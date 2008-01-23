Покойник под судейской мантией

Пистолет по первому требованию



В 1995 г. в России был принят Федеральный закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов». Судебный департамент при Верховном суде совместно с МВД России принял меры для того, чтобы обезопасить федеральных и мировых судей. И если в адрес служителей Фемиды поступали угрозы, Судебный департамент ставил об этом в известность милицию. За последние три года подобное неоднократно случалось в Московской, Иркутской, Сахалинской и Тверской областях. Милиция денно и нощно охраняет судей, их дома, выдает оружие и вывозит судей в безопасные места.

Мало того, чтобы оперативно и от имени государства защитить судью, Совет судей РФ рекомендовал Судебному департаменту создать Службу вневедомственной охраны для защиты зданий судов, судей и их семей. Совет рекомендовал всем судьям страны быть осмотрительными. А еще он обратился к депутатам с просьбой провести парламентские слушания, посвященные проблеме безопасности служителей Фемиды.

Гендиректор судебного департамента Александр Гусев уверен, что проблема безопасности судей стоит чрезвычайно остро, неслучайно решен вопрос о предоставлении им служебного оружия. Судья может получить пистолет по первой просьбе.

– Из федерального бюджета для обеспечения безопасности судей в 2007 г. было выделено около 1,2 млрд. руб., – рассказала «Аргументам неделi» Оксана Мамыкина, заместитель начальника отдела по связям со СМИ Судебного департамента при Верховном суде РФ. – Есть и действует Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы РФ на 2007–2011 годы».

Покушения на судей

ОКТЯБРЬ 2000 г. – в Ногинске преступник нанес несколько ножевых ранений судье Любови Жигалиной.

Декабрь 2001 г. – во Владивостоке облили уксусной кислотой судью арбитражного суда Приморского края Анжелику Бухбиндер.

Декабрь 2001 г. – в Самаре избита заместитель председателя федерального суда области Алла Тимофеева.

Февраль 2003 г. – в Волгограде совершено покушение на председателя областного арбитражного суда Анатолия Ермолаева.

Февраль 2004 г. – в Челябинске совершено нападение на заместителя председателя арбитражного суда Челябинской области Иннокентия Иноземцева.

Май 2004 г. – в Москве совершено покушение на судью арбитражного суда Константина Крохина.

Май 2004 г. – в г. Долгопрудный преступники заложили бомбу под автомобиль судьи Жанны Радченко. Устройство не сработало.

«Смирительная рубашка» для судьи Казакова



ЗА ЧТО же пытаются убивать федеральных судей?

Федеральный судья Приморского района Санкт-Петербурга Владимир Казаков когда-то был самым узнаваемым судьей в городе. Он отправил в тюрьму 15 милиционеров. Казаков считался главным врагом «оборотней в погонах». Первое покушение на него было совершено в июне 2005 г. прямо в здании суда в момент оглашения приговора. Подсудимые – бывшие сотрудники милиции. Они обвинялись в хулиганстве с превышением служебных полномочий: козыряя удостоверениями, остановили машину и избили молодых парней. Судья Казаков приговорил милиционеров к 6 годам лишения свободы. После этого один из подсудимых – Александр Лапин бросил в судью гранату. Погиб сотрудник конвойного подразделения Приморского РУВД Александр Шкель. Он пытался удержать рычаг гранаты Ф-1. Заслонил собой судью. Казаков был ранен и месяц пролежал в больнице. Через какое-то время на него снова было совершено покушение. Но судья явно родился в рубашке. Граната попала на капот машины, никто не пострадал. Взрыв произошел в тот момент, когда Казаков заезжал на парковку. Городской прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство (ст. 30 и 105 УК РФ). Сила взрыва равнялась 40–50 г тротилового эквивалента. Есть версия, что Казакову мстили друзья осужденных милиционеров. Таким образом, судью дважды пытались отправить на тот свет.

Но вот Петербург облетела сумасшедшая новость: судья Казаков арестован за… убийство бывшей жены. Ее обгоревший труп нашли недалеко от дома. Не сумев устранить судью, враги сфабриковали против него уголовное дело?

У Казакова же не оказалось железного алиби. Бывшие супруги находились в состоянии судебной тяжбы. И по мнению прокуратуры, смерть Веры Казаковой могла быть выгодна прежде всего самому Казакову. Однако в деле выяснились жутко скандальные подробности: эксперты обнаружили у обгоревшего трупа все жизненно важные органы, тогда как у экс-супруги Казакова при жизни были вырезаны некоторые органы женской половой сферы. В 1992 г. она обращалась в гинекологическое отделение 122-й медсанчасти. Женщине сделали операцию. Между тем, после того как адвокат Казакова получил справку из 122-й медсанчасти об операции, сделанной Вере Ильиничне Казаковой, прокуратура в срочном порядке изъяла историю болезни Казаковой из больницы.

