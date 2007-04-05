Великобритания сделает для России спутник-шпион

Россия впервые закупила за границей спутник-шпион. Английская компания SSTL сделает для нас космический комплекс «Канопус­-B»: тандем из двух спутников весом по 350 кг. Официально основное назначение «Канопуса» - съемка Земли и предсказание землетрясений. Систему оснастят установкой мониторинга чрезвычайных ситуаций «Вулкан» и видеокамерами россий­ского производства. Их разрешающей способности достаточно, чтобы читать с орбиты заголовки газет. Для наблюдений за природой такая «зоркость» не требуется.

Заказчик аппарата - ­ВНИИЭМ им. А. Иосифьяна. Здесь строили советские метеорологические спутники серий «Метеор» и «Ресурс». Работы над «Канопусом» ВНИИЭМ вел с 1996 года. Но за 9 лет строительства аппарата его готовность была 23%.

«Переход к маломерным аппаратам - мировая тенденция», - объясняет эксперт «Центра анализа стратегий и технологий» Андрей Ионин. Самостоятельно «Канопус» мы бы не сделали.

Однако, по словам Андрея Ионина, в покупке иностранного спутника нет ничего страшного. Англичане поставят нам платформу космического аппарата, а оборудование на нее установят российские специалисты.