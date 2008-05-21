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«Волчата» пришлись не ко двору

Незавидная судьба российских сирот: ежегодно «родители» возвращают в детские дома и интернаты около 3 тысяч ребятишек

№ 21(107) от 22.05.2008 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]

«Волчата» пришлись не ко двору
Коллаж В. КРЕСТЬЯНИНОВА

Вернули 200 сирот

 ЗА ВЕСЬ 2006 г. в детские дома и приюты вернули около 2,5 тыс. детей. В 2007 г. отдали обратно более 3 тыс. ребят. Почин Зурабова оказался с изрядной червоточиной. И это еще не весь маразм. Государство начало выдавать на сирот приличные деньги. Есть вопиющие случаи, когда в семью забирали 3 сирот (очень существенная поддержка государства) и начинали строить коттедж. И как только над хоромами появлялась крыша, детей отправляли обратно в детский дом. Есть ли название этим мерзким поступкам?

 Болевой точкой по-прежнему остается Урал. Тут и количество разводов существенно выше, чем по стране. И отказных младенцев на больничных койках, и юных рожениц 13–16 лет гораздо больше, чем в Центральной России. Но чем объяснить, что в Свердловской области сразу 200 усыновленных детей вернули в детские дома? Вселенской катастрофы в этом регионе России как будто бы не было, а от усыновленных детей избавились, как от ненужных вещей.

 В детских домах Свердловской области сегодня обитают 4240 детей. Эти горькие цифры озвучила на специальной пресс-конференции начальник отдела государственного воспитания областного Министерства образования Галина Полякова.

 – Почти 70% возврата сирот связано с тем, что семьи не смогли установить контакт с ребенком или не справлялись со своими обязанностями, – считает Галина Полякова. – Уверена, было бы неплохо проводить психологическое тестирование усыновителей, хотя законодательством это не регламентировано.

 Отвергнутым уральским сиротам от 6 до 14 лет…

 – Это огромная травма для ребенка, – считает детский психолог Ирина Грязнова. – С детства эти несчастные дети лишены любви, ласки, добра, а потому у них наступает так называемая депривация: они не умеют нормально контактировать с людьми. Они, как волчата, понимают, что никто за них не постоит, никто не заступится, нужно защищать себя самим.

 

Справка «АН»

 ДЕПРИВАЦИЯ – термин, ставший широко известным благодаря британскому психоаналитику Эдварду Джону Боулби. Он полагал, что дети, лишенные материнской заботы, испытывают задержку в эмоциональном, физическом и интеллектуальном развитии. Выделяют разные виды депривации: двигательную, сенсорную и информационную.

Плюс «материнский капитал»

 СЕГОДНЯ в России есть несколько форм устройства детей в семьи.

 – При усыновлении ребенок становится полноправным членом семьи, он получает все права наследника. При этом родители, если это второй ребенок в семье, имеют право на получение «материнского капитала» в 250 тысяч рублей, – рассказала «Аргументам неделi» кандидат социологических наук Елена Сергейченко. – Другие формы – это приемная семья, на региональном уровне – патронатная семья. Существует еще и особая форма – гостевая семья. Везде своя правовая основа, свои льготы и материальные компенсационные выплаты родителям. В некоторых предусмотрена система оформления родителя как сотрудника детского дома с последующей оплатой. Заключается контракт, и ребенок передается в семью. Это может быть месяц, а может быть и несколько лет.

 Но ребенку все равно – усыновили его или взяли под патронат. Для него важно почувствовать себя желанным.

 Причиной же возвратов, по мнению Ирины Грязновой, чаще всего является психологическая несовместимость.

 – В 3 года малыш проходит этап становления. У него ярко выражена самостоятельность и негативные протестные реакции. Если у родителей уже есть дети и они знают о такой особенности ребенка, это хорошо. А если родители сталкиваются с этим проявлением впервые, это ставит их в тупик. И они отдают детей обратно.

 Иногда дети сами просятся назад в детский дом. Причин несколько: это и нежелание выполнять домашние обязанности, и тоска по друзьям-приятелям.

 – Основная проблема состоит в том, – уверена психолог Ирина Грязнова, – что некоторые взрослые не отдают себе отчета, какую ответственность на себя взваливают. Да, они делают благое дело – забирают ребенка из детдома. И ожидают, что малыш должен быть безмерно благодарен. Он должен постоянно выказывать любовь. И быть очень послушным. А на деле чаще всего получается иначе.

 Значит, прежде чем взять сироту из детского дома, надо все хорошенько взвесить и подумать: а сможете ли вы стать настоящими родителями?

