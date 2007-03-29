В Карачаево-Черкесии попробуют жениться без калыма

Недавно на состоявшемся в курортном городе Теберде сходе жителей было сказано буквально следующее:

- Все эти обычаи, изначально несвойственные нашему народу, бьют не только по карману, но и по психологии человека. Не лучше ли эти деньги, которые уходят неизвестно куда, отдать молодой семье? Пусть и родственники, и гости вместо денег родителям приносят молодым подарки, необходимые в дальнейшей жизни, - решил общественный совет города.

Интересно, что если на заре советской власти искоренить старинные свадебные обряды в КЧР пытались с помощью законов, по которым уплата калыма за невесту каралась лишением свободы или принудительными работами до 1 года, то теперь здесь нашли идеологическое обоснование в исламе: «Не излишествуйте и не будьте расточительными» - говорится в священной для мусульман книге.