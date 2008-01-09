Сражение за призрак ДЛО

Щупальца «Осьминога»



СЛЕДСТВЕННЫЙ Комитет МВД продолжает возбуждать «лекарст­венные» дела. Заведено уголовное дело в отношении фирмы «Микроген». Глава фирмы – некто Антон Катлинский – еще недавно был заместителем минист­ра здравоохранения. «Микроген» якобы выиграл конкурс на поставку иммунобиологических препаратов. Но как установило следствие, получив от Минздравсоцразвития 30%-й аванс в счет будущих поставок, «Микроген» перевел 5 млн. долл. на банковский счет посредников в Британии. Еще одна фирма г-на Катлинского – «Микроген Фарма» – стала обладателем не только обширного участка земли в Рязанской губернии для строительства завода по производству иммунобиологической продукции, но и превратилась в привилегированного дистрибьютора. «Микроген» отпускает свою продукцию «Микроген Фарма» со значительными скидками. При этом розничные цены в аптеках на препараты растут с космической скоростью. Разве это не та самая схема, над разгадкой которой бьются наши пинкертоны?

Следствие выяснило, что близкие к г-ну Зурабову фирмы и фирмачи получали приоритетное право на поставку лекарств для пенсионеров. Установлено и то, что лекарст­ва в льготных аптеках зачастую стоили дороже, чем в обычных.

Михаил Зурабов создавал «благое дело» для бывших друзей из сферы социального и медицин­ского страхования. Не забыл он и про свою жену Юлию Анатольевну. Именно она была учредителем лекарственной фирмы «Октопус» («Осьминог»). Кроме «Осьминога» за госпожой Зурабовой числились фирмы «Октопус-Медика» и «Миллимед». Юлия Зурабова получала 20% госзаказов на поставку медицинского оборудования. Речь идет о реализации национального проекта «Здоровье», в рамках которого и происходила массовая закупка оборудования. Закупки, которые должны быть конкурсными, распределялись между «своими» фирмами без объявления тендеров. При этом пятая часть от всех контрактов по поставкам – как уже установило следствие – досталась фирме «Медстор». Ее также контролировала супруга экс-министра.

Почему следователи утверждают, что не могут разгадать, как действует лихо закрученный проект ДЛО?

Из досье «АН»

ПРОЕКТ ДЛО (ноу-хау М. Зурабова): 14 689 275 льготников, 233 698 врачей, 26 064 ЛПУ, 23 фармацевтических дистрибьютора, 170 производителей – 60 отечест­венных, 110 зарубежных. Состав льготников – инвалиды 1–3-й групп, (80%), участники ВОВ (7%), инвалиды ВОВ (4%), ветераны боевых действий (1%), чернобыльцы (1%) и другие (7%).



Сокращение льготников – это катастрофа



ПО ПОДСЧЕТАМ Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС), в программе ДЛО на 2008 г. останется 5 млн. человек (в 2007 г. льготников было 7,6 млн.).

– Программе ДЛО угрожает новый кризис, – уверен доктор юридических наук Сергей Максимов, зампредседателя Общественного совета по здравоохранению и соцзащите. – Полномочия по обеспечению льготников лекар­ствами переданы на уровень субъектов РФ, за исключением обеспечения дорогостоящими препаратами по 7 заболеваниям.

Сокращение льготников свидетельствует о катастрофе, – добавил профессор Максимов. – Разочарование людей происходит потому, что в реализацию программы ДЛО вводятся искусственные административные барьеры, такие как ограничение врачей по сумме выписки, частая замена лекарств и отказ льготникам в выписке эффективных препаратов.Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам здравоохранения Леонид Рошаль отметил, что льготники выходят из программы ДЛО и берут день­ги. Они поняли, что не могут получить того, что должны.

– Народ потерял веру, что может получить что-то дорогостоящее, – посетовал Леонид Михайлович. – Вся беда в том, что у нас нет концепции развития здравоохранения. Хвост вытащили – нос увяз, нос вытащили – хвост увяз. Это и кошке ясно. Но Леонид Рошаль отметил, что «новый министр Голикова (в отличие от Зурабова) хотя бы умеет слушать».



