Польский актер Ольбрыхский исполнит роль Ницше в новом российском фильме

Замечательный польский актер Даниэль Ольбрыхский не сходит с экранов не только у себя на родине, но и в России.

У Никиты Михалкова знаменитый поляк снимался в «Сибирском цирюльнике». В Варшавском театре «Na Woli» он играет «Короля Лира», который специально для него поставил Андрей Кончаловский.

Скоро на российские экраны выйдет художественный фильм Нины Шориной «Ницше в России». В этой картине пан Ольбрыхский исполняет главную роль - роль великого немецкого философа Фридриха Ницше, автора таких произведений, как «Воля к власти», «Так говорил Заратустра», «По ту сторону добра и зла» и др.

Режиссер картины Нина Шорина - член Ассоциации анимационного кино при ЮНЕСКО, призер многих международных кинофестивалей. Шорина окончила режиссерский факультет ВГИКа (мастерская документального кино Л. Кристи). С 1972 г. - режиссер студии «Союзмультфильм», работала на студии «Animac» (Франция). В 1994 г. организовала собственную студию. Призер международных кинофестивалей, с анимационными фильмами последних лет участвовала в ретроспективных показах в Великобритании, Бельгии, Испании и Японии.

Пять самых известных фильмов Даниэля Ольбрыхского: «Пепел» (1965), «Пан Володы-евский» (1969), «Потоп» (1974), «Барышни из Вилько» (1979), «Декалог» (1989). Всю жизнь актер держит один и тот же вес - 75 кг. Он по-прежнему подтянут и строен. Недавно Ольбрыхский женился в третий раз.

27 февраля с.г. Даниэлю Ольбрыхскому исполнилось 62 года. Свой день рождения знаменитый поляк встретил в России, в городе Ханты-Мансийске. Актера пригласили в жюри кинофестиваля «Дух огня». Ольбрыхского тепло поздравили с днем рождения и вручили почетный приз «За выдающиеся заслуги в мировом кинематографе».