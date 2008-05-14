Булки с мышиными хвостами

Сегодня теневой хлебный бизнес – мощная золотая жила. Пожалуй, она будет покруче алкогольной и табачной, вместе взятых. По данным Счетной палаты, на частных предприятиях сегодня производится более 9 тыс. т муки, 800 тыс. т крупы и 8 тыс. т хлебобулочных изделий. Общая стоимость продукции частных пекарен, находящейся в теневом обороте, составляет 80 млрд. рублей. Недавняя проверка 6332 частных пекарен по стране показала, что большая часть их продукции – опасная халтура и брак. Чем же нас кормят криминальные пекари?

Плюшка с алюминиевой пуговицей

НЕМНОГО истории. 1935 год. В стране отменили карточки на хлеб, муку и крупу. Но скоро с мест стали поступать нехорошие сигналы: в булочных продают хлеб непонятно с чем. В буханках и батонах находят много посторонних предметов. Придумали специальный термин – «попадание». Прокуратура массово заводит уголовные дела. Особенно много случаев с «попаданиями» было в Саратове. На фабрике им. Стружкина в буханках были найдены стекло, карандаш, гвоздь и кусок жести. В плюшке запекли алюминиевую пуговицу. Всего зарегистрировано 12 случаев «попадания». Следователь Воробьев, разбирая дело о попадании стекла в хлеб на фабрике им. Стружкина, установил, что стекляшки попали в муку от разбившегося термометра.

О санитарном состоянии хлебозаводов Саратова прокуроры запросили начальника Всесоюзной хлебной инспекции тов. Косацкого. Он ответил: «По отчетам нашего инспектора, санитарное состояние хлебозаводов и пекарен Саратова удовлетворительное, попаданий в хлебе не наблюдается». Выходит, Всесоюзная хлебная инспекция работала спустя рукава? Ситуацию изменил кровавый 1937 год… Граждане больше не находили в буханках и батонах всякие-разные попадания.

С тех пор прошло 73 года. Теперь в Саратове не карандаши и пуговицы запекают, а… собачью шерсть и металлические опилки. Криминальные пекарни работают 24 часа в сутки!

Пекарня в Институте токсикологии

НО, ОКАЗЫВАЕТСЯ, подпольные пекарни могут располагаться не только в недостроенных домах или в сараях, но и во вполне респектабельных зданиях. Скажем, в Институте токсикологии на улице Бехтерева в Санкт-Петербурге оперативники накрыли маленькую, но очень активную подпольную пекарню. Раздетые по пояс студиозусы работали в «токсикологической» пекарне по ночам, за что имели навар по 350 рублей. Но кто-то «стукнул» в милицию. Милиционеры приехали. И в одной из токсикологических лабораторий обнаружили цех, где выпекали питы. Эти бледные и рыхлые изделия отправляли по многим торговым точкам. У резвых «пекарей» не было ни документов, ни медицинских книжек. Возбуждено уголовное дело.

Кому мешала хлебная инспекция?

– ВО ВСЕМ мире работает система контроля за хлебопродуктами. Мы эту систему разрушили, – с горечью рассказывает бывший заместитель главы Министерства заготовок СССР Евгений Редькин, – а работала она в интересах наших граждан 75 лет. И была государственной! Что дали эти годы без ГХИ – Государственной хлебной инспекции? К примеру, в Красноярском крае не осталось ни одного мельничного предприятия. Плохая ситуация и с хлебопечением. Только в Москве закрыли 3 крупных хлебозавода.

Но кто же следит за качеством зерновых ресурсов России?

– После того как ликвидировали хлебную инспекцию, проверять качество хлеба стало некому. Никто из потребителей не требует сертификат качества. Откровенно говоря, и проверять работу частных пекарей невозможно, они работают в подпольных условиях: в подвалах, гаражах, в пристройках к домам, – уверен Виктор Акулинин, председатель совета директоров агропромышленного холдинга «Русбелагро».

ГХИ являлась государственным органом, уполномоченным в области государственного контроля за качеством и рациональным использованием семян хлебных злаков, зернобобовых и масличных культур, муки, крупы, хлеба, хлебобулочных и макаронных изделий, комбикормов, продуктов переработки зерна.

У ГХИ были огромные полномочия. Принимая решение о ее ликвидации, никто не подумал, что инспекция определяла качество зерна по всем регионам, систематизировала эту информацию и снабжала ею участников зернового рынка. Так оценивалась структура урожая, и определялся зерновой баланс страны. Как, не имея этой информации, можно обеспечивать продовольственную безопасность страны?

Чебуреки с грязью от дядюшки Гамлета

НЕТ контроля – и кошмар продолжается. В Брянске закрыли подпольную пекарню, в которой выпекали опасную для здоровья продукцию.

