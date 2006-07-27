Водочно-пивной двуглавый зеленый змий

Родина крепчает от слабых напитков

МИНИСТР сельского хозяйства РФ Алексей Гордеев сегодня с гордостью говорит, что пивоварение - «самая динамично развивающаяся отрасль, уровень которой опережает общее развитие экономики лет на 50... Это отрасль, несущая золотые яйца, являющаяся мощнейшим пусковым механизмом развития сельского хозяйства...»

Получается, что государство заинтересовано в развитии пивоварения, как никто. Но за такой подъем сельского хозяйства сейчас России приходится расплачиваться человеческими жизнями.

В приватной беседе с корреспондентом «Аргументов i времени» директор одного из российских пивоваренных заводов признался, что варит у себя на предприятии «плохое пиво». Для того чтобы процесс приготовления напитка шел быстрее, в сусло что-то добавляют. И пиво зреет не 90 и не 50 дней, а всего 17-20. Это «ноу-хау» было внедрено примерно два года назад...

Почему два года? Оказывается, именно тогда пивоварам удалось добиться отмены ГОСТа на маркировку продукции! Обосновано это тем, что при нанесении даты розлива производителям пивобезалкогольной продукции необходимо было затратить примерно 10 тыс. евро только на одну линию розлива для перенастройки маркиратора. Удалось убедить: в масштабах отрасли - это многомиллионные необоснованные расходы...

Директор пивного завода - всего лишь приглашенный менеджер. Он не хозяин производства. Единственное, на что он может решиться - так это сказать «вслух» (на условиях сохранения анонимности) о том, как сегодня варят пиво. Он уверен, что «быстрое» пиво варится во вред здоровью. И с ним трудно не согласиться: из разных уголков России нет-нет да и приходят вдруг тревожные сообщения. «В Башкирии 12-летние подростки впали в кому, выпив три литра пива на двоих», «В Екатеринбурге от отравления пивом пострадали трое несовершеннолетних», «В Москве ежедневно регистрируется 12 пивных отравлений среди подростков» и т.д.

Пивовары давно ищут рецепт приготовления так называемого «быстрого пива». Проблема в том, что для этого нужен пористый материал, на котором смогли бы закрепиться дрожжевые клетки. Это позволило бы увеличить площадь из контакта с пивным суслом.

Во ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности нашему корреспонденту рассказали о так называемом «кобальтовом» пиве. Несколько лет назад в Европе резко возросло количество смертей у любителей пивного напитка. Стали разбираться. Оказывается, немецкие пивовары для улучшения пенообразования стали добавлять в пиво хлорид кобальта, из-за чего начались массовые кобальтовые кардиомиопатии (поражения сердечной мышцы)...

В проекте Федерального закона «О специальном техническом регламенте на пивоваренную продукцию и ее производство» (который никак не может дойти до потребителя) есть целая глава, повествующая о том, что может - и чего не должно быть - в пиве. Оказывается, право на жизнь в пенном напитке имеют и мышьяк, и стронций, и даже золотистый стафилококк и спорынья. Главное - у каждого свое собственное «строгое» количе­ство!

Государственная дума РФ одобрила в «нулевом» чтении этот законопроект. И уже совсем скоро наши пивовары смогут сами устанавливать правила производства пенного напитка. В соответствии с новым проектом изменится система отношений пивоваров с контролирующими органами. На производителе останется лишь ответственность за безопасность продукции. И если сегодня контролирующие органы - СЭС, пожарные - еще могут прийти с проверкой на пивные заводы, то после принятия закона они смогут проверять безопасность только готового продукта в торговле. Комментарии, как говорится, излишни.

Тревожит и такой факт: директор завода, на котором продолжают варить пиво со странными добавками, утверждает, что о ситуации на производстве прекрасно осведомлены в министерстве сельского хозяйства. Но молчат.

Что добавляли в «быстрое» пиво

НЕМЕЦКАЯ заповедь чистоты пива от 1516 г. гласит, что никаких добавок в пиве быть не может. Только ячмень, хмель и вода (ну и дрожжи)! В средние века пивоваров сжигали на костре и вздымали на дыбе, потому что некоторые из них закладывали в пиво бычью желчь, древесную труху и даже кости казненных преступников (для придания остроты). Все это приводило к тяжелым болезням и летальным исходам.

