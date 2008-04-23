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Узники Дрюцкого бедлама

Россию захлестывает феномен гомицидомании: малолетние пациенты из психушек готовы убивать каждого встречного

№ 17(103) от 24.04.2008 [«Аргументы Недели », Подготовила Надежда ПОПОВА ]

Узники Дрюцкого бедлама

Из досье «АН»

 СРЕДНЕВЕКОВЬЕ в Западной Европе господствовали мистические взгляды на природу психических болезней. Некоторые врачи Востока искали естественные причины их возникновения: к примеру, Ибн Сина объяснял их нарушениями в «соках» организма. По мере роста городов острее ощущалась необходимость изоляции психически больных. Первоначально эти функции осуществлялись монастырями. Специальные учреждения стали появляться в XIII–XVI вв.: Оломоуц в Чехии, Бедлам в Лондоне. Стоглавый собор (в 1551 г.) в России выработал специальное положение о монастырской помощи психически больным людям.

Справка «АН»

 СЕГОДНЯ в России – по официальным данным – 658 тыс. детей-инвалидов (по неофициальным – около 1 млн. – «АН»). 23% из них страдают психическими расстройствами и аномалиями развития. 29 тыс. детей живут без надежды покинуть ПНИ: их диагноз – клеймо на всю жизнь.

Из редакционной почты

 «НЕ МОГЛИ бы вы прислать журналиста, который бы рассказал всему миру, как мы живем в Дрюцком психоневрологическом интернате для УО? Это в поселке Дрюцк, что в Смоленской области. Наш адрес: ул. Административная, дом 20. Для начала осмотрите наш «карцер» – это вонючее помещение с земляной ямой, наполненной тухлой водой. «Отдыхать» тут приходится на грязных матрасах, пропахших мочой. В карцер нас бросают за малейшую провинность, даже если санитару покажется, что ты косо на него поглядел. С нами не разговаривают, а орут, в ход часто пускают кулаки. Вкалывают аминазин, от которого тупеешь. Так проходит жизнь. Но почему она так проходит?»
Дрюцкие узники

 «ТОРГОВЛЯ сиротскими квартирами приобрела катастрофический размах. Отлаженно работают цепочки проверенных людей из советов по опеке, детдомов и отделов милиции. И если они вцепились мертвой хваткой в сиротские метры, у них из зубов эти метры уже не вырвешь. Я помню, как педагог одного из детских домов «сердечно» уговаривал братьев и сестру идти жить в психоневрологический интернат. А у детей своя квартира в центре Питера. «А зачем вам там жить? В ПНИ лучше». Сироты уже выписаны из квартиры, и в их паспортах стоят штампы о выписке. 2-я глава 38-й статьи Конституции гласит: «Материнство и детство, семья находятся под защитой государства». Но где она, эта государственная защита?»
Екатерина Зуева, Ленинградская область

 «Наш Маганский интернат (это Красноярский край. – «АН») открыли на месте колонии. Забор и колючую проволоку убирать не стали. «Колючка» еще долгое время оставалась под напряжением. Ток отключили лишь после того, как он сжег ребенка. Недавно у нас произошел вопиющий случай: воспитатель Александр Майер изнасиловал 4 подростков УО. Майер в СИЗО. Нас пичкали таблетками и вкалывали аминазин. Было много побегов. Виктор Макаров пытался удрать 6 раз. Майер (еще до СИЗО) страшно избил его. У Витюхи было сотрясение мозга. Уголовное дело возбудили, но вскоре закрыли. Данилу Захарову Майер сломал ребра. Майер разбил лицо палкой с гвоздями Леше Носкову. Майеру дали 4 с половиной года. И скоро он выйдет на свободу. И будет мстить».

«Твердый орешек» Ромка Степанов

 ПОСЕЛОК городского типа Борисовка, Белгородская область. Есть в этой самой Борисовке детский дом и Тигильский психоневрологический интернат (ПНИ) для умственно отсталых (УО). Больше никаких других детских заведений в Борисовке нет. Ребята, подрастая, из детского дома перетекают в ПНИ… Удобно, выгодно, незатратно. А зачем ломать голову, где взять квартиру для каждого детдомовца?

 Сирота Рита Камышева всю жизнь прожила в детском доме. Прилежно училась, у нее в аттестате в основном пятерки. В детдоме получила и профессиональное образование – стала швеей. Детский дом ходатайствовал перед главой района о выделении для Риты квартиры – сиротам положены квадратные метры вне очереди. Но Риту «забрили» в Борисовскую психушку. А еще у Риты есть родной брат, которому тоже положена квартира. Брата отправили в другую психушку – в Уразовский ПНИ.

 Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» гласит, что дееспособного человека можно отправить в психиатрическую лечебницу только по его личному заявлению. Недееспособного – только после решения суда, признавшего его недееспособным. Никаких судов в Борисовке не было.

 Таким же «колдовским» образом попал в Борисовскую психушку Роман Степанов. Но этот мальчишка, намучившийся в казенных стенах больше половины своей жизни, вдруг стал так рьяно бороться за свободу, что квартирная мафия отступила. Он сам обратился в прокуратуру. Написал депутатам ГД. И местные прокуроры признали, что детдомовца Романа Степанова поместили в ПНИ незаконно. По закону против виновных следовало бы открыть уголовное дело. Но путевку в дурдом подписала первый заместитель начальника социального управления Юлия Зайцева. А приняла смышленого мальчишку в интернат для УО директор Людмила Долина, долгое время проработавшая замглавы администрации района... Прокуратура тормознула. Но в Министерство здравоохранения и социального развития РФ пришло письмо, в котором сообщалось о Роме Степанове. Его переслали в Департамент социальной политики администрации области. А уже через неделю в психинтернате объявилась некая «сердобольная» дама из Нового Оскола, которая забрала Романа, заверив, что он будет жить у нее.

 Но когда мальчишке дали квартиру, она потребовала, чтобы Роман жилье приватизировал и продал. Деньги – 40 тыс. руб. – дама из Нового Оскола у Романа отняла. А потом выгнала сироту на улицу.

 В Новооскольском ОВД возбудили уголовное дело. Но потом прекратили. Ситуация зависла.

 За последние 5–7 лет сиротам на Белгородчине как будто бы выделено 390 квартир. Но никто сегодня не скажет, кто именно живет в этих квартирах. И вопрос на засыпку: сколько детишек отправили в ПНИ, чтобы не мозолили глаза в квартирной очереди? Вот лишь несколько фамилий «перемещенных» из детских домов в «желтые»: Таня Климова, Саша Мищенко, Аня Боченкова, Наташа Орешкова, Сережа Олефанов, Женя Смердов, Марина Головкина

 Губернатор Евгений Савченко объявил о принятии актуальной Программы по улучшению качества жизни населения. Может быть, местные чинуши неправильно поняли губернатора Савченко, если решили упекать детдомовских заморышей в психоневрологические интернаты?

Из жизни Венеры

 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ сирот» продолжаются не только в Белгородской области. Похоже, вся Россия дружно отнимает у детдомовцев положенные квадратные метры. Чиновникам мало даже по 2–3 квартиры. Хочется больше и больше. Ну скажите, зачем одной семье 8 квартир?

 Сигналы о мафии, хапающей сиротские квартиры, идут из Смоленской, Волгоградской и Нижегородской областей. Из Сыктывкара и Санкт-Петербурга, Владивостока и Хабаровска. Регионы как будто бы соревнуются друг с другом по числу отправленных в психушки здоровых детей, которые и так всю свою жизнь провели в серых казенных стенах детских домов. Вот, казалось бы, забрезжил лучик надежды – своя квартира по выходе из дет­ского дома! Ан нет. Опять тоскливые стены, угрюмый и злой персонал. Оплеухи и затрещины. И еще лекарства. Таблетки гор­стями. Уколы литрами.

