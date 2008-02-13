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Гоголь: 200 лет в изгнании

№ 7(93) от 14.02.2008 [«Аргументы Недели », С.В. ]

Гоголь: 200 лет в изгнании
Фото С. ХАЛЬЗОВА

Открытое письмо

председателю Правительства Российской Федерации В.А. ЗУБКОВУ

Уважаемый Виктор Алексеевич!

РЕГИОНАЛЬНЫЙ общественный фонд сохранения творческого наследия Н.В. Гоголя обращается к Вам в связи с тревожной ситуацией, сложившейся за последнее время вокруг подготовки предстоящего в 2009 г. 200-летнего юбилея великого писателя.

Как Вам известно, после написанного нами письма Президенту РФ В.В. Путину последовал его указ о празд­новании юбилея на федеральном уровне. В соответствии с этим указом Правительством РФ было выделено Министерству культуры 155 млн. руб. на реализацию юбилейного проекта. Был создан оргкомитет. Однако по составу он принципиально отличается от списка, рекомендованного ранее Региональным общественным фондом.

Так, из него были без всяких оснований вычеркнуты имена знаковых фигур отечест­венной культуры: Валентина Распутина, Фазиля Искандера, Владимира Васильева, Никиты Михалкова, Александра Калягина, Ирины Антоновой. Их заменили лицами, пусть и уважаемыми в своей сфере деятельности, но не имеющими должных заслуг и авторитета для представительства юбилея Н.В. Гоголя.

Кроме того, в плане Оргкомитета «Основные мероприятия по подготовке и проведению празднования 200-летия со дня рождения Н.В. Гоголя» почему-то доминируют какие-то развлекательные мероприятия, а не объективная программа, предложенная Региональным общественным фондом. Например, издание полного собрания сочинений классика; выпуск (теперь без купюр) воспоминаний современников Гоголя; летопись жизни и творчества Гоголя; открытие первого в России музея Гоголя; восстановление подлинного облика могилы писателя; материальная поддержка постановок в театрах России, посвященных творчеству Гоголя; учреждение стипендий для студентов гуманитарных вузов, занимающихся изучением творчества Гоголя.

Оргкомитет в лице Министерства культуры РФ постоянно уходит от конструктивного диалога с Региональным фондом, о чем наглядно свидетельствует недавняя пресс-конференция в Российском фонде культуры. Приглашенные на встречу с журналистами ответственные работники Правительства Москвы и Министерства культуры даже не сочли нужным на нее явиться. Очевидно, боялись вопроса: почему министерство, заполучив столь солидную сумму из бюджета правительства, составило план юбилейных мероприятий без согласования с Фондом?

Если государственные чиновники всячески избегают сотрудничества с заслуженными людьми, чья жизнь посвящена отечественной культуре, то у Фонда есть основания не доверять Оргкомитету, в руках которого находятся финансовые средства на юбилейные мероприятия. Мы справедливо предполагаем, что эти средства могут быть частично использованы не по назначению.

Наше обращение к Вам, уважаемый Виктор Алексе­евич, сводится к следующим просьбам:

1. Пересмотреть план мероприятий, посвященных 200-летнему юбилею Н.В. Гоголя, и в согласовании с планом Регионального общественного фонда утвердить его на совместном заседании коллегии министерства и представителей Фонда.

2. Поручить Счетной палате создание координационного совета для контроля над распределением государственных средств, направленных на реализацию указа президента о праздновании юбилея Н.В. Гоголя.

