«Зеленая лента» для единой Европы

«Косовское несаху»



ПОЛИТИКА «несаху» означает переселение этноса или его значительной части в чужое окружение. Туда, где он как минимум будет не опасен, а как максимум – предан правительству. Ибо правительство – единственное, с чем остается реальная связь.

Несаху – ассирийско-вавилонское название. Это то, что ассирийцы проделали с древнеизраильским населением. А столетием позже вавилонский царь Навуходоносор – с иудейским.

Сталинское выселение народов – типичная политика несаху. Он подумывал еще некоторые народы «несахнуть», но раздумал. Во всяком случае, ходят слухи о том, что Сталин хотел переселить армян и евреев.

В косовской трагедии тоже налицо политика несаху. Правда, коммунистический лидер Югославии Иосип Броз Тито стремился не столько обезопасить себя от албанцев, сколько получить надежное «протитовское» население. Будучи хорватом, он недолюбливал сербов и создал опасный для них анклав. Но для Тито этот анклав опасным не был. Да и переселять албанцев силой не понадобилось. Из нищей Албании в достаточно зажиточную Югославию они «летели как мухи на мед»!



Cлавяне на Балканах



РИМСКАЯ провинция Иллирик составляла большую часть Югославии середины ХХ в. и всю приморскую ее часть. Славяне появились здесь в IV–V вв. нашей эры, во время великого переселения народов. Следует помнить, что славяне в первом тысячелетии нашей эры – это единый народ, хотя и с очень сложным племенным составом.

Сербы пришли с севера, из-за Дуная. Собственно сербами было одно из небольших племен, но оно оказалось лидирующим. Сербы до сих пор остались в Германии – «сербы лужицкие» – и живут преимущественно в округе Бауцен. Говорят сейчас на другом, но тоже славянском языке.

К VIII в. иллирийское и фракийское население римской провинции Иллирик было полностью славянизировано. Тогда же почти все земли современной Югославии стали славянскими.

В течение длительного времени в южнославянских землях никак не могло образоваться единое государ­ство. Возникали небольшие княжества и на территории будущих сербских и хорватских земель.

«Видован день» на Косовом поле В VIII–XII вв. Косово входило в состав небольшого сербского государства Рашка. Затем – в состав Сербского королевства. Это был период его максимального могущества в XIII–XIV веках. Тогда королевство претендовало сначала на присоединение Болгарии, а потом и Византии. Великий сербский полководец и король Стефан Душан даже претенциозно титуловался царем сербов, ромеев (то есть византийцев) и болгар. Но он случайно погиб, и его грандиозный проект не состоялся. Будь иначе – объединенное Сербо-Болгаро-Византийское государство могло бы и не пустить турок в Европу! Где, строго говоря, этому азиатскому народу делать было нечего. После трагедии 15 июня 1389 г. Косово попадает под власть Османской империи. Это – «видован день». Тогда 20-тысячное отборнейшее сербское войско под предводительством князя Лазаря столкнулось с 40-тысячной турецкой армией султана Мурада. Сербы понимали: их ждет гибель. Вся армия исповедалась и причастилась. Воины шли на смерть, но изменить православию и отдать православные земли сербы считали для себя невозможным.



Религиозные битвы за шрифты и языки



СО ВРЕМЕНЕМ все большую роль стали играть религиозные различия, разделившие сербов и хорватов.

Причем это был очень длительный процесс – Ватикану понадобились века для того, чтобы окончательно «окатоличить» хорватов.

Затянувшийся религиозный диспут ФОРМАЛЬНО разрыв православия и западного католичества произошел в 1054 году. Две христианские культуры сложились на 200 лет раньше, в IX веке. Церковь же была единой, хотя западные и восточные христиане все меньше друг на друга походили. На самом деле то, что произошло в середине XI столетия, интересовало 20 богословов в Риме и 20 богословов в Константинополе. Весь остальной христианский мир этого просто не заметил. Когда через полвека крестоносцы первого крестового похода брали Иерусалим, то они освобождали не только святыни, но и братьев своих – восточных христиан. Настоящее разделение произошло позже. В 1204 г. крестоносцы четвертого крестового похода разорили величайший христианский город мира – Константинополь. После этого западные и восточные христиане стали врагами. Они предпочитали «дружить» с мусульманами, чем друг с другом. Есть легенда о том, что сербский герой князь Лазарь завещал свои земли Римскому Папе, надеясь, что Запад их защитит. Но бояре и воины предпочли вассальное подчинение туркам. Турки казались им приличнее, чем западные европейцы.

Сейчас это два, прямо скажем, далеко не дружественных народа. Но говорят они на одном и том же языке – сербско-хорватском. При этом пользуются разным шрифтом: сербы – кириллическим, а хорваты – латинским.