Значит, надежда на изменение ситуации у нас все-таки имеется?



Из тупика выход всегда есть



– ПРОГРАММА ДЛО не может реализовываться в том виде, в каком это происходило до последнего времени, – уверен директор ГНЦ гематологии, академик РАН и РАМН Андрей Воробьев. – Программа должна быть пересмотрена полностью, надо вернуться к нормальному механизму лекарственного обеспечения больных. У нас полностью ликвидирована система санитарного просвещения. И никто не отменял 41-ю статью Конституции – право каждого гражданина на медпомощь. Никаких ДЛО быть не может! Считаю, что это антиконституционный шаг. Есть ли альтернатива ДЛО? Из тупика выход всегда есть.



По прогнозу академика Воробьева, лекарственные бунты в 2008 г. неизбежны.



Парадоксы нашего времени



НО ПОКА врачи и прокуроры решают, как быть с проектом ДЛО дальше, мошенники не дремлют.

Главврач краевого клинического центра онкологии (Хабаровск) профессор Владимир Глушко не скрывает своей озабоченности. Кстати, он возглавляет учреждение, в которое приезжает лечиться весь Дальний Восток.

– Нечем лечить больных, аптечные полки пусты...

Но в Хабаровске закрывают химфармзавод. Почему? Он выпускал отменную продукцию! Ларчик открывается просто: зачем мошенникам дешевые лекарства, когда можно привозить дорогие и втюхивать их втридорога? А нужно бы закупать отечественные. Наш аналог дешевле в 5–10 раз. Зачем покупают иностранные лекарства? Да прибыль от их продажи существеннее! Вспомним супругу г-на Зурабова и щупальца ее «Осьминога»: мадам Зурабова работает только с импортными лекарствами.

Отечественных лекарств в ДЛО только 15–17%.

Из читательской почты «АН»: «У моего отца тяжелое онкозаболевание. Необходимое лекарство «Бонефос» исключили из льготного списка. Приходится покупать за свои деньги. Это сума­сшедшая сумма. Кто придумал весь этот кошмар? Петр Чистяков, Самара».

«В новом списке льготных лекарств я не нашла того, что мне жизненно необходимо, а именно «Депакин-хроно». Как же жить дальше? Антонина Ворошилова, Санкт-Петербург».

Что ответить этим людям?



Аресты были и будут



ЕЩЕ в июле 2006 г. Общественный совет по здравоохранению и социальной защите при Ассоциации работников правоохранительных органов (АРПО) провел совещание и пришел к выводу, что программа ДЛО находится под угрозой срыва. И уже в августе Счетная палата пришла проверять ФОМС. Аудиторы выявили нецелевое использование средств Фонда в основном в региональных представительствах. В начале сентября, как только палата обнародовала результаты проверки, на пост первого заместителя директора ФОМС был назначен Дмитрий Рейхарт.

Сразу после назначения Рейхарт заявил, что долг государства перед поставщиками составляет 21 млрд. руб., что означало: бюджетные деньги давно кончились. Он же предложил сокращать списки бесплатных лекарств за счет дорогостоящих препаратов.

2 октября из списка вывели 600 наименований.

13 ноября 2006 г. решение Совета АРПО «Об угрозе срыва государственной программы» поступило в Администрацию президента, Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

14 ноября в ФОМС пришли люди Чайки. Следом появилось известие об арестах директора Фонда Андрея Таранова и его заместителя Дмитрия Усенко. Говорят, что грядут новые аресты.

Размеры коррупции в проекте ДЛО потрясают. По данным Цент­ра проблемного анализа, если чиновники распределяют между собой до 20% бюджета, это считается в пределах полномочий, но если эта доля превышается, лица несут уголовную ответственность. В случае с программой ДЛО лимит превышен вдвое: растрата более 40% от выделенных средств.