 А вот история Венеры Русиновой, которая находится в заключении в ПНИ №10 Санкт-Петербурга. Как эта девочка попала в психушку? Оказывается, Венера родилась в тюрьме, где ее мама отбывала срок. И когда ребенку исполнилось 4 годика, девочку поместили в детский дом. Оттуда переправили в ПНИ.

 – Скажи, Венера, какие наказания были в детском доме?

 – Могли в угол поставить, шваброй ударить, есть не дать. Всю ночь могли не спать…

 – Вам запрещали спать?

 – Ну, так наказывали – до 12 часов мы натирали полы, а потом стояли раком.

 – Что это значит – раком?

 – Вниз головой.

 Как сложится судьба этой несчаст­ной девочки дальше? Ее будут накачивать аминазином при каждом случае? Таких, как Венера, в ПНИ города Питера сотни.

 В психиатрическую больницу №1 им. Кащенко помещена Наташа Сергеева.

 Почему девочка попала в Кащенко?

 – Поместили из-за жилплощади, – рассказывает Наташа. – Издевательства и истязания ужасные.

 Больных укладывают прямо на голые панцирные сетки. А привязывают не только к кроватям. Но и к батареям и трубам унитаза.

 Самая «продвинутая» из санитарок – некая Нина Никитина. У нее есть собственное «ноу-хау»: если больной очень беспокойно себя ведет, она его сначала аккуратно привяжет к кровати, потом подушку сверху на голову бедняги положит, расправит все уголки и сядет сверху. И сидит, пока пациент дрыгаться перестанет.

От уколов сгорела вена

 В БОЛЬНИЦЕ им. Кащенко в Питере как-то оказался Роман Тупин, который был направлен туда администрацией ПНИ №10 за то, что сопротивлялся произволу. Роман боролся не только за свои права, но и за права всех ребят. Писал в прокуратуру. По его жалобам шли проверки. Интернат штрафовали. Мальчишке не раз угрожали госпитализацией и в конце концов исполнили угрозу: отправили в больницу им. Кащенко. Но врачи провели комиссионный осмотр и не нашли оснований для госпитализации Тупина.

 Роман попал в эту мясорубку в младенческом возрасте. Сначала он жил в детском доме №4 Санкт-Петербурга. Семилетний малыш очень скучал по бабушке. Однажды мальчик сел на трамвай и поехал к бабушке. А когда вернулся, его отправили в психиатрическую больницу. За любую провинность в больнице привязывали к ножке кровати и раздевали догола.

 Однажды, когда не пустили бабушку, Роман от горя разбил окно. Позвали медбрата. Он сделал укол серы, от которого у Романа поднялась температура. Серой не лечат. Сера используется как «мера стеснения».

 Роман пытался жаловаться врачу. Тот обещал «разобраться». И звал медбрата со шприцем. Медбрат набирал аминазин и галоперидол в один шприц. И не разводил препарат физраствором. От этих уколов у Романа сгорела вена: она превратилась в тоненькую ниточку.

 Говорят, таким вот образом обращались с заключенными врачи Гитлера в концлагерях

 Похоже, что ситуация с запертыми в психушках здоровыми ребятами из детских домов напоминает мину замедленного действия. А что если рванет в нескольких местах сразу? В Дрюцке, что на Смоленщине, куда журналистов нашей газеты так просят приехать. И в Маганском интернате, где детей уродуют палками с гвоздями. И в Белгородской области, где среди настоящих больных почему-то находятся десятки совершенно здоровых ребят.

 Что мы будем делать тогда с нашим собственным Бедламом?

Санитар Санча отнимал деньги

 В РЕСПУБЛИКЕ Тува взят под стражу заместитель директора Дер­гиз-аксынского психоневрологическогого интерната Анатолий Ооржак. По данным следствия, в конце января Анатолий Ооржак завел одного из своих воспитанников в кочегарку, где отнял у него 400 рублей. Помимо Ооржака перед судом предстанут еще 4 сотрудника детдома, которые обвиняются в побоях и мошеннических действиях.

 Врачи во время осмотра детей обнаружили на их телах многочисленные синяки и ссадины.

 – Все находящиеся в доме-интернате дети-инвалиды получают государственные пенсии, – рассказали «Аргументам неделi» сотрудники пресс-центра прокуратуры Тувы. – 75% от них поступает в фонд лечебного учреждения, а остальные день­ги выдаются воспитанникам на карманные расходы. Эти деньги и вымогали у детей сотрудники интерната.

 По данным прокуратуры, мебель в интернате покупали на личные средства детей: за полгода у них незаконно отобрали более 20 тыс. рублей.

 В мировом суде судебного участка Каа-Хемского района находятся 2 уголовных дела в отношении санитаров интерната – Аяса Санчи и Елены Тантал, обвиняемых в рукоприкладстве.

Разбили 20 окон

 – ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА, побои и унижения обязательно скажутся на детской психике, – говорит психолог Ирина Грязнова. – Эти стрессовые ситуации очень сложно стереть из памяти ребенка.

 С детьми, пережившими насилие, необходимо вести длительную психологическую работу. Иначе в будущем мы получим не просто неуравновешенных людей, а изощренных садистов. И мы их уже получаем! Трое психически неуравновешенных парней жестоко избили директора своего бывшего интерната в подмосковном Солнечногорске. Малолетние бандиты обучались в этом интернате 3 года назад. Для начала они разбили камнями 20 окон в здании. На звон разбитого стекла из своего кабинета вышел директор. Троица набросились на директора. Пожилая уборщица сумела вызвать милицию. Директор пытался укрыться от обидчиков в своем кабинете. Но трое юных психопатов высадили двери. Один из них пытался вскрыть сейф с деньгами, но безуспешно. Психопаты сбежали до приезда милиции. Директора интерната забрали в больницу с черепно-мозговой травмой. Милиционеры через день задержали троицу.

 – Динамика преступности среди несовершеннолетних вызвала необходимость проведения расширенного исследования психологических аспектов феномена ювенальной преступности, – продолжает Ирина Грязнова. – У нас в стране начали проводиться психолого-психиатрические экспертизы по новому виду преступлений – серийным убийствам, совершенным подрост­ками и детьми. Именно в последние годы сотрудниками ГНЦ им. Сербского описан феномен гомицидомании стремления к совершению убийств несовершеннолетними. Ранее такого рода неодолимое влечение в подростковом возрасте не наблюдалось.

Житие в чулане селения Пивань

 ПРОКУРАТУРА Сверд­ловской области возбудила сразу три уголовных дела против воспитателей детского дома в поселке Буланаш Артемовского городского округа. Проверка обнаружила факты жестокого обращения с детьми. Руководство детского дома подозревается в растрате денежных средств и в откровенном мошенничестве с квартирами выпускников учебного заведения. Директор Наталья Кокшарова оштрафована на 10 тыс. рублей.

 В отношении воспитателя средней коррекционной школы поселка Пивань Комсомольского района Хабаровского края возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с детьми. Татьяна Кравцива постоянно била нескольких малышей восьми лет, лишала обеда и закрывала в чулан «за плохое поведение». Отделом внутренних дел по Комсомольскому муниципальному району в отношении Кравцивы, 1953 г.р., возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ – ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

 В Чернопенском доме-интернате (это Костромская область, и там жили дети с отставанием в развитии) произошла драка, в которой принял участие сам директор. Очевидцы утверждают, что одного из воспитанников кулаками бил именно руководитель учреждения. Детский дом решено расформировать. 30 воспитанников направлены в другие интернаты области.

 Интересно, как там приняли переселенцев? Вряд ли с букетами цветов и улыбками на лицах. Российские сироты – это обуза. А хворые – обуза вдвойне.

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