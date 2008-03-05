Хроника падающего шпиона из Пентагона

Как ядерный спутник брякнулся на Канаду



ПАДЕНИЕ обломков возможно в пределах от 58,5° южной широты до 58,5° северной широты, что покрывает обитаемую часть планеты от западной части США до берегов Японии. Осколочный дождь может идти весь март. Глава Комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев сообщил журналистам, с какой вероятностью обломки спутника упадут на Россию. Она составляет около 4%.

На борту шпиона было 500 кг гидразина – токсичного ракетного топлива. И некоторое количество плутония-238. О ядерных материалах официальный Вашингтон молчит.

За всю историю полетов в космос было запущено 49 космических аппаратов с ядерными энергетическими установками (ЯЭУ). 36 спутников запустили мы. 13 – США. Семь из них потерпели аварии.

Многим памятны события 1978 г., когда на Канаду упали обломки советского спутника «Космос-954» с ЯЭУ. Это привело к международному скандалу.

– «Космос-954» – советский спутник морской космической системы разведки, – рассказал эксперт по вопросам ядерной энергетики Валерий Волков. – Он был запущен с космодрома Байконур в сентябре 1977 года. Работал со своим близнецом – спутником «Космос-952» для наблюдения учений НАТО «Autumn Forge-77». Но в конце октября спутник неожиданно перестал контролироваться службами управления. Есть версия, что проблемы на спутнике начались после пролета над районом полигона Вумера в Австралии. Именно там американский боевой лазер и шандарахнул по «Космосу-954».

Произошла разгерметизация приборного отсека, аппарат вышел из строя. Потом вошел в плотные слои атмосферы и разрушился. Нашли более 100 обломков в виде стержней, дисков, трубок из реактора спутника. Радиоактивность составляла от нескольких миллирентген до 200 рентген/час.

«Космос-954» был оборудован бортовой ядерной энергетической установкой БЭС-5, известной под кодовым названием «Бук». Установка имела реактор на быстрых нейтронах. Реактор работал на уране-235 (с обогащением до 90% – почти бомба!).

Из досье «АН»

ВЫБРОСЫ плутония представляют большую опасность. По оценкам NASA, 450 г плутония-238 при его равномерном распределении достаточно, чтобы вызвать рак у всего человечества, населяющего Землю. На орбитах высотой 800–1000 км сегодня находится около 50 объектов с радиоактивными фрагментами. И там же «консервируются» активные зоны ЯЭУ сроком до 200 лет.

Претензии Канады стоили дорого



ПАДЕНИЕ советского спутника-шпиона с ядерным реактором и радиоактивное заражение территории одной из стран НАТО вызвали бурный международный скандал. Правительство СССР вынуждено было официально признать факт запуска спутников с ядерными реакторами и выплатить компенсацию за загрязнение территории. В разных источниках фигурируют суммы от 3 до 7,5 млн. долларов. Согласно документу «Урегулирование претензий Канады к СССР по поводу ущерба, нанесенного спутником «Космос-954», Канада в исковом заявлении оценивала расходы по ликвидации аварии в 6 041 174,70 доллара. Протокол документа был подписан в Москве послом Канады Джеффри Пирсоном и заместителем министра иностранных дел СССР Никитой Рыжовым.



Советскому Союзу пришлось на 3 года отказаться от запусков и усовершенствовать систему радиационной безопасности спутников.



Космическое хулиганство Китая



ЕЩЕ 14 февраля с.г. военные США сообщили, что потерявший управление разведывательный спутник USA-193 будет сбит ракетой Standard Missile третьего комплекса ПРО Aegis. Это озвучил заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов генерал Джеймс Картрайт.

Спутник USA-193 был запущен по заказу Управления национальной разведки 14 декабря 2006 года. В космос его вывела ракета-носитель, стартовавшая с базы ВВС США «Ванденберг». Спутник вышел на орбиту высотой около 376 км. Но в скором времени из-за неисправности центрального процессора радиоконтакт с аппаратом был потерян. Спутник не отвечал на команды, а потом перешел в автономный режим полета.

После этого аппарат стал просто вращаться вокруг Земли, постепенно заваливаясь с исходной орбиты. Первыми о странном поведении спутника мир оповестили астрономы-любители. Но официальные лица отрицали сам факт существования спутника. И лишь после того как астроном Джон Локер выложил на сайте снимок неуправляемого спутника, официальные лица зашевелились.

– Есть вероятность того, что спутник может войти в атмосферу над североамериканским континентом, – признался генерал Джин Ренуарт. Он признал, что на Землю может упасть не менее 4 т радиоактивных и токсичных обломков.

