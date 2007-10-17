Убийца выбирает«белый лотос»

По стране прокатилась череда загадочных убийств знаменитых профессоров. При весьма странных обстоятельствах они гибнут в собственных квартирах и подъездах, на улицах, в гостиницах, на вокзалах. Кто охотится за нашими «мозгами»? За последние 5 лет – почти 30 таинственных смертей. Еще у десятков пострадавших – стертая память…

Cмерть в гостинице «Славянка»



– УВЕРЕН, что странная череда этих убийств давно бы должна привлечь внимание ФСБ, – поделился в разговоре с «Аргументами неделi» независимый военный эксперт, к.э.н. Юрий Бобылов. – Слишком уж много всего непонятного. А список погибших – очень длинный.

Директор НИИ антимикробной химиотерапии, эксперт Всемирной организации здравоохранения, профессор Леонид Страчунский погиб в 741-м номере гостиницы «Славянка» (она принадлежит Министерству обороны РФ. – «АН») летом 2005 года. Профессор приехал из Смоленска и уже на следующий день должен был улетать в США на международный конгресс. Он погиб от удара тяжелым предметом по голове. Из номера исчез ноутбук.

Смерть Страчунского совпала по времени с массовой эпидемией гепатита А в Тверской губернии (пострадали более 300 человек). Одна из версий возникновения эпидемии – применение биологического оружия. Институт Страчунского занимался как раз этими проблемами.

Такой же странной была смерть известного уральского ученого, лауреата Госпремии РФ д.т.н., профессора Сергея Вовка. Он умер 13 июля 2005 г. на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге от отравления клофелином. Профессор Вовк занимался инертным газом ксеноном. Последний его труд – «Использование ксенона в качестве радиопротектора». Расследованием смерти профессора Вовка занимались столичные пинкертоны, но выйти на след киллеров так и не удалось.

Убийства не раскрыты.



Вирус доктора Мальцевой



НЕКОТОРОЕ время назад ЦРУ обвинило известного российского ученого Нелли Мальцеву в передаче Ираку вируса оспы, который может использоваться Багдадом как бактериологическое оружие. Этот особо опасный вид вируса устойчив к действию вакцин. ЦРУ полагало, что при помощи ракет иракские военные могут переправлять вирус на большие расстояния. Американская разведка получила сведения об этом от своего осведомителя. Информация долго держалась в секрете, пока ее не раскрыли журналисты газеты The New York Times.

Член специального Между­на­родного комитета по ортопоксвирусам, российский профессор Светлана Маренникова заметила, что доктор Мальцева зарекомендовала себя «порядочным человеком» и все попытки превратить ее в шпиона просто абсурдны. Профессор также отметила, что работа с опасными штаммами строго регламентирована. Директор НИИ вирусных препаратов РАМН Ви­талий Зверев заявил, что доктор Мальцева последние 20 лет профессиональной деятельности руководила лабораторией, занимавшейся диагностикой таких «мирных» инфекций, как герпес, корь, краснуха и паратит. В. Зверев сообщил, что из НИИ все имеющиеся штаммы оспы были отправлены в 1994 г. в Новосибирск.

Нелли Мальцева скончалась два года назад. В ее смерти как будто бы нет ничего странного. Но почему в деле о смерти или убийстве российских ученых так часто всплывает ЦРУ?



Интересы Пентагона и пси-воздействие



– ПОЧЕМУ гибнут наши ученые? Видимо, потому, что сегодня создается монополярный мир, – посетовал в разговоре с «Аргументами неделi» генерал-полковник, доктор исторических наук Леонид Ивашов, – и делается все, чтобы мы не развивали свои научные теории, не выдавали миру новые проекты, были в подчиненном положении и скорее освободили красивую нашу землю. Из нас хотят сделать своего рода биороботов, чтобы покорить нашу державу, сломить русский дух и усреднить наше сознание… И тогда мы перестанем думать о космосе.

Похоже, что Леонид Григорь­евич прав: кто-то очень целенаправленно вырывает из жизни самых образованных и мудрых. И гибель многих из них до сих пор окутана тайной. 4 января 2002 г. в Санкт-Петербурге был убит член-корреспондент РАН, директор НИИ электромашиностроения Игорь Глебов. В конце января 2002 г. забит битами директор НИИ психологии РАН Андрей Брушлинский, руководитель исследований по борьбе с терроризмом пси-методами. В похищенном портфеле Брушлинского были труды по новейшим методам поиска террористов. Эти материалы профессор должен был отправить в Пентагон. За несколько месяцев до гибели Брушлинского был убит его заместитель – профессор Валерий Дружинин. Через несколько дней после похорон Брушлинского был забит битами заведующий кафедрой микробиологии РГМУ профессор Валерий Коршунов, специалист по биооружию и методам контроля пси-воздействия. Профессор Коршунов был одним из ведущих российских микробиологов. Его разработки активно использовались в лабораториях России, США и Канады.

