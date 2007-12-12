Лохи - наши дела

ПОСЛЕ долгих колебаний государство выдворило большой игорный бизнес в «резервации». Одноруких бандитов, рулетку, покер – все это через год вычистят из городов. Но пока такие развлечения были «на каждом углу», в стране подросло поколение игроманов. По оценкам медиков, нездоровой страстью к игре страдают более 12 млн. россиян. Куда они пойдут на «безрыбье»? Играть в лотереи! Деваться-то будет некуда. Вот доходы этого бизнеса и рванут вверх. А государство начнет терять уже не сотни миллиардов, а много больше.

«АН» провели расследование. Какие прибыли оседают в карманах «теневиков»? Кто они – хозяева российских лотерей? За какие коврижки чиновники подарили этот «золотой» бизнес частникам? И почему власть десятилетиями упорно закрывает глаза на сущест­вование этой громадной «черной дыры»?



Левые билеты



НА ЗНАМЕНИТОМ «Спортлото» СССР заработал более 500 млрд. рублей. За счет этой лотереи полностью финансировался весь советский спорт. Сейчас государст­во стыдливо умалчивает о своих лотерейных доходах. И понятно почему – скорее всего, их не хватит даже на содержание одной команды третьей лиги.

Зато предприниматели процветают. «Лотереи в частных руках – это провокация государст­ва. Предположим, вам скажут: ставьте у себя станок и печатайте деньги. Только, пожалуйста, отчитывайтесь, сколько вы их выпустили. Появится ли у вас желание втихую допечатать несколько миллио­нов долларов?» – задает риторический вопрос известный предприниматель, один из создателей «Русского лото» Артем Тарасов.

Лотерейные билеты – те же деньги. Причем компании сами печатают эти бумажки, сами их учитывают и сами распространяют. Рай, а не работа! Понятно, что чем больше левых билетов они продадут, тем выше будут прибыли. По данным наших источников, официальный доход многих лотерей – только верхушка айсберга. За десятилетия практики деятели этого бизнеса идеально отточили технологии, позволяющие обвести государст­во вокруг пальца (см. подробнее «Как работают нечистые на руку лотерейные компании»).

Основной трюк – выпуск так называемых неучтенных билетов. За счет этого коммерсантам и удается превращать в глазах налоговой инспекции лотерейного слона в мышь. «Главное в этом деле – не допустить, что человек выиграет, придет и не найдет себя в списках победителей», – делится секретами мастерства наш источник в игровой индустрии. Лотерейные компании выкручиваются так. Уже после розыгрыша тиража они мгновенно переводят билеты с выигрышными номерами в число легально проданных. А «пустышки» меняются с ними местами и отправляются в «неучтенку» – как будто их и не было. В результате все выигрыши обязательно будут оплачены, а при налоговых проверках баланс у лотерейщика всегда сходится.

Еще проще «мухлевать» хозяевам так называемых моментальных лотерей. В народе эти розыгрыши называют «стиралками». Реклама таких лотерей завлекает обещаниями: «Каждый третий билет – выигрышный». Но билетики-то запечатаны! Нет никакой возможности выяснить, сколько билетов на самом деле окажутся счастливыми. Так что реальный размер призового фонда «стиралок» – добрая воля лотерейщика. По данным наших источников в индустрии, немалая часть моментальных лотерей – практически «безвыигрышные».



Страна штирлицев



СКОЛЬКО же денег зарабатывают российские лотерейщики? Когда заводишь об этом разговор, начинается самое интересное! В тяжелом послекризисном 1999 г. многочисленные ассоциации игорного бизнеса жаловались, что дела пребывают в упадке. Мол, населению сейчас не до игры, поэтому все российские лотереи за год заработали всего-то 400 млн. долларов.

Прошло семь лет. За это время наша экономика рванула ввысь, обороты у большинства компаний увеличились в десятки раз. А что же игорный бизнес? «Дела у нас плохи», – по-прежнему плачут представители индустрии. По их словам, в 2006 г. лотереи принесли... все те же 400 млн. долларов. Комментарии тут излишни. Как так получилось: страна росла невиданными темпами, и один только лотерейный бизнес почему-то топтался на месте?

Может быть, наших лотерейщиков постиг некий загадочный «затык», и они не могут выговорить числа, большие, чем 400 миллионов?