В Боснии и Герцеговине до начала XX в. преобладало сербское население. Но религиозная картина тут была особой. В XI в. в этот невероятно захолустный край из Византии были выселены приверженцы средневековой антисистемы – богумилы. С исламским вторжением богумилы, исключительно из ненависти к христианству, приняли ислам. Вот вам и проблема боснийцев.

По окончании Первой мировой войны было образовано королевство СХС, то есть королевство Сербов-Хорватов-Словенцев. Остальные народы являлись национальными меньшинствами.

Позднее, в 1929 г., королевство СХС было переименовано в королевство Югославия.



Гитлер умер, но дело его живет… в Косово



КАК это часто бывает, границы были проложены «по живому». По обе стороны рубежа Сербии и Албании оказались представители обоих народов. Небольшое количество южных славян осталось на албанской территории. А албанцы на югославской стороне – в Сербии. До Второй мировой войны их количество было ничтожно.

Однако в ходе Второй мировой войны албанское население Югославии резко возросло. Албанский король Зогу I был сторонником и союзником Гитлера. Поддерживали Гитлера и хорваты – усташское правительство.

И вот при благожелательном попустительстве немцев-оккупантов союзные им албанцы начали переселяться в Косово. Край-то с совершенно изумительным климатом. Между 1940–45 гг. албанское население в Косово возросло почти вдвое.

Вторая мировая война закончилась поражением Германии. В большинстве стран, союзных немцам, сменились режимы. Были восстановлены довоенные границы, но отнюдь не население. Вот тут-то и начинается самое интересное.

Албанцев не только не отправили обратно, в Албанию. Их по-прежнему пускали в Югославию!

К 1948 г. количество албанцев в титовской Югославии перевалило за 5%. А к 1978-му составило без малого 7%. Для «национального меньшинства» – огромные цифры! В автономном крае Косово албанцы по численности превзошли сербское население. Федеральные власти Югославии поощряли приток албанцев, а власти Сербской Республики были лишены возможности контролировать миграционные процессы.

Президент СФРЮ Иосип Броз Тито всю свою жизнь придерживался антисербской политики. Хорват по национальности, он прекрасно помнил, что именно сербская армия четников была основной силой югославских партизан. Но в федеративной Югославии сербы, огромное количество которых погибло в хорватских концлагерях, были неугодны. Тито не хотел, чтобы основной этнос многонациональной республики играл слишком значительную роль.



«Зеленая лента» на православном поле



БИТВА на Косовом поле, несмотря на ее трагический исход, – духовный и религиозный подвиг православного сербского народа. Такой же, как для русских – Куликовская битва, которая произошла всего на девять лет раньше.

Земля Косово священна для сербов. В Рашко-Призрен­ской епархии Косова поля до конфликта числилось 12 тыс. православных храмов и монастырей.

Во время агрессии албанцев 17 марта 1999 г. в Косово в течение всего одного дня интенсивных боевых действий было уничтожено более 300 сербских домов. Но храмов – около 200! Самая настоящая «зачистка» православных территорий.

Если Косово станет независимым государством, то возникнет «зеленая лента» – мусульманский пояс: Албания – Косово – Босния и Герцеговина. Он, словно нож, вклинится в Западную Европу, отрезая от нее Сербию и Черногорию.

Страна победившего атеизма АЛБАНЦЫ – потомки не «ославяненных» иллирийцев и, в меньшей степени, фракийцев. В их языке есть мощное наследие латыни еще с римских времен. Албания первой из южноевропейских территорий попала в состав Османской империи. Поэтому албанцы и стали в основном мусульманами. Стоит отметить, что социалистическая Албания была первой в мире страной полностью победившего атеизма. Мечети были закрыты. Следует учесть, что в Албании всегда жило некоторое количество безусловно православных греков и некоторое количест­во итальянцев – разумеется, католиков. Тем не менее албанцев было 90%.

Турецкий почерк



НЕКОГДА итогом любой войны было порабощение побежденных и занятие их земель. Со временем расширение ареала обитания перестало быть целью войн. Уже в XVII–XIX вв. территории не зачищали, а подчиняли политически или экономически.

Но в XX в. турки вернулись к дикой практике.

В результате геноцида на большей части исконно армянских земель, которые простираются в глубь Турции вплоть до озера Ван, сейчас вообще нет армянского населения.

Спасаясь от физического уничтожения, многие ассирийцы бежали в Советский Союз.

Депортировав, а частично и истребив греков, Турция получила собственную европейскую территорию. А вот Греция лишилась азиатских земель. Город Смирна теперь называется по-турецки – Измир.

Албанцы – хорошие ученики и многому научились у Османской империи, в состав которой долго входили.



Народ-войско



В СРЕДНИЕ века бедные албанцы часто промышляли наемничеством. Их товарищи по ремеслу – хорваты и мадьяры – доросли до собственной государственности. А вот албанцы, четыре века жившие под турками, так и остались наемниками.