Для запуска ракеты, которая должна сбить аварийный спутник-шпион, у Пентагона было всего 10 секунд. Ракета была выпущена с крейсера «Lake Erie» в Тихом океане. Задача была сопоставима с попыткой попасть ракетой в игольное ушко.

– В конструкции спутника USA-193 были и зеркала из токсичного бериллия, – об этом рассказал Марк Пиршер, директор Национального центра космических исследований в Тулузе.

Рассеянные в воздухе частицы бериллия вызывают тяжелое заболевание легких – бериллиоз.

Китайцы в январе 2007 г. точно так же сбили свой метеоспутник «Фэнъюнь». Облако обломков до сих пор носится в околоземном пространстве, США назвали действия Китая «космическим хулиганством». И тоже решили похулиганить?



У «теневого ЦРУ» – свое мнение



МНОГИЕ эксперты расценивают операцию по уничтожению спутника как испытание американской системы ПРО и системы противоспутникового оружия, которая не имеет принципиальных различий с ПРО.

По мнению экспертов из «Стратфор» – организации, которую называют «теневое ЦРУ», – секретный спутник был сбит не из-за опасности для человечества, а из-за желания Пентагона провести испытания, но не системы ПРО как таковой, а оружия по уничтожению спутников.

«Правда, которую замалчивают о технологии ПРО, – это то, что она почти ничем не отличается от противоспутниковой технологии», – говорится в одном из докладов «Стратфора».

Уничтоженный спутник относился к классу космических аппаратов, которые ведут разведку из космоса – следят за террористическими группами, инспектируют места размещения ядерных ракет и военные базы.



«Футбольные мячи» просвистят мимо?



ВОЕННЫЕ США продолжают утверждать, что вероятность гибели людей при падении остатков космического аппарата крайне мала.

«Если на ваш дом, автомашину или земельный участок упадет с неба собственность США – дер­житесь подальше от этого места», – так выглядят рекомендации, которые распространило Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям.

– Вероятность того, что обломки спутника обрушатся на населенный район, невелика, – заявил помощник Буша по национальной безопасности Джеймс Джеффри.– Если падение произойдет, то не исключается гибель людей в результате поражения токсичным газом...

Похоже, официальный Вашингтон надеется: авось пронесет, и все «футбольные мячи» окажутся на дне Мирового океана.



Три версии ликвидации



– ИНЦИДЕНТ с американским спутником вызывает много вопросов, – продолжает профессор Игорь Острецов. – Основная версия связана с желанием США уничтожить запасы гидразина. Но баки с гидразином должны были быть уничтожены при первом касании плотных слоев атмосферы. Вторая версия связана с отработкой противоспутникового оружия. Эту версию США отвергают, поскольку идти на столь грубое нарушение международных договоренностей вряд ли было целесообразно. Следовательно, были другие причины? Демонстрация внешнего вида спутника показывает: на нем не было солнечных батарей. Это стандартная ситуация для спутников-шпионов, летающих на сравнительно малых высотах, где сопротивление остаточной атмосферы достаточно большое и солнечные батареи применены быть не могут.

В силу этого обстоятельства на долговременных спутниках-разведчиках всегда используются ЯЭУ. На советских это были ядерные реакторы «Бук» и «Топаз», на американских – радиоизотопные генераторы.

Основным радиоизотопом, используемым США, является плутоний-238, имеющий период полураспада около 90 лет. Это родной брат полония-210, которым был отравлен в Лондоне перебежчик Литвиненко.

Справка «АН»

ГИДРАЗИН – горючее для реактивных двигателей. Гидразин во время Второй мировой войны был применен в Германии на реактивных истребителях «Мессершмит МЕ-163». Гидразин используется в космических аппаратах США для приведения в действие вспомогательных силовых установок.



США несут ответственность



– США совершенно напрасно не поставили в известность об аварийном спутнике с ядерным запасом мировую общественность, – считает профессор Острецов.

Возможно, США не мешало бы проконсультироваться по этому вопросу с российскими ядерщиками, у которых накоплен огромный опыт по отделению реакторных отсеков от аварийного спутника.

– Из-за возможных аварий при выведении космических аппаратов с ЯЭУ использование плутония в ближнем космосе должно быть запрещено, – уверен доктор технических наук Хусейн Чеченов, председатель Комитета Совета Федерации РФ по образованию и науке. – В космос допустимо выводить реакторы с ураном-235, запуск которых возможно осуществлять только после их удаления от Земли на достаточное расстояние. Использование ЯЭУ должно быть запрещено. Все околоземные программы должны выполняться только на солнечных батареях.

