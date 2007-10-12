Амеба-убийца съела мозг 500 человек

С начала года уже шестеро американцев погибли из-за озерной амебы-убийцы Naegleria fowleri. Вступив в контакт с человеком, она добирается до мозга и пожирает его клетки.

ЭТО опасное существо обитает на мелководье теплых озер с застоявшейся водой. Амеба проникает в организм через носоглотку при купании. Она прикрепляется к черепному нерву и затем продвигается к головному мозгу. Поначалу инфицированные жалуются на слабую головную боль. Через несколько дней у них начинаются прострелы в шее и лихорадка. Вскоре появляются признаки поражения мозга – галлюцинации, странности в поведении.

Смерть наступает через две недели с момента заражения. У пострадавшего почти нет шансов выжить, лечения от амебы не существует.

Предположи­тель­но, Naegle­ria fowleri – плод мутации. Впервые ее обнаружили в Ав­стра­лии в 60-е гг. прошлого века. С того времени она «расползлась» по другим континентам. По информации американского «Центра по контролю за распространением эпидемий», Naegleria fowleri уже погубила более 500 человек. По неизвестной причине жертвами чаще всего становятся мальчики.

До России это опасное суще­ство пока не добралось.