Бывший судья сидит в тюрьме. За что?



Растерзанное тело под картиной



В ФЕВРАЛЕ 2000 г. Владивосток сотрясла страшная весть: милиционеры, вскрыв дверь одной из квартир на улице Калинина, обнаружили полуразложившийся труп судьи Первомайского районного суда Галины Зориной. Словно в насмешку преступник прикрыл тело Зориной судейской мантией, а сверху положил служебное удостоверение. На теле молодой женщины следователи насчитали десяток ножевых ранений. Зорина пролежала в квартире более месяца.

За что убили Галину Гаврииловну Зорину? Для расследования преступления была создана расширенная оперативно-следственная группа, в которую вошли лучшие прокуроры-криминалисты края во главе с начальником отдела Владимиром Кагановичем. Следствие разработало 4 версии. Первая – бытовое убийство на почве личных неприязненных отношений.

Вторая – убийство по корыстным мотивам. Была информация о том, что судья получила по исполнительному листу 600 тыс. руб. в качестве компенсации на покупку квартиры.

Третья – убийство, совершенное человеком с психическими отклонениями. Это была первая мысль, возникшая у тех, кто осматривал труп. Так растерзать жертву мог только

маньяк. Был в этом деле еще один странный момент: на стене над кроватью судьи висела картина обнаженной женщины, как выяснилось, кисти местного художника. Странность состояла в том, что убитая была в той же позе, в какой изображена женщина на полотне...

Но главная версия – убийство, связанное с профессиональной деятельностью. Зорина проработала в суде 5 лет, рассматривала дела как гражданские, так и уголовные. В квартире у нее были обнаружены папки по 21 гражданскому делу.

Убийство до сих пор не раскрыто.



Убийства российских судей

СЕНТЯБРЬ 2001 г. – в Ярославле убита судья арбитражного суда Татьяна Фролова.

Октябрь 2001 г. – в поселке Славянка Приморского края убит председатель хасанского суда Анатолий Старчуков.

Декабрь 2002 г. – в Москве убит федеральный судья Измайловского районного суда Василий Ходырев.

Март 2003 г. – в Ессентуках расстрелян федеральный судья георгиевского городского суда Сергей Шевченко.

Ноябрь 2003 г. – выстрелами в упор убили федерального судью Ленинского района Махачкалы Каримулу Дагирова.

Ноябрь 2003 г. – в Воронеже убита судья Железнодорожного района Галина Зуевич.

Июль 2004 г. – в Москве убит судья арбитражного суда Дмитрий Пинтюшкин.

Август 2004 г. – в Долгопрудном застрелена федеральный судья Наталья Урлина.

Ноябрь 2004 г. – в Кемерово убита судья Ольга Богданова.

Декабрь 2006 г. – в Махачкале обнаружено мертвое тело судьи Ахмеда Ибрагимова.

Октябрь 2007 г. – в Новосибирске убита федеральный судья Валентина Свирина.

А судьи кто?

В ДЕРЕВНЕ Топорково в Щелковском районе Подмосковья живет судья С. Последняя должность – заместитель председателя Щелковского городского суда. Судья С. имеет репутацию кристально честного человека. Но на беду рядом с ее домом особняк возвел некий генерал Куринный. К слову, дом он построил без разрешения на месте пожарного депо, оставив деревню без пожарной каланчи. С тех самых пор в Топоркове сгорело 6 домов. Горели весело – тушить-то пожары уже некому и нечем!

Генерал разрушил въезд в дом судьи, на газопроводе соорудил теплицы и бассейн. И вырыл на участке судьи С. выгребную яму. «Аргументы неделi» решили провести расследование, но от генерала Куринного пошли нешуточные угрозы. Редакции пришлось обратиться с заявлением в ФСБ РФ.

К слову, судья судится с генералом не один год. И не один год продолжаются мытарства и позорное унижение человека, который более 30 лет работал следователем, прокурором и судьей. И работал честно. Судьи-коллеги прячут глаза: «У Куринного мощные связи». Дело с мертвой точки не сдвигается. Фемида в этом случае оглохла напрочь?

На участке судьи С. меж тем дважды случался пожар. Мужу судьи, известному летчику-испытателю, который командиром экипажа поднимал в небо госпиталь «Скальпель», кастетом разбивали голову. А летать приходилось и в Афганистан. В доме разбрасывали ртуть.

В суд генерал не приходит, но направляет медицинские справки. Редакция вынуждена была сделать запрос на имя начальника Главного военно-медицинского управления МО Владимира Шаппо: почему на руках у Игоря Ивановича Куринного есть медицинские документы с печатями, но без подписи врача?

И сколько времени судья С. будет ждать от Сергиево-Посадского суда справедливого решения?

