Зачарованное место

По следам апокалипсиса

Полюса переезжают!

МИХАИЛ Речкин посвятил свою жизнь исследованию аномальной зоны в Окунево. Он уверен, что мы стоим на пороге открытия одной из величайших тайн мира...

В 1947 г. в Окунево работала секретная экспедиция НКВД. Что искали, что изучали - неизвестно. В архивы доступа нет. И осталось ли в них что-нибудь? Некоторые местные жители, чьему здравому уму и твердой памяти доверяет Михаил Речкин, утверждают: экспедиция пропала. На глазах нескольких свидетелей в полном составе вошла в некую светящуюся зону и там словно бы растворилась, исчезла...

Эдгар Кейси, известный ясновидящий ХХ века предрек смену магнитных полюсов Земли. Ученые уже фиксируют: магнитные полюса пришли в движение. Северный, например, на 240 км сместился в сторону Восточной Сибири. Если процесс продолжится, человечество переживет (если переживет, конечно!) серию глобальных катастроф. И все больше ясновидцев преду­преждают о том, что катастрофы превращаются в систему, в постоянно действующий фактор.

Жить будем?

В 1992 г. более 1600 ученых из 71 страны, включая более половины ныне здравствующих нобелевских лауреатов, подписали знаменитое «Предостережение человечеству»:

«...Если не взять под контроль многие из наших повседневных действий, то они поставят под серьезную угрозу то будущее, которого мы желаем человеческому и животному царствам, и могут изменить живой мир настолько, что он будет не способен поддерживать жизнь в том виде, в каком мы ее знаем».

В том же 1992 г. в сибирское Окунево приехала Расма Розитис, одна из последовательниц индийского святого Шри Бабаджи. Она-то и поведала, что, согласно ведическим преданиям и утверждениям самого Шри Бабаджи, много тысяч лет назад на территории Западной Сибири существовала могущественная древняя цивилизация. А в районе Окунево стоял храм-обсерватория, посвященный индийскому божеству-обезьяне Хануману, из которого поддерживалась связь с дальним космосом. Задачей Расмы было найти и развить этот канал космической связи.

Уже в 1993 г. группа энтузиастов начала планомерные поиски. В 2000 г. приехала первая научная экспедиция московских геофизиков. В 2001 г. - вторая. В 2002-2003 гг. - последующие. Всемирно известный академик В. Каз­начеев, рассказывает Михаил Речкин, однажды посоветовал ему в таких экспедициях больше доверять не технике, а людям с паранормальными способностями. Так что к исследованиям были привлечены ясновидцы, контактеры и биооператоры со всей России.

Речкин уверен, что начнут сбываться пророчества Эдгара Кейси: «...возрождение нашей цивилизации начнется в Западной Сибири. Именно эта местность станет своеобразным «Ноевым ковчегом» для землян, которым суждено пережить то, что мы называем «концом света»... русский народ и славянская раса в целом будут фундаментом развития шестой расы человечества».

И еще: «...на Земле совершается вызревание величайшего энергоносителя - Минерала, Кристалла, который совершенно изменит систему, принципы и технологии энергообеспечения планеты...»

Именно этот Кристалл надеются обнаружить исследователи в Окунево.

Есть контакт!

РАСМА Розитис утверждает: близ нынешнего Окунева некогда и стоял этот величественный Храм. В нем - неземная Драгоценность - Главный Талисман Храма! На вопрос, что представляет собой эта Драгоценность, контактеры приняли информацию - это восьмигранный Кристалл высотой 1,2 м розовато-сиреневых тонов. Энтузиасты уверены, Кристалл в храме Ханумана и тот, о котором говорил Эдгар, - одно и то же.

«Запустить» Кристалл, дремлющий где-то в окрестностях Окунева, по мнению ясновидцев, можно уже в наше время. Для этого необходимо собрать 12 жрецов, живущих ныне, во главе с индийским святым Сатья Саи Бабой.

При геофизических исследованиях в определенных местах под Окуневым был обнаружен редкий «эффект волновода». Он указывает на вероятное наличие под деревней больших пустот!

Окунево вообще интересное место. Например, вода местных целительных озер излечивает даже туберкулез и цирроз печени. Здесь, в глуши, по ночам уходят в небо яркие лучи, в ясную погоду молнии бьют в берега Тары, люди наблюдают (и фиксируют на фото- и видео­носители) НЛО.

Загадки Окунева пока не очень-то привлекают официальную науку. Поэтому сейчас никто не может определенно сказать, что есть «окуневский феномен» - природные явления, мистификация или томленье человеческого духа в поисках чудес.

Александр ОРЛОВ

Путешествие к «пупу Земли» заканчивается в сибирской деревне

С приветом из Лемурии!

