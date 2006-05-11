Убийцы в грязных халатах

Первую поддельную серию лекарств Минздрав РФ выявил в 1996 году. Сегодня сбывать фальсифицированные лекарства в России стало так же выгодно, как и торговать наркотиками. Подделывают все: антибиотики и анальгетики, заменители крови и противогрибковые средства, иммуномодуляторы и пищевые добавки, инсулин и витамины. Не брезгуют даже горчичниками и сиропом от кашля.

Поддельные лекарства наступают

ПО ДАННЫМ Росздравнадзора, в России всего 3% фальшивок. Ведомство исходит из своих проверок. На самом деле специалисты называют другую цифру – 30%. К сожалению, точной цифры не знает никто. Больше всего подделывают российские лекарства, с импортными много возни.

Любят подделывать лекарственный ширпотреб: антибиотики, анальгетики, лекарства для ЖКТ, гормональные и противогрибковые средства. Сложные редкие и дорогие лекарства мошенников не прельщают. Их труднее сбыть.

Если подозреваете, что купленное вами лекарство – подделка, обратитесь сначала в аптеку, где вы его приобрели. Выскажите свои подозрения. Аптеки обязаны отреагировать, но деньги за лекарство вам не вернут. Настройтесь на долгое разбирательство. Можно приехать в Минздравсоцразвития РФ прямо в Росздравнадзор по адресу Биржевая пл., д.1 и там предъявить свои претензии. И, наконец, фирмы–производители лекарств кровно заинтересованы в выявлении подделок. Фирмачи проведут собственное расследование, как правило, именно оно наиболее эффективно.

Масштабы бедствия



В РОССИИ сегодня подделывается 100-150 наиболее употребляемых, пользующихся спросом наименований лекарственных средств.

Кроме грубых подделок, в последнее время на рынке появились фальсифицированные препараты очень высокого качества. И по составу, и по внешнему виду эти препараты практически неотличимы от оригинала. Это незаконно воспроизведенные копии известных лекарств.



«ЧЕРНЫЙ СПИСОК»

лекарства, которые наиболее часто подвергаются фальсификации (по данным Росздравнадзора)

Наименование препарата Кол-во выявленных серий «Хондролон», раствор 13 «Супрастин», таблетки 10 «Альбумина раствор 10%» 4 « Но-шпа», таблетки 4 «Бисептол», таблетки 4 «Церебролизин», раствор 3 «Валокордин», капли 3 «Алфлутоп», раствор 3 «Церукал», таблетки 2 «Омез», капсулы 2

Фабрики смерти

ГЛАВА Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Росздравнадзора) Рамил Хабриев рассказал газете «Аргументы i Время»: только за последний год сотрудники этого ведомства проверили более 100 фармацевтических предприятий. Результат ошеломляющий: лицензии были приостановлены у несколько десятков организаций. По некоторым делам принято судебное решение об аннулировании лицензий.

Подпольные фармацевтические заводы работают, в основном, в Москве и в Подмосковье, и именно из столичного региона готовая фальсифицированная аптечная продукция развозится по стране. Для подобного производства чаще всего используются помещения заброшенных заводов и фабрик. В качестве работников набирают, как правило, выходцев из солнечных Молдавии и Таджикистана.

Филипп Золотницкий, руководитель пресс-службы УБЭП ГУВД Москвы:

– Недавно в грязном и сыром помещении во время следственных мероприятий сотрудники УБЭП обнаружили десяток молдавских женщин, которые что-то старательно месили в огромных чанах. С потолка капала серая жидкость, стены были в плесени, руки у работниц – по локоть в грязных разводах. Они месили мел с зубным порошком. Оказывается, готовили состав для «Присыпки детской». Тут же, в соседнем помещении мы обнаружили колоссальные готовые партии фальсифицированного анальгина и левомицетина. Насчитали около 5 млн. таблеток. Если бы мы приехали чуть позже, эти «лекарства» бы уже отправились в Тулу и Санкт-Петербург.

Цех по производству фальсифицированных лекарственных препаратов нашли, благодаря звонку из Нижнего Новгорода: тамошние околофармацевтические бизнесмены закупили большую партию лекарств в Москве, а именно 500 баночек «Присыпки детской» и 1,5 млн. таблеток анальгина. Слава Богу, догадались перед тем, как отдать в торговую сеть, попробовать «на зуб».



«Виагра», от которой чешутся и падают

«ВИАГРЫ», как правило, нет в официальных списках наиболее подделываемых лекарств. Почему? По простой причине: не пойман – не вор. Далеко не каждый мужчина согласится признаться, что, имея проблемы с потенцией, он воспользовался чудодейственным препаратом, а потом вместо ожидаемого результата получил диарею или золотуху.



И потом, чаще всего, «черные» борцы с эректильной дисфункцией торгуют своим «уродцем» не через аптечную сеть. Они предпочитают «впаривать» средство « для обретения упругости» в ночных клубах и барах, на дискотеках. В последнее время широкое распространение получила продажа «Виагры» через Интернет.



