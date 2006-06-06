Гаечный ключ игумена

Юбилейные труды

РАБОТЫ по восстановлению Спасо-Преображенского мужского монастыря в Муроме не прекращаются даже во время церковных служб. Художники из города Касимова расписывают лицевую стену привратного храма. Проходящие мимо бабушки крестятся на незаконченное изображение Христа, кланяются мастерам и говорят: «Бог в помощь».

На монастырском дворе стрекочет газонокосилка. Подсобный рабочий борется со своенравной поливалкой - старается направить непокорную струю все-таки на цветник, а не на прихожан, идущих в храм.

Строители приводят в божеский вид Патриарший дом - здесь то и дело стучат молотки, визжит циркулярная пила, рабочие заносят внутрь кирпичи, замешивают цементный раствор. Стены снаружи уже побелили, но у двухэтажного строения пока нет ни перекрытий, ни крыши. А окна в преж­нем их облике восстановить - дело особое. Такая работа и опытным каменщикам достается не часто. До 1995 г. в монастыре помещался полк связи, и Патриарший дом был штабом. Военачальникам не понравились окна - узкие, по традиции сделанные аркой. Не мудрствуя, пробили стены и соорудили широкие «мирские» окна. Теперь приходится восстанавливать первоначальный арочный вид - тонкая работа!

Эта строительно-ремонтная активность не случайна. 2 августа Спасо-Преображенскому мужскому монастырю в Муроме исполнится 910 лет. И здесь ждут высокого гостя - Святейшего Патриарха Алексия II.

Поначалу и в храм не пускали

- Я ДО церковной жизни работал в газете «Неделя», по сельской тематике, - рассказывает игумен отец Кирилл. - С началом перестройки без всякого сожаления уехал из Москвы. Окончил семинарию и несколько лет был приходским священником в небольшой сельской церкви. Об этом я мечтал всегда.

Но в 1995 г. молодого священника призвал архиепископ Владимирский и Суздальский Евлогий. Сказал: есть у нас древний монастырь в Муроме, его вот вернули церкви, поезжай, отец Кирилл, восстанавливай...

Военные связисты, «отступая» из монастыря, оставили после себя полное разорение. Забрали все, вплоть до оконных рам и розеток. Отрезали коммуникации, так что в первую же зиму все трубы перелопались. Все это громоздкое хозяйство впоследствии пришлось прокладывать заново. Еще несколько месяцев, пока монастырь юридически не перешел церкви, он находился на балансе местного ЖКХ. Миряне растащили с монастырских руин то последнее, мало-мальски ценное, что поленились взять военные...

- Сначала меня работники ЖЭКа и в храм не пускали, - вспоминает настоятель. - В помещениях спали бомжи, ночами по территории бродили какие-то темные личности. Так что спать мне приходилось с гаечным ключом под подушкой. На всякий случай...

Но постепенно, с божьей помощью, жизнь стала налаживаться. Появились монахи и постоянные прихожане - взялись разгребать руины.

Впрочем, порядок не сразу установился. Батюшка вспоминает один курьез. Как-то на Пасху пришло время бить в колокола. Самый торжественный момент, тысячи людей ждут, а звонарь Феодосий не может в звонницу войти - заперто изнутри! Приютил игумен местных бездомных, они в честь праздника крепко выпили и с чего-то решили в колокольне завалиться спать. А чтобы никто не тревожил - закрылись на щеколду. Насилу их добудились... Как говорится, и смех и грех!

Хлеб монастырский

ИГУМЕН Кирилл первым делом распорядился снять верх­ний слой почвы по всей территории монастыря (вывезли в итоге 60 тыс. кубометров земли!). Оказалось, под плацем были свалены в кучу и закатаны в асфальт останки из древнего монастырского кладбища... Батюшка своими руками очищал и промывал кости. Позже их погребли по афонскому обычаю, над этой общей могилой поставили часовню-костницу.

А собственно восстановление монастыря отец Кирилл начал с обустройства жилья монахов, с ремонта братского корпуса. Многие удивлялись: главный храм - в руинах, а настоятель кельи ремонтирует... Но таков он, местный батюшка: братия для него - семья, о монахах он в первую очередь и печется. Сегодня в монастыре 12 монашествующих и столько же послушников. Мало? Игумен не согласен:

- Наш монастырь небольшой и никогда не был многолюдным. За числом монахов настоятели никогда не гнались, и я не буду. В свою семью кого попало не возьму.

