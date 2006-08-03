«Проклятие» сочинских кладов

Большая добыча «лесного волка»

ИНФОРМАЦИЯ о находках «черного» археолога всплыла случайно. Сочи - город небольшой. Поэтому когда Андрей стал искать покупателя на античную серебряную чашу, об этом стало известно сотрудникам Государственного художе­ственного музея.

Его директор Петр Хрисанов рассказывает: «По городу поползли слухи о найденных вещах, которые стали попадать на местный черный рынок антиквариата. Мы заинтересовались, стали искать. Обратились в ФСБ и вышли на Чамкина. Что-то просто «отняли», что-то выкупили. Потратили достаточно большие для нас деньги - тысячу долларов. А Мзымтинский клад по значению и количеству предметов не уступает находкам Шлимана». К слову, Генрих Шлиман, отыскавший по «Илиаде» Гомера развалины древней Трои, по сути, тоже был «черным» археологом. Дилетантом, который в охоте за сокровищами уничтожил в ходе раскопок множество вещей, имеющих ценность для ученых.

Вскоре после того как у него отобрали клад, Чамкин застрелился в сарае из охотничьего ружья. Возможно, не смог перенести «несправедливости», узнав об истинной цене найденных им вещей. И своим поступком породил целый ряд спекуляций в СМИ на тему «древнего проклятия», уничтожившего не только самого кладоискателя, но и близких членов его семьи. На самом деле родители Чамкина умерли задолго до этой истории с кладом. Хотя убийство его сестры, найденной с простреленной головой, может быть связано с попыткой неких преступников узнать, где находилось настоящее место раскопок и все ли предметы Чамкин отдал музею.

Андрей унес с собой ответы на эти вопросы.

Дело в том, что осенью 1997 г. Чамкин привел одного из ведущих российских археологов - специалиста кафедры зарубежного искусства Института материальной культуры РАН Владимира Семенова - к (якобы!) месту своей находки. Добраться туда оказалось непросто - раскоп высоко в горах, за тяжелой переправой через бурную Мзымту, на крутом горном склоне, густо поросшем лесом... Ученый из Санкт-Петербурга обнаружил, что после «работы» «черных» копателей ему здесь делать нечего. Вот что он написал в своем отчете: «Памятник» расположен на небольшом уступе в двадцати метрах ниже вершины горы. На земляном основании находилась платформа из каменных глыб, промежутки между которыми были заполнены связующим раствором. Платформа разрушена «черными» кладоискателями. Они перекопали грунт до скального основания. «Памятник» уничтожен тотально...» Ученый предположил, что здесь было древнее святилище. И сюда, под угрозой неведомой нам опасности, люди тех далеких времен спрятали свои ценности.

Однако люди информированные считают, что Чамкин рассказал не обо всем, что нашел. И место указал неправильно, просто чтоб отстали. Подтвердить или опровергнуть эти слухи невозможно. Хотя есть основания им верить.

Андрея Чамкина описывают как человека, одержимого кладоискательством отнюдь не из-за жажды наживы. «Он не производил впечатление человека корыстного, - считает сочинский адвокат Римма Левинсон, - скорее верил, что ему по праву местного жителя принадлежат и это море, и эта земля, и ее богатства». Ей Чамкин пытался продать одну из своих находок, и на расспросы о том, сколько их у него, отвечал очень уклончиво. Односельчане в своих рассказах называют его «волком-одиночкой», «лесным человеком». Кроме того, Андрей выпивал. Петр Хрисанов говорит, что Чамкин вообще не производил впечатления человека адекватного. Потому ждать от него можно было чего угодно.

«Чамкинский» клад, когда его истинная ценность стала достоянием общественности, вызвал в Сочи «золотую лихорадку». Люди, далекие от археологии, устремились с лопатами в горы. Однако ажиотаж быстро сошел на нет. Можно предположить, что причиной тому стало вмешательство новоявленных кладоискателей в давно процветающий в Сочинском и Адлерском районах бизнес «черных» археологов. А в том, что это налаженный бизнес, в Сочи никто не сомневается.

Аргумент ученого

НАДЕЖДА Диденко, ученый секретарь Сочинского отделения Русского географического общества:

«Мы предполагаем, что в античные времена золото добывали здесь и увозили в Грецию. Позже появились греческие поселения, в которых изделия из него изготовлялись уже на месте... До нас постоянно доходят слухи о разграблении археологических ценностей. Например, могильные курганы черкесских времен уже полностью разграблены. Создается впечатление - никто не заинтересован в том, чтобы остановить это».

Золотоносная речка «древней Колхиды» - в России

А ТЕПЕРЬ, внимание, сенсация! Именно находки сочинских «черных» копателей позволяют выдвинуть гипотезу о том, что мифические аргонавты приплывали за золотым руном не на побережье Грузии, а на территорию ныне российского Причерноморья. Вопрос об этом ставят ребром сочинские журналисты Ольга Саакян и Игорь Козлов - авторы фильма «Зачарованный берег».