С уважением,
И. ЗОЛОТУССКИЙ,
писатель, лауреат литературной премии Александра Солженицына, председатель Регионального общественного фонда сохранения творческого наследия Николая Васильевича Гоголя. Члены фонда: В. ЛИВАНОВ, народный артист России,
С. ЯМЩИКОВ, заслуженный деятель искусств России, академик РАЕН, реставратор

ДО 200-ЛЕТИЯ писателя осталось чуть больше года, а дел у Регионального общественного фонда сохранения творческого наследия Н.В. Гоголя невпроворот. И все бы ничего – справились бы, осилили, кабы не вставляли палки в колеса чиновники от культуры, почуявшие, видимо, где можно урвать. В прошлом году известные и уважаемые люди, активисты Фонда Гоголя Василий Ливанов, Игорь Золотусский и Савва Ямщиков направили письмо Путину. Они просили президента утвердить составленную Фондом программу мероприятий, которые необходимо осуществить к юбилейному 2009 году. Путин откликнулся и в апреле 2007 г. подписал Указ «О празд­новании 200-летия со дня рождения Н.В. Гоголя». На это выделено 155 млн. рублей.

«Министр культуры Соколов попросил нас предоставить подробный план юбилейных меро­приятий, – рассказывает писатель и литературный критик И. Золотусский. – Мы его предоставили. Там были пункты об учреждении гоголев­ских стипендий для талантливых студентов-литераторов и об учреждении международной гоголевской премии, и о выходе собрания сочинений классика, и о создании первого музея Гоголя в России, и о восстановлении первоначального облика его могилы.

По просьбе министра мы со­ставили список членов Орг­комитета по подготовке к празд­нованию юбилея. Каково же было наше негодование, когда в июне 2007 г. мы собрались на первое заседание Орг­комитета и обнаружили: из предложенного нами списка осталось лишь трое. Вместо действительно важных для сохранения гоголевского наследия дел были проходящие концерты, фестивали, спонсирование иска­жающих дух творчества Гоголя постмодернистких трактовок его пьес».

Настоящая чертовщина в духе гоголевских произведений творится с созданием музея писателя. В программе Минкультуры о нем ни слова. Дело в том, что, по здравому смыслу, музей должен расположиться в старинном московском особняке по Никитскому бульвару, дом 7а, где Гоголь писал второй том «Мертвых душ» и провел последние четыре года жизни. Там же 21 февраля 1852 г. он и скончался. И конечно же у музея должен быть федеральный статус. В особняке сейчас разместилась столичная библиотека. Еще в 80‑е годы Д. Лихачев предлагал перевести ее в соседнее здание (дом 7), чей метраж превышает размер площади, занимаемой библиотекой, а дом Гоголя отдать наконец-то Гоголю. Но чиновники Московского департамента по культуре рассуждают по-другому. Зачем отдавать особняк в центре столицы музею? Это же лакомый кусок! Поэтому и задумали они разместить библиотеку в обоих зданиях, уст­роить там «культурный» центр, как было заявлено одним из представителей библиотеки, с гостиницей, а Гоголю отвести две комнатки в доме 7а.

В библиотеке уже несколько лет идет ремонт. Кстати, из отведенных на гоголевские торжества 155 млн. ей выделяют изрядную сумму «на починки и побелки». Комната, где скончался Гоголь, потеряла свой вид: в ее стене пробита дыра, и в образовавшихся смежных комнатах стоят компьютеры и канцелярские столы.

«Прекрасный гоголевский особняк, занятый библиотекой, подвергается варварской переделке, – рассказывает искусствовед Савва Ямщиков. – Уникальный паркет XVIII в. покрыли мрамором. В 2 комнатах, «пожерт­вованных» Гоголю, установили зарешеченные евроокна.

Нежелание уступить дом, где жил Гоголь, под музей, москов­ские власти объясняют тем, что для комплектования экспозиции нет подлинных вещей писателя. Но и в Михайловском не осталось вещей Пушкина. Мало того, все строения в пушкинском поместье воссозданы заново после войны. И ничего, музей процветает. А подлинные вещи Гоголя сохранились только в музее писателя в Сорочинцах. Но не это ведь важно. Сделать мебель в стиле того времени – не проблема. Главное воссоздать атмосферу дома. А члены гоголевского Оргкомитета разработали интереснейшую программу по заполнению музея писателя. Был бы только музей!

