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Китай – многоликий, загадочный и бездонный

№ 5(91) от 31.01.2008 [«Аргументы Недели », Елена ОЛЬШАНСКАЯ ]

Китай – многоликий, загадочный и бездонный

Жители Небес

 ПО ДРЕВНЕЙ легенде, первые китайцы спустились с небес. Священный дракон передал императору Фу-Си божественные знания, чтобы великое государство могло жить и развиваться по закону Неба. Эта легенда прочно укрепилась в сознании китайцев – они в самом деле считают себя исключительным народом. Основное отличие китайцев от европейцев и тем более от американцев заключается в главной цели жизни.

 Белая раса стремится завоевать мир, подчинить, заставить работать на себя. В том числе и природу. Желтая раса издревле стремилась к тому, чтобы найти свое место в этом мире, вписаться в него, не нарушая естественной гармонии. При этом так же гармонично китайцы умудрялись буквально поглощать всех своих завоевателей. Где они, воинственные хунну, сяньби, тангуты, маньч­журы? Однажды посягнув на Китай, они растворились в нем, как яблоки в тесте.

 Удивительное свойство китайцев – вбирать в себя любую культуру и трансформировать ее под себя – проявилось в только что построенном здании для будущих Олимпийских игр. Отвечая всем новейшим европейским технологиям, оно напоминает по форме золотой слиток – древний символ успеха и благополучия (такой слиток как сувенир сейчас продают во всех магазинах по фэн-шуй, в том числе и в России). В новое сооружение китайцы заложили мистический смысл: попав внутрь золотого слитка, их спортсменам будет легче одержать победу.

Важнее власти зверя нет

 В КИТАЕ бедные не испытывают классовой ненависти к богатым. Они чтут власть и верят, что, если будут хорошо трудиться, начальство обязательно оценит их заслуги и продвинет по службе. А значит, и денег у них будет больше. Карьерные ожидания китайцев действительно оправдываются. Власть там строга, но справедлива. В Китае почти невозможна ситуация, когда руководящая верхушка стрижет дивиденды и богатеет, а сотрудники еле сводят концы с концами, живя от зарплаты до зарплаты. И дело не только в сознательности. В Китае очень строго наказывают за должностные нарушения. Особенно если обнаружится, что руководитель превышает власть в своих материальных притязаниях. Еще несколько лет назад за такие преступления могли публично казнить.

 Вот что говорит заслуженный деятель искусств России, доктор искусствоведения и советник Китайского национального цирка Сергей Макаров: «Китайцы свято соблюдают иерархию. Они никогда не выйдут за рамки своих прав и обязанностей. Когда я только начал ездить в Китай, это было причиной возникающих между нами недоразумений. Я не сразу понял, что китаец-переводчик, например, никогда не будет решать даже пустяковую административную проблему. Потому что это не в его компетенции. Но прямо отказать он тоже не может – из вежливости, боясь обидеть. Он будет кивать, соглашаться, но делать ничего не будет. А запросто обратиться к вышестоящему он не может – не принято.

 Поэтому, если хочешь чего-то добиться от китайцев, сначала пойми, кто у них за что отвечает, и обращайся точно по адресу. Я думаю, именно благодаря четкому соблюдению иерархии китайцы достигли того, что каждый из них – виртуоз на своем участке работы».

 Иерархия соблюдается у китайцев не только на социальном уровне, но и на духовном. Вполне обычная картинка – рядовой сотрудник в определенное время просит разрешения удалиться на несколько минут. Садится неподалеку в позу лотоса и начинает медитировать. А объясняет это так – по договоренности с Учителем они в это время дня всегда общаются таким образом. Такие внешние формы почитания позволяют китайцу создать внутри себя четкие установки для жизни, выстроить иерархию ценностей. А неизменно главная ценность для китайца – национальная гордость и великое предназначение быть посредником между Вселенной и остальным человечеством.

 Стремление китайцев к мировой гармонии не может не вызвать конкретного вопроса – а как же река Амур, куда жители Поднебесной безбожно сбрасывают производственные отходы? Объяснение кроется в той же философии: суть жизни – сочетание инь и янь, темного и светлого. Не может быть все вокруг исключительно позитивно, негатив тоже должен иметь место. Просто нам не повезло, что Амур попал под влияние инь.