Так сколько же средств на самом деле вертится в этом бизнесе? Подсчитать это довольно просто. По статистике, средний житель США тратит на лотерейные билеты 500 долл. в год. Европейцы менее азартны – они спускают на лотереи по 250 евро. Жители небогатых стран, таких как Румыния, Индонезия и Польша, тратят на лотереи по 50–80 долл. в год.

На этом фоне официальная российская статистика выглядит более чем сомнительно. По ней выходит, что у нас не страна – а настоящий заповедник «нордических характеров». Россияне настолько не азартны, что в среднем спускают на лотерейные билеты… 75 руб. в год.

Куда уж нам до Польши и Румынии! Но если предположить, что в действительности, как это и должно быть, лотерейные траты нашего населения соответствуют хотя бы нижней планке для «стран третьего мира»… Одним словом, в карманах у лотерейщиков оседают минимум 120 млрд. руб. (более 5 млрд. долларов). Получается, государству достаются налоги лишь с 12-й части реальных доходов от лотерей. И это – очень консервативная оценка. В действительности лотереи приносят порядка 8–10 млрд. долл. в год.

Конечно, официальные лица дают гораздо более осторожные оценки. Но и они не упускают случая намекнуть, что «дело нечисто». «Сейчас в России проводить лотереи и зарабатывать на этом может кто угодно. В результате государство получает от лотерей гроши и ежегодно теряет на этом 1,5–2 млрд. долларов», – считает председатель Комитета по предпринимательству в сфере игр и лотерей Торгово-промышленной палаты Игорь Динес.

Как бы то ни было, все мы оказываемся проигравшей стороной в этом «лохотроне». Но почему-то государство делает все возможное, чтобы у «отдель­ных личностей» сохранялась возможность покупать виллы на Лазурном берегу…



Вовремя остановись!



ЧТО же это за «личности»? Оказывается, лотерейщиков в России – пруд пруди. Как сообщили «АН» в Министерстве финансов, государство выдало 3251 (!) лицензию на проведение лотерей! Правда, значительная часть – у «рекламных» лотерей, предназначенных для продвижения товаров. Это разного рода розыгрыши «Счастливый суперхрен» или «Купи миллион крышек – выиграй путевку в дурдом».

Зато, по оценкам правоохранительных органов, более 300 лотерей в России проводится без всяких лицензий. «Когда мы подробно изучили историю с российскими лотереями, выяснилось, что у нас существуют десятки компаний, которые затевают различные лотереи, собирают деньги, объявляют себя банкротами и исчезают. К сожалению, не все гладко даже с лотереями, которые организовывали региональные и федеральные органы власти. Есть прецеденты, когда и там не все было в порядке с законодательством и возбуждались уголовные дела», – констатирует член партии «Справедливая Россия» Андрей Самошин (подробнее см. «Привет от Буратино»).

Каких только экзотических розыгрышей не устраивают в стране. Например, в Белгороде и Пензе моментальные лотереи учредили местные управления городского транспорта. Участниками автоматически становятся все пассажиры троллейбусов. Впечатляет и «богоугодная» лотерея, устроенная рязанским… «Фондом возрождения буддизма».

В лотерейном бизнесе успели поучаствовать даже некоторые видные политики. По данным Роспатента, нынешний глава Рос­атома Сергей Кириенко изобрел устройство для… проведения лотереи «Вовремя остановись!». Стоит отметить, что Сергей Владиленович занялся рационализаторской деятельностью еще в бытность главой нижегородского банка «Гарантия». В те годы он не помышлял ни о должности премь­ер-министра, ни о крахе «лохотрона» ГКО.

Одним словом, желающих «покопаться» на этом поле чудес хватает среди всех слоев общества. А вот настоящих титанов лотерейного дела мало. Прежде всего это Малик Сайдуллаев (ОАО «Милан»), супруги Маргарита Клинкевич и Александр Янов­ский (ЗАО «Интерлот»). А также группа лиц, близких к Министерству по чрезвычайным ситуациям, контролирующая ОАО «Российские лотереи». Эти люди стоят соответственно за телелотереями «Русское лото», «Золотой ключ» и «Бинго-шоу». Все они – старожилы этого неспокойного бизнеса. За плечами у «большой телетройки» – бурная история, в которой были «и смех, и слезы, и любовь». Также, само собой, не обошлось без взрывов, выстрелов и судов. Достаточно сказать, что тот же «Ключ» вышел из-под крыла «Русского лото». Его организаторы – бывшие соучредители компании Малика Сайдуллаева.