Питерские чиновники Николая Васильевича тоже не ждут. В городе на Неве, в доме 17 на Малой Морской улице, где жил Гоголь, засело Управление по Северо-Западному округу Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия (Рос­охранкультуры). Парадокс: оборону от Гоголя держит ведомство, призванное охранять его! Оно именно засело и забаррикадировалось, иначе не скажешь. Потому что, как только господа «охранники» прослышали о желании общественности создать там музей, так срочненько затеяли капремонт. Здание перекрасили, окна зарешетили, обнесли дом забором и кругом установили камеры слежения.

«В Питере я пытался встретиться по поводу гоголевского музея с В. Матвиенко, – говорит Игорь Золотусский, – но получил письменный отказ, мотивированный тем, что губернатор «не имеет возможности принять всех желающих». А на пресс-конференции, организованной ИА Рос­балт, «ярчайше» высказался по гоголевской теме господин Н. Буров – актер и по совместительству председатель питерского Комитета по культуре. Он сказал: «У нас тут много жаждущих иметь свои музеи». Я заметил собравшимся на конференции, что у нас только что побывал один из персонажей Н.В. Гоголя. Забавно, что по иронии судьбы Буров играет в спектакле «Ревизор» почтмейстера. Гоголевские тайны продолжаются.

Массовики-затейники ухватили куш

ПО СЛОВАМ Саввы Ямщикова, самое ужасное состоит в том, что выделенные «на Гоголя» средства в Питере пустят на спонсирование современных постановок по его произведениям. Вот уж точно происки лукавого! Еще не улеглись страсти по фокин­скому (сказать «по гоголевскому» язык не поворачивается) «Ревизору», где режиссер зачем-то заставил актеров изображать на сцене совокупление. А на сцене Александринки уже идет фокинская «Женитьба», где гоголевские герои от начала до конца спектакля катаются на коньках. Да, да. Сцену легендарного Александринского театра – памятника архитектуры ко всему прочему – зальют льдом. И бедные актеры проскользят весь спектакль...

После первого заседания Оргкомитета по подготовке к гоголевскому юбилею, известные деятели культуры, возмущенные произволом работников Минкультуры и Московским департаментом культуры, написали открытое письмо премьер-министру РФ В. Зубкову. Они просили проконтролировать расход средств, выделенных на чест­вования Гоголя, и подключить к этому Счетную палату. Письмо было опубликовано в газетах «Слово» и «Литературной газете». Это не на шутку всполошило чиновников. Понятно же, что придется как-то объяснять исчезновение 155 миллионов. Кроме того, в Минкультуре всеми правдами и неправдами откладывают заседание Оргкомитета. (После указа президента комитет собирался всего один раз.) Для сравнения – подобный комитет по подготовке юбилея Чехова работает регулярно. Хотя Антона Павловича мы будем чествовать в 2010 году. И только недавно назначили точную дату заседания «по делу Гоголя» – 15 февраля сего года. Лед тронулся.

Гоголь и Булгаков: одна «голгофа» на двоих

НА ДНЯХ в Минкультуры приняли решение восстановить первоначальный облик могилы Гоголя. Как известно, изначально Николай Васильевич был захоронен на территории московского Свято-Данилова монастыря. На его могиле лежал камень, который за схожесть по форме с иерусалимской горой прозвали «голгофой». Его привез из Крыма друг писателя К. С. Аксаков. Надпись на надгробной плите из пророка Иеремии «горьким словом моим посмеюся» очень подходила к жизни Гоголя. Камень венчал крест.

А в 1931 лиходейном году было принято решение уничтожить старинное монастырское кладбище. Тогда прах писателя перезахоронили на кладбище Новодевичьего монастыря.

