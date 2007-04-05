//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Говорят, что...

Польский актер Ольбрыхский исполнит роль Ницше в новом российском фильме

№ 14(48) от 05.04.2007 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]

Польский актер Ольбрыхский исполнит роль Ницше в новом российском фильме

 

 

 Замечательный польский актер Даниэль Ольбрыхский не сходит с экранов не только у себя на родине, но и в России.

 У Никиты Михалкова знаменитый поляк снимался в «Сибирском цирюльнике». В Варшавском театре «Na Woli» он играет «Короля Лира», который специально для него поставил Андрей Кончаловский.

 Скоро на российские экраны выйдет художественный фильм Нины Шориной «Ницше в России». В этой картине пан Ольбрыхский исполняет главную роль - роль великого немецкого философа Фридриха Ницше, автора таких произведений, как «Воля к власти», «Так говорил Заратустра», «По ту сторону добра и зла» и др.

 Режиссер картины Нина Шорина - член Ассоциации анимационного кино при ЮНЕСКО, призер многих международных кинофестивалей. Шорина окончила режиссерский факультет ВГИКа (мастерская документального кино Л. Кристи). С 1972 г. - режиссер студии «Союзмультфильм», работала на студии «Animac» (Франция). В 1994 г. организовала собственную студию. Призер международных кинофестивалей, с анимационными фильмами последних лет участвовала в ретроспективных показах в Великобритании, Бельгии, Испании и Японии.

 Пять самых известных фильмов Даниэля Ольбрыхского: «Пепел» (1965), «Пан Володы-евский» (1969), «Потоп» (1974), «Барышни из Вилько» (1979), «Декалог» (1989). Всю жизнь актер держит один и тот же вес - 75 кг. Он по-прежнему подтянут и строен. Недавно Ольбрыхский женился в третий раз.

 27 февраля с.г. Даниэлю Ольбрыхскому исполнилось 62 года. Свой день рождения знаменитый поляк встретил в России, в городе Ханты-Мансийске. Актера пригласили в жюри кинофестиваля «Дух огня». Ольбрыхского тепло поздравили с днем рождения и вручили почетный приз «За выдающиеся заслуги в мировом кинематографе».

 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Еще 5-10 км - и боевики гораздо точнее будут стрелять по нашей базе в Сирии»

«Еще 5-10 км - и боевики гораздо точнее будут стрелять по нашей базе в Сирии»

Сирийская армия быстро продвигается к северу от города Хан-Шейхун, расположенного на юге Идлиба. Накануне военные самолеты Сирии разбомбили позиции террористов. О делах наших турецко-сирийских размышляет Семен БАГДАСАРОВ.

//В мире

В США назвали условия возвращения России в G8

В США назвали условия возвращения России в G8

Представитель Белого дома назвал условия возвращения РФ в "большую восьмёрку". По его словам, вопрос может быть поднят на обсуждение, если это будет необходимо.

//В мире

Путин решил ответить на ракетные испытания США

Путин решил ответить на ракетные испытания США

Владимир Путин в процессе совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил, что России необходимо проанализировать угрозу, исходящую от США в связи с испытаниями новых крылатых ракет.

//новости партнеров

//Политика

Песков: начался диалог об обмене задержанными лицами между Путиным и Зеленским

Песков: начался диалог об обмене задержанными лицами между Путиным и Зеленским

Пресс - секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном обмене между Украиной и Россией удерживаемыми гражданами. По его словам, начало определённым контактам между Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским положено.

//В мире

В ДНР разоблачили украинское видео «самой успешной операции ВСУ в Донбассе»

В ДНР разоблачили украинское видео «самой успешной операции ВСУ в Донбассе»

В Народной милиции ДНР разоблачили видео «самой успешной операции Вооруженных сил Украины за время войны в Донбассе». Данный ролик опубликовал накануне на своем YouTube-канале украинский волонтер Юрий Мысягин.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Во Франции назвали абсурдными заявления о возвращении РФ в G8

Во Франции назвали абсурдными заявления о возвращении РФ в G8

Глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен назвала "пародиями на холодную войну" обсуждения, которые возникли в мировом сообществ из-за возвращения России в "большую восьмёрку".

//Непознанное

«Пророчество Нострадамуса» о конце света в августе 2019 года появилось в СМИ

«Пророчество Нострадамуса» о конце света в августе 2019 года появилось в СМИ

Нострадамус предсказал конец света, который должен произойти в августе текущего года. К такому выводу пришли исследователи творчества астролога, рассказывается в заметке, опубликованной на страницах СМИ.

//Здоровье

Список способных привести к смерти лекарств обнародовала медицинский специалист

Список способных привести к смерти лекарств обнародовала медицинский специалист

Названы лекарственные препараты, которые при неправильном применении пациентом способны привести к летальному исходу. Данный вопрос раскрыла Крис Гилберт, специалист в области здравоохранения.

//Непознанное

Появился гороскоп для знаков зодиака, которые могут встретить любовь в сентябре

Появился гороскоп для знаков зодиака, которые могут встретить любовь в сентябре

Люди, рожденные под знаками Тельца, Козерога, Рака и Овна, могут встретить любовь в первом осеннем месяце. Это обещает астрологический прогноз, опубликованный в отечественном сегменте интернета.

