Пенсионерам в День смеха приготовили сюрприз

С 1 апреля, как и было обещано, пенсионеры получат прибавку к пенсии. На 7, 5% повысится базовая часть трудовой пенсии. Сейчас она составляет 1035 рублