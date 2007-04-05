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В Cтаврополе появилась роща имени В.В. Путина

№ 14(48) от 05.04.2007 [«Аргументы Недели », Артур ИНДЖИЕВ ]

В Cтаврополе появилась роща имени В.В. Путина

 Несколько дней назад ставропольчане, а именно жильцы дома, расположенного в районе охраняемого исторического памятника мемориал «Холодный родник», созвали собрание, на котором единогласно решили присвоить массиву Таман­ского леса - части, непосредст­венно прилегающей к микрорайону, - следующее название: «Роща имени Президента РФ В. В. Путина».

 - На этот шаг жители пошли в надежде, - говорит председатель ТСЖ Инна Бакулина, - что таким способом они сумеют спасти упомянутый лес от варварской вырубки.

 А все дело в том, что некая строительная компания под названием «Элит-строй» в настоящее время возводит в данной локации элитный десятиэтажный дом. Что интересно, ни министерство культуры, ни какие-либо другие ответственные за сие направление учреждения не санкционировали подобные действия со стороны фирмы. Более того, они даже были против столь масштабной застройки в этом заповедном месте.

 Попытки судиться были. Промышленный районный суд признал строительство незаконным и потребовал прекратить работы. Однако краевой суд отменил это решение.

  И вот почти год дело находится на рассмотрении в Верховном суде, а строители торопятся, работают все 24 часа в сутки, чтобы поставить судей и общественность перед фактом того, что дом уже построен.

 - И вот родилась идея - присвоить роще имя В. В. Путина, - рассказывают участники протестного движения. - Ведь президент - это наша последняя надежда.

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