Составлен «черный список» шоу-звезд

Имамы Дагестана обнародовали список звезд шоу-бизнеса, которым нежелателен въезд на территорию Дагестана. От имени всех имамов и жителей Дагестана председатель Совета имамов Махачкалы вынес вердикт в отношении российских звезд шоу-бизнеса: «Дагестанцы устали от безвкусных шоу, пустых юморин и бесполых существ, наводнивших россий­скую эстраду». При этом имам подчеркнул, что Дагестан - земля давних и глубоких мусульманских традиций.

В «черный список» дагестанских имамов попали: Верка Сердючка, Борис Моисеев, Сергей Пенкин, Шура, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Сергей Зверев, Жанна Фриске, а также группы «Миннет», «ВИА-гра», «Рефлекс», «Блестящие», «Коррозия металла», «Новые русские бабки», «Гости из будущего» и другие.

После создания этого списка некоторым артистам необходимо «серьезно подумать перед тем, как включать в свой гастрольный график Махачкалу», - считает Магомед­-Расул Саадуев. Имам также отметил, что выступления и репертуар вышеупомянутых артистов являются «провокационными, а дагестанцы в основной своей массе воспринимают не как творчество, а как вызов своим ценностям».

«Последнее прежде всего относится к тем, кто воспевает «голубую луну» однополой любви», - отмечается в официальном заявлении председателя Совета имамов Махачкалы