Проректор Всероссийской государственной налоговой академии Министерства по налогам и сборам, ученый-специалист в области пси-защиты Эльдар Мамедов тоже был убит бейсбольными битами. Потом был убит военный ученый-психолог Михаил Ионов. Из его портфеля были похищены материалы «Интеллектуальная поддержка принятия решения в рефлексивном управлении противником». После многочисленных угроз по телефону отравлен микробиолог Аникин. Он занимался контролем за использованием пси-методов.

Убийства не раскрыты.

Прямая речь

ПРОФЕССОР Николай Уранов, генеральный директор Государственного научного центра прикладной микробиологии уверен: последовавшие одно за другим жестокие убийства ведущих российских ученых не могут быть просто случайностью!

– Я считаю, что зловещая череда убийств лучших умов России – это целевое изъятие, один из каналов диверсии на страну. Я не знаю всех деталей деятельности убитых коллег, но о микробиологе Коршунове могу сказать, что в результате его гибели остановлена работа по важнейшему направлению науки. Сотни, если не тысячи людей в России из-за остановки исследований остались обреченными.



«Скальпель души» академика Смирнова



ПОСЛЕ изобретения и удачной апробации «Системы психического зондирования» скоротечно ушел из жизни известный академик, «отец психотронного оружия» Игорь Смирнов. Заказанная спецслужбами России уникальная система глубокого слепого считывания мыслей и информации, которую в отличие от детектора лжи обмануть невозможно, так и осталась невостребованной в государственных и правоохранительных структурах.

Академик Смирнов активно занимался нейролингвистическим программированием.

Разработанную технологию Игорь Смирнов называл «скальпелем души». «Теоретически совершенствование психотроники может сделать ее более страшным и разрушительным оружием, чем атомная бомба, – считал Игорь Викторович. – Эта технология может управлять поведением людей, разрывая души, как консерв­ные банки, изменяя содержание мозга в соответствии с желаниями того, кто управляет генераторами».

Кроме академика Смирнова проблемами психотроники «увлекались» и другие ученые мужи. Пси-технологиями занимался ученый Виктор Седлецкий. Оказывается, еще в 1982 г. Юрий Андропов приказал создать Главный центр психотроники. Основные лаборатории размещались в подземных сооружениях, в 30 км от Чернобыльской АЭС. В них были разработаны несколько типов психотропных генераторов.

Мощные радиолокационные комплексы загоризонтного действия имели прямое отношение к проблемам психотроники. Входящие в их состав решетки антенн работали на излучение, управляя тета-дельта-ритмами мозга. Задачи отрабатывались на двух загоризонтных станциях – Чернобыльской и Красноярской. Обе станции входили в единую психотропную систему с кодовым названием «Шар».

Ведущий конструктор секретного НИИ Борис Крутиков участ­вовал в создании мощного пси-генератора «Градиент-4». Работа такого генератора сводится к использованию электромагнитных излучений для воздействия на человеческий мозг и организм в целом. При этом тело рассматривается как электромеханическая схема.

Сегодня уже созданы лучи, которые нарушают работу систем самолетов, ракет и компьютеров. Ученые утверждают, что сущест­вуют устройства, прерывающие электромагнитные импульсы мозга человека, что ведет к сбоям в его поведении. В определенных условиях homo sapiens может стать биороботом.

И если наших ученых так массово выводят из игры, значит, их убийствам все-таки можно дать объяснение? Тем более мы могли противопоставить Западу свои, очень «продвинутые» изобретения… Зачем же терпеть конкурентов?



Кухонный нож для профессуры



20 АПРЕЛЯ 2004 г. в Москве был убит профессор кафедры исследования матопераций факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ Вячеслав Федоров. Тело профессора было обнаружено в квартире дома № 4 по улице Столетова. Орудие преступления – обычный кухонный нож.

Следом пришло сообщение об убийстве 59-летнего профессора Академии народного хозяйства при Правительстве РФ Николая Валягина. Тело профессора было найдено в его квартире на улице Металлургов. Профессора тоже убили кухонным ножом.