«Этажом ниже» в лотерейной пирамиде располагаются «стиралочники». Деньги на этом «поле чудес» тоже явно не добываются в поте лица. Нужно лишь запасти лопату пошире и грести не уставая… Наши источники делятся информацией об истинных доходах таких лотерейщиков. «Средняя лотерея-моменталка приносит владельцу 1 млн. долл. в месяц. Многим из этих людей принадлежат десятки таких лотерей», – рассказывает Артем Тарасов.

При всем обилии моментальных лотерей «титанов» в этом бизнесе немного. Они ведут отчаянную борьбу за близость к лучшим каналам распространения. Считается, что залог процветания «стиралок» – контракты с преж­ним руководством «Почты России».

Примечательно, что двум крупнейшим игрокам – московским компаниям «Лоттостар» и «Национальные лотерейные проекты» – путь туда оказался закрыт. А вот екатеринбургское «Шанс-Лото» нашло-таки взаимопонимание с почтовым ведомством. Понятно, что речь идет о тысячах почтовых отделений по всей стране. Через них «стиралки» и распространяются.



Великий передел



СКОРО облик лотерейного бизнеса резко изменится. Начинается эпоха «большого передела»! Игорные воротилы не трогали лотереи, пока можно было открывать казино и залы игровых автоматов. Что с того, что в лотереях крутится 5–10 млрд. долларов? Рулетка и однорукие бандиты приносили гораздо больше.

Но в 2009 г. лотереи останутся единственным видом азарт­ных игр, который власти не сошлют в «дальние дали». Поэтому акулы «рулеточного» дела уже начали прицениваться и к «стиралочникам», и к телевизионным лотереям. Первая сделка уже состоялась. По информации «АН», Малик Сайдуллаев продал часть бизнеса в «Русском лото».

И это – только начало. По прогнозам экспертов, в течение следующего года владельцев сменят все крупные российские лотереи. «Сейчас бывшие гиганты игровой индустрии буквально бросились на лотереи со своими дикими капиталами. Покупают не глядя и сильно переплачивая, денег у них больше в десятки раз!» – рассказывает наш источник в одной из крупнейших лотерейных компаний.

Итак, передел пошел. Что будет на следующем этапе – понятно. Потеряв на рулетках, акулы игрного бизнеса попытаются отыграть утраченное на лотереях. Они запустят широковещательную рекламу. Развернется невиданная пропагандистская кампания в пользу лотерей, население будут всеми силами «подсаживать» на эти игры.

А что же государство? Казалось бы, вот он – лучший момент наконец-то изгнать частников из лотерейного бизнеса. Пора прикрыть эту «черную дыру»! Заодно предотвратить очередную «игровую дебилизацию» населения. Но, видимо, власти решили, что для них вновь настал удобный момент «похлопать ушами».

«Государство обманули! Ему сказали: давайте откроем государственную электронную (так называемую онлайновую) лотерею, такую же, какие распространены в Европе. Тогда все остальные лотереи «умрут», а вы будете контролировать огромный рынок. Но кончится все тем, что государственная лотерея, в которую вбухают миллиарды евро, умрет. А все остальные – останутся», – предсказывает Артем Тарасов.

Как работают нечистые на руку лотерейные компании

ПРОСТАЯ арифметика. По закону «О лотереях» организатор обязан пускать на выигрыши не менее половины собранных денег. Кстати, призовой фонд советского «Спортлото» был 64% от сборов. Еще 10% лотерейщики должны пожертвовать на благотворительность. Печать билетов, оплата распространителей и реклама в среднем съедают 40% собранных денег. Так что после уплаты налогов, прибыли у лотерейщиков вроде бы остается с гулькин нос...

Но это – только по официальным бумагам. На деле есть масса способов обмануть государство. Предположим, вы напечатали 1 млн. билетов. Но официально заявили, что только – 100 тысяч. По статистике, 10 тыс. билетов из миллиона будут выигрышные, остальные – «пустышки». Государство не может проконтролировать, сколько билетов было продано на самом деле. Поэтому для налоговых органов 900 тыс. неучтенных билетов просто не существуют. Хозяин лотереи платит налоги только с легальных «бумажек». Причем из суммы полученного с них дохода он может вычесть призовой фонд и прочие расходы. В итоге государству не достается почти ничего. Тем временем лотерейщик кладет себе в карман чистый «навар» с 900 тыс. билетов...