Псевдоаукционы и скандалы



25 ДЕКАБРЯ 2007 г. лекарственные средства должны были поступить в субъекты Федерации и к 1 января 2008 г. – в аптеки.

В отличие от 2007 г. механизм закупки лекарственных средств по программе существенно видоизменен. Сначала на местных регио­нальных закупочных аукционах должны определить поставщиков, которые будут обеспечивать аптечные склады регионов необходимым количеством упаковок лекарственных средств. Этот алгоритм полностью соответствует ФЗ №94 от 21 июля 2005 г. о размещении государст­венных заказов. А затем на конкурсах отберут компании, которые будут оказывать услуги по товарному учету и планированию, распределению и доставке льготных лекарств от складов до потребителей.

Росздравнадзор сообщил, что целый ряд регионов страны испытывает трудности с организацией аукционов на закупку и поставку лекарств для льготников. Совместно с ФАС ведомст­во начало проверки в неблагополучных областях. Эксперты подтвердили опасения: закупки прошли с серьезными нарушениями.

Выявлены самые тревожные регионы: Владимирская, Костромская, Нижегородская, Пензенская, Ростовская, Рязанская, Челябин­ская области. В списке фигурирует и Москва.



Таблетки для народа выбивают прокуроры



ХОРОШО, что не дремлют наши прокуроры. В ходе проверок обеспечения граждан бесплатными лекарствами прокуроры Курской обл. за девять месяцев 2007 г. направили в суды 352 исковых заявления. Прокуратурой Чукотского АО при проверках лечебно-профилактических учреждений установлено, что корешок рецептурного бланка, на котором делается отметка о наименовании лекарственного средства, дозировке, количестве, способе применения, больному не выдается.

На Камчатке, где на льготное лекарственное обеспечение имеют право 13 327 человек, а 43 лечебных учреждения – участники проекта ДЛО, выявлены серь­езные нару­шения. К дисципли­­нар­­­­ной ответст­венности привлечено 30 должностных лиц.

Прокуроры Коми направили в суд 53 заявления в интересах льготников. Прокурор Ярославской обл. Михаил Зелепукин заявил, что на протяжении всего 2007 г. вопрос ДЛО находился на особом контроле. Областная прокуратура направила в суды 80 исковых заявлений. Через СМИ прокурор призвал граждан не бояться «сигналить» в прокуратуру в случае «зажима» льготных рецептов. Всем будет оказана существенная помощь: практика обращения в суд по данным делам в прокуратуре наработана.

Вот и нашлась работа для прокуроров: бодаться с аптекарями. А ведь это, по сути, отвлечение от серьезных криминальных дел.

Отменную кашу заварил господин Зурабов. Как ее расхлебывать? Удивительно, с таким прош­лым и все еще на свободе…

Уловка 22

ПО ИНФОРМАЦИИ Счетной палаты, «продолжает сохраняться тенденция превышения цен на лекарства, отпускаемые льготным категориям граждан. В Кемеровской обл. цены на лекарства, отпускаемые по ДЛО, выше розничных на 19%. В Воронежской обл. цена на «Карбамазепин» выше цены в рознице на 74,8%, на «Котримаксозол акри» – на 45,2%».

Какие уловки дальше используют ловкачи? Соблазн обойти закон появился, как только фирмы-поставщики стали делить регионы. Сумма отката? Не меньше 20%.

Удобный для взяточничества момент – список льготных лекарств. Дистрибьютору всегда нужно что-нибудь туда включить и, наоборот, вычеркнуть тот препарат, который ему возить невыгодно. Это, как понимаете, оплачивается дополнительно.

Третья лазейка – скорость возврата средств. Пока в ФОМС не придет рецепт, по которому льготник получил лекарст­ва, фонд не переводил деньги дистрибьютору. С точки зрения бизнеса – очень невыгодная схема. А как можно в нашей стране ускорить процесс, это и младенцу известно.