При подготовке к Олимпийским играм-2000 (в Сиднее) наши пивовары добавляли в некоторые сорта пива пантогематоген для спортсменов. И ничего, пиво спортсменам понравилось.

Недавно финские пивовары удивили мир, сообщив, что они придумали, как варить быстрое пиво за 30 ч. (на опилках персикового дерева). Сегодня в мире уже варят молочное пиво, кофейное, вишневое и даже никотиновое...

Наша страна - пенный призер

ЕСЛИ в 1998 г. Россия по потреблению пенного напитка была на 14-м месте в мире, то к 2005 г. мы переместились на почетное третье (больше нас пиво пьют лишь в Великобритании и Германии). Реализация пива за последние три года увеличилась на 71%. Сегодня на пивоваренную отрасль приходится более 76% общего объема алкогольного рынка.

Половина россиян пьет пиво

ПО ДАННЫМ исследовательского холдинга ROMIR Monitoring, пиво сегодня пьют 50% жителей Российской Федерации. На даче, на природе, на пикнике пиво пьют 32%, по праздникам - 31%, в гостях у друзей 24%, в сауне пенный напиток употребляют 20%, дома, у телевизора - 20%, во время трапезы 17%, в кафе, барах, ресторанах - 15%.

Все возрасты покорны

В РОССИИ хроническим алкоголизмом страдают почти 50 подростков на 100 тыс. населения. По сравнению с 2004 г. эта цифра выросла на 65%. Причем половина подростков стали алкоголиками именно из-за пива. Как ни парадоксально, число подростков, злоупотребляющих спиртным (если брать показатели на те же 100 тыс. населения), в 3 с лишним раза выше, чем в других возрастных группах. Наиболее удручающая картина в Сибири и на Урале. Больше всего пьют подростки в Калмыкии - 7405 человек на 100 тыс. населения. Опрос, проведенный в Москве, показал: более 95% несовершеннолетних хотя бы раз употребляли алкоголь. А 42% делают это регулярно.

Агрессивная телевизионная рекламная кампания достигла цели: в 12 лет употребляет пиво каждый третий подросток, в возрасте 13 лет - двое из трех. За 10 лет - с 1995 по 2005 гг. - средний возраст, в котором начинают употреблять спиртные напитки, снизился с 15,5 до 11 лет. 75% подростков, которые пьют пиво, - это 11-летние дети. А с 15 лет они хлещут уже водку.

За последние несколько лет появилось огромное количество детей-алкоголиков. Так, 80% подростков в Свердловской области не скрывают, что постоянно употребляют алкоголь. Своеобразный рекорд недавно поставил Великий Новгород: диагноз «хронический алкоголизм» в местном наркологическом диспансере «Катарсис» врачи вынесли семи несовершеннолетним девицам. 10 тыс. детей на Дальнем Востоке - хронические алкоголики.

Россияне подсаживаются на суррогаты

ЕМКОСТЬ водочного рынка в России - 250 млн. декалитров. Легальной продукцией она сегодня заполнена лишь на треть.

Всего в России от суррогатов умирают 18 человек из каждых 100 тыс. жителей, но в Коми-Пермяцком автономном округе свои достижения: от эрзац-алкоголя погибают 73 человека из каждых 100 тысяч.

За прошлый год, жители Тамбовской области выпили более 1 млн. декалитров алкогольной продукции (россий­ского производства). Обитателей в этом регионе России сегодня - около 1 млн. 270 тысяч. Получается, что на каждого пришлось по 10 л алкоголя. А сколько было выпито жидкости для чистки ванн или антифриза? 468 человек отправились в мир иной. И уже за пять месяцев этого, 2006 г., зафиксировано около 150 случаев отравления алкогольными суррогатами.