В сентябре 2005 г. был вынесен приговор по делу об убийстве 57‑летней Ирины Проскуряковой, профессора Санкт-Петер­бург­ского горного института. В деле не было ни очевидцев преступления, ни отпечатков пальцев.

В Санкт-Петербурге был убит и старший научный сотрудник Института антропологии и этнографии, ведущий российский эксперт по проблемам межнацио­нальных отношений Николай Гиренко. Он был ученым с мировым именем. Книга Николая Гиренко «Социология племени» стала подлинным открытием в науке о межэтнических отношениях.

Убийства не раскрыты.

Аргумент специалиста

– Возможно, нужно просмотреть и так называемую английскую версию? – заметил в нашем разговоре доктор юридических наук, профессор, эксперт Комиссии ГД по противодействию коррупции Сергей Максимов, – не было ли у всех этих людей крупной недвижимости в центре Москвы? И потом – я уверен, что многие из них просто не могли оказать никакого сопротивления при нападении (верно, поскольку многим из ушедших профессоров было и за 60, и за 70. – «АН»).

– И сам собой возникает вопрос, почему многих наших ученых забивали бейсбольными битами? – недоумевает военный экс­перт Юрий Бобылов, – это своего рода стиль? почерк? отметина? Полагаю, что к ряду таких убийств могут быть причастны спецслужбы КНР и США.

Молоток для эксперта

ЗАГАДОЧНАЯ смерть в Москве 83-летнего профессора Бон­да­рев­ского. Григорий Бон­да­ревский был видным востоковедом, экспертом по проблемам Северного Кавказа. Специалист по исламу и мусульманским политическим движениям, член экс­пертного совета Комитета Госдумы по безопасности, советник дирекции Института социально-политических исследований РАН. Он считался одним из наиболее авторитетных экс­пертов по проблемам сепаратизма и терроризма. Родные обнаружили его с пробитой головой в состоянии комы. Бондаревский умер в больнице.

Из квартиры ученого были похищены два ордена, три медали, два сотовых телефона и небольшая сумма денег.

Сотрудникам милиции удалось найти украденный Орден Белого Лотоса – вторую по значению награду Индии. Она дается за заслуги в области культуры. В 1963 г. правительство этой страны наградило Орденом мать Терезу за служение народу Индии. Чести получить ее удостоились всего около сорока человек, среди которых был и российский профессор Григорий Бондаревский. Убивают лучших из лучших.

В деле всплыла подлодка «Курск»

В КОНЦЕ лета 2002 г. весь Красноярск говорил о загадочном исчезновении профессора Бахвалова. Известный ученый-химик Сер­гей Бахвалов ушел из дома и не вернулся.

Он возглавлял кафедру физической химии Крас­ноярского государственного университета и одновременно являлся руководителем научно-исследовательского центра «Кристалл», который занимался переработкой радиоактивных отходов. Профессор Бахвалов изобрел уникальный метод переработки топлива на атомных подводных лодках и выиграл тендер на утилизацию затонувшей подводной атомарины «Курск». Расчлененное тело Бах­валова нашли на окраине Красноярска. Следствие столкнулось с неразрешимыми загадками.

Через какое-то время после гибели профессора Бахвалова американский журналист Билл Гертц опуб­ли­ко­вал в The Washington Times материал, в котором предположил, что

47-летний профессор Бахвалов мог быть связан… с людьми из «Аль-Каиды», которые пытались получить доступ к компонентам российского ядерного оружия.

В своем материале Гертц ссылался на тезисы доклада ЦРУ, один из которых утверждал, что «сохраняется реальная опасность попадания в руки террористов ОМУ (оружия массового уничтожения. – «АН»), находящегося на территории бывшего СССР».

Начальник 12-го управления Министерства обороны РФ, генерал-полковник Игорь Волынкин категорически опроверг измышления американ­ского журналиста.

Убийство профессора Бах­валова не раскрыто.

Кто еще был убит

19 августа 2006 г. – член-корр. РАН, генетик Леонид Корочкин.

10 ноября 2006 г. – замдиректора Эрмитажа Ричард Дунин.

28 декабря 2005 г. – заместитель директора по научной работе института истории, археологии и этнографии ДВО РАН, доктор исторических наук Александр Артемьев.

22 января 2003 г. – проректор Московской государственной академии тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова Виктор Французов.

12 марта 2003 г. – преподаватель Финансово-юридической академии Вадим Рябцев.

3 июня 2003 г. – академик РАН, генерал-майор авиации Александр Красовский (академик 40 лет руководил кафедрой в академии им. Жуковского, где проходили подготовку Юрий Гагарин и Герман Титов. – «АН»).

