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Возвращение Ильи Гущина по прозвищу «муромец»

№ 9(9) от 06.06.2006 [«Аргументы Недели », Cергей НЕХАМКИН ]

Возвращение Ильи Гущина по прозвищу «муромец»
Илья Муромец. Антропологическая реконструкция, фото С. ХАЛЬЗОВА

Похищение руки

В 1985 г. к Никитину обратились из историко-культурного заповедника «Киево-Печерская лавра» (еще не распался Союз, и героев Древней Руси не делили на «наших» и «ваших»). Сергей Алексеевич - ведущий в России специалист по антропологической реконст­рукции (восстановление лица по черепу), а в лавре - останки людей, без которых не представить историю отечества. Почему бы не воссоздать их скульптурные портреты? Тем более за несколько лет до того случился неприятный инцидент: некий злоумышленник, пройдя в лавру с экскурсионной группой, спрятался в пещерах и ночью попытался похитить части мощей разных святых. Псих ли он был или выполнял чей-то странный заказ - вопрос открытый; факт то, что у Ильи кисть левой руки вор успел взять. Сработала сигнализация, охотника за мощами задержали, все вернули на место, однако после посягательства на святыни решили - тем более важно запечатлеть облик легендарных персонажей.

Никитин взялся за работу. Сначала восстановил порт­рет знаменитого летописца Нестора. Затем - Агапита, первого русского врача. Дальше были духовный писатель ХIII века Поликарп, первый игумен монастыря Варлаам. Пятым в галерее стал Илья Муромец.

Илья былинный и подлинный

ИЛЬЯ Муромец не упоминается в летописях, однако - сколько этих летописей дошло до наших дней? Зато есть обилие преданий, связанных с его именем, - можно допустить, что на совсем пустом месте они не возникают. Наконец, сохранился ковчег с его мощами.

Былинный Илья взмахивал палицей - и десяток врагов валился. Однажды повыдергивал вековые дубы, побросал в Оку и изменил ее русло. Где его конь ударял копытом - там родник начинал бить... Понятно - легенды. Но село Карачарово под Муромом существует, Муромское княжест­во было известно во времена Киевской Руси, силачу и удальцу всегда нашлось бы место в княжеской дружине.

Мы Илью представляем по известной картине Васне­цова - вот он, могучий и грозный, между статным Добры­ней Никитичем и хитроватым Алешей Поповичем.

Никитин имел дело с подлинными останками этого человека.

Мощи и мощь

РОСТ Ильи, исходя из пропорций тела, был около 176 см. Немало для того времени. Судя по плечевым костям, грудной клетке - крепко сбитый, коренастый мужик. Широкие запястья позволяли угадать большую силу рук. Следы травм - переломы ключицы, ребер, рана на груди. Наконец, самое интересное: состояние поясничного отдела позвоночника указывало на какое-то пережитое в детстве или отрочестве заболевание, действительно способное вызвать ограничение в ходьбе.

Иначе говоря... У человека в юные годы были проблемы с ногами, из-за этого на руки очень долго приходилась повышенная нагрузка, они накачались железной силой. Потом кто-то его излечивает (косто­правы были и в те времена).

И началась карьера воина (переломы ребер и ключицы - типичные боевые травмы). Не исключено, что из-за ног Илья не был особенно увертлив и быстр в пешем строю, но если допустить, что воевал он на коне... Мощные руки позволяли лихо орудовать тяжелым мечом, палицей, точно бить из лука.

Что дальше? К старости овеянный славой воин уходит в монастырь - тоже характерно для тех времен. Судя по состоянию костей, прожил около 50-60 лет. Рана на груди могла быть смертельной - есть легенда, что на Киев в очередной раз напали враги, Илья, обороняя монастырь, и погиб в бою.

Вглядеться в лицо

СЫГРАЛ ли роль уникальный микроклимат пещер лавры или святость - но тело Муромца тлен не тронул. Сохранились не только кости, но и кожный покров. Это, кстати, сильно усложнило работу по восстановлению. Обычно Никитин работает с черепами, а здесь сохранились связки и кожа, соединяющие голову с туловищем - не отделять же! Или остатки кожных тканей на лице... Киевский судмедэксперт Юрий Коваленко отснял рентгенограммы головы в нужных проекциях, по которым Никитин вырезал ювелирно точные лекала. Сделал гипсовый слепок лицевой части головы. В общем, как объясняет, впервые в мире была разработана целая самостоятельная методика, научную работу можно писать...

Как выглядел Илья Муромец - смотрите на снимке выше.

Опознание родственниками

НИКИТИН широко известен, например, восстановлением портретов семьи Николая II. Портреты Ильи Муромца, Нестора, Агапита, Софьи Палеолог, жены Ивана Грозного Марфы Собакиной, матери Ивана Елены Глинской и далее - это все в свободное время. Напомню: работает он в бюро судебно-медицинской экспертизы, и «основной поток» - портретные реконст­рукции по уголовным делам. Родственники (или знакомые) жертвы преступления всматриваются в восстановленный портрет и говорят «похож-не похож», самым жестким образом проверяя точность методики. Но кто опознает Илью Муромца?

Оказалось - есть кому. Древний богатырь - он ведь из села Карачарова Муромского района? Так вот, муромские краеведы, сопоставив былины и местные предания, установили фамилию Ильи Муромца - Гущин. И потомки его нашлись - семья Гущиных, до сих пор в селе живущая. Им никитинский портрет и показали. Гущины ахнули, и из старого семейного альбома извлекли фото прадеда. Тут ахнул Никитин: одно лицо...

Служа Отечеству

В МУРОМЕ портрет оказался, поскольку Илья из этих мест и почитается здесь как местный святой. Делался он для муромского Спасо-Преображенского монастыря, про который - рядом с этим текстом. В принципе, Никитин против тиражирования своих работ. Портрет, скажем, для музея по месту рождения или смерти героя, авторская копия - и достаточно. Но, учитывая огромную помощь муромскому монастырю со стороны Счетной палаты, портрет Ильи Муромца оказался и там. Что ж... Илья порядок в Отечестве берег, у Счетной палаты - такая же задача. Пусть.

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