Китайцы – в дело!

 СЕЙЧАС Китай очень старается изменить свой деловой имидж. Это касается не только качества товаров, но и стиля общения. И все же, начиная бизнес с китайцами, нужно изучить их привычки. Главное, не забывать – китайцу обмануть белого человека никогда не было зазорным. Как и любого другого – не китайца. Это заложено в сознании народа с давних времен, когда жители Поднебесной считали всех иноплеменников варварами. Но в то же время сегодня они всерьез озабочены созданием дружеских отношений. Поэтому и предстоит нам с ними балансировать на грани доверия и осторожности.

 У китайцев не принято сразу переходить к делу. Сначала надо поговорить «ни о чем». О погоде, спорте, хобби, еде. Не стоит затрагивать тему политики. Шутить тоже надо очень осторожно. Важный момент – обмен визитками. Ее передают обеими руками, повернув текстом к тому, кому вручаешь. Принятую в обмен визитку также нужно взять обеими руками. Невежливо сразу же убирать карточку в сумку, ее нужно положить перед собой, стараясь ничем не загораживать.

 Также осторожно нужно быть с жестами. Привычный для нас жест показывать пальцем буквально на все китайцами воспринимается как агрессия. Особая история – подарки. Китайцы любят получать подарки и дарить их. От представителя другой стороны ждут сувенира, который бы символизировал его компанию. Хорошо воспринимаются картины в рамках, книги, зажигалки, офисные принадлежности. Можно сделать общий подарок фирме, но он должен быть более ценным. А вот что никогда не стоит преподносить, так это спиртные напитки, зонты, сигареты, монеты, ножи и любые острые предметы (в этом видится угроза дружбе и пожелание смерти), носовые платки. Количество даримых предметов обязательно должно быть четным, нечетное число – к неудаче. Исключение – число четыре. Оно для жителей Поднебесной символизирует смерть. Смерть и слезы также символизируют белые цветы, особенно хризантемы.

Прямая речь

 БРОНИСЛАВ Виногродский, китаевед, исследователь, переводчик и главный редактор журнала «КИТАЙ.РУ»:

 – Китай – ключевой партнер России сегодня и на долгие годы. Мне кажется, уже назрела необходимость создать школу китаеведения – вуз с исследовательской базой вокруг него. Хотя бы потому, что различия между российскими и китайскими бизнесменами часто порождают недопонимание. Например, китаец никогда не будет загонять тебя в крайнюю точку. Он знает, что противнику всегда необходимо «оставить кусочек земли». А русский человек не всегда это понимает. Он часто идет напролом, до конца.

 Потом китаец знает, что открытых конфликтов надо избегать. Он будет делать все, чтобы корректно завершить спорную ситуацию. Русских же это часто раздражает: уж если ругаться, так ругаться! И таких вещей много. Причем закладываются они на уровне языка. Очень много пословиц, поговорок, описывающих особенности китайского бизнеса, можно найти в «Книге перемен». Они реально организуют мышление китайцев, структурируют способы реагирования. Кстати, текст Лао-цзы «Дао де цзин» – настольная книга многих руководителей самых разных стран.

Здоровье – это искусство

 КИТАЙЦЫ очень заботятся о своем здоровье. Логика у них проста: если ты будешь здоров – проживешь дольше, а значит, сможешь лучше продвинуться по духовной иерархии и быстрее соединиться с божественным началом. Поэтому китайцы на специальных площадках в парках каждые утро и вечер занимаются, например, гимнастикой тайцзи. Считается, что эта гимнастика уравновешивает психику и избавляет от многих заболеваний.

 Иглоукалывание, массажи, прижигания, чудо-таблетки на травах, ароматерапия – всем этим китайцы овладели в совершенст­ве. Часто китайские врачи успешно лечат и наших сограждан. Хотя здесь надо держать ухо вост­ро. Рынок лекарств наводнен китайскими подделками. Одно время в России, особенно в Моск­ве, было модно худеть при помощи китайских капсул «Lida». Женщины пили капсулы, действительно теряли килограммы, а вместе с ними и здоровье. Попадали в больницы с расстройствами печени, почек и даже психики. Как выяснилось, в поддельных капсулах содержались психотропные средства. Аппетит пропадал, но и здоровье тоже.