Сотрудники областного УВД проверили пекарню на территории Брянского авторемонтного завода №1.

– В цехе с нарушениями санитарных норм производили пирожки и чебуреки, – рассказал начальник отдела по борьбе с преступлениями и правонарушениями в сфере потребительского рынка Сергей Носков. – Что мы увидели? Грязь на стенах, на потолке. На полу – в мутных лужах – мясо, лук, морковь. По овощным кучам бегали крысы.

Холодильного оборудования и сопроводительных документов на «продукцию» проверяющие не обнаружили.

Документы на производство (договор аренды, санитарно-эпидемиологические заключения) оформлены на предпринимателя О. Ипатову. Разрешительные документы выдавались Роспотребнадзором и городской администрацией. Однако фактическим владельцем грязной пекарни является гражданин Армении по имени Гамлет. Он сегодня находится в розыске.

Хлебная пепельница и мышиные хвостики

ЖАЛОБЫ в Госторгинспекцию Томска на качество хлеба из мелких пекарен идут десятками. И чего только не обнаруживают в хлебе! Даже мышиные хвосты. А вот окурки инспекторам в буханке видеть еще не доводилось. Откуда приплыла буханка с бычком? Жительница Томска Елена С. обычно покупает хлеб в одной и той же булочной. Но так получилось, что хлеб она купила в продуктовом магазине по пути на работу. Разрезала буханку и увидела окурок. Елена С. обратилась в Госторгинспекцию. Но в магазине не смогли найти сертификат качества хлеба. Забракованный хлеб вернули поставщику – в пекарню господина Клявдина.

Прокуратура Свердловской обл. провела проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей в деятельности предприятий, занимающихся производством и реализацией хлебобулочных изделий. Поводом стали многочисленные жалобы от потребителей. Много вопиющих нарушений в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, в Алапаевском районе. Заведено несколько уголовных дел.

Но не поставишь же у каждой подпольной пекарни прокурора или следователя, особенно если знать про размах криминального хлебного бизнеса: 98 подпольных пекарен, напомним, обнаружили только в одной Ростовской области! А субъектов в России – несколько десятков.

«Больной» хлеб и чудесная палочка

ОКАЗЫВАЕТСЯ, хлеб, как и человек, может болеть. Причем разными заболеваниями. И передавать эти заболевания нам!

– Особенно опасна для здоровья «картофельная болезнь хлеба». Возбудитель – картофельная, или сенная, палочка. Споры картофельной палочки термоустойчивы. Они выдерживают нагревание до 130°С, – рассказывает Евгений Редькин. – А раньше картофельную палочку «искали» на хлебозаводах в каждой рабочей смене. Сегодня такого контроля нет.

Чаще всего больной хлеб выпекают «левые» хлебопеки в своих подпольных пекарнях.

Хлеб может поражать и так называемая чудесная палочка. Это бесспоровая бактерия, образующая пигмент красного цвета. Попадая в хлеб из внешней среды, она окрашивает мякиш в красный цвет, разлагает белки хлеба.

Есть у хлеба и свой собственный «растительный СПИД» – заболевание фузариос. При попадании в кровь человека вирус действует как яд: парализует иммунную систему.

Вот до чего могут довести хлебопекарные «шалости».

На лошадиный каравай рот не разевай

ИТАК, качество хлеба в России стремительно падает. Особенно много низкокачественной продукции обнаружено на мелких предприятиях хлебопекарной отрасли. Если на крупных мукомольных и крупяных заводах выявлено всего 0,2% нестандартного зерна и продуктов переработки, то на мини-мельницах и небольших крупорушках этот процент в 30 раз больше.

Комиссия Минэкономразвития, побывавшая недавно на 10 хлебопекарнях и в 11 торговых точках Ставрополья, забраковала 60% готовой продукции.

В Нижнем Новгороде цена на хлеб за год повышалась 6 раз. А еще жители Нижнего заметили, что буханки за последнее время сильно «похудели».

В целях экономии пекарни массово затовариваются дешевой мукой, смолотой на мини-мельницах вместе с песком, стеклом и металлической стружкой. Если в пекарне нет магнитоуловителей и просеивателей, такая мука идет на хлеб.

– Сегодня мы дошли до того, что печеный хлеб завозим из-за границы, – говорит Евгений Редькин. – И 60 тыс. т зерна ввозим из Турции, Германии и Финляндии.

Некачественный хлеб с «попаданиями» продолжает поступать в магазины, магазинчики и ларьки.

И знают ли граждане, покупая булочку или каравай, что они испечены из фуражного зерна? А это – кто не знает – корм для лошадей.

