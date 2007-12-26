Чего нам ожидать от года земляной крысы
Астрологический прогноз на 2008 год
№ 52(86) от 26.12.2007 [«Аргументы Недели », Материал подготовил Александр ОРЛОВ ]
Везунчики года
ДВА астрологических события станут определяющими в 2008 году. Две планеты, серьезно воздействующие на каждого из нас и на мир в целом, перейдут из зодиакального знака Стрельца в Козерог. Юпитер уже перешел – 19 декабря. Эта планета у астрологов имеет прозвище «Большое счастье». За то, что одаривает своих любимчиков не банальной премией на работе или скромным выигрышем в лотерею (как Венера – «Малое счастье»), а по-крупному, с царской щедростью. Стремительным ростом карьеры и доходов, расширением горизонтов, рождением долгожданных детей, улучшением жилищных условий, везением в учебе, заключением удачных контрактов и успехами в личной жизни. Этому весьма поспособствует благоприятный аспект – тригон Юпитера с Сатурном в Деве. Сатурн добавит открывающимся возможностям свою практичность и серьезность. А значит, любые новые дела будут иметь хорошую перспективу.
К числу любимчиков в наступающем году могут смело отнести себя представители всех земных и водных знаков: Тельцы, Девы и Козероги, а также Раки, Рыбы и Скорпионы. Они вправе ожидать заслуженных подарков судьбы. Представителям воздушных и огненных знаков унывать не стоит, но имеет смысл взять тайм-аут для кардинальных изменений в своей жизни. Лучшее для них – сохранять уже достигнутое и заниматься доведением до ума всего того, что было начато ранее.
С Плутоном лучше не связываться
ВТОРАЯ планета, которая перейдет в знак Козерога в этом году, – Плутон. Правда, весной астрономы вроде как исключили его из числа планет Солнечной системы: мол, «не вышел он ростом», маловат по размерам для столь высокого звания. Однако умалить значение Плутона для землян и вероятность его разрушительного воздействия на судьбы мира астрономам не под силу.
Плутон в 2008 г. сделает переход дважды: сначала в середине января и затем, отступив на время назад, в знак Стрельца, окончательно зайдет в Козерог в конце ноября. На Земле начнется эпоха крутых перемен, потрясений и трансформаций в политике, экономике и общественной жизни. Именно эпоха, потому что неторопливый Плутон будет идти по Козерогу аж до ноября 2024 года. За эти годы он основательно «зачистит» все, что отжило, что тормозит развитие человечества. Глубинные перемены затронут все сферы нашей жизни. В итоге будут меняться мировоззрение, моральные ценности и сам уклад жизни людей. Козерог применительно к нашему миру управляет глобальными структурами, включая политические и государственные институты, финансовые рынки, международные организации и объединения государств. Армия, органы правопорядка – также его вотчина. Повсюду в указанных сферах начнутся перетряски, громкие отставки и решительные реформы.
Следует особо подчеркнуть: противостоять Плутону, бороться с ним – выше человеческих сил и возможностей. Как с цунами, тропическим ураганом или извержением вулкана. Энергия Плутона безжалостно выкорчевывает то, что окончательно сгнило, что в дальнейшем будет только мешать нам строить лучший мир. Тем самым очищая место для всего по-настоящему нового и перспективного. Причем, если косные структуры, отжившие свое, будут цепляться за жизнь, пытаться во что бы то ни стало сохранить статус-кво, дело может дойти до революционных потрясений. Ведь Плутон – планета, управляющая стихией огромных человеческих масс. И в случае отчаянного сопротивления выведет эти массы на улицы.
Нельзя не сказать и о самом тревожном. Плутон управляет наиболее страшной энергией, известной человечеству, – ядерной. Так что есть вероятность (пусть и невеликая) инцидентов на ядерных объектах. Особенно в декабре.
Хотя террористическая опасность остается, глобальных вылазок террористов ждать не следует. Стоит, правда, усилить охрану водных объектов – водозаборных станций, дамб, водохранилищ, водопроводных сетей. Есть вероятность бактериологической и химической атак террористов посредством заражения воды. Также возможно использование морских судов для нападения на прибрежные объекты. Под удар террористов могут попасть не только Турция, Испания, Цейлон, но и миролюбивая Португалия и даже Япония.
Безусловно есть в перемещениях Плутона по Зодиаку и положительные стороны. Плутон уходит из Стрельца, знака религий, а значит, потихоньку пойдет на спад религиозная нетерпимость, исламский экстремизм, желание фанатиков силой обратить все человечество в свою веру.
С переходом Плутона в Козерог в глобальной политике постепенно начнутся процессы сворачивания демократии, нарастания авторитарных тенденций. По всему миру политической разноголосице «прищемят хвост». Серьезные реформы начнутся в крупных международных организациях: ООН, НАТО, ЕС, ОБСЕ. Для них пришло время «собирать камни», пересматривать свою роль в меняющемся мире, перестраивать не только тактику, но и стратегию и сами цели своего существования. В противном случае эти структуры скоро окажутся на свалке истории.