 Однако в России как и в самом Китае продаются те же капсулы, которые в самом деле улучшают фигуру без ущерба для здоровья. Но стоят они намного дороже, потому что настоящие.

Прямая речь

 РАИСА Татаринцева, профессор, академик Академии медико-технических наук РФ, заведующая кафедрой клинической физиологии нелекарственных методов терапии факультета повышения квалификации Университета дружбы народов:

 – Когда я собиралась ехать учиться в медицинский институт в Китай, сначала отправилась в Оптину пустынь за благословением отца Илии. Поведала ему о своих сомнениях по поводу того, насколько подходят нам китайские лекарства. А он ответил: «Нет трав китайских или российских, все травы – Божьи. Просто китайцы научились ими правильно пользоваться. Поезжай, учись и никого не слушай». Действительно, только 50% лекарственных растений собирают в самом Китае. Остальные привозят со всего света. Очень многие травы, кстати, они закупают в России. Конечно, очень важна квалификация врача. Потому что нельзя китайские травы употреблять по принципу – соседке помогло, дай и я выпью.

 У нас сейчас очень популярно лечение иглоукалыванием. Но в большинстве случаев это шарлатанство или самодеятельность. Иглоукалывание – чрезвычайно сложное искусство. Сами китайцы учатся этому много лет. И прежде чем начать практику, сдают сложнейший экзамен. На столе лежит муляж человека. Нужно с закрытыми глазами попасть иглой в нужную точку, под нужным наклоном (!). Понимаете, насколько здесь важна точность! Если немного ошибиться, то энергия может перераспределиться совсем другим образом, и вместо выздоровления мы получим новые болезни.

 Сейчас в России решается вопрос (уже подготовлены документы) на введение специальности врача традиционной китайской медицины. Надеюсь, Минздравсоцразвития примет решение о том, чтобы были созданы специальные комиссии по выдаче лицензий и по аттестации уже работающих специалистов.

Еда в Китае больше, чем еда

 ПРО китайцев говорят – они едят все, что можно догнать. Это преувеличение, но разнообразие в китайской кухне действительно поражает. К тому же (отчасти это идет из даосской традиции) еда считается одной из тех радостей жизни, которой нужно предаваться много и со вкусом.

 Еда в Китае – это философия. Каждое блюдо имеет свой смысл. Запеченный целиком карп означает изобилие, грибы – замечательные возможности, свиные ножки – везение, телячьи языки – доходы, устрицы – хороший бизнес. Кулинария Поднебесной, как никакая другая в мире, тесно переплетена с медициной. Считается, например, что рисовая настойка на южнокитайских змеях укрепляет мужскую силу и прекрасно помогает при кашле и головной боли. Как альтернатива может подойти блюдо «Бычья гордость». Кстати, в Китае вместо привычного для нас приветствия «как дела?» принято задавать вопрос, который буквально означает «поели ли вы риса?».

Дерись, дерись, дерись!

 НЕРЕДКО наши амбициозные сограждане отправляются в Китай, в провинцию Фошань, чтобы получить сертификат по боевому искусству вин чун. И как правило, возвращаются оттуда преисполненные гордости, с сертификатом в чемодане. Но дейст­вительно ли этот документ подтверждает их высокую квалификацию? Конечно, нет.

 Для китайцев это бизнес. Если ты имеешь некоторое представление о вин чун, то за определенную плату тебе предоставят «мастеров», которых ты обязательно победишь. За дополнительную плату выдадут сертификат и с почестями проводят в обратный путь. Следуя старинным правилам, китайцы не имеют права по-настоящему раскрывать секреты какого-либо национального искусства гвайло, то есть белым дьяволам. Кстати, по одной из версий, знаменитый Брюс Ли скоропостижно умер именно потому, что осмелился обучать вин чун американцев. Соплеменники не простили предательства и убили его.

Так что же будет?

 НЕ ИСКЛЮЧЕНО, что если Китай действительно посягнет на Россию, то произойдет это не путем массовой интервенции, а при помощи постепенного влияния на наши умы. Есть вероятность, что мало-помалу мы нач­нем воспринимать мир так же, как его воспринимают китайцы. Уже сейчас понятия добра и зла для многих в России стали относительными. Поэтому возникает большой вопрос – удастся ли нам сохранить собственную культуру? Одно точно – с Россией все не так просто. Мы одновременно и Европа, и Азия. И в этом сочетании наши и слабость, и сила. Так что скажем по-русски: поживем – увидим.