Патронат в Хабаровске и Пскове: почувствуйте разницу

 – СЕГОДНЯ очень много спорят о патронатной форме воспитания, – продолжает Елена Сергейченко. – Полемика о сильных и слабых сторонах патроната ведется давно. Патронат делает систему устройства детей в семьи прозрачной. И сокращает коррупцию. И это кое-кому не нравится. При патронате ребенок сохраняет все льготы, причитающиеся ему от государства. В том числе и право на получение квартиры.

 В эксперименте по развитию патроната участвовали 42 региона России. Но с отказом в федеральном финансировании патронатные семьи будут невыгодны дотационным регионам. Это повлечет за собой перевод детей на другие формы устройства и, как следствие, еще более массовый возврат сирот в детские дома.

 Уже сегодня десятки сирот из детских домов Хабаровска вынуждены возвращаться в серые казенные стены. Это последствия провалившегося эксперимента по введению патроната в Хабаровском крае. Хабаровские законодатели отказались признать де-юре уже существовавшие де-факто патронатные семьи и выделить им деньги на содержание детей.

 Эксперимент начался в Хабаровске 2 года назад, когда несколько детских домов получили гранты в рамках международной программы «Помощь сиротам России». Директор хабаровского детского дома №1 Любовь Потетюрина одной из первых приступила к работе по патронатной программе. Первое время педагоги обходились финансами, которые получали от зарубежных спонсоров. Эксперимент начался блестяще. Но потом грант закончился.

 В Министерстве образования Хабаровского края чиновники провели расчеты, в какую сумму обойдется содержание ребенка в патронатной семье. Получилась цифирь в 200 тыс. руб. в год. Значит, покупка одежды, затраты на питание и зарплата патронатным родителям обойдутся краевой казне в 4 млн. рублей. По мнению чиновников, сумма эта в условиях патологического дефицита бюджета региона – непозволительная роскошь.

 А про детей чиновники почему-то не подумали. В хабаровских детских домах не то что яблоку – горошине некуда свалиться: казенные дома рассчитаны на 2200 мест, а в них проживает более 3200 ребятишек.

 Но вот в Псковской области к ситуации подошли иначе. 251 ребенок-сирота передан на воспитание в патронатные семьи. Закон «О патронатном воспитании в Псковской области» был принят в январе 2006 г. на очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов.

 Значит, многое зависит от инициативы на местах. А еще больше – от понимания проблемы.

«Мама таскает меня за волосы»

 ЛИЗА Котова прожила в детском доме №3 Мурманска 5 лет... Однажды к Лизе в группу пришла милая женщина. Анна Струева хотела взять на воспитание маленькую девочку. Она прошла специальный курс для приемных родителей в представительстве фонда «SOS – детские деревни – Норвегия».

 Лиза сразу понравилась Анне. Доверчивая и искренняя девочка просилась на руки. В течение двух месяцев Струева приезжала к Лизе. И вскоре руководство детдома и Анна Струева заключили договор о создании приемной семьи для Лизы. Новая мама забрала девочку, и они уехали в отпуск. В Мурманск Струева с Лизой вернулись через 2 месяца.

 Лиза пошла в детский сад. Воспитатели сразу обратили внимание, что у девочки обозначились темные круги под глазами, а на голове появились залысины и царапины. Воспитатель поинтересовалась: откуда?

 – Мама таскает меня за волосы, – ответила девочка.

 Медсестра обнаружила у Лизы синяки. Струева объяснила, что синяки у Лизы появились потому, что девочка много бегает и часто падает.

 – Но экспертиза показала – такие травмы ребенок не мог получить при падении, – рассказывает помощник прокурора Первомайского округа г. Мурманска Елена Суслина.

 Следствие установило, что приемная мамаша постоянно колотила малышку.

 На суде Струева вела себя агрессивно. Вину не признавала. Суд приговорил ее к штрафу в 20 тыс. рублей. Лизу Котову вернули в детский дом.

 Но вот что любопытно: Анна Струева сама все детство провела в интернате. Выходит, свою обиду за «трудное детство» вымещала на беззащитной девчонке. А что если она снова захочет усыновить детдомовского несмышленыша?

Взяли 206 детей. Вернули 37

 СЕРЕЖЕ К. из маленькой кубанской деревушки было 8 лет, когда его родителей лишили прав. Мальчуган не умел говорить, ползал на четвереньках, а при виде людей забивался в угол и тревожно мычал. За ним прочно закрепилось имя Маугли. В родном доме ему приходилось питаться из одной миски с собакой. Потом мальчишка попал в интернат в станице Новолеушковская. Но через какое-то время Сережу усыновили. Причем замечательные люди. Поначалу было трудно: Маугли шарахался от всех. Забивался под кровать. Но любовь и ласка сделали свое: «волчонок» стал превращаться в человеческого детеныша. Перестал ползать. Начал ходить и бегать. И быстро освоил велосипед…

 Следом за Маугли забрали из интерната и других детей. От Лены П. отказывались дважды. Вначале биологическая мамаша оставила ее в роддоме, а потом и приемная мать вернула Лену назад, в детдом. Сегодня девочку забирает семья Наталии Р.