Хорошо пьют в Волгоградской области: в прошлом году от отравления алкоголем и спиртосодержащими жидкостями погибли 440 жителей области. В конце марта именно в Вологде прошел пикет против дет­ского пьянства. На площади Революции в центре Вологды собрались сотни жителей города, которые держали плакаты: «Хватит спаивать наших детей!», «Детям - безалкогольное детство!» Выступлениям граждан поспособствовал проведен­ный накануне рейд по торговым точкам, продающим алкоголь: почти в каждом магазине Вологды несовершеннолетние могут купить себе и пиво, и водку: документы у детей никто не спрашивает. И именно жители Вологды решили выступить с законодательной инициативой в Государственную думу РФ о внесении изменений и дополнений в нормативы, регулирующие продажу алкогольной продукции. С инициативой выступила администрация Вологодской области: решено внести поправки в областной закон и получить поддержку субъектов федерации. Поправки касаются ограничения продажи некрепких спиртных напитков (с содержанием спирта менее 15%), спиртосодержащих жидкостей, увеличения возраста покупателя до 21 года и запрета продажи алкоголя в ночное время в отдаленных районах города.

В Брянской области - своя напасть - возродилось самогоноварение, о котором, казалось бы, уже давно забыли. За последние пять месяцев к административной ответственности привлечены 223 самогонщика, наложено штрафов на сумму около 250 тыс. руб., изъято более 1500 л самогона, 7660 л браги. В начале мая во время рейда в Бежецком районе области милиционеры накрыли крупную подпольную точку по продаже самогона: изъято и уничтожено почти 140 л самогона и более 600 л браги.

В Архангельской области за 2005 г. от отравления суррогатами алкоголя отправились к праотцам 656 человек. Что пьют архангелогородцы? Джентльменский набор все тот же: антифриз, одеколон, пятновыводитель, средство для чистки окон, лосьон огуречный.

В Республике Коми за прошедший год от отравления алкогольными суррогатами погибли 650 человек. За пять месяцев этого, 2006 г., от употребления суррогатов умерли почти 80 человек.

Обитатели Великого Новгорода за несколько месяцев разгульной жизни пропили сумму городского бюджета (бюджет города - 861 млн. руб., а новгородцы оставили в алкогольных магазинах родного города 864 млн. рублей). Помимо «качественной» продукции жители Великого Новгорода и области не брезгуют и денатуратами: от отравления техническим спиртом в 2005 г. в мир иной отправились 309 человек.

Непросто живут люди и в Ярославской области: количество отравлений алкогольными суррогатами за последние пять лет возросло в два раза: если в 2000 г. от потребления всевозможной «дряни» умерли 486 человек, то в 2004 г. таких смертей было 1030, в 2005 г. - 1140. На территории Ярославской области проживают 26278 человек, страдающих хроническим алкоголизмом и алкогольными психозами. Тут «в чести» средства против замерзания и для розжига. Пьет народ и одеколон, и духи, и антифриз. Кто-то даже попробовал отбеливатель. Повальное увлечение последнего полугодия - средство для распаривания ног «Кре­пыш» по цене 16 руб. 72 коп. (250 мл, содержание спирта этилового ректификованного 88%). В деревнях Ярославщины почти каждый сельский магазин продает в неделю от 90 до 300 пузырьков «Крепыша».

Лидеры продаж

КАК выразился в одном из своих выступлений главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко, именно в Тверской области выпивается столько жидкости для чистки ковров, что хватило бы на все ковры Саудовской Аравии.

Уже много десятилетий лидером продаж в списке «лекарств» является «Настойка боярышника». Секрет прост: жидкость, содержащая 95% спирта, стоит всего 20 рублей.

Алкоголики сводят страну с ума

ЗА ПОСЛЕДНИЕ годы заболеваемость алкоголизмом выросла почти на треть. В конце 2005 г. под наблюдением наркологических и психиатрических диспансеров находились больше 2 млн. больных алкоголизмом и алкогольными психозами. Кроме того, под профилактическим наблюдением находились еще полмиллиона тех, кто злоупотребляет алкоголем. Таким образом, в тяжелом пьянстве участвуют сегодня более 2,5 млн. россиян. Это если не брать в расчет неучтенных алкоголиков. Но даже это еще не самое страшное: с 2000 по 2005 гг. в два раза увеличилась заболеваемость алкогольными психозами.