Прямая речь

 АЛЕКСЕЙ Пушков, ведущий программы «Постскриптум», ТВ-Центр:

 – Я родился в Китае, в семье дипломатов, воспитывался китайской нянькой. Не могу сказать, что у меня сильные родственные чувства к этой стране, но огромный интерес и уважение, безусловно, есть.

 По прогнозам, к 2050 г. Китай должен вдвое превзойти Америку по экономическим показателям. Он уже обогнал Японию и вышел на второе место в мире после США по потреблению нефти. Китай сейчас на четвертом месте по ВВП, скоро будет на втором, а то и на первом. А по строительству дорог Китай сегодня уступает только США. В перспективе Америке придется столкнуться не только с подъемом Китая и Индии, но и с появлением интегрированной азиатской экономики, которая объединит практически всю Азию – от Индии до Тихого океана. И это очень недалекое будущее. Юань также становится все более значительной валютой. Он уже начинает оттеснять японскую иену, а со временем может стать одной из главных валют в мире.

 Я думаю, нам необходимо относиться к Китаю с уважением и пытаться выстраивать конструктивно дружественные отношения. Потому что в противном случае мы можем приобрести опасного врага. Особенно учитывая, что между нашими странами более 4 тыс. км общей границы и наш Дальний Восток попадает в зону экономических и политических интересов Китая.

 Но всеобщая китаизация России нам, скорее всего, не угрожает. А вот то, что мы можем объединиться в борьбе против Соединенных Штатов, это реально. У нас немало общих интересов против Америки и доллара. Некоторые аналитики считают, что, если Россия и Китай объединят свои усилия, Америку ждут мрачные времена. Особенно если российские энергоресурсы будут подпитывать неудержимый рост китайской мощи.

Мужчина, женщина, семья

 В КИТАЕ младшие чтят старших. Практически невозможно представить, чтобы китаец бросил своего престарелого родителя на произвол судьбы. Традиционно главой семьи считается мужчина, который обеспечивает ее материальное благосостояние. Хотя сейчас ситуация меняется.

 В Китае появилось много женщин, занимающих руководящие посты. Добившись определенного равноправия, китаянки отбросили притворное смирение и обнаружили жесткий, безапелляционный характер. Попасть под начало китайской женщины – серьезное испытание. Такая начальница потребует полного подчинения и «построит» не хуже, чем в армии. Кстати, женщин-военных сейчас в Китае тоже немало. При этом в семье китаянка по-преж­нему будет верной и хозяйственной. Но в ответ муж должен проявлять к ней максимум внимания как к женщине. Китаянки очень темпераментные. Мужчина уважает свою жену. Единственное, что он обязательно требует, это разнообразие в еде.

 Многие браки между русскими и китайцами распадаются именно потому, что русская жена не выдерживает кулинарного экзамена и не может обеспечить мужу каждый раз минимум десяток блюд на столе. Хотя, если китаец женится на русской и останется жить в России, он, скорее всего, будет вести себя более сдержанно и не предъявит слишком строгих требований к супруге. Китайцы уважают «чужой монастырь».

Кто посмеет обидеть панду!

 КИТАЙЦЫ любят животных. Очень многие держат дома собак (несмотря на то, что из них готовят одно из национальных блюд). Особенно модны сейчас белые пекинесы. Более популярны черепахи. Хорошо, если две или три живут под кроватью, тогда в доме будут достаток и благоденствие. Правда, потом их тоже могут съесть. Но самое элегантное домашнее животное – стрекоза.

 Сразу несколько стрекозок могут жить в доме как живое дополнение к интерьеру. Иногда их даже выводят на прогулку. Привязывают за шейку ниточку и отпускают на улице полетать. Также выгуливают птичек. Держат дома и цикад.

 Священное животное Китая – гигантская панда, бамбуковый медведь. В Поднебесной созданы пандовые заповедники и питомники, а сам зверек объявлен национальным достоянием. Однажды российский турист, будучи в подпитии, укусил (это не шутка!) панду за лапу, за что, по требованию руководст­ва заповедника, был немедленно выслан из страны.

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