Ко всему прочему при Зурабове был сокращен список льготных лекарств для ВИЧ-инфицированных и больных туберкулезом. Из перечня исключили 74 международных непатентованных наименования лекарственных средств. Каким местом думали зурабовские чиновники?

Концепция лекарственной безопасности

НА 20 декабря 2007 г. торги по закупкам лекарств состоялись во всех субъектах России, за исключением Ненецкого автономного округа, лекарственное обеспечение которого будет осуществляться посредством торгов, проведенных в Архангельской области. И лишь в 44 субъектах РФ торги проведены в форме аукционов, а в 41 регионе – в виде фактических конкурсов, которые лишь формально были объявлены в качестве аукционов.

– Программа ДЛО в ее нынешнем виде, несмотря на значительные усилия по ее совершенствованию, требует принципиального пересмотра на основе гарантий, предусмотренных Конституцией РФ на получение медицинской помощи каждым гражданином, – уверен профессор С. Максимов. – России нужна ясная Концепция лекарственной безопасности, основанная на собственной фармацевтической индустрии. Эта Концепция должна войти составной частью в Стратегию развития здравоохранения в России на ближайшее десятилетие. Обеспечение лекарственной безопасности России посредством создания государственной производственной фармацевтической корпорации не является «панацеей» и требует упреждающего принятия антикоррупционных и антимонополистических правовых противовесов.

«Деньги уходят в карманы жуликов»

ПРОЕКТ ДЛО с блеском разрабатывался в Москве. А вот внедрять со вкусом и размахом его начали в регионах. И в регионах сегодня больше всего проблем.

Это стало понятно в ходе заседания Общественного совета по здравоохранению и соцзащите при АРПО. «Аргументы неделi» получили приглашение участвовать в этом мероприятии.

– В регионах процветает коррупция вокруг программы ДЛО, – сказал президент Ассоциации работников правоохранительных органов РФ, генерал-майор милиции Асламбек Аслаханов. – Условия приобретения и распределения медикаментов должны контролироваться не только со стороны государства, но и со стороны общественных организаций. Мы готовы содействовать Минздравсоцразвития по предотвращению кризиса и помочь восстановить доверие граждан.

Общественный совет по здравоохранению и защите при АРПО вынужден был вмешаться в ситуацию, ибо лекарст­венная безопасность страны в значительной мере зависит от способности государства гарантировать своим наименее защищенным в социальном отношении гражданам доступность лекарств. Сегодня же многие граждане – по непонятным причинам – получить лекарст­ва не могут.

– Скандальная практика реализации программы ДЛО в 2006 и 2007 гг. сопровождалась не только арестами руководителей Федерального и территориальных фондов обязательного медицинского страхования и отставками руководителей Росздравнадзора, – заметил генерал Аслаханов, – но и неприкрытым давлением отдель­ных должностных лиц. Мы понимаем, что деньги уходят в карманы жуликов от медицины.

Мешки с просроченными рецептами



МНОГО проблем у самих врачей. Главврач поликлиники №2 г. Мытищи Любовь Кикоть – в панике. Программа ДЛО так загрузила врачей бюрократическими процедурами по заполнению документации, что не осталось времени лечить больных.

– Врач должен думать только о лечении, а сегодня он с трудом отрывает голову от бумаг. В поликлиниках из-за бюрократии начался отток кадров. К тому же нам приходится выслушивать все нарекания по программе ДЛО от пациентов.

А в последнее время медикам прибавилось заботы – из аптек начали поступать мешки с неотоваренными и просроченными рецептами. По закону они должны храниться в поликлинике до 3 лет. Мешки поступают десятками…

Из письма в редакцию: «Я страдаю диабетом и глаукомой, но, чтобы получить льготные рецепты и препараты в поликлинике и аптеке, надо там просто жить: очереди несусветные. Бывает, что в аптеке из трех необходимых диабетических препаратов бывает лишь инсулин. Остальные – за свой счет. На все прописанные лекарства трачу в месяц около 4 тыс. рублей. А у меня пенсия 3 700 рублей. Как жить? О.В. Быстрова, Омск».