//Новости партнеров

//Спорт

У бывшего футболиста "Спартака" и сборной России медики диагностировали рак

У бывшего футболиста "Спартака" и сборной России медики диагностировали рак

Бывший футболист "Спартака" и сборной России Василий Кульков лечится от рака. Медики диагнстировали у спортсмена плоскоклеточной рак пищевода. Бывший "спартаковец" проходит курс химиотерапии.

//Происшествия

25-килограммовую опухоль нашли у пожаловавшейся на боли москвички

25-килограммовую опухоль нашли у пожаловавшейся на боли москвички

У 59-летней жительницы Москвы, которая пожаловалась врачам на сильные боли, обнаружили 25-килограммовую опухоль. Соответствующую информацию в пятницу, 23 августа, предоставили в столичном Депздраве.

//Новости СМИ2

//В мире

Путин и Нетаньяху обсудили совместную борьбу с терроризмом

Путин и Нетаньяху обсудили совместную борьбу с терроризмом

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в рамках телефонного разговора обсудили вопросы совместной борьбы с международным терроризмом. Об этом сообщили в Кремле.

//Здоровье

Нестандартные симптомы сердечных болезней обозначили эксперты в сфере медицины

Нестандартные симптомы сердечных болезней обозначили эксперты в сфере медицины

Специалисты в области медицины обозначили нестандартные признаки болезней сердца. Об этом рассказывается в материале, который выложили некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.

//В мире

У Зеленского возмутились распределением кабинетов между депутатов без ведома

У Зеленского возмутились распределением кабинетов между депутатов без ведома

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков выразил недовольство депутатами, которые занялись дележом кабинетов без официального решения. Об этом сообщают украинские СМИ.

//Шоу-бизнес

Константин Богомолов откровенно признался, что полюбил будущую жену Ксению Собчак навсегда

Константин Богомолов откровенно признался, что полюбил будущую жену Ксению Собчак навсегда

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов в новом интервью признался, что навсегда полюбил Ксению Собчак. Недавно появились слухи о том, что знаменитости поженятся.

//Общество

Ближайшие длинные выходные у россиян будут в ноябре

Ближайшие длинные выходные у россиян будут в ноябре

Ближайшие длинные выходные у россиян будут в ноябре. День народного единства в этом году выпадает на понедельник. Для трудящихся сразу три дня подряд со второго по четвертое ноября будут нерабочими.

//В мире

"Вечно молодая" австралийская пенсионерка раскрыла секреты своей красоты и стройности

"Вечно молодая" австралийская пенсионерка раскрыла секреты своей красоты и стройности

Австралийская бабушка Лесли Максвелл раскрыла секреты своей молодости и привлекательности. Стройной и подтянутой женщине в настоящий момент 63 года, однако мало кто мог бы дать ей больше 45.

//Новости партнеров

//В мире

Три причины неспособности Зеленского остановить войну в Донбассе назвали в ДНР

Три причины неспособности Зеленского остановить войну в Донбассе назвали в ДНР

В Народном Совете ДНР озвучили три причины неспособности президента Украины Владимира Зеленского остановить вооруженный конфликт на территории Донбасса. По данному вопросу высказалась депутат Елена Шишкина.

//В мире

Велосипедист застрелил прохожего в Берлине

Велосипедист застрелил прохожего в Берлине

Днем в пятницу, 23 августа, в Берлине случилось происшествие. Согласно последней информации осведомленных источников, велосипедист выстрелил в прохожего, вследствие чего человек скончался.

//Политика

Зеленский полдня названивал западным лидерам с жалобами на Россию

Зеленский полдня названивал западным лидерам с жалобами на Россию

Зеленский полдня названивал западным лидерам с жалобами на Россию. Вторая половина четверга, 22 августа, у президента Украины ушла на обзвон лидеров других стран. Поводом для переговоров стала новость о возможном возвращении России в G7.

//В мире

Глава офиса Зеленского назвал претензии к СМИ - он не летал в Россию

Глава офиса Зеленского назвал претензии к СМИ - он не летал в Россию

Руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан пояснил суть искового заявления. Накануне стало известно о его обращении в суд. Ответчиками названы журналисты одного из украинских телеканалов, якобы, которые его оклеветали.

//Происшествия

Женщину ударили ножом на детской площадке в Москве

Женщину ударили ножом на детской площадке в Москве

В Москве на улице Софьи Ковалевской вооружённый мужчина напал на женщину на территории детской площадки. Уточняется, что злоумышленник ранил жертву ножом в шею. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

//Происшествия

В центре Москвы нашли бутылку с ртутью

В центре Москвы нашли бутылку с ртутью

В центре Москвы во время реконструкции одного из зданий рабочие обнаружили бутылку с ртутью. Отмечается, что предельно допустимая концентрация ртутных паров оказалась превышена в 10 раз.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы
2

«Еще 5-10 км - и боевики гораздо точнее будут стрелять по нашей базе в Сирии»
3

ОМОН приехал в кемеровское село из-за массовой драки с цыганами
4

Назван лучший зеркальный ответ России на развертывание запрещенных ракет США
5

Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали пример Гарри и Меган

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры