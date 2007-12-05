«Ночные трансплантологи» ищут «запасные части»

Справка АН

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ (пересадка) органов и тканей – одно из направлений наукоемких медицинских услуг. На первых этапах развития трансплантологии лидерство принадлежало СССР, но в налаживании «поточных» операций решающую роль сыграли США. Начальными вехами трансплантологии считают 1954 г., когда Джозеф Мюррей (США) выполнил пересадку почки, и 1963 – хирург Томас Старзл (США) сделал трансплантацию печени. В 1967 г. Кристиан Барнард (ЮАР) пересадил сердце.

Классификация профессора Мюллера

ПРОФЕССОР Герхард Мюллер – один из ведущих криминологов мира, крупный специалист по борьбе с организованной преступностью. Более двух десятилетий он возглавляет подразделение ООН по борьбе с преступностью. Профессор Мюллер – один из авторов классификации преступлений международной мафии.

Один из введенных им терминов – «транснациональная организованная преступность». Откуда он взялся?

– Если преступные действия, сделки или схемы нарушают законы более чем одной страны, то это и есть «транснациональная организованная преступность», – рассказал «Аргументам неделi» полковник М., бывший сотрудник ГУУР (Главное управление уголовного розыска) МВД РФ. – ООН разделила все транснациональные преступления на 17 групп. 13-й по счету в этой классификации ООН значится «торговля человеческими органами».

Следует напомнить, что трансплантология стала отраслью медицины в конце 1980-х годов. Именно она породила индустрию по организации снабжения донорскими органами. Нелегальная составляющая этого бизнеса приносит сумасшедшие деньги. И есть немало доказательств того, что поставка органов из стран третьего мира контролируется организованной преступной группировкой из стран Западной Европы.

Заместитель начальника ГУУР МВД РФ Алексей Савин подтвердил, что проб­лема с исчезновением огромного количества людей в России связана с поиском органов для трансплантации. Дело в том, что ни одно государство в мире не может обеспечить себе достаточное количество трансплантата. Такое положение активно используется транснациональной организованной преступностью для создания высокодоходного черного рынка донорских органов. Основными поставщиками органов являются бездомные и бедные, а также дети.

Бизнес «итальянской» крановщицы



ДО СИХ пор на слуху «дело Надежды Фратти», которая с 1993 по 2000 гг. – по данным ФСБ РФ – вывезла из Волгоградской обл. за границу 558 детей-сирот, а из Пермской – более 300.

Бывшая крановщица из города Волжского Надежда Щелгачева обвинялась в незаконном вывозе детей-сирот в Италию. А также в даче взяток должностным лицам и изготовлении фальшивых документов и печатей.

Уголовное дело было возбуждено по факту незаконного усыновления детей в начале 2001 года. В первой серии фигурировала сама мадам Щелгачева. После оформления брака с италь­янцем Карлом Фратти она стала именоваться сеньорой Фратти. Позже из дела Фратти были выделены 4 самостоятельных дела, по которым проходили еще три человека.

Делом Фратти занималась Волгоградская областная прокуратура. Многочисленные факты преступной деятельности Надежды Фратти были доказаны. Но Волгоградский област­ной суд полностью оправдал ее и выпустил на свободу прямо из зала суда. У сотрудников ФСБ есть основания полагать, что сот­ни детей, вывезенных Фратти в Италию, могли бесследно исчезнуть в итальянских частных клиниках по пересадке органов.

Но самое страшное заключается в том, что в течение нескольких лет детей отправляли на усыновление в Италию по подложным документам. Сегодня судьбы 274 волгоградских детей остаются неизвестными. Нет никаких данных и о судьбах 300 пермских дет­домовцев. Следы детей растворились после пересечения итальянской границы.

Российские правоохранительные органы отправили в Италию запрос о местонахождении детей.

– Мы ждали из Италии документы, где на каждого из 274 волгоградских усыновленных детей должна быть предоставлена официально подтвержденная информация, что дети живы, – сказал замначальника следственного управления Волгоградской области Василий Гощук. – Но нам так и не ответили.

Командировку в Италию следователям из России не дают. Нет денег в милицейском бюджете.

Кстати, в итальянской печати в начале 2000-х гг. появилось сообщение о том, что в одной из римских клиник хирург Рафаэлло Кортезини сделал несколько десятков тайных пересадок почек.