На новой могиле установили бюст Гоголя работы скульптора Н. Томского. Но по завещанию писателя его надгробьем по христианской традиции должен быть не памятник, а крест. Вот почему так важно восстановить первоначальный облик могилы. Гоголевская «голгофа» сейчас установлена на могиле М.А. Булгакова. Об этом позаботилась жена Мастера Елена Сергеевна Булгакова. «Булгаков часто говорил при жизни: «Учитель, укрой меня своей шинелью», – рассказывает Ямщиков. Такая вот мистика. По­этому, конечно, забирать гоголевский надгробный камень с могилы Михаила Афанасьевича не надо. Можно подобрать похожий и установить на нем крест».

Медведь на царстве

УСАДЬБА Абрамцево, принадлежавшая семье Аксаковых, была дорогим местом для Гоголя. При С. Т. Аксакове ему была отведена комната, где он останавливался, живя по многу дней, писал, читал, отдыхал. Семья Аксаковых стала, по сути, второй ­се­мь­ей Гоголя. Николай Васильевич был зам­кнутым человеком, трудно сходился с людьми. Но своему другу Сергею Тимофе­евичу доверял самые сокровенные планы.
Гоголь читал Аксаковым первый том «Мертвых душ», готовящийся к печати, и даже главы второго тома, находящиеся под секретом, доверил Сергею Тимофеевичу постановку «Ревизора» в Малом театре. И конечно же сейчас в этом музее должен быть уголок, посвященный великому писателю. Но и тут Николаю Васильевичу не повезло. Нынешний «хозяин» «Абрамцева», директор музея-заповедника А. М. Пентковский, не жалует гения русской литературы.

Е. Ю. Шкурская – бывший старший научный сотрудник музея-заповедника «Абрамцево»: «Штрих к портрету нового руководителя «Абрамцева». В первые месяцы правления он заявил, что Гоголь мракобес и чтобы духу его здесь не было».

Вот таким инквизиторским словечком окрестил господин Пентков­ский великого классика. Впрочем, что удивляться. Ведь это сказал человек, который за два с половиной года своего директор­ства умудрился сделать то, что не сделали ни революции, ни войны, – почти разрушить усадьбу Абрамцево.

«В «Абрамцеве» музейщики, преданные любимому делу люди, – рассказывает Савва Ямщиков. – Они сразу начали бить тревогу, обращаясь к различным ведомствам с помощью СМИ: «Два года назад в музее сменилось руководство, директором стал Пент­ковский Алексей Мстиславович. Многие из нас обрадовались приходу энергичного человека. Но мы считаем, что ныне его деятельность направлена не на созидание, а на разрушение…»

А вот что говорит известный поэт, лауреат Солженицын­ской премии Юрий Кубланов­ский: «Последствия хозяйничанья в музее-усадьбе «Абрамцево» «доктора восточных наук» А. Пентков­ского считаю катаст­рофическими. Изуродованы ландшафты, гниют памятники архитектуры, в массовом порядке вытесняются заслуженные сотрудники. «Абрамцево» деградирует на глазах».

В поддержку сотрудников музея выступили крупные ученые, художники и писатели. Академик Дмитрий Сарабьянов и народный художник Павел Никонов пишут: «Каким образом такое ответственное и тонкое дело, как руководство музеем, было доверено дилетанту, два года бесконтрольно хозяйствующему в легендарной усадьбе? Кто его туда посадил?.. Неужели правда, что чиновник чиновнику глаз не выклюет, и Федеральное агентство по культуре и кинематографии, вместо того чтобы оперативно и мужественно исправить ошибку, прикрывает своего назначенца?»

КСТАТИ

Дело об исчезнувших купюрах

ИЗ ЗАПЛАНИРОВАННОГО к юбилею издания собраний сочинений Н.В. Гоголя на сегодняшний день вышли лишь 2 тома тиражом по 1000 экземпляров. Дело стопорится из-за недостатка финансирования (а 155 млн. как в воздухе растворились, будто и не было их!). Да и один из вышедших томов проспонсировали Фонд Сороса и французский культурно-информационный центр «Панглосс» в лице его директора господина Эммануэля Дюрана.

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