У отца Кирилла с мирской жизни осталось много добрых знакомых. И все помогали, чем могли помочь. Но по-настоящему дела двинулись, когда осенью 2003 г. попечителем монастыря стала Счетная палата России. Так что ныне отремонтированы полностью четыре монастырских храма, построены три новых часовни, восстановлена большая часть монастырских стен. А дел меньше не становится!

В монастырском хозяйстве есть куры, овцы и коза. А еще - две собаки породы чау-чау. Подарок попечителей, аудиторов Счетной палаты. Нужно видеть, как радуются своим хозяевам в черных рясах эти крайне сдержанные в проявлении чувств собаки. А уж какая радость они для монахов! Дело в том, что батюшка запретил псам гулять по территории монастыря. И выводят их на улицу, за ограду, монахи по очереди. По уставу ведь «чернецам» не положено покидать монастырские пределы, а тут - всегда есть весомая причина для выхода «в мир»!..

Главный же экономический «двигатель» монастыря - пекарня. Здесь трудятся 30 человек. Оно и немудрено, ведь каждый день выпекается 6 тонн хлеба - и ржаного, и белого. Продается он в двенадцати торговых точках в Муроме, по цене дешевле городской. Хлеб дает сегодня монастырю возможность покрывать основные расходы - коммунальные платежи и плату за электричество.

- Это раньше монахов тунеядцами называли, а сегодня наш монастырь - никому не нахлебник, а напротив, сам дает работу 160 служащим. И строителям, и работникам пекарни, и в церковной торговой сети, и в столовых наших, - поясняет отец Кирилл.

Зарплата у «монастырских» работников в среднем 5 тыс. руб. - не ниже, чем в городе. На этом настоял игумен. Кроме того, все работники бесплатно обедают. И кстати, единственная в Муроме благотворительная столовая, в которой кормят малоимущих, - монастырская. (И еще десяти инвалидам обед ежедневно доставляется на дом.)

Гостиница в монастыре просто невообразимая, столичного лоска! Евроремонт, мебель великолепная, чистота идеальная, из столовой идут такие ароматные соблазны - поневоле слюна наворачивается! Никогда бы не поверил, что постный монастырский борщ может быть таким объедением, если бы сам не попробовал и добавки бы не попросил! В гостинице пожилые прихожане могут отдохнуть между обедней и вечерней службой и потрапезничать. Бесплатно, разумеется.

Факты истории

Спасо-Преображенский мужской монастырь в городе Муроме был основан в начале XI века князем Глебом, сыном князя Владимира - крестителя Руси. Впервые упоминается в летописи 1096 года.



Четырежды обитель была разорена. В XIII веке от войск хана Батыя. В начале XVII века - от польского пана Лисовского. В XVIII веке - после реформы императрицы Екатерины. И с 1918 г. - от советской власти.



В августе 1995 г. монастырь был возобновлен к монашеской жизни постановлением Священного синода русской православной церкви.

Боевое крещение

В НЕДАВНЕМ противостоянии жителей Крыма и натовских солдат в Феодосии отец Кирилл принял личное участие. Дело в том, что в прошлом году побывал в Муроме мэр города Судака, познакомился с батюшкой. Попросил написать икону святых Петра и Февроньи. И когда начались события в Феодосии, из Крыма прямо взмолились: батюшка, нужна помощь небесных защитников! Нельзя ли поскорее закончить икону? Игумен Кирилл тут же собрался и поехал в Крым. Может быть, это можно объяснить простым совпадением, но именно после горячих людских молитв к муромской иконе заморские вояки поразительно быстро убрались с полуострова...

Вообще, военная составная в жизни отца Кирилла присутствует постоянно. Так, в прошлом году он освятил стратегический бомбардировщик «Илья Муромец». Эта грозная боевая машина теперь находится под шефством города и покровительством монастыря. А весной батюшка ездил в Чечню - на Ханкале передал в воинскую часовню икону русского защитника, святого Ильи Муромца.