Привет от Буратино

ЛОТЕРЕЙНЫХ жуликов ловят крайне редко. В конечном счете прекратили уголовное дело даже против авторов знаменитой мошеннической лотереи «Москва и москвичи».

Организаторы этой выдающейся «стиралки» давали масштабную рекламу по телевидению, обещая квартиры в столице под несуществующие «гарантии правительства Моск­вы». Грубо нарушался закон: лотерея была городской, а билеты продавались в 30 регионах страны. С квартирами, конечно, обманули. Продав 25 млн. билетов, организаторы удрали, а счета фирмы оказались пусты. Впрочем, жулики успели раздать 14 квартир род­ственникам и знакомым. Хотя обещали разыграть 700 квартир…

Не понесли наказания и владельцы «Центральной лотерейной ассоциации «Феникс». У них была лицензия на проведение лотерей «12 стульев» и «Золотой червонец». По закону, 10% дохода они должны были отчислять на благотворительность. По документам, деньги уходили в пользу некой «Международной ассоциации защиты от безработицы». Правда, потом выяснилось, что эта ассоциация была ликвидирована за год до выдачи лицензий на лотереи. Тем не менее несуществующий фонд ухитрялся исправно получать переводы…

Приватизация лотерей – это бред

В МИРОВОЙ практике частные лотереи – нонсенс. В США право на проведение лотерей имеют только федеральная власть и администрации отдельных штатов. Розыгрыши приносят в бюджет более 80 млрд. долл. в год. Монополию на лотерейный бизнес сохраняют и правительства всех без исключения европейских стран. Особое место занимает «Национальная лотерея Великобритании». Она приносит государству больше денег, чем любой другой источник дохода. За счет средств лотереи англичане полностью содержат национальный спорт.

Неплохой доход лотереи приносят и французскому правительству. Ежедневно жители Франции проигрывают государству в лотереи 56 млн. евро, или 1% своего семейного бюджета. Это обычный показатель для Европы. Азартнее французов испанцы, финны, греки, чехи, шведы, португальцы и англичане. Участвуя в лотереях, каждую неделю они «дарят» своим правительствам по 1,2–2% семейного бюджета.

Шальные деньги не приносят счастья

ЕСЛИ жизнь – игра, то уж точно она – лотерея. Вероятность вытащить по-настоящему счастливый билет не выше, чем обычному человеку стать президентом или олигархом. Например, шансы заполучить самый большой джек-пот в американ­ской государственной лотерее «МегаБолл» (он достиг 330 млн. долл.) составляли 1 к 179 миллионам.

Игроки вообще-то знают, насколько мала вероятность того, что им повезет. Но уж больно увлекателен процесс. Мечта – она дороже денег. На этом и зарабатывают олигархи от игровой индустрии. Да и как не соблазниться на покупку билета, узнав о сумме выигрышей?

Правда, в России лотерейные выигрыши гораздо скромнее европейских или американских. Дело в том, что наш закон «О лотереях» резко ограничивает максимальный размер джек-пота. Он может расти только в течение 20 розыгрышей. По­этому суммы обычно не превышают 2–3 млн. рублей.

Крупных выигрышей в стране было немного. В 1996 г. в «Лотто Миллион» неизвестный получил 588,3 млн. рублей (1,1 млн. долл.). В 1999 . житель Самары выиграл в «Русское лото» 5,3 млн. рублей (219 тыс. долл.). В 2004 г. та же игра принесла 29,5 млн. руб. жителю Ярославля.

Выигрывают у нас мало. Зато хорошо известно множество примеров, доказывающих, что внезапно свалившееся на игрока везение часто оборачивается ему боком. В 2001 г. безработная жительница Уфы Надежда Мухаметзянова выиграла 1 млн. долл. в «Бинго-шоу». На тот момент приз, доставшийся бывшей сушильщице уфимского машиностроительного объединения, был самым большим в истории российских лотерей. Удача обернулась трагедией. Женщина поила водкой весь дом, разбивала автомобили и тут же приобретала новые. «Счастливица» спилась и умерла в нищете через пять лет после того, как на нее «свалилась удача».