Есть в Европе еще одна нация, снискавшая славу на ниве военной службы за деньги. Это швейцарцы. Их нанимали гвардейцами не только римские папы, но и французские короли. Швейцарцы отличались исключительной стойкостью и надежностью. Даже когда наемники в Европе стали не в моде, швейцарцев продолжали нанимать телохранителями – отсюда и пошло слово «швейцар». В XIX в. бедные горцы развернули фортуну в свою сторону, и теперь сами кого хочешь могут нанять в швейцары. Албанцы же так и остались нищими. Им оставалось одно – воевать.

Существовали в истории народы, которые хорошо умели только одно – драться. Они военно-организованны. Лев Гумилев нашел для таких меткий термин – «народ-войско». Когда-то народом-войском были ассирийцы. Навоевавшись, они основали великую державу. Их флаг подхватили монгольские орды.

Сытый Запад самоуверенно думает, что может использовать народ-войско – албанцев – в своих целях. Но история показывает, что народ-войско невозможно контролировать извне.



Западная близорукость и российская апатия



ЗАПАД проявляет странную недальновидность, хотя «зеленая лента» тянется именно в Западную Европу.

В Италии совсем немного албанцев. Но даже легендарная сицилийская мафия боится албанского преступного сообщест­ва. Европейцы надеются перенацелить албанский вектор на Восток – на сербов, а если повезет, то и на русских. Вот только наркотрафик, который контролируют албанские преступники, идет к ним, в Европу. Россия албанцам пока неинтересна.

«Зеленая лента» – это коридор для мусульманских гастарбайтеров, которые уже наводнили Европу и все громче заявляют о своих правах. Так что в своем стремлении досадить Восточной Европе Запад, похоже, готов подпалить собственный дом.

Еще менее понятно поведение российского правительства. В 1994–95 гг. внутренние «разборки» в Югославии между сербами, хорватами и боснийскими мусульманами взялись решать «миротворцы» ООН, а по сути – войска НАТО. В результате их «помощи» Сербская Краина, успешно воевавшая на два фронта, была разгромлена и зачищена от сербского населения. Исход сербов был ужасен – беженцы выкапывали гробы своих предков и увозили с собой, потому что сербские кладбища европейские «подзащитные» превращали в помойки и сравнивали бульдозерами. Миротворцы не возражали.

Крушение международных норм В ПРИНЦИПЕ албанцы на территории Югославии – мигранты либо ближайшие потомки мигрантов. И признать правовой нормой их решение отделиться от Югославии по причине количественного превосходства албанцев над сербами в крае Косово – безумие. Это равносильно тому, что азербайджанское население Москвы, составив где-нибудь, например в Черемушках, большинство, потребовало бы признания автономного азербайджанского края – Черемушки. Нынешние заявления албанского правительства о том, что оно защищает и албанских косоваров, и косовских сербов, – предельно лицемерны. Очевидно, что следующим шагом после утверждения государственной независимости Косово будет объединение косовского края с Албанией, хотя бы на правах конфедерации. Тема пока не закрыта.

Россия промолчала. Лишь добровольцы, оказавшиеся вне закона, представляли интересы России. А ведь тогда с нами считались, да еще как. Ни один натовский самолет не взлетел бы с итальянских или немецких аэродромов, если бы Россия заявила решительный протест. Это признал виднейший в то время отечественный дипломат, одно время даже министр иностранных дел.

Мы предали сербов. В результате Сербская Краина осталась в составе Боснии и Герцеговины, лишившись большей части сербского населения.

Неудивительно, что вскоре последовала косовская трагедия 1999 года. И снова против сербов встал весь блок НАТО. Сербскую армию остановили и разоружили в Косово. А албанский корпус, или, по-нашему, незаконное бандформирование, сохранил и сохраняет свое вооружение. Несмотря на все «строжайшие» запреты миротворцев, которые и не скрывают, что под голубыми касками ООН у них знаки различия НАТО.

Россия было взбрыкнула. Уже ставший легендой бросок нашего десантного батальона на Приштину поверг в шок натовское командование. Но держать марку до конца политической воли не хватило. И роль наших десантников очень скоро свелась к охране самих себя. К серьезным делам «друзья» из НАТО наших не допускают.

Сербы говорят, что лучше бы и не было этого марша на Приштину. Обманутые надежды хуже любой безнадеги.



P.S.: После того, как Косово покинули сербские войска, местные адыги попросили Россию эвакуировать их в Адыгею, хотя родились и выросли они именно в Косово. Россия откликнулась, и операция была проведена в кратчайшие сроки. Но про русских почему-то забыли.

Но вот странность. Мусульмане-адыги прекрасно уживались в Косово с православными сербами. А вот с братьями по вере албанцами вместе жить не захотели. К чему бы это?