«В наших вытрезвителях мест нема»

ТАКОЕ было великое начинание: царь Петр Первый три столетия назад своим специальным Указом повелел сажать перепивших в «холодные избы» для отрезвления. Позже по всей Расее начали открывать «дома отрезвления». Первый такой домишко открылся в Туле.

В Москве еще лет пять назад работали 27 вытрезвителей: 26 для мужчин и один для дам. Сегодня в столице - безобразие - лишь 13 вытрезвителей: один для дам и 12 для мужичков. Ежемесячно эти заведения посещают 210-230 человек. Но зато у губернаторши Валентины Ивановны Матвиенко в Питере 20 «домов трезвости» - 19 для мужчин и один - опять же - для дам. Заполняемость, говорят, небольшая: от 10 до 35 человек (ежедневно) в каждом...

Сегодня Белокаменная может похвастаться и единственным (пока) дет­ским вытрезвителем, который открылся в Юго-Западном округе столицы в октябре 2003 года. В этом заведении всегда людно: детишки наши тоже пьют по-черному.

В Подмосковье вовсю работает 41 вытрезвитель. И чаще всего эти благородные места бывают тоже плотно заполненными. Большую часть клиентуры составляют так называемые «флакоши»: те, кто не может потратиться на одеколон и пьет запоем огуречный или розовый лосьон, от которого потом носит из стороны в сторону.

«Холодных изб» сегодня России явно не хватает: в Томской области когда-то было 10 вытрезвителей, сегодня осталось 3. В Туле работали 4 «холодных избы» - остались 2. Только по одному вытрезвителю в Рязани, Астрахани и Смоленске. Закрыты все вытрезвители в Воронеже. А вот в таких регионах, где пьют до изнеможения - в Эвенкии, на Чукотке и Таймыре, - «домов трезвления» не было испокон веков. Трезвеют все дома или под забором.

В вытрезвителях столицы Мордовии Саранска только за прошлый, 2005 г. побывало 11 тыс. человек.

В Ростове-на-Дону женский вытрезвитель появился года три - три с половиной назад. Вскоре на двери появилась записка «Мест в вытрезвителе нема». Персонал вытрезвителя называет своих «клиенток» ласково: «снегурочки».

Свое отделение для пьяных дам организовали и в медвытрезвителе Центрального района г. Челябинска. Начальник этого заведения Станислав Измоденов просто в ужасе: в один из праздничных дней доставленные в «дом отрезвления» женщины чуть не разнесли вытрезвитель в щепки. Они поцарапали всех милиционеров и порвали в клочки их форму. «Мужчины так себя никогда не ведут», - уверен Станислав Измоденов.

Пьют горькую и дамы в Норильске. И чаще всего их в «дом отрезвления» привозят в состоянии суррогатного опьянения: за несколько месяцев 2006 г. в медвытрезвителе отметились почти 170 норильчанок.

Одним словом - Россия захлебывается от пьянства - это очевидно. А вот про вытрезвители наши власти и думать забыли. А если и вспомнят - так в них ли проблема?

Масштабы бедствия

В ЦЕНТРАЛЬНОМ федеральном округе по потреблению алкоголя лидируют конечно же Москва и область. Почетное второе место занимает г. Владимир. На третьем топчется Ярославль.

В Красноярском крае на учете состоят более 32 тыс. хронических алкоголиков, в Курской губернии таковых почти 21 тысяч. В Смоленской области к середине 2006 г. хроников насчитывается 19 490 душ. Свои огромные достижения у Екатеринбурга и Перми: в бывшем Свердловске - около 135 тыс. «официальных» выпивох, в Перми счет перевалил за 63 тыс., и еще 4,8 тыс. человек страдают алкогольными психозами.

От мужичков не отстают и дамы. В Чувашии на учете у наркологов состоят почти 5 тыс. женщин. В вытрезвителе Северодвинска (Архангельская область) за один месяц как-то побывали сразу 25 представительниц прекрасного пола.

Необходимое послесловие

ПОКА материал готовился к печати, пришло такое сообщение: сразу в нескольких российских регионах зафиксированы случаи внутриутробного отравления и гибели плода от алкоголя. Россия, таким образом, вступила в новый виток отношений с алкогольными напитками и суррогатами. Приехали. Дальше пути нет.