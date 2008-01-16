«Мокрые тайны» пояса дьявола

Моллюск-«киллер» закусил командой катамарана?



ТО, ЧТО человечество не знает, кто живет в океанских глубинах, – это факт. И постоянные загадочные исчезновения людей на водных просторах – тому подтверждение…

Ученые и криминалисты пытаются разгадать тайну нового «летучего голландца» – яхты без экипажа, которую обнаружили у северного побережья Австралии в апреле 2007 года. На 13-метровом катамаране, который покинул порт Эрли Бич, плыли трое здоровых и крепких мужчин. В порт приписки они так и не прибыли. Посудина была обнаружена в дрейфе у Большого Барьерного рифа. Паруса были подняты, но один – сильно изодран. Спасатели были крайне озадачены тем, что двигатель работал на холостом ходу, светились корабельные компьютеры, была включена система глобального позиционирования GPS, потрескивала радиостанция. И был накрыт стол для ужина. Не было лишь команды. На борту остался полный комплект спасательного снаряжения: три жилета и аварийный буй. Спасатели на 10 самолетах обследовали огромную территорию в 700 кв. морских миль. К поискам экипажа катамарана присоединились военные. Но людей так и не нашли. Были разные версии их непонятного исчезновения. Кое-кто из ученых предположил, что командой катамарана закусил моллюск, которого так и называют – «киллер». Промышляет он именно у Большого Барь­ерного рифа. Весит «киллер» 300 килограмм.



Атаки архитевтиса



ГОЛОВОНОГИЕ нападают на человека с давних времен. В 1937 г. японский зоолог Катзуя Таго сообщил о гибели рыболовного судна, которое потопил крупный шестиметровый кальмар.

Гигантские кальмары – архитевтисы – также любят выпрыгивать из воды и топить корабли и яхты. Вес архитевтиса может составлять тонну, общая длина – до 20 м, из которых 5 м – это тело, а 5 м – щупальца.

В декабре 1946 г. танкер «Брунсвик» длиной 150 м подвергся в Тихом океане атаке гигантского кальмара. Это произошло между Гавайями и островом Самоа. Огромный монстр вынырнул из глубины. Вцепился в борт, нанося сильные удары по обшивке. Пытаясь удержаться на скользкой поверхности корпуса судна, архитевтис обхватил его своими щупальцами. Они дотянулись до верхней палубы! Но архитевтис попал под винт, и его перемололо…

В январе 2003 г. французский яхтсмен Оливье Де Керзон, проходя у португальского острова Мадейра, обнаружил, что гигантский кальмар обхватил корпус лодки, несколько щупалец блокировали руль. К счастью, сражаться с монстром, как герою Жюль Верна, яхтсмену не пришлось: кальмар разжал свои объятия, как только яхта сбросила скорость.

Море Дьявола



УЧЕНЫЕ-океанологи утверждают, что на земле есть так называемый Пояс Дьявола, в зону которого входят 5 «гиблых» мест: Бермудский треугольник, Гибралтарский клин, Афганская и Гавайская аномальные зоны.

И Море Дьявола. Эта крупная геоаномальная зона в Тихом океане находится к юго-востоку от Японии. Район треугольника с вершинами на островах Хонсю, Лусон и Гуам. В 1955 г. власти Японии официально объявили Море Дьявола опасным местом. Своей дурной славой оно давно переплюнуло Бермудский тре­угольник.

В Море Дьявола зафиксировано угнетенное состояние жизни. В 1978 г. участник рейса китобойной базы «Владивосток» Борис Устименко занимался проращиванием семян пшеницы. Но когда корабль оказался в Море Дьявола, семена отказывались прорастать, они набухали и лопались.

Мореплаватели утверждают, что в этом районе не бывает китов, дельфинов и альбатросов. Здесь часто гибнут корабли и пропадают люди.



«Роковые яйца» и ремень-рыба



ЗА СОТНИ лет до нашей эры Геродот описал чудовище, плавающее в водах Эвксинского Понта (так древние греки называли Черное море. – «АН»).

В XVI в. капитаны турецких военных и торговых кораблей, бороздивших морские просторы между Стамбулом и Азовом, со страхом рассказывали о черноморском драконе. О встречах с ним повествовали и морские офицеры, служившие под командованием адмирала Федора Ушакова.

О существовании легендарного черноморского монстра пишет в своих записках известный русский поэт Максимилиан Волошин. В 1921 г. он стал очевидцем, как в район Кара-Дага направили роту красноармейцев специально для поимки черноморского франкенштейна. Рыбаки отказывались выходить в море, потому что чудовище утащило под воду несколько человек. Но красноармейцы так никого и не поймали. Об этом написала местная газета, вырезку из которой Волошин отправил писателю Михаилу Булгакову. Так появились «Роковые яйца».