Доктор Стервятник в «русском квартале»



КРОМЕ Рима существует еще одна столица этого кровавого бизнеса – город Стамбул. Именно там работает «ночной трансплантолог» Юсуф Сонмез. За последние 5–6 лет он провел сотни нелегальных трансплантаций в двух больницах Стамбула – частных клиниках «Мейян» и «Ватан». У доктора есть даже милое прозвище – «Стервятник». Юсуф Сонмез работает с теми, кто приезжает из Молдавии, Украины и России. За почки этих бедолаг он платит по 3 тыс. «зеленых».

Люди из бывшего СССР прибывают в Стамбул на автобусах. А после операции проводят несколько дней в клоповных гостиницах у мечети Лалели. Этот район так и называется – русский квартал.

Кому «пришивают» органы?

К УСЛУГАМ трансплантологов обращались многие известные политики: бывший президент Польши Лех Валенса и экс-президент США Билл Клинтон. В американском госпитале заменили сердце экс-президенту Азербайджана Гейдару Алиеву и экс-президенту Португалии Жоржи Сампайю.



В войну сирот было меньше



БОЛЬШЕ всего людей исчезает в Центральном, Приволжском и Сибирском федеральных округах, в Москве и Питере. Ежегодно в России объявляют в розыск почти 30 тыс. детей и подростков. За семь лет число разыскиваемых детей возросло в полтора раза. МВД приступило к формированию электронного банка данных.

– В России насчитывается более 740 тыс. сирот. Такой высокий показатель был только после Великой Отечественной войны, тогда детей-сирот было зарегист­рировано 676 тыс., – сказал председатель Российского детского фонда Альберт Лиханов.

Как же мы допустили подобное в такой богатой стране, как Россия?



Мировое кино про трансплантацию



ЭТА тема не оставляет равнодушными кинорежиссеров и сценаристов. В прокат вышел фильм «Тайна мотеля «Медовый месяц» (Германия): парочка едет отдыхать, а за ними гоняется «скорая помощь». В итоге невесту и жениха разделывают на органы. Картина «Кома» (США): склад забит людьми в вегетативном состоянии, которых разбирают по частям по мере надоб­ности. В фильме «Грязные прелести» (Великобритания) операцию по изъятию почки в обмен на британский паспорт проводит хирург в обшарпанном номере отеля. Картина «Контракт со смертью» (Россия): в каком-то собачьем питомнике отмывают бомжей, дабы использовать их органы в медицинских целях.



Все дороги ведут в Рим



ПО ДАННЫМ правоохранительных органов Италии, представители русской мафии вступили в тесный контакт с коза нострой, ндрагеттой и каморрой.

Под их колпаком находится недвижимость на лигурийской Ривьере. Они совместно занимаются перевозкой людей между Украиной, Россией и Италией. Русская мафия действует в Ломбардии, где занимается реконструкцией особняков.

Отдельная статья дохода – торговля трансплантатами. А она поставлена на поток. Италия в настоящее время – одна из самых продвинутых стран Европы, где трансплантология продолжает развиваться семимильными шагами.

Недавно прокуратура города Бари (южный порт Италии) начала международное расследование и вступила в контакт с полицейскими структурами стран Восточной Европы. В одном из перехваченных разговоров члены международной банды говорили о доставке человеческих органов. Банда, лидером которой была некая Надежда Ткаченко, занималась нелегальной торговлей детьми.

Вспомним, волгоградские и пермские сироты исчезли именно на территории Апеннин. К слову, мадам Щелгачева-Фратти вскоре после исчезновения детей отстроила себе в Италии несколько шикарных особняков. И сегодня нос в Россию она уже не «кажет». Похоже, наши следователи подозрительно рано закрыли папку с делом крановщицы-мошенницы.



Фермы доноров в Мозамбике и Колумбии



НАМПУЛЬСКАЯ община ордена Служанок Марии сообщила правительству Мозамбика о действиях мафии, торгующей органами детей. Сестра Мария Элида провела собственное расследование. Ей удалось найти труп, у которого были вырезаны глаза, сердце и почки. По мнению монахинь, неподалеку от их монастыря находится ферма, где держат похищенных доноров, и аэродром, с которого трансплантаты отправляют за рубеж.

Два священника из конгрегации Служанок Марии – Клаудио Аваллоне и Бенито Фуско – дали пресс-конференцию в Риме и заявили, что с 2001 г. в Нампуле пропали более 100 детей, тела многих из которых были найдены в выпотрошенном виде.