Этот трудный месяц декабрь...
НЕПРИЯТНЫЕ сюрпризы возможны уже в самом начале нового года, едва мы успеем прийти в себя после череды затяжных праздников. В середине января весьма вероятны острые конфликты в политике и общественной жизни, напряженность в международных отношениях с дипломатическими демаршами. Тряхнет и мировую экономику, но пока, похоже, без особых последствий. Впрочем, такое неустойчивое состояние сохранится до начала лета.
Вместе с тем август-сентябрь станет трудным периодом для глобальной экономики. Для нас, россиян, это тоже не пройдет бесследно: уж нам ли не знать, что главные «подарки» мы получаем именно в августе… Меркурий, Венера и Марс во Льве (судьбоносном для России знаке) встанут в квадрат к Юпитеру. Все эти планеты так или иначе связаны с личными финансами людей. И хотя потрясений вроде дефолта не ожидается, паника на мировых финансовых рынках, резкие перепады курса валют аукнутся и нам. На российском фондовом рынке возможно серьезное падение котировок, в том числе стоимости акций «голубых фишек» и структур, осуществивших «народные IPO». Впрочем, глобальный разрушитель Плутон в это время не будет иметь аспектов к указанным планетам, так что в целом ситуация не выйдет из-под контроля финансовых властей и постепенно выправится.
Правда, более серьезные события последуют в декабре. Массовые выступления людей по всему миру, череда техногенных катастроф, нарастание напряженности в международных отношениях, попытки государственных переворотов – все это нанесет серьезный удар по мировой экономике. Спасет ее от краха (да и свою – тоже) разве что Китай, если пойдет на размораживание курса юаня по отношению к доллару. Все это грозит уже в 2009 г. серьезным падением цен на нефть. В наступающем году эта цена перевалит за 100 долл., скорее всего, уже в феврале-марте.Возьмите на заметку
ЯНВАРЬ, конец июля – август чреваты военными конфликтами. Судя по всему, в эти временные промежутки Косово провозгласит независимость. Сербия этого не потерпит, и конфликт вполне может перейти в активную фазу. Чуть позже не исключены вооруженные столкновения в Южной Осетии, Абхазии и (в меньшей степени) Приднестровье, которые вслед за Косово могут в одностороннем порядке провозгласить независимость. Начнется стремительное крушение ныне существующего международного правового поля…
Дела житейские
ИНФЛЯЦИЯ в России по итогам года, несмотря на титанические усилия правительства, уйдет за планку в 15%. Даже по официальным данным. Особенно скакать цены будут в первой половине года и в декабре. Рост стоимости продуктов стабилизируется только к концу лета, когда соберем очередной рекордный урожай.
Существенного повышения рождаемости в следующем году ожидать не приходится. Юпитер, планета расширения, в том числе и семьи, будет поставлена суровым и расчетливым Козерогом в довольно жесткие рамки. Так что многие люди, взвесив все «за» и «против», отложат вопросы деторождения на будущее. Впрочем, в отличие от экономических и политических катаклизмов, в семейной и личной жизни большинства людей наступит определенная стабильность и согласие супругов. Отношения упрочатся, число разводов ощутимо снизится. Многим заядлым холостякам (и не только мужчинам!) тригон Юпитера и Сатурна обязательно подбросит возможность не только влюбиться, но и заключить счастливый брак.
Этот же аспект крайне благоприятен для тех, кто захочет сменить работу или начать собственный бизнес. Совет тем, кто задумал такую перемену в своей жизни: лучшее время для нее – май и июнь.
Оппозиция Урана в Рыбах и Сатурна в Деве способна дать нам ряд неприятных событий. По «ведомству» Урана проходят телевидение, авиация, Интернет, электросети. Сатурн – любитель порядка. Так что уже в первой половине года возможны серьезные попытки со стороны законодателей и государственных органов (в том числе и в России) ограничить вольницу во Всемирной сети. В начале года (январь-февраль), а также летом и в декабре высока вероятность авиакатастроф и проблем с электроснабжением. Уран, кроме того, инициирует мутации живых организмов, в том числе и микроорганизмов. Так что в указанные периоды вероятна вспышка птичьего гриппа, появление его более опасного штамма, а то и выход «на мировую сцену» какой-то новой серьезной вирусной болезни.
Возьмите на заметку
В 2008 г. велика вероятность серьезного пересмотра Конституции страны. Причем первые попытки могут быть предприняты уже зимой, не дожидаясь избрания нового президента. Основной закон как системообразующий каркас политической и общественной жизни – ведение Козерога. Плутон даст политикам страстное желание и волю трансформировать этот каркас. Главное, чтобы «несущие балки» Основного закона не раздавили самих реформаторов. А для этого крайне нежелательно трогать Конституцию в конце ноября–декабре. Иначе народ может выйти на улицы, и мало никому не покажется!
События и персоны
ВЛАДИМИР Путин родился 7 октября 1952 года. Наш президент – настоящий везунчик, но 2008 г. и для него станет нелегким. В марте и Юпитер, и Плутон (приведший его к власти в 2000 г.) будут идти в его гороскопе «без курса», то есть не делая аспектов к другим планетам. Это значит, что в выборах следующего президента страны он активного участия, как в парламентской кампании, не примет. В июне, после сложения полномочий главы государства, в гороскопе Владимира Путина произойдет соединение Лунных Узлов с Плутоном и Черной Луной. Человека в такой ситуации буквально раздирают противоречия и сомнения. Правильный ли выбор он сделал?
Кармические аспекты – нонагоны, в которых будут находиться Солнце с Сатурном и Марс с Юпитером, усилят внутреннюю неуверенность. Кроме того, они буквально принуждают человека сделать тяжелый, но решительный жизненный выбор. Судя по всему, Владимир Путин не станет премьер-министром. Но оставаться главным арбитром в высших эшелонах власти ему придется как минимум еще три года. Причем на посту руководителя коллегиального органа (транзит Сатурна по ХI дому). Исходя из имеющихся возможностей, это – либо пост главы Совета безопасности, либо партии «Единая Россия». Какой из этих вариантов выберет президент – посмотрим. Единственное, что можно добавить о будущем Владимира Путина, – возвращаться в главное кресло страны он не намерен.
К осени 2010 г., когда следующий президент продемон-стрирует свою реальную способность управлять государством, Владимир Путин уйдет из активной российской политики.
Дмитрий Медведев родился 14 сентября 1965 года. Как и предсказывали «Аргументы неделi» год назад (см. №34 от 28.12.2006), именно он, нынешний первый вице-
премьер «по нацпроектам», уверенно идет на высший пост в России. Ситуация на начало марта в его гороскопе настолько отличается от гороскопов остальных претендентов на «шапку Мономаха», что сомнений не остается – только ему и быть президентом! Здесь мы видим соединение Юпитера и Марса, их тригон к Плутону и Урану, плюс тригон к Нептуну. Блестящая констелляция планет власти и личной удачи!
Зато с личностью будущего президента США пока – полный туман. Выборы у наших «заклятых друзей» намечены на 4 ноября. На сегодняшний день из трех вероятных кандидатов нет ни одного, с точки зрения астрологии способного безоговорочно стать хозяином Белого дома. Шансы афроамериканца Барака Обама и бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани – нулевые. У Хиллари Клинтон транзиты сильные, но крайне неблагоприятные. Ее предвыборную кампанию будет сопровождать скандал, так или иначе связанный либо с ней самой, либо с женщиной из ее окружения. Есть опасность покушения на Хиллари в людном месте. Если случится чудо (все-таки маловероятное) и она пройдет все перипетии выборной гонки – американцев, скорее всего, ждет очередной долгий и нудный ручной пересчет голосов. И не факт, что он завершится в пользу Хиллари Клинтон.
Михаил Саакашвили родился 21 декабря 1967 года. Наступающий год станет, пожалуй, одним из самых трудных в его жизни. 5 января он, конечно, будет избран президентом. С огромными скандалами и протестами оппозиции.
Но проблемы на этом отнюдь не закончатся. Транзитный Плутон весь последний год буквально топчется по Солнцу в гороскопе грузинского президента. Это опасно не только для политической карьеры, но и для самой жизни человека. В июле Михаилу Саакашвили грозит отставка, причем о ней он выскажется сам, ощутив свою беспомощность и невозможность справиться с узлом проблем, который он сам завязывает все туже и туже.
Напряжение достигнет пика в октябре-ноябре. Наступит окончательная развязка: в Грузии возможны масштабные выступления граждан, экономический коллапс, начало военных действий в Южной Осетии и Абхазии. Время, опасное лично для грузинского президента. Возможны покушение, катастрофа самолета, теракт...
Что сбылось из прогноза «АН» на 2007 год
«<…> именно в сентябре и стоит ожидать долгожданной отставки министра Зурабова».
В сентябре после перестановок в правительстве Михаил Зурабов покинул кабинет.
«Из обоих нынешних «кронпринцев» Сергея Иванова и Дмитрия Медведева наилучшие шансы у второго. В этом давно сошлись астрологи. Личный гороскоп нынешнего ответственного за нацпроекты ко времени президентских выборов складывается столь удачно, что никому из других претендентов за ним не угнаться. Соперничать с ним смог бы разве что Дмитрий Козак, давно потерявшийся с народных глаз на просторах неспокойного Кавказа. Впрочем, наш президент может о нем и вспомнить, и перевести на работу обратно в Москву. Во всяком случае, по осени Дмитрию Козаку «светит» серьезное повышение».
Про Дмитрия Медведева мы уже сказали. А Дмитрий Козак в сентябре, после перестановок в правительстве, занял кресло главы Минрегиона. Получив при этом немалые дополнительные полномочия и финансовые ресурсы.
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