В соответствии с международными конвенциями США несут ответственность за материальный ущерб, нанесенный падением спутника. Страна, на территорию которой упадут обломки спутника, обязана передать фрагменты хозяевам спутника-разведчика.



Осталось подождать, когда они начнут падать. И в какой именно части света.



ЧП с ЯЭУ

25 апреля 1973 г. – неудачей завершился запуск советского разведывательного спутника с ЯЭУ на борту: спутник с подкритичным реактором упал в Тихий океан.

12 декабря 1975 г. – вышла из строя система ориентации советского разведывательного спутника «Космос-785» с ЯЭУ. Началось хаотичное вращение аппарата. Активная зона реактора была отделена и переведена на орбиту «захоронения».

28 апреля 1981 г. – на советском спутнике «Космос-1266» с ЯЭУ зафиксирован выход из строя бортового оборудования. В экстренном порядке было произведено отделение реакторного отсека, его отправили на орбиту «захоронения».

7 февраля 1983 г. – в Южной Атлантике упал советский разведывательный спутник «Космос-1402» с ЯЭУ. Ученым удалось отделить активную зону от термостойкого корпуса реактора и предотвратить падение обломков.

Апрель 1988 г. – вышел из-под контроля советский разведывательный спутник «Космос-1900» с ЯЭУ. Аппарат был уведен на безопасную стационарную орбиту.

Радиоизотопы зонда «Кассини»

КАТАСТРОФЫ в космосе начали происходить еще несколько десятилетий назад. В 1964 г. американский спутник «Транзит» с радиоизотопным генератором при запуске потерпел аварию и сгорел над Индийским океаном. Над землей было рассеяно более 950 г изотопа плутония-238. По оценкам специалистов, это больше, чем в результате всех проведенных до того ядерных взрывов.

Особую угрозу представлял американский космический зонд «Кассини», запущенный в октябре 1997 года. На борту у «Кассини» был радиоизотопный генератор с 32,7 кг плутония-238. В августе 1999 г. на пути к Сатурну он пролетел в 500 км от Земли. В случае аварии, по оценке NASA, до 5 млрд. человек могли бы получить радиотоксичное поражение в результате распыления плутониевого ядерного топлива.

Ничего себе небесный подарочек!

«АРГУМЕНТЫ неделi» обратились к доктору технических наук, профессору Игорю Острецову, замдиректора ВНИИ атомного машиностроения.



– Игорь Николаевич, сколько плутония-238 могло быть на борту USA-193?

– Судя по фотографиям спутника, на его борту была радиолокационная антенна. И он выполнял задачи, аналогичные тем, которые ставились перед нашими спутниками-разведчиками серии «Космос», оснащенными установками «Бук». ЯЭУ «Бук» имела тепловую мощность 100 кВт и электрическую мощность примерно 3 кВт. КПД установки равнялся 3%. Американцы используют те же преобразователи энергии (термоэлектрические), что и на установках «Бук». Если электрическая мощность ЯЭУ спутника USA-193 была примерно 3 кВт, то для получения тепловой мощности в 100 кВт потребуется примерно 200 кг плутония-238, поскольку его удельная мощность тепловыделения равна примерно 500 Вт/кг. Но эти цифры относятся к технологиям 60–70-х годов. Сегодня КПД и преобразователей, и радиолокационных систем спутника выше. Поэтому тепловая мощность ядерной установки могла быть значительно ниже. Речь в любом случае идет о нескольких десятках килограммов плутония-238.

Считаю, что использование плутония-238 в космосе должно быть запрещено.

К нам летит наш родной плутоний

В РЕЗУЛЬТАТЕ бурного развития ракетной техники в 1950-60-е гг. для решения космических задач понадобились источники энергии все большей мощности. Для этих целей разрабатывались солнечные батареи и изотопные источники. Перспективными для этого оказались ядерные энергетические установки, которые существенно улучшали стратегические характеристики космических объектов. Ядерный реактор давал возможность получить любую мощность!

В 2003 г. министерство энергетики США заключило с Минатомом РФ (Росатомом) соглашение о закупках в России 5 кг плутония-238 на сумму 6 млн. долларов. Изотопы предполагалось использовать для реализации космических программ Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

США производили плутоний-238 только до перестройки. Это очень радиационно грязное и сложное производство, поскольку надо отделять изотопы с малой разницей веса. После перестройки этот изотоп производим только мы по заказу США.

Подписание контракта по закупке плутония могло бы быть незамеченным, если бы не тот факт, что космические корабли, оснащенные ЯЭУ, используются для ведения космической разведки за территорией потенциального противника.

Выходит, загребли наш плутоний и с его помощью за нами же и стали шпионить…