В семье не без урода



– ГОВОРЯТ, что суд – это витрина государства. Ежегодно Высшая квалификационная коллегия судей РФ выносит решения о прекращении полномочий некоторых судей, – рассказал «Аргументам неделi» известный юрист Сергей Белозерцев. – Вот, к примеру, недавно прекращены полномочия судьи Е. из Шебекинского районного суда (Белгородская область). Судья подделывал подписи народных заседателей. Следствие выяснило, что подделаны подписи по 6 уголовным делам.

Возможно, именно поэтому иногда и горят здания судов? А по судьям стреляют, как по воронам?

– Позорный случай в Волгограде, – продолжает Сергей Белозерцев, – там прекращены полномочия судьи Ф. Ворошиловского районного суда г. Волгограда. Этот судья очень любил заложить за воротник, причем делал он это совместно с другими судьями, секретарями и адвокатами. Как-то в пьяном виде он предложил секретарю И. вступить в половую связь. Но получил отказ. Судья жестоко избил молодую женщину.

А вот еще вопиющий случай: судья Ш. из суда Центрального района Санкт-Петербурга «коллекционировал» уголовные дела, а посему назначал дело к рассмотрению через 3 года после поступления в суд! Полномочия судьи прекращены.

В Алтайском крае прекращены полномочия судьи М. из Славгородского городского суда. Судья умудрился принять около 200 дел на личном приеме. Дела он даже не регистрировал.

– В Книгу рекордов Гиннесса, уверен, – продолжает Белозерцев, – нужно занести судью С. из Ростовского областного суда. В день ухода в отпуск у судьи нашли 62 дела, кассационные определения по которым не оформлялись по 2–3 месяца. При уходе судьи в дополнительный отпуск неоформленных дел было уже более 90.

Получается, что из-за бесконтрольности и корпоративной морали многие судьи стали представлять своего рода касту неприкасаемых. Уверен – судьям, запятнавшим честь мундира, нужно менять профессию. Юридический профиль им противопоказан.

Так почему же убивают российских судей? И нет ли в этом вины и самих судей, которые волокитят как гражданские, так и уголовные дела, берут взятки и прогибаются под генералов? За 2006 г. 15 служителей Фемиды привлечены к уголовной ответственности. Не спорим: среди судей есть много честных и достойных людей. Но как же тяжело смывать даже самое маленькое пятнышко с судейской мантии...

Из досье «АН»

ЧЕРЕЗ систему российского правосудия ежегодно проходит огромное количество людей. В 2007 г. суды общей юрисдикции рассмотрели 11 млн. дел.

Заключение



ПОНЯТНО, что такой «судейский» криминал имеет свои корни во всеобщей нищете 90-х годов. Те же суды финансировались по остаточному принципу. За последние 10 лет бюджет судов общей юрисдикции вырос в 20 раз. В 2007 г. он составил почти 71,1 млрд. рублей. Более того, впервые за всю историю судов в рамках целевой программы выделены деньги – 94,7 млн. рублей – на решение проблем безопасности. В первую очередь эти деньги пойдут на пожарно-охранную сигнализацию, потому что здания судов горят регулярно.

В сентябре 2006 г., например, заполыхал Октябрьский районный суд Новосибирска. Огонь мгновенно охватил все здание. Злоумышленники просверлили в оконной раме 4 отверстия, через которые закачали бензин. Затем выждали какое-то время, пока в помещении скопятся горючие пары, и чиркнули спичкой. Огонь подвели с помощью фитиля.

Так что деньги пойдут и на установку тревожных кнопок в кабинетах судей с выводом на пульт ближайшего отдела милиции. Судебный департамент подписал соглашение с МВД о том, что федеральные государственные предприятия охраны будут брать на себя охрану судов по всей стране. Судейским сообществом планируется законодательно разрешить фиксировать все поступившие звонки судье при рассмотрении им того или иного дела. Это позволит защититься от давления со стороны. А судейская мантия станет сродни бронежилету, когда одна только мысль отомстить судье заставит содрогнуться.

Пожары в зданиях суда

ЯНВАРЬ 2008 г., Челябинск. Поджог помещения мировых судей Центрального района. Сгорели 100 уголовных, гражданских и административных дел.

Июль 2007 год. Пожар в суде Центрального района Тулы. Зданию 1916 г. постройки нанесен значительный ущерб.

Июль 2007 г., Ржев, Тверская область. Поджог здания мирового суда. Размер ущерба – 800 тыс. руб.

Февраль 2002 г., Вологда. Пожар в здании федерального районного суда. Здание восстановлению не подлежит. Причина возгорания – поджог: обнаружены 10-литровые канистры из-под бензина.

Декабрь 2000 год. В Москве задержан мужчина, который пытался поджечь здание Верховного суда РФ. Поджигателем оказался 40-летний уроженец Челябинска Андрей Кушнарев.

Апрель 1999 год. Пожар в здании Троицкого районного суда (Тверская область). Накануне суд вынес обвинение группе лиц, занимавшихся кражами топлива из магистрального нефтепровода.