«Чума» из XX века

Пандемии и эпидемии вместо медпрома

АВТОРИТЕТНЫЕ специалисты утверждают, что эпидемия паники ВИЧ-СПИДа пришла в Россию на 10-15 лет позже, чем в большинство других стран.

Распространение ВИЧ-СПИДа у нас в стране происходило в два этапа. Первый - с 1987 г. по 1996 годы. Тогда было зарегистрировано около 1000 больных. Второй этап начался с середины 1996 г., когда ВИЧ-СПИД стали диагностировать в среде наркоманов. К 2000 г. больных с диагнозом ВИЧ-СПИД в России было уже порядка 70 000 человек. Через год, в конце 2001 г. - уже около 170 000. В начале 2004 г. было 270 907 человек, инфицированных вирусом иммунодефицита. Из них больны СПИДом были 974 человека.

В 2006 г. по данным, приведенным в рамках национального проекта «Здоровье», в России зарегистрировано 330 000 человек с ВИЧ-инфекцией. По прогнозам приоритетного нацпроекта в сфере здравоохранения, число больных ВИЧ-СПИДом, нуждающихся в лечении, составит в 2006 г. - 15 000, а в 2007 г. - 30 000 человек. Химиопрофилактика передачи ВИЧ-СПИДа от матери ребенку будет необходима около 7 000 пар «мать-дитя».

Похоже, что это только «цветочки». Ягодки впереди... Не за горами то время, когда участие в международных медицин­ских программах потребует от России гигантских усилий, вложений и затрат. А ответ на вопрос: почему же так быстро и безнадежно рухнула отечественная «фармокопейная» промышленность, не найдя вдруг ни качественного сырья, ни правильных технологий, ни рынков сбыта? - станет для нас ключевым.

Совсем недавно один из руководителей Федерального собрания России уже заявил, что если в прежние времена отечественная фарминдустрия покрывала до 60% потребности в антибиотических препаратах, то сегодня - менее 1%. Да и то, если не очень строго смотреть на зарубежное происхождение некоторых исходных компонентов. Что же говорить про препараты меньшей важности и большей технологической сложности? Кстати, антибиотики сегодня для любой цивилизованной страны - необходимый запас, обеспечивающий стратегическую безопасность.

Все дело в рынке - медицина тут ни при чем

СЛОВОМ, суть дела вовсе не в медицинских проблемах. Существо вопроса ясно и просто объясняет иерархия приоритетов. Западная индустрия «здравоохранения», якобы принятая за основу медициной российской, главным приоритетом предполагает изначально не здоровье людей. Скорее - движение финансовых потоков в медицинском бизнесе.

Считается, что все люди достаточно умны, проницательны и компетентны. И просто так - зазря - деньги платить не будут. Так что «втюхать» им новую пилюлю - задача №1. Об этом свидетельствуют скандалы вокруг ряда зарубежных медицинских программ, исследований и «достижений». Они то и дело вырываются наружу.

Так, широкую международную огласку получил скандал вокруг «научно доказанного» существования вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) СПИД. Его открытие было связано с именами француза Люка Монтанье и американца Роберта Галло. Позднее они признались в том, что вирус иммунодефицита человека так и не был ими открыт.

В России этой проблемой активно занимается известный врач - Ирина Сазонова. Она автор книг «ВИЧ-СПИД: виртуальный вирус или провокация века», «СПИД: приговор отменяется». Она же автор переводов работ американца Питера Дюсберга: «Выдуманный вирус СПИД» и «Инфекционный СПИД: мы все были введены в заблуждение?» После издания книги американский ученый сразу же стал изгоем в узкой и признанной среде специалистов. Даже несмотря на то, что предисловие к работе Дюсберга написал Нобелевский лауреат, профессор К. Муллис (США).

По мнению Ирины Сазоновой и ее коллег, заболевание СПИД, или синдром приобретенного иммунодефицита человека - существует, но вызывает его не вирус.