В одной из клиник Колумбии обнаружили братскую могилу детей, которые стали жертвами торговцев трансплантатами. Детей похищали для того, чтобы взять у них роговицу. Потом убивали, а ценнейшую «запчасть» переправляли заказчикам. О масштабах преступного бизнеса в Колумбии говорит хотя бы тот факт, что следов еще 1395 пациентов этой клиники найти не удалось...



Бердское чудовище и щекинский монстр



В БЕРДСКЕ (Новосибирская обл.) наркоман Дмитрий Орлов получил 10 лет за «торговлю несовершеннолетним ребенком в целях изъятия донорских органов». На суде он и не отрицал, что напоил свою сожительницу Оксану Мосензову и забрал у нее дочь Аню, чтобы продать «черным хирургам» за 3700 «зеленых». Девочку, которой было полтора года, удалось спасти.

Подобным образом шла и продажа новорожденной Лизы Ямщининой в Новосибирске. Игорь Лесных и его гражданская жена Ольга Ямщинина начали искать покупателей еще до рождения дочери.

– Во время предварительного разговора им было сказано, что ребенок и его органы понадобятся для трансплантации, но они дали свое согласие, – рассказал сотрудник пресс-службы Главного управления МВД по Сибирскому федеральному округу Сергей Страдымов.

Парочка получила по 10 лет тюрьмы.

Свои «чудеса» – в Тульской области. Заместитель главврача Щекинской районной больницы Руслан Карагулян лично уговаривал беременных отказаться от детей в пользу иностранных усыновителей. Карагулян смог пристроить 6 младенцев в заокеанские семьи. А двух крошек отправить на «запчасти». Потом его арестовали.



«Фабрика русских младенцев»



СКАНДАЛЬНУЮ известность приобрел московский адвокат В. П. Он провел через суд усыновление детей без участия органов опеки. В схеме незаконного вывоза ребенка участвуют несколько человек: подкупаются врачи, директора детских домов. Ловкий П. сумел переправить за океан нескольких детей из России.

Московский врач Михаил Пшевечерский придумал свою собственную схему продажи детей за кордон. Он отправлял в Батон-Руж (штат Луизиана) российских рожениц, находящихся на позднем сроке беременности. Находили таких матерей в глухой провинции. Они благополучно рожали. Проходимец получал по 5 тыс. «зеленых» за каждую беременную. О «Фабрике русских младенцев» в Луизиане американские журналисты сняли передачу-расследование. В Америке разразился жуткий скандал.



Ворота в ад открыла Раиса Горбачева



ПЕРВЫЕ международные усыновления в России состоялись в 1991 г. при участии Детского фонда им. Ленина и поддержке Раисы Горбачевой.

Механизм международного усыновления в России до конца не отработан, что и позволяет мошенникам безнаказанно торговать детьми. Кстати, органы опеки Минобразования должны работать только с теми агентствами, которые аккредитованы в стране и имеют разрешение на работу в России. В основном это представители Италии, Испании, Канады и США.

Почему именно российские дети пользуются такой популярностью у иностранцев? «Товар» уж очень дешев! Усыновить ребенка из России для американцев гораздо дешевле, чем сделать это у себя в США. Здесь бездет­ные семьи отдают за младенца до 1 года почти 100 тыс. долл., а в России это может обойтись всего в 10 тысяч.

Русский бэби-бум пришелся на середину 90-х годов прошлого века. Из страны в год вывозилось более 11 000 младенцев, большинство из которых пересекали границу нелегально.

– Таких фактов у следственных органов огромное количество, – подтвердил мой собеседник, полковник М. – В Москве были задержаны две преступные группировки с участием иностранцев, одна из которых успела продать за рубеж 19, а другая – 22 младенца. Фирма по усыновлению в Рязани за несколько лет продала 77 детей-сирот.

Но почему следствие топчется на месте? Неужели все упирается в то, что в бюджете нет денег на поиск пропавших детей?

Прайс-лист на трансплантаты

НА РЫНКЕ органов сердце стоит 160 тыс. «зеленых». Достать здоровое человеческое сердце, годное к пересадке, очень сложно. Поэтому торговцы часто продают сердца бабуинов, выдавая их за человеческие. Печень стоит от 60 тыс. до 150 тысяч. Поджелудочная железа оценивается в 45 тыс. долларов. Почка – в 10 тысяч. Крайняя плоть мальчика – в 20 тыс. «зеленых».