Морского змея до сих пор чаще всего видят на трех участках крымского побережья: Аю-Даг – Малый маяк, Новый Свет – Судак и Коктебель – Феодосия.

Огромных змей и драконов наблюдали в озерах Науэль-Уапи (Аргентина), Маскрат (Канада), Шамплейн (США), Тяньчи (Китай), Куссаро (Япония).

В 1887 г. команда корабля «Пайлина» свидетельствовала под присягой перед ливерпульским магистратом, что видела большущего и свирепого змея у бразильских берегов.

В 1903 г. чудовище встретилось научно-исследовательскому судну «Валгалла» в Южной Атлантике. Летом 1953 г. в 300 м от острова Кунашир рыбаки увидели огромную плывущую змею. В 1955 г. командир тральщика Юрий Литвиненко встретил в Татарском проливе огромного змея темно-коричневого ­цвета.

– Очень часто мореплавателей пугает ремень-рыба, – рассказывает Виктор Маркин, – она обитает в тропических морях. Занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная – до 11 м – костная рыба. Она очень похожа на змею. Вес? До 300 килограммов. Передние лучи спинного плавника удлинены и образуют над головой «султан». Ремень-рыба обитает на больших глубинах, но иногда всплывает на поверхность, пугая своим кошмарным видом.



Кровожадный мокеле-мбембе и верткий чипекве



ГИГАНТСКИЕ монстры из океанских глубин и прочих водоемов волновали писателя и ученого-палеонтолога Ивана Ефремова. Он рассказал об исследователе, наблюдавшем в Африке на озере Виктория местное чудовище. У зверя была длинная сильная шея, маленькая голова и массивное тело.

У пигмеев Центральной Африки бытует поверье о страшном звере мокеле-мбембе, что в переводе означает «тот, кто преграждает путь в воде». Он любит охотиться на зазевавшихся рыбаков. В Замбии тоже обитает некое чудовище, похожее на динозавра. Местные жители называют его чипекве – «пожиратель бегемотов». У чипекве голова и шея огромного ящера. Так и считались бы встречи с этими чудовищами сюжетами народного фольклора, если бы известный охотник Дж. Джордан однажды не встретился с чипекве. Перед охотником внезапно возникло невероятное существо: голова крокодила, туловище бегемота, покрытое костяными бляшками. Джордан успел выстрелить зарядом, приготовленным для слона. Но чипекве, увернувшись, исчезло в болотных зарослях.

Летом 1983 г. мировую прессу обошло такое сообщение. Марселен Аньянья, руководитель научной экспедиции в Конго, обследовал озеро Телле. Вдруг он услышал крик проводника: «Скорее, скорее, сюда!» На расстоянии 300 м от берега над поверхностью воды возвышалась змеиная голова на массивной шее. Аньянья включил кинокамеру. Монстр позировал несколько минут. Потом с грохотом ушел под воду. По мнению доктора Аньяньи, видимая часть этого животного соответствует представлению человечества об ископаемых бронтозаврах – гигантских травоядных, как будто бы вымерших 70 млн. лет назад.



«Хиллари» против плезиозавра



В АРХИВАХ германского военно-морского флота хранится рапорт командира подводной лодки «U-28», торпедировавшей в 1915 г. у берегов Ирландии английский пароход «Иберия». После взрыва торпеды, поразившей судно, из воды вылетело раненое чудовище с длинным хвостом и двумя парами мощных лап с перепонками.

А в 1917 г. в Северном море с таинственным существом повстречался британский крейсер «Хиллари». Дежурный офицер доложил командиру о непонятном объекте в море. Командир крейсера счел диковину хорошей мишенью для учебных стрельб и приказал приготовить снаряды. Голова монстра высилась над морем. Шея вытянулась на 6 метров. Длина тела была около 20 метров. Военные застрелили монстра. Кто это был?

В июле 1977 г. телеграфные агентства мира распространили такую новость: японский рыболовный траулер «Дзуйомару», промышляя у берегов Новой Зеландии, вытянул тралом безобразную огромную ящерицу. Она испускала нестерпимое зловоние. Капитан, опасаясь какой-либо инфекции, приказал выбросить ящера за борт. Но моряки успели его сфото­графировать и сделать зарисовки. Директор японской программы зоологических исследований профессор Иосинури Имаидзуми в разговоре с журналистами заметил: «Рисунки дают основание считать, что рыбаки с «Дзуйомару» подняли плезиозавра!»