- Работа над фильмом растянулась на шесть месяцев. Благодаря случайным обстоятельствам мы узнавали новые факты и приходили к удивительным открытиям.

Неприятным открытием для Ольги и Игоря стало огромное количество золотых предметов, сопоставимое с самим Мзымтинским кладом, которые уже не попадут в музей. После долгих и осторожных попыток им удалось достичь доверия в среде «черных» кладоискателей, которые разрешили снять на видео свою «добычу».

Однако были открытия и замечательные. В греческом городе Волос, где ведутся раскопки древнего Иолкоса (родины Язона), они узнали, что проведенная в парижском Лувре экспертиза обнаруженного там золота установила его речное происхождение. А в районе Сочи - пять золотоносных рек!

В устье реки Сочи золотодобывающая артель существовала до середины тридцатых годов прошлого века. Затем решено было превратить город во всесоюзную здравницу, советскую Ниццу. И тему закрыли. Хотя геологам доподлинно известно о том, что под городом «лежит» 450 кг золота. Из них 150 - под Ривьерским мостом, 100 - под Центральным рынком, остальное - под близлежащим поселком Пластунка. Так что в античные времена грекам было что искать на этих берегах. Золотое руно - не просто символ. В древности на бараньей шкуре промывали золотой песок. Историки давно пришли к выводу, что в основе древнегреческих мифов лежат реальные события и персонажи. Так, плавание «Арго» во главе с Язоном - разведывательная экспедиция в древнюю Колхиду. Греки пускались в столь далекие по тем временам морские походы по одной причине - за новыми каналами добычи золота...

Кроме того, орнамент (змеиные головки) на серьгах, найденных в Иолке, и золотом шейном обруче из «коллекции» одного из сочинских «черных» археологов совпадали! Когда сочинские журналисты сообщили об этих и других обнаруженных ими фактах ученым-археологам, те призадумались: «А ведь действительно, вполне возможно!» Оказалось, что упомянутые в мифах и у древних историках приметы «порта назначения» аргонавтов вполне можно интерпретировать и в пользу сочинского побережья! Просто, как признал один из ученых, «грузинская» версия уже много десятилетий воспринималась ими как данность...

Но самая потрясающая находка оказалась для Ольги и Игоря абсолютно неожиданной. Чтобы снять город с моря, они наняли водолазный бот «Тритон». И в обычном разговоре с его капитаном узнали, что один из членов экипажа видел на дне моря «каменную дорогу»! После нескольких месяцев поисков водолазам «Тритона» удалось найти это место. Почти в километре от Сочи, на глубине 19 м действительно обнаружился рукотворный объект. Но не «дорога», а кладка из тесаных камней. Один из них подняли на поверхность, а саму кладку сняли на видео. Позже журналисты узнали у геологов, что в месте находки была суша примерно 3000 лет назад. Науке о человеческих поселениях того периода в этом районе ничего не известно. И это сенсация мирового уровня.

Аргумент ученого

ПЕТР Хрисанов, директор Государ­ст­венного художественного музея г. Сочи:

«За двадцать лет своей работы в Сочи я ни разу не видел в местных музеях подобных вещей. А здесь была мощная античная цивилизация. И об этом, к сожалению, говорят находки «черных» копателей, а не ученых-археологов».

Почему здравница, а не музей

1. БЛАГОДАРЯ политике партии. Раз Сталин сказал - «всесоюзная здравница», значит, никакой тут археологии.

2. Несколько крупных научных авторитетов еще в совет­ское время отвергали необходимость археологических изысканий на территории Сочинского и близких к нему районов (от Туапсе до реки Псоу). А раз «великие» сказали: «Не копать!» - значит, копать не надо.

3. Признать находки «черных» копателей ценными и подлинными не решится ни один российский ученый. Сделавшего это академический мир обвинит в пособничестве с расхитителями археологических редкостей. Кроме того, по международному соглашению ни один музей не имеет права покупать экспонаты у «черных» копателей.

Аргумент ученого

АЛЕКСАНДР Масленников, профессор, Институт археологии Российской академии наук:

«Сочинский район в период античности является для нас «белым пятном». Легенда о Язоне - отражение первого плавания греков к Чер­номорскому побережью. Под­твер­ж­дение версии о том, что именно здесь побывали аргонавты, нужно искать в текстах древнеримского историка Страбона. Для этого есть основания. Находки на Мзымте представляли большую ценность даже по античным временам. Мы стоим на пороге больших открытий».

В Сочи археологии нет - как не было секса в СССР

УВАЖАЕМЫЙ в городе коллекционер и знаток антиквариата согласился поговорить с корреспондентом «Аргументов i времени» о деятельности «черных» археологов. (Учитывая деликатность темы, я не называю его фамилии.) Вот что он рассказал:

- «Черными» раскопками занимаются, конечно, сельские жители в районах рек Псахе, Кудепсты, Мзымты, Псоу. Чужого туда не пустят: места лесные, у всех оружие, могут и в валежнике зарыть... Копают уже несколько поколений, и местные знают, где искать, что, где и когда находили до них. Свои находки продают скупщикам либо в городе, либо у себя в селе. По музейным меркам, за смешные деньги: за греческое золото дают до 50 долл. за грамм. А по закону - вообще нельзя это продавать...

Чаще работают по заказу приезжих, которые снабжают копателей поисковой техникой - металлоискателями и т.д. На местный, сочинский рынок попадают, как правило, не самые ценные вещи, которые местные утаивают от заказчиков. Популярен черный антикварный рынок в Новороссийске - видимо, из-за наличия международного порта. Сколько из найденного остается в России, а сколько уходит за рубеж - сказать невозможно. Часто здешние находки всплывают на аукционах в Германии.

Спрашиваю собеседника - а как, мол, реагирует ФСБ? Находили кого-то, кроме Чамкина, изымали «добычу»?

- У ФСБ свои методы работы, они результаты не афишируют. Но и привлечь к ответственности «черного» археолога трудно. Только если взять с поличным: на раскопе, в лесу... А так у них один ответ на вопрос, откуда вещь, - от бабушки в наследство досталась. У нас, как известно, презумпция невиновности. И доказывать, что предмет на самом деле из раскопа, должны правоохранительные органы, а не тот, у кого его нашли. К тому же считается, что район Сочи малоинтересен для археологии. А пока здесь не начнутся большие научные изыскания, все так и будет продолжаться. И проблема не столько в том, что археологические ценности оседают в частных коллекциях. «Черным» копателям не интересны по-настоящему уникальные для науки вещи. Серебро, керамику, предметы быта они, как правило, выбрасывают или уничтожают в ходе раскопок... Золото и сохраняется, и продается гораздо лучше.

Петр Хрисанов подтверждает - масштабных исследований здесь никогда не проводили:

- «Черная» археология была, есть и будет всегда и везде. Но обычно она существует в противовес официальным исследователям. А на нашей территории действий официальной науки нет. Мы привыкли к раскопкам в Херсонесе, на Кубани, а здесь, считается, курортная зона - и все. Не проводилось даже археологическое зонирование, даже подхода к этому не было. И, думаю, лет через 15 искать здесь уже будет нечего.

Казалось, уж после находки Мзымтинского клада в Сочи от археологов не будет отбоя. Ничего подобного. Более того, часть коллекции нуждалась в срочной реставрации. Осо­бенно - серебряные изделия. В отличие от золотых, на открытом воздухе они быстро начинают распадаться. Но денег на то, чтобы сохранить одну из богатейших археологических коллекций мирового уровня, все никак не находили. Только благодаря усилиям сотрудников музея их удалось собрать - пожертвования от греческого консульства в Москве, сочинских бизнесменов... Серебряные предметы отреставрировали в Эрмитаже, затем специалист из Санкт-Петербурга приезжала в Сочи, чтобы привести в порядок вещи из других металлов.

И это все при том, что «официально» в Сочи копать нечего.

Аргумент политика

ТЕОДОРАС Георгакелос, Генеральный консул Греции в России:

«В самых известных греческих мифах события происходят на Черном море и на Кавказе. Находки, которые хранятся в сочинском музее, являются неопровержимым подтверждением греческой культуры в этом далеком, по греческим понятиям, районе Черного моря».

Олимпийскому городу позарез нужен свой миф

СОЧИ добился включения в тройку городов-кандидатов на проведение зимней Олимпиады в 2014 году. В Волосе, где Ольга Саакян и Игорь Козлов снимали раскопки Иолкаса, готовится международный исторический проект. Там строят копию пятидесятивесельного «Арго» - по древним технологиям. Когда корабль будет готов, он отправится в плавание. Первоначально планировалось - до Одессы. Но сочинским журналистам благодаря собранным ими фактам и греческим находкам на Мзымте удалось убедить руководителей проекта сделать финальным пунктом Сочи. Тем более что на веслах «Арго» на разных этапах плавания будут сменять друг друга олимпийские чемпионы стран, мимо которых проплывет эпический корабль.

Мэр города Виктор Колодяжный, который активно борется за его «олимпий­ское будущее», как-то сказал, что «русской Ривьере» не хватает «легенды» международного уровня. И сейчас понятно, что такой «легендой» должно стать плавание «Арго». Сочинский мэр этому, впрочем, и содействует. Но остановить разграбление богатейшей археологической зоны и вызвать у российского научного сообщества к ней интерес - не в его компетенции.

Авторы фильма «Зачарованный берег» (российские зрители увидят его после церемонии «Тэффи», на которую он номинирован) направили копию своего детища с сопроводительным письмом Людмиле Путиной. Первая леди России курирует заботу об археологических памятниках в нашей стране. И ее реакция, пожалуй, - последняя надежда для Сочи сохранить археологические памятники мирового значения для будущих поколений.