ЕЩЕ в Омске мне рассказали три вещи о Муромцевском районе. Первая связана с некогда жившим здесь автором «Конька-Горбунка» Петром Павловичем Ершовым. Помните финальную сцену омоложения царя с купанием в трех котлах: с водой студеной, вареной и молоком? Так вот, считается, что Ершов вдохновился на этот сюжетный поворот, услышав местную легенду о пяти озерах - Данилово, Ленево, Урманное, Шайтан и Потаенное. Дескать, если искупаться поочередно во всех, можно исцелить любую хворь. Одна проблема: никто толком не знает, где находится Потаенное озеро. «Дается», оно немногим, так что прошедших полностью «курс лечения» найти сложно.

Вторая: в Окунево находится «пуп Земли» - энергетический центр планеты.

Третья - в целебной воде озера Данилово полно серебра, и ученые считают, что это из-за его метеоритного происхождения. Или, по мнению фанатов непознанного, туда упал НЛО.

Четвертая - когда начнется Апо­калипсис (по мнению некоторых экспертов - буквально на днях), спасаться следует непременно здесь. Или в обосновавшейся по соседству, в Красноярском крае, общине Виссариона. Хотя в Окуневе, неподалеку от храма Ханумана, как-то спокойнее.

Первое впечатление: обычная сибирская деревня. Центр - кирпичный сельмаг, неподалеку отгорожено проволочным забором «кладбище» сельхозтехники, мемориал окуневскому колхозу. Широкие улицы переходят в проселок, бегущий меж лугов, березовых рощ и сосновым бором. Живописные места, хотя в Сибири достаточно и не менее красивых.

Петляет мимо Окунево река Тара, приток Иртыша. Ее название - один из косвенных аргументов в пользу существования здесь то ли триста, то ли десять тысяч лет назад ведической цивилизации. «Тара» на санскрите означает женщину-бодхисатву, служащую спасению всего сущего. Впрочем, река Тара есть и в Черногории, то же название носит и холм, на котором располагалась легендарная резиденция Высоких королей в Ирландии. Но это, конечно, случайные совпадения, потому что аномальной зоной объявлено только Окунево.

Впечатление обычности развеивается быстро. В бору на берегу Тары, где расположен палаточный лагерь для туристов и паломников, группки людей, преимущественно из женщин «кому за...», ведут себя довольно забавно. Застывают в необычных позах, предаются странной жестикуляции. Как любезно пояснила проходившая мимо дама (она представилась профессиональной целительницей), это - учебные группы граждан, расширяющих сознание путем духовных практик.

В самой деревне «странности» не так заметны сразу. Но вот - загадочный указатель «Проход к Оракулу», разрисованный слониками и кришнаитскими «харе...» забор. Ниже по улице - веселенько раскрашенные владения - бабаджистов. На самой околице - красивая, вся в резных узорах, усадьба старовера. Через забор от нее - большой типи (он же - вигвам) ведоруссов, поклоняющихся языческим славянским богам...

Захочешь вдохнуть полной грудью свежего сибирского простора, а тебя окутывает облако тяжелых ароматов индийских благовоний. Прислушаешься - нет, не гармонь одинокая это бродит по ночному Окуневу, а тянется дрожащий звук ситара...

И я совсем не удивился словам моего соседа по постою в деревенском доме, здоровенного мужика лет пятидесяти, бывшего дальнобойщика по имени Лев:

- Вам повезло со мной встретиться! Я здесь все знаю, первый раз 10 000 лет назад прилетел из Лемурии, с Марса...

Истинные арийцы

УЖЕ около половины домов в деревне принадлежат приезжим. В большинст­ве - искателям чудес, последователям нетрадиционных религиозных культов, целителям и экстрасенсам.

Поэтому за последние 3-4 года цены на недвижимость в Окуневе выросли в разы. Дом, который в соседнем селе Бергамак можно купить за 50 тыс. руб., в Окуневе стоит уже около двухсот. Среди «иногородних» домовладельцев кто-то приезжает только на лето, кто-то живет круглый год. Например, хозяин «дома со слониками» - омский тележурналист. Сам появляется в Окунево редко, но в доме всегда живут паломники, кришнаиты и не только.

Самые организованные в Окуневе две общины. Первыми поселились бабаджисты - адепты учения индий­ского йога и религиозного философа Шри Бабаджи, провозласившего себя живым Богом. Собственно, основательница Окуневского ашрама (святилища) Раджни (в миру - прибалтийка Расма Розитис) весьма причастна к превращению обычной сибирской деревни в «центр мира». Ее собрат по вере Александр (Анандапракаш, он же Светозар - по-арийски) рассказывает:

- Раджни была в Индии у Бабаджи, и он сказал ей: «Ты должна найти храм Ханумана, он находится в Сибири». После долгих поисков она приехала сюда, провела на Омкаре огненный ритуал и стала ждать знамения. Прошло четыре дня, и Раджни уж собралась было уехать, как на пятую ночь услышала неземные звуки - музыку сфер и увидела лучи, указавшие место расположения храма.

Сам Александр стал Андапракашем, тоже получив несколько знамений. В «светской» жизни он занимается бизнесом, но на все религиозные праздники приезжает в Окунево, как и его единоверцы из Омска. Их около 30 человек. Приезжают из других городов России, иностранцы - я всего в пару дней разминулся с гостьей из Индии. Проживание в ашраме платное - до 100 руб. в сутки. Каждый убирает за собой и выполняет общественные работы.

Третье имя Александра - Светозар - относится уже к ведорусской традиции. Но это ничего: в обоих учениях присутст­вует постулат о том, что авторы таинст­венных индийских вед - славянского происхождения.

Лидер и жрец ведоруссов - Стас. Сам из Омска, оставил прибыльный меховой бизнес в Москве и в 2002 г. переселился в Окунево, куда до этого ездил всего пару раз. На вопрос «почему?» отвечает:

- Есть сила воли, а есть воля силы. Притянуло...

Стас купил в Окуневе три усадьбы, где постоянно живет много народа из разных городов страны. Он уверен, что именно здесь наступит древнеславянский ренессанс. Тем более, говорит Стас, российский президент недавно упоминал о необходимости возрождения традиций предков...

Бабаджисты - в основном люди семейные. Здесь же - молодежь, единоверцы и просто гости. Тоже платят за проживание или просто отрабатывают - на огороде, в гончарной мастерской, где изготавливают сувениры на продажу. В целом община ведоруссов чем-то напоминает колонию хиппи.

Голая правда

- НАУЧНЫХ исследований «окуневского феномена» не проводилось, - говорит заместитель директора Омского государственного историко-краеведческого музея Татьяна Назарцева. - Самые ранние следы пребывания человека на этой территории, обнаруженные археологами, - поселения позднего неолита.

А заместитель председателя омского отделения Русского географического общества Федор Новиков разочаровал меня насчет «космического» происхождения озера Данилово:

- Озеро образовалось естественным путем, из подземных вод. В воде нет даже фонового присутствия серебра. Но она богата молекулами свободного кислорода, что отчасти объясняет слухи о ее целебных свойствах.

Но как же НЛО, собаки, превращающиеся в людей, странные свечения и прочие редкости, описанные в нашумевших книгах омского писателя Михаила Речкина, неутомимого исследователя и пропагандиста «окуневского феномена»? По словам апологетов окуневских чудес, информация о древних храмах и цивилизациях поступает контактным способом. В просторечии - вас внезапно осеняет сакральное знание. Кому-то для этого только и нужно, что в транс войти.

Пытаясь ощутить необычные флюиды «аномальной зоны», я бродил в окрестностях Окунева целый день. Ничего необычного не заметил. Посокрушался и отправился за свидетельскими показаниями к местным жителям.

- Да ничего «такого» не было никогда, - говорит один из них, застеснявшийся назвать свое имя для газеты, - это потом приезжие начали рассказывать про летающие тарелки.

То же и другие.

Проследить рождение «окуневского феномена», впрочем, оказалось несложно. Археолог Борис Мельников так вспоминает встречу с Расмой Розитис: «Она заинтересовалась, не видел ли кто из нас некого храма в окрестностях города. Сказала: было ей видение - река, бугор и деревья растут... В то время в Муромцевском районе работала экспедиция заведующего нашей кафедрой, и мы, шутки ради, решили отправить Расму к нему на раскопки. Побродив в окрестностях, она заявила, что именно здесь десять тысяч лет назад стоял храм».

Затем было солнечное затмение, собравшее почти тысячу паломников, и книга Михаила Речкина «Окуневский ковчег», поддержавшая эзотерический бум. Сейчас вышел уже третий том из «окуневской» серии «Сибирь спасет человечество?!»

Местные не против, хотя имеют некоторые поводы для обид:

- Голые на реке купаются, а ребятишки смотрят... Ну а в том доме, - коренная жительница Окунева Люба показывает в сторону кришнаитской общины, - все время голыми ходят... Нет, плохого про тех, кто здесь постоянно живет, нечего сказать - вежливые, непьющие... Богатые, вон какие машины, все иномарки. А вот приезжают, бывает, всякие. Тут у нас конопля везде растет, так они из нее чай и кашу какую-то варят. Один раз участковый к таким подошел и спрашивает: какой вам кайф от такого чайку, ребята? Так они ему все рассказали: какой кайф, как готовить...

А заинтриговавший меня «Оракул» оказался эзотерической лавкой, торгующей деревянными амулетами. Женя - резчик, гадальщик и продавец - живет в соседнем Бергамаке. В аномальную зону не верит - материалист. И возмущается тем, что все восхваляют окуневские красоты, хотя у них, в Бергамаке, ничуть не хуже.

И действительно, что же такого в этом Окуневе?

Аргумент психолога

ЮЛИЯ Серебрянникова, психотерапевт, одна из руководителей проекта «Заповедник Окунево»:

- Это действительно удивительное место - по красоте ландшафта, которому уже 30 млн. лет. Мы сейчас добиваемся того, чтобы Окунево получило статус национального заповедника. Здесь есть возможность для проведения исследований, способных повлиять на создание новой научной картины мира. Речь идет о сложившейся здесь уникальной системе «человек-природа».

У определенного типа людей в окрестностях Окунева и правда случаются видения, пробуждаются творческие силы. Это экологический эффект.

Игорь Кравченко, Москва - Окунево - Москва