Зачем же ликвидировали Государственную хлебную инспекцию? Кому было выгодно, чтобы мы стали покупать хлеб с гвоздями, мылом и мышиными хвостами? Хлеб, испеченный в гараже, сарае или в алкогольной лаборатории Института токсикологии ?

Кто продолжает набивать свои бездонные карманы ценой нашего здоровья? Серьезный вопрос для следственных органов страны.

Из досье «АН»

В XVI–XVII вв. в городах Московского княжества контроль за качеством хлеба на рынках и за ценами осуществляли «хлебные приставы». Указ Петра I от 14 января 1725 г. детально регламентировал ответственность торговцев и пекарей за продажу сырого или некондиционного хлеба. Надзор осуществляли офицеры полицмейстерской канцелярии.

Печенье «Европейское» с червями

Почти 60 кг овсяного печенья с червями нашли милиционеры в подпольной пекарне на окраине Тулы. Печенье лепили в полуразвалившемся сарае. У хозяина подпольного цеха не было ни документов на производство, ни тары для хранения продуктов. Овсяные и кукурузные хлопья, шоколадная глазурь валялись на полу. Готовые продукты там же, на полу, фасовали по пакетам, а сверху наклеивали бирку «Европейское».

Несколько человек, купивших «Европейское», надолго лишились дара речи, когда увидели в надкушенном печенье резвых белых червяков…

– Сегодня сложно сказать, сколько выпечки с червями удалось продать, – отметили в пресс-службе УВД по Тульской области. – Печенье продавали на рыночных развалах и в мелких продуктовых ларьках.

Хозяину пекарни грозит штраф до 500 тыс. руб. или лишение свободы до 4 лет.

Но вот что интересно: закрыли эту «европейскую» пекарню, а печенье с червяками обнаружили еще в одном месте. Откуда же в Туле столько червивой муки?

Как купить «правильный» хлеб

НА УПАКОВКЕ обязательно должны быть указаны: наименование продукта, адрес изготовителя, упаковщика, экспортера, импортера, наименование страны и места происхождения; информация о сертификации; товарный знак изготовителя; масса нетто; состав продукта; пищевая ценность; срок хранения; срок годности (для бараночных и сухарных изделий, соломки, хлебных палочек); обозначение нормативного или технического документа, в соответствии с которым изготовлен продукт.

Привет с мыловарни

Житель Качканара (Свердловская обл.) Александр Мануйлов обнаружил в купленной буханке «Дарницкого» производства Качканарского хлебозавода… кусок мыла.

Хлеб купили вечером. Утром семейство Мануйловых решило доесть остатки буханки. Начали резать, а внутри – нечто подозрительное. Принюхались, а это – кусок мыла, по запаху – «Земляничного».

– Я взял лупу и посмотрел на этикетку, – рассказывает Мануйлов. – Несколько раз перечитал состав, но так и не нашел мыльного ингредиента. Есть этот хлеб мы, конечно же, не стали.

К местному хлебозаводу и раньше были претензии: как-то семья Мануйловых купила в булочной плюшку, щедро посыпанную сахарной пудрой. Однако за трапезой выяснилось, что плюшка присыпана не пудрой, а пищевой содой.

– Возможно, кусок мыла в хлеб просто засунули. Снять пленку с надписью «Качканарский хлебозавод» и завернуть другой хлеб с куском мыла – это же элементарно, – считает директор завода Владимир Сукманов. – Да и как мыло могло оказаться в хлебе? Хлеб выпекается при температуре 200–280 градусов, живого там ничего бы не осталось.

Потребителю от этих дебатов не легче: если хлебозавод не в силах выпекать «правильный» хлеб, чего тогда ждать от подпольных хлебопеков?

Тесто в корыте месили ногами

Где и как сегодня пекут хлеб, который мы покупаем? В Кировском районе Саратова, на улице Выселочной в недостроенном доме оперативники обнаружили подпольную пекарню по изготовлению самсы и лаваша. В пекарне работали таджики. Изделия пекли в жутких условиях: тесто месили ногами в корыте – квашонке. В лаваше оперативники обнаружили пучки собачьей шерсти и металлические опилки.

Хозяин пекарни – выходец из Средней Азии – платил землякам за работу 150 руб. в сутки. Из дома переселенцы не выходили: боялись милиции. По словам заместителя начальника отдела УВД Саратова Степана Никитина, продукция продавалась на рынках и у лоточников на привокзальной площади. Возбуждено уголовное дело. Материалы переданы в суд Кировского района. Владельцу «собачьей» пекарни грозит штраф или до 2 лет лишения свободы, мигрантам – депортация в солнечный Таджикистан. Но оперативники уверены: подобных пекарен в городе еще несколько. Не секрет, что в подпольных хлебопекарнях работают больные чесоткой, лишаем и дизентерией.