Мины-ловушки запретили

Что же подпадает под запрет? Как сообщили газете «Аргументы неделi» эксперты Министерства обороны, список негуманного, варварского оружия достаточно широк. Но в основном речь идет об определенных типах противопехотных мин и зажигательного оружия, ослепляющих лазерах.

Кроме того, негуманным может быть не столько само оружие, сколько методы его применения. Например, любая мина может стать «негуманной», если установлена, как сказано в новом законе, «чтобы убивать или наносить повреждения, когда человек прикасается или приближается к кажущемуся безвредным предмету». Это главным образом касается многочисленных мин-ловушек.

Часто они каким-либо образом соединены или ассоциируются с детскими игрушками, медицинским оборудованием, продуктами питания, предметами религиозного характера. Использовать мины-­ловушки в Российской армии президент категорически запретил. В новом законе также запрещается минировать больных, раненых или мертвых, могилы, исторические памятники, а также животных и их трупы. А ведь такие методы ведения войны нередко применялись в горячих точках.