Арестованы «авторитет» и семь гномов

Как сообщила нашему корреспонденту помощник прокурора республики Людмила Долькина, руководил группировкой некий Мазан Мурчуев. В преступной среде Мурчуев слыл авторитетом и подбирал в сообщество в основном молодежь из города Элиста. Свою команду он так и назвал «Городское неформальное объединение молодежи» («ГНОМ»). Но эта «общественная» организация конечно же нигде не была зарегистрирована. Ее деятельность в течение пяти лет упоминалась только в оперативных сводках милиции.

Сейчас Мурчуев и семеро его подельников арестованы. В течение пяти лет на территории республики они совершали убийства, грабежи и вымогательства. Уже сейчас по характеру преступлений видно, что они отличались особой жестокостью, дисциплиной и конспирацией. Дело обещает стать громким.

Элистинским городским судом в отношении членов преступного сообщества избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие ведет отдел по расследованию особо важных дел следственного управления прокуратуры Республики Калмыкия.