Есть от чего прийти в ужас при встрече с таким порождением морских глубин. Но самое страшное, что эти чудовища все чаще появляются на поверхно­сти морей и океанов. Почему?

Из досье «АН»

ГОЛЬФСТРИМ – система теплых течений в северной части Атлантического океана, распространяющихся от п-ва Флорида до о-вов Шпицберген и Новая Земля. Несет миллионы миллиардов ватт тепла из тропиков мимо берегов Шотландии в сторону Арктики. Обнаружено испанскими мореплавателями в начале XVI века. Первоначально получило название «Флоридское течение», название «Гольфстрим» в 1722 г. предложил

Б. Франклин. Зарождается в южной части Флоридского пролива в результате сильного нагона пассатными ветрами воды в Мексиканский залив. При выходе в океан мощность течения составляет 2160 куб. км в сутки, что в 20 раз превышает расход всех рек земного шара. Уже сегодня сила потоков уменьшилась на 10%, а чтобы остановить Гольфстрим, достаточно повышения температуры всего на 2–2,5 градуса.

Пурпурный кракен из абиссальных глубин

- МЫ ПОЛАГАЕМ, что нам сегодня известна примерно половина живых обитателей океана, – поделился с «Аргументами неделi» ихтиолог Виктор Маркин. – А кто проживает в так называемых абиссальных глубинах, уходящих вниз на 2–3 км и более? Там человек бывает редко. Глубоководные погружения таят немало тайн.

Научно-исследовательский аппарат «Хайфиш» после одного из погружений в районе Марианской впадины не мог всплыть. Гидронавты решили посмотреть, что его держит. Включили тепловизор (камера, снимающая в инфракрасных лучах. – «АН») и офонарели: в корпус аппарата намертво вцепилось чудище, похожее на Годзиллу. Гидронав­ты развернули электрическую пушку, и монстр, ужаленный разрядом электрического тока, разжал свои челюсти-ножи. Ранее подобный случай произошел с батискафом «Триест». Он тоже ползал по дну Марианской впадины. Прибор, регистрирующий звуки, начал передавать шумы, похожие на скрежет зубьев пилы по металлу. В то же время на мониторе телевизора появились тени, похожие на гигантских драконов. Ученые забеспокоились, что уникальная аппаратура «Еж», изготовленная из сверхпрочной стали в лаборатории НАСА, может остаться в бездне навсегда. Было принято решение срочно поднять ее наверх. «Ежа» извлекали из глубины 8 часов. И что же? Стальные балки были сильно деформированы, а прочный 20-сантиметровый трос оказался наполовину перекушенным. Кем? Это так и осталось загадкой.

История рассказывает: 30 ноября 1861 г. французский военный корабль «Адектон» встретился в Атлантическом океане с гигантским спрутом – кракеном. На пурпурном туловище животного сверкали огромные глазищи. Кракена поразили гарпунами. Но моллюск оторвался от корабля и скрылся в глубине. Морякам повезло: на борту корабля был художник, который сумел сделать цветной рисунок кракена. Рисунок хранится во Французской академии наук.

Волна-убийца: природа неизвестна

В НОЧЬ на 2 января 1997 г. в 3 ч. 40 мин. танкер «Находка» разломился надвое в Японском море. Многие специалисты считали, что судно длиной 170 м, шириной и осадкой 20 м не может переломиться даже на самой крутой волне.

Почему же танкер все-таки переломил­ся? По мнению заведующего лабораторией Тихоокеанского института гео­графии Владимира Петренко, он стал жертвой волны-убийцы. Статистика говорит о множестве морских катастроф, вызванных ударами таких волн, которые разламывают суда на части.

По данным Европейского космиче­ского агентства, за последние 20 лет в морях-океанах затонуло более 200 супертанкеров и контейнеровозов: унесено тысячи человеческих жизней. В большинстве крушений ученые склонны винить именно волны-убийцы. По статистике, и ныне почти каждую неделю в океанах гибнут 2 крупных корабля. Но вот что любопытно: огромные волны высотой с 10-этажный дом возникают чаще, чем предполагалось ранее. Европейское космическое агентство провело специальные исследования: за три недели слежения со спутников было зарегистрировано более 10 волн высотой 25–30 метров. Ранее ученые предполагали, что волны-убийцы, которые могут перевернуть, как скорлупку, крупнотоннажное судно, возникают не чаще одного раза в 10 тыс. лет.

– Подобные волны – довольно обыденное явление на просторах Мирового океана, – рассказывает океанограф Александр Лаптев, – скорее всего, они появляются случайно при сложении амплитуд волн.