25 сентября 2002 г. – профессор, заведующий кафедрой патологической анатомии во Владивостокском медицинском университете Сергей Мельник.

26 декабря 2002 г. – ректор Дальневосточного государственного университета рыбной промышленности, экс-вице-губернатор Приморского края Евгений Краснов.

20 ноября 2001 г. – профессор Российского государственного медицинского университета Борис Святский.

Июль 2000 г. на даче в Ва­лен­тиновке – ректор ГИТИСа Сергей Исаев.

Кому помешали все эти заслуженные и уважаемые люди? Кто затеял охоту на российских ученых? Возможно, и Следственному комитету при Генеральной прокуратуре РФ, и ФСБ нужно обратить внимание и на десятки загадочных смертей известных российских ученых и на тех, кто сегодня вынужденно живет со стертой памятью?

Ядерщик со стертой памятью

ЗАГАДОЧНАЯ история в закрытом городе Железногорске (Красноярский край). В середине октября 2003 г. бесследно пропал ученый-ядерщик – заместитель начальника центральной заводской лаборатории Горно-химического комбината 46-летний Сергей Подойницын.

По данным спецслужб, По­дой­ницын имел доступ к секретным документам. Ядерщик занимался разработкой утилизации отходов ядерного топлива, производством искусственных изумрудов и особо чистых материалов. В родной город ядерщик вернулся через полгода. Со стертой памятью.

К слову, сегодня в столичном институте имени Сербского создано специальное отделение, где занимаются пациентами со стертой памятью. Иногда память удается частично восстановить. Причина этой странной формы амнезии неясна. Память стирается искусственно, возникает так называемая лакунарная амнезия. И это явно не просто результат какого-то потрясения, так как в этом случае возникает ретроградная амнезия.

Пациенты, подобные ядерщику Подойницыну, – результат чьих-то изуверских экспериментов. В России число лиц со стертой памятью постоянно растет. Научных объяснений этому явлению нет… Ранее активные и финансируемые государством отделения и лаборатории парапсихологии в НИИ силовых структур из-за отсутст­вия средств были закрыты. Профессионалы давно работают на коммерческие банки, криминал и политические партии. Некоторые ученые вынуждены были уехать за кордон. Другие странным образом ушли из жизни. Выходит, мы остаемся без пси-специалистов?

Россия развалится на 8 государств?

В ДЕКАБРЕ 2000 г. в США в открытой печати появился любопытный документ: «Глобальные тенденции 2015. Диалог о будущем с неправительственными экспертами». Эксперты ЦРУ считали, что к 2015 г. Россия может развалиться на 8 государств. Доклад первоначально появился на сайте ЦРУ. Россия в нем рассматривалась как зона нестабильности, как страна, которая, имея границы с государствами Центральной Азии, весьма вероятно, распадется в ближайшем будущем на 8 государств. И главная причина этого разделения – экономическая обособленность и закрытость России.

Перспективы развития России в докладе ЦРУ оценивались следующим образом: «Вплоть до 2015 г. Москве будет все труднее увязывать амбиции на глобальное лидерство в мире с катастрофически сократившимися ресурсами.

Сможет ли страна совершить трансформацию и увязать средства и цели – это открытый и критически важный вопрос для большинства экспертов. Наиболее вероятный итог – Россия останется внутренне слабой, вовлеченной в мировой политический процесс в основном благодаря постоянному месту в СБ ООН.

С этой точки зрения неуверенность вселяет вопрос о том, сможет ли Россия смириться с понизившимся статусом так, чтобы это не сказалось на стабильности в регионе. Россия – страна, находящаяся в экстремальных географических и геоэкономических условиях. 2/3 территории России лежит в зоне вечной мерзлоты»…

Доклад, напомним, был опубликован в конце 2000 года. Через некоторое время в России и начали происходить загадочные убийст­ва самых светлых умов. Есть ли и тут какая-то связь?

– Для меня нет ничего странного в том, что атакуют в первую очередь наших ведущих психологов, – признался генерал-полковник Леонид Ивашов, – именно психологи глубоко понимают будущую нашу участь. И своим опытом, знаниями и методами пытаются удержать российскую цивилизацию в русле наших традиций. И именно психологи становятся наиболее опасными для нашего противника.

Справка «АН»

В 2006 г. в России зарегистрировано 23 486 убийств, из них нераскрытых – 3 655. Количество убийств сократилось на 10%, раскрываемость составила 83,7%.