20-летний москвич Евгений Р. наглотался голубых таблеток на веселой дискотеке в известном ночном клубе. «У нас перед столиками появились девушки, которые предлагали попробовать «бомбочку в кулечке». Я что-то слышал отдаленное про такие препараты, после которых можно всю ночь не спать и колобродить с любимой девушкой. Нам объяснили, что это «та самая «Виагра». Я купил упаковку. Через день покрылся сыпью, следом пошли пятна, все тело отчаянно чесалось. Кожа горела. Потом стали появляться язвочки. В таблетках, которые мне тогда продали, лабораторный анализ обнаружил какую-то дикую смесь из слабительного, сухой глины, нафталина и вонючих комочков непонятной субстанции. У меня развилась серьезная аллергия. Лечусь уже второй месяц».



30-летний житель г. Солнечногорска (Подмосковье) Валерий К. приобрел баночку «Виагры» у приятеля за 350 рублей. За Валерием приехала «неотложка»: произошел сердечный приступ. Лабораторные исследования показали, что мужчине подсунули вместо средства для усиления потенции сильный сердечный препарат, перемешанный с аскорбиновой кислотой. УБОП Московской области по горячим следам напал на след торговца фальшивой «Виагрой»: был арестован некий Владимир Куюмжу, у которого при задержании обнаружили почти 2 000 поддельных упаковок «Виагры».

ЗАПОМНИТЕ

Покупайте только в аптеках!

ЕСЛИ привычное вам лекарство стоит значительно дешевле, чем обычно, значит, это подделка.

ПРИ покупке внимательно осмотрите упаковку. Она должна быть безупречна.

ЕСЛИ форма, цвет и упаковка привычного лекарства изменились – это должно вас насторожить. Задайте все неприятные вопросы работнику аптеки.

Как определяют подделки

…специалисты

В ВЕДЕНИИ Росздравнадзора есть чудо-лаборатория (и, надо заметить, не одна), в которой любой фальсификат можно вывести «на чистую воду». За месяц 116 специалистов по медицинской безопасности успевают проанализировать состав 400 – 500 серий. Каждый анализ длится 14-15 часов.



В тот момент, когда нам разрешили переступить порог лаборатории, в кабинетах вовсю работали хроматографы и инфракрасные спектрометры – приборы для испытания таблеток по показателю качества «Растворение». С их помощью можно определить твердость таблеток, их хрупкость и истираемость. И даже те ингридиенты, из которых сделаны поддельные лекарства.



Цена установленного в лаборатории оборудования - около 700 тыс. долларов. И оно постоянно обновляется. Например, совсем скоро будет пущен в дело долгожданный импактор Андерсена – умный прибор для определения качества аэрозолей, которые в последнее время также стали часто подделывать.



…и на глаз

В НЕКОТОРЫХ лекарствах, как, например, той же «Виагре», можно заподозрить подделку исходя уже из того, каким путем и за сколько она к вам попала. Скажем, если глумливые ловкачи предлагают вожделенные «голубые таблетки» на 20-30 (и даже на 50) процентов дешевле. Цена «правильной» «Виагры» - 45-50 евро, а в известном ночном клубе в центре Москвы блистерная упаковка «Виагры» стоит 12 евро. Но подлинный производитель «Виагры» никогда не помещает ее и в блистер: голубые таблетки продаются в фирменной картонной коробочке с защитной голограммой.



Руководитель пресс-службы Росздравнадзора Сергей Осипов:



– Еще три лекарственных препарата сомнительного происхождения попали в поле нашего зрения недавно. Сомнение вызывала подлинность флуцинара, омеза и алфлутопа. Из продажи пришлось изъять польскую мазь флуцинар серии 060304, румынские ампулы с раствором алфлутопа серии 00200 и индийские капсулы омез серии В50080. Экспертиза показала, что некоторые препараты из этих серий были фальсифицированы. Но отличить их от настоящих можно было даже «на глазок»: у эрзац-флуцинара инструкция по применению была сложена втрое, тогда как у настоящей мази она согнута вчетверо. Досадная ошибка вкралась в инструкцию к алфлутопу: «черные» аптекари советуют применять этот препарат при «астеоартрозе» (правильно — остеоартроз). Отличить поддельный омез от подлинного можно при ультрафиолетовом свете. Надпись «Dr. Reddy’s ОМЕЗ» на оригинальном препарате должна быть выполнена точками. На фальсификате эти точки различить невозможно.

