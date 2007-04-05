Великобритания сделает для России
спутник-шпион
№ 14(48) от 05.04.2007 [ «Аргументы Недели » ]
Россия впервые закупила за границей спутник-шпион. Английская компания SSTL сделает для нас космический комплекс «Канопус-B»: тандем из двух спутников весом по 350 кг. Официально основное назначение «Канопуса» - съемка Земли и предсказание землетрясений. Систему оснастят установкой мониторинга чрезвычайных ситуаций «Вулкан» и видеокамерами российского производства. Их разрешающей способности достаточно, чтобы читать с орбиты заголовки газет. Для наблюдений за природой такая «зоркость» не требуется.
Заказчик аппарата - ВНИИЭМ им. А. Иосифьяна. Здесь строили советские метеорологические спутники серий «Метеор» и «Ресурс». Работы над «Канопусом» ВНИИЭМ вел с 1996 года. Но за 9 лет строительства аппарата его готовность была 23%.
«Переход к маломерным аппаратам - мировая тенденция», - объясняет эксперт «Центра анализа стратегий и технологий» Андрей Ионин. Самостоятельно «Канопус» мы бы не сделали.
Однако, по словам Андрея Ионина, в покупке иностранного спутника нет ничего страшного. Англичане поставят нам платформу космического аппарата, а оборудование на нее установят российские специалисты.
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