Про иммунодефицит - врожденный и приобретенный - знали еще с давних пор. Об этом рассказывали еще студентам-медикам в прошлом веке. А под маркой СПИД принимают сегодня такие заболевания, как: гепатит, туберкулез, пневмоцистную пневмонию, кандидозы дыхательных путей и пищеварительной системы, криптоспородиозы, сальмонеллезные септицемии, инвазивный рак шейки матки, синдром истощения и многие другие. Кроме того, иногда беременность и подавляющая часть кожных заболеваний дает положительную реакцию на ВИЧ.

Есть и социальные причины снижения иммунитета. Такие, как недоедание, бедность, наркотики...

Подобный подход в мире разделяют сегодня несколько тысяч специалистов. В том числе, и с мировым именем. Есть среди них и нобелевские лауреаты...

Словом, как специалист, Ирина Сазонова убеждена, что ВИЧ-СПИД - это скорее неудавшаяся теория, нежели достоверный медицинский факт. И дело вовсе не в глубоких научных проблемах таких уважаемых отраслей медицинской науки, как вирусология или иммунология. Вопрос - в создании адекватных и эффективных механизмов финансового обеспечения всей мировой медицины.

В России этот скандал только набирает обороты. Очевидно, что борьба идет в сфере интересов двух уважаемых институтов: ГНЦ института иммунологии МЗ России и института вирусологии РАМН. Важнейшей «научной» проблемой, которая решается в этой борьбе, считается банальное - кто и как приходует бюджет? Но проблема эта вовсе не медицинская.

Тем более что победителю могут перепасть значительных размеров гранты от всевозможных зарубежных фондов. Для них само существование темы «ВИЧ-СПИД» по всему миру - уже доход и прибыль. И здесь институт вирусологии - вне конкуренции. Главная причина подобного положения дел в том, что бюджеты многих стран выделили на исследования и борьбу с ВИЧ-СПИДом астрономические суммы.

Так, например, бюджет США заплатил за исследование в области ВИЧ-СПИДа более 45 млрд. долларов. Но не получил взамен ничего: ни вакцины, ни методики лечения, ни эффективных способов профилактики.

Зато с начала 80-х годов почти миллион американцев получили диагноз ВИЧ-СПИД. В Европе подобные цифры оказались в несколько раз ниже.

Мировая индустрия вич-спида на страже бюджета

ЕСЛИ выдвигаемая гипотеза о невирусной природе СПИДа - правда, то получается, что криминальный бизнес по подделке отдельных фармпрепаратов - всего лишь невинная забава. Мы имеем дело с хорошо поставленным процессом, при котором сначала придумывается неимоверно сложная и запутанная болезнь. Затем для ее лечения и устранения побочных симптомов создаются фантастически дорогие лекарственные препараты. Или приспосабливаются уже известные - опасные для здоровья и не находящие сбыта. Возникает замкнутый цикл, управляет которым не эффективность лечения и опасность заболевания для общества, а финансовые интересы производителей лекарств.

Почти за 25 лет с момента своего возникновения мировая индустрия ВИЧ-СПИДа набрала обороты. Есть СПИД-журналистика, обороты которой оцениваются в сотни миллионов долларов. Есть фирмы-производители, считающие, что специализируются на препаратах против ВИЧ. Их суммарный оборот достигает сотен миллиардов долларов. Есть приверженцы ВИЧ-СПИДа в научных кругах, коридорах власти и общественных организациях. Их финансовые возможности - безграничны.

Как результат деятельности этой индустрии - огромное количество научных работ, в которых теоретически описаны структура, модель поведения и механизмы взаимодействия вируса иммунодефицита человека.

Жаль только, что сам этот вирус, по признанию известных специалистов, так никто и не видел. Об этом летом 2002 г. было заявлено на научной конференции в Барселоне. Профессор патологии Этьен де Харве, несколько десятков лет занимавшийся электронной микроскопией, прямо заявил, что поскольку нет вируса, то не может быть и никаких диагностических тестов. А те белки, из которых сегодня состоят диагностические тесты, иногда дают положительный результат с антителами человека, которые образовались в результате прививок или уже известных современной медицине заболеваний.

Вич-спид и патентный поиск

КОНЦЕПЦИЯ создания вирусной теории СПИДа принадлежит Центру контроля и профилактики заболеваний США. Он ежегодно получал из бюджета по 2 млрд. долл. для борьбы с эпидемиями. Одно из подразделений Центра - секретная служба эпидсведений разработала и выпустила в свет «теорию» эпидемии СПИДа. В ней утверждалось, что причиной СПИДа является вирус, который поражает клетки иммунной системы человека.

Для того чтобы столь уважаемое научное заведение публично бы выступило с подобной идеей и не нанесло ущерба своей репутации, необходима патентная защита: экспертиза, поиск... Это сложные процедуры, стоимость которых начинается с нескольких миллионов долларов. Хотя, точную цифру патентного обеспечения подобного открытия абсолютно правильно вам не сможет назвать никто.

Однако оценить ситуацию можно. Тайна происхождения СПИДа относилась к числу трех десятков наиглавнейших проблем мировой науки. Это говорит о том, что общий бюджет, выделяемый на исследования, должен был составлять сумму никак не меньшую 100 млрд. долларов. В таком важном и сложном деле патентный поиск для защиты самой идеи и ее наиболее важных компонентов - дело важное и очевидное. Цена здесь не такая уж великая: всего-то 2-3% бюджета. Но в нашем случае это 2-3 млрд. долларов. При этом очевидно, что средства эти уже получены и истрачены. С кого же теперь спрашивать? Тем более что по всему миру вокруг ВИЧ-СПИДа развернута гигантская бизнес-индустрия.

Поэтому голоса таких уважаемых и признанных ученых и специалистов с мировым именем, как швейцар­ский профессор иммунологии Альфред Хассиг, доктор Брайн Эллисон, американский врач Джозеф Соннабенд, англий­ский профессор фармакологии Эндрю Херксхеймер и венгерский ученый Антал Макк, - гаснут и теряются на фоне хорошо отлаженной финансовой машины. Она продолжает пропагандировать идеи, порожденные и запатентованные американским Центром контроля и профилактики заболеваний.

Михаил Зурабов расставит точки над спидом

ДЛЯ нас - россиян - очевидно одно. Независимо от результатов этой всемирной дискуссии на тему происхождения СПИДа, Россию ждут не только достижения, но и побочные плоды интеграции в мировое сообщество. К ним надо быть готовым.

Печальная иллюстрация тому - плачевное состояние системы отечественного здравоохранения, которая сегодня призвана гарантировать отнюдь не здоровье россиян. Главный приоритет - социальное развитие, основанное на эффективности избранных за эталон экономических показателей. Именно так можно понимать титульное наименование Министерства здравоохранения и социального развития России.

В этой ситуации «непрофильное» экономическое образование министра М. Зурабова может сыграть свою положительную роль. Поскольку, как видно на примере страстей вокруг ВИЧ-СПИДа, мировая медицина живет сегодня более по экономическим нормам и правилам. Канонические законы исконной медицинской науки - вторичны. Поэтому блестящие экономические способности могут помочь опытному руководителю вникнуть в казуистику той же борьбы со СПИДом. И компетентно разобраться в проблеме. На благо всех россиян.

Более того, в медицинских кругах активно обсуждается версия, что назначение «экономиста-кибернетика» Михаила Зурабова, как раз и было объективно продиктовано скандалом вокруг ВИЧ-СПИДа. В то время все отечественные специалисты-лоббисты от медицины бросили силы и средст­ва на подтверждение пришедшей с Запада вирусной теории СПИДа. Но «проморгали» все те нюансы, о которых шла речь выше.

Вот и прислали к врачам экономиста. А что еще делать?