ЧЕРНЫЕ АПТЕКАРИ ПРОТИВ ДЕТЕЙ

ВРАЧ-педиатр Антонина Воропаева, работает в медицине больше 40 лет:



– У меня в моей практике было несколько случаев, когда родители приносили показать мне фальсифицированный препарат сумамед (антибиотик широкого спектра действия). По сути дела это была пустышка. Так у меня волосы на голове зашевелились: выходит, выписываешь лекарство для лечения ребеночка, а ему с ложечки дают незнамо что. И болезнь так и не остановишь, и отравление может быть. И они были. Насколько я знаю, тогда в Москву была завезена очень крупная партия сумамеда, пострадали от действия этого фальшивого лекарства многие детки. Следом за сумамедом по столице гуляла крупная партия фальшивого панадола. Ну, не отличить было с виду и этот препарат от настоящего – только сложным лабораторным анализом. Насколько мне известно, фирма-производитель сумамеда отозвала всю завезенную в столицу партию.

Чем еще травят наших детей «черные» аптекари? Не так давно в Кемерово несколько малышей получили отравление обыкновенной аскорбиновой кислотой, в которой при лабораторных анализах обнаружили примесь феназепама (транквилизатора, обладающего снотворным эффектом – «Аргументы i время»).



…и братьев наших меньших

«ЧЕРНЫЕ» аптекари травят не только людей. На широкую ногу поставлено производство лже-препаратов для домашних животных. Недавно сотрудники московского УБЭП накрыли целую шайку, которая подделывала лекарства из серии «Секс-барьер». Фальшивку бережно упаковывали в аккуратные коробочки, на которой ставились реквизиты официального разработчика и изготовителя. Товар «улетал» через мелкие магазинчики, хорошо реализовывался на маленьких стихийных рынках.



Крупные партии торговцы отправляли в Минск, Витебск, Гродно и в Киев. Как выяснилось после проведенных анализов, таблетки производили из смеси лактозы и глюкозы. Никакого секс-барьерного действия они, конечно же, не оказывали, но и собачкам не вредили. И на том спасибо.



В преступной группе при задержании оказались 9 человек. Научный сотрудник химического факультета МГУ, дама из Центра химии лекарственных средств. А на упаковочной ленте стоял … бывший сотрудник ФСБ, который аккуратно приклеивал этикетки с названием «Секс-барьер».



Сенсацией стало и задержание преступной группы, которая специализировалась на выпуске препарата «Анти-мяу». Лабораторные исследования показали, что в качестве сырья использовался… гранулированный кошачий корм, перемешанный с сахарным песком. (странно, что «химики» не догадались добавить валерианку). При задержании сотрудники УБЭП обнаружили «заготовок» более чем на 1 млн. рублей. «Производство» и «упаковка» товара происходили в гараже одного из задержанных.

Борьба за легальные лекарства

…в России

ГЛАВА Росздравнадзора Рамил Хабриев:

– В Уголовном кодексе РФ отсутствует статья, напрямую связывающая правонарушение с фактом фальсификации. В настоящее время по инициативе Федеральной службы внедряется система маркировки вторичной упаковки лекарственных средств защитными идентификационными знаками, с программным обеспечением, необходимым для организации учета промаркированной продукции. Система разработана в ГУП «Научно-технический центр «Атлас». Это позволит контролировать обращение значительного объема лекарственных средств в масштабах страны и обеспечит надежную защиту лекарств от подделок.



Хотя все те, кто связан с оборотом фальшивых лекарств, и подпадают под действие ст.159 (мошенничество) УК РФ, уголовные дела по этой статье в отношении фальшивых фармацевтов практически не возбуждаются – крайне трудно доказать наличие у «черного» аптекаря умысла на совершение мошенничества. Затруднительно определить и качество лекарства: специальные лабораторные исследования – удовольствие очень дорогое.



То есть в России за нафталин, выдаваемый за активированный уголь, могут взять под стражу года на два.



…у них

ВСЕМИРНАЯ Организация Здравоохранения серьезно обеспокоена быстрым ростом торговли фальшивыми лекарствами. Обороты «черных аптекарей» исчисляются уже десятками миллиардов долларов в год.



Незаконная торговля больше всего процветает в развивающихся государствах Азии и Африки, но нередко угрожает и развитым странам. К примеру, на Британских островах недавно была обнаружена большая партия поддельного липитора (ведущего препарата компании Пфайзер), снижающего холестерин, а в одном из кварталов Лондона – в непосредственной близи от особняка беглого российского олигарха Бориса Березовского – лондонские полицейские накрыли подпольную лабораторию, которая изготавливала эрзац- валиум и эрзац-виагру. Там же готовились стероидные лекарства.

В Индии для «черных» аптекарей предусмотрено пожизненное заключение. Но и эта жесткая мера не помогает и индусы готовятся ввести смертную казнь за изготовление лекарственных фальшивок.

В США за такое преступление можно лишиться лицензии на осуществление фармацевтической деятельности на всю оставшуюся жизнь.

В Саудовской Аравии «черному» аптекарю непременно отрубят голову. Или хотя бы руки.



Многие фармацевтические фирмы возлагают огромные надежды на сверхсовременные технические средства, в частности, на разработанную систему радиометок, которые могут обеспечивать надежную радиочастотную идентификацию препаратов. Подобные радиометки начал активно вводить в России и Росздравнадзор.