 То, что произошло в станице Новолеушковской, теперь называют «эпидемией усыновления».

 – Еще год назад мы и думать не думали, что так случится, – рассказывает директор Новолеушковского интерната Татьяна Курасова. – Началось все с экстремальной ситуации. Интернат пытались газифицировать, но каждый раз неудачно: пока выделяли нужную сумму, цены успевали вырасти настолько, что денег не хватало. И вот, наконец, выделили достаточно. Но надо отселять детей. Куда? Я собрала сотрудников и предложила: «Может, возьмем детей в семьи? Всего на 2 месяца».

 Татьяну Курасову словно услышал губернатор Кубани Александр Ткачев. Он удочерил 10-летнюю девочку Настю. Увидел ее на празднике. Пример оказался заразителен: вскоре за губернатором последовали чиновники из администрации и бизнесмены.

 Так 206 воспитанников Новолеушковского интерната оказались в семьях. Но когда газовую нитку подвели к интернату, станичники вернули в интернат 37 детей.

Ужасы современной России

 1989 год: в российских детских домах и приютах жили 87 тыс. детей.

 2007 год: в детдомах – более 735 тыс. детей.

 В России в местах заключения находятся более 45 тыс. несовершеннолетних.

 Каждый год в стране выявляется более 120 тыс. детей-сирот. Примерно 80% из них относятся к категории социальных сирот, то есть оставшихся без семьи при живых родителях. 40% детдомовцев во взрослой жизни становятся алкоголиками, наркоманами и преступниками. В России в родных семьях за год погибают около 3 тыс. детей.

 Детские дома России: 10% из них не соответствуют санитарно-техническим нормам, 48% требуют капитального ремонта, 5% находятся в аварийном состоянии.

 И что же нам делать с нашей «гуманитарной катастрофой»? Куда дальше плыть, если 40% обитателей казенных детских учреждений со временем становятся убийцами, наркоманами и алкоголиками? Они не уходят в лес или в подполье после того, как покидают казенные учреждения. Они приходят к нам с вами. И нам отвечать за то, что им недодали в тоскливых казенных стенах. Они растут без тепла. Без любви, без веры и надежды. Но они не будут всю жизнь волчатами, потому что они вырастут. И станут волками. Жестокими и очень беспощадными. Такими, какими их сделала жизнь. И мы с вами.

Справка «АН»

 НА ЗАПАДЕ от традиционных форм сиротских заведений отказались еще в 50-е годы. Толчком послужили результаты медицинских исследований, показавшие, что один месяц пребывания ребенка в сиротском учреждении тормозит его развитие на 3 (!) месяца. Дальнейшее пребывание лишь увеличивает отставание. Заторможенность в интеллектуальном и психологическом развитии наблюдается даже у тех детей, которые до приюта развивались с опережением сверстников.

Из досье «АН»

Кто кого усыновил

 Губернатор Дмитрий Зеленин.
 Дмитрий и Алла Зеленины усыновили детдомовского мальчика Рому, который стал четвертым ребенком в семье.

 Тележурналист Андрей Норкин.
 Вместе с женой Юлией (с которой воспитывали двоих детей) усыновил маленького Артема. А почти через два года – его брата Алексея.

 Актер Алексей Серебряков.
 Усыновил мальчиков из детдома – Степана и Данилу.

 Журналист Светлана Сорокина.
 Стала мамой одиннадцатимесячной Тони. Свое отчество – Михайловна – Тоня Сорокина получила из-за детдомовской футболки: на ней был нарисован озорной медвежонок.

Взял сироту – построил дом

 ДОМОХОЗЯЙКА из городка Бежицы (Брянская область) взяла на воспитание двоих братьев, 3 и 9 лет. Но мамой смогла быть только 15 дней. Она, оказывается, не была готова к тому, что детки будут ее обманывать и воровать конфеты.

 Учительница из Карачева (та же область) вернула в местный приют двух мальчишек и девочку. Год назад она взяла их гуртом. А теперь вот жалуется, что все трое отчаянно воруют. За год, пока сироты у нее жили, учительница построила новый дом. На трех сирот в месяц она получала от государства почти 25 тыс. рублей.

 В Калининградской области, где усыновителям стали выделять целевым назначением 300 тыс. руб. на жилье, тоже произошел усыновительный бум. Сирот расхватывали не глядя. Взять-то взяли. Построили коттеджи. И тут же некоторые «добрые» дяди-тети отправили «волчат» восвояси: в детские дома.
 Вот так и обогатились.
 Кто же придумал такую «хитроумную» утечку государственных денег?

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