в ближайшие 2-3 года можно ожидать новых «неожиданных научных открытий в большой биологии». Они сделают возможным создание военной, специальной и гражданской техники и материалов, которые пока можно считать научной фантастикой.

- Но кое-что из области фантастики уже создано, - уверен Бобылов, - у нас все это скрыто под грифом «Особо важно». Я знаю по материалам зарубежной печати, что Пентагон финансирует разработку новых видов бактерий, которые смогут «съедать» топливо и амуницию врага, не принося вреда населению (в планы также входит «успокоение» противника с помощью распыления валиума). Вы можете представить себе вырвавшийся из-под контроля вирус, который уничтожает топливные запасы и промышленный потенциал? Это что-то очень страшное. Примечательно еще и то, что вот уже 2 года кряду США увеличивают финансирование разработок ядерного оружия малой мощности и средств доставки (ракет и авиабомб), которые могут уничтожать объекты разработки и хранения химического и биологического оружия в бетонированных бункерах под землей.

Лихорадка ку-ку

И все же, отчего же загнулась наша Федеральная целевая программа «Создание методов и средств защиты населения и среды обитания от опасных и особо опасных патогенов в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в 1999-2005 гг.» (сокращенно «Защита от патогенов». - «АН»)?

- В 2002 году, - свидетельст­вует полковник К., - программа была исключена из переч­ня Федеральных целевых программ, предусматривающих финансирование из государст­венного бюджета. В общем, денег стало жалко.

Выходит, у нас сегодня нет средств биозащиты? Полистаем программу: вот только несколько красноречивых абзацев, свидетельствующих о том, как наше государство «заботится» о своем населении. В 2001 г., например, было заявлено, что будут произведены экспериментальные серии вакцины против лихорадки Ку (до 500 тыс. доз в год), новые тест-системы для диагностики бактериальных инфекций. Для этого нужно было сделать техническое перевооружение экспериментального производства НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Денег не дали. Далее. В том же, 2001 г. должны были быть произведены опытные серии вакцин против брюшного тифа и бруцеллеза, трехвалентной вакцины против дизентерии и иммуномодуляторы природного происхождения. Но для этого нужно было «перевооружить лабораторные здания» Института иммунологии в Москве. Исполнение? Ноль. В 2004 г. планировалось произвести до 20 млн. доз вакцин против чумы и сибирской язвы, но нужно было реконструировать для этого 2 корпуса НИИ микробиологии в г. Кирове. Не реконструировали. Что еще? Не создали 1,5 тыс. комплектов сибиреязвенного диагностикума, не произвели 5 млн. упаковок таблеток антибиотиков последних поколений, не смогли наладить производство 1,5 млн. доз живой таблетированной вакцины против гепатита и 5 млн. доз вакцин против опасных вирусных инфекций. Не реконст­руировали корпуса Омского предприятия по производству бактерийных препаратов, не перевооружили финишный корпус ГУП «Иммунопрепарат» в г. Уфе, ничего не сделали для перевооружения корпусов Центра военно-технических проблем противобактериологической защиты НИИ микробиологии в Екатеринбурге и т.д. (список очень длинный. - «АН»).

- К выводу об опасном отставании в сфере разработки проблем биологической защиты населения обеспокоенные ученые и общественные деятели пришли еще в 1997 г., - рассказывает полковник К. - Этот вопрос очень активно обсуждался в МВД, Минздраве, ФСБ, в Министерстве обороны страны. Федеральная программа «Защита от патогенов» была принята именно по этой причине, правда, через 2 года, в 1999 г. Но уже в 2002-2003 гг. ее практически свернули. Но за эти годы значительно обновился кадровый состав МВД, ФСБ, Минобороны... Возможно, дело в этом? Почему же прекратили финансирование такой серь­езной программы? И нет ли здесь государственной измены - спросил бы наивный Мальчиш-Кибальчиш?

Американцы изобрели детектор биооружия

Новая система на основе нановолокон-биосенсоров разработана в одной из лабораторий США: она позволяет быстро обнаружить БО в окружающей среде. Группа ученых создала устройство, в котором имеется нескольких субмикронных слоев золота, серебра и никеля. Эти слои образуют своеобразный штрих-код, позволяющий выявить в среде наличие различных патогенных микробов и токсинов.

Принцип работы устройства заключается в регистрации полиметаллическими нановолокнами быстро развивающихся иммунных реакций, стимулируемых агентами биологического оружия. Нановолокна были получены при электрохимическом осаждении металлов в полости пористых минеральных частиц.

Золото и серебро особым образом переслаивались для создания нановолокон, обладающих различным рисунком полос, зависящим от типа обнаруживаемого патогена. Антитела на специфический биологический агент прикрепляются к поверхности нановолокна. При их реакции с волокном характер отражения и флюоресценции полос меняется и может четко распознаваться аналогично штрих-коду на упаковке продукта. Таким образом, получено компактное устройство для обнаружения БО в полевых условиях.

И еще сегодня в США, на территории военной базы в Форт-Детрике в штате Мэриленд возводится внушительное здание для секретной лаборатории, которая будет разрабатывать меры по защите от биотерроризма. В лаборатории, которую назвали Национальным центром по биологической защите и мерам противодействия, ученые будут моделировать варианты защиты от последствий террористических нападений с применением смертоносных спор сибирской язвы или опасных вирусов.

Созданное после терактов 11 сентября 2001 г. Министер­ство национальной безопасности США расширило возможности для исследования различных патогенов, а также вероятной тактики их применения террористами.

Национальный центр по биологической защите и мерам противодействия был создан через два месяца после того, как панику вызвали распространяемые по почте конверты со спорами сибирской язвы. Но сегодня некоторые эксперты по контролю за вооружениями считают, что ряд таких исследований находится на грани нарушения международных договоренностей, запрещающих разработку и производство биологического оружия.

На Федеральную целевую программу «Защита от патогенов» планировалось затратить 1370 млн. руб., в том числе: на научно-исследовательские и опытно-конструктор­ские работы (включая работы по созданию новых технологий) - 887 млн. руб., на проекты по реконструкции, модернизации, техническому перевооружению - 483 млн. руб., на фундаментальные, поисковые и прикладные научно-исследовательские работы в НИИ и организациях РАН - 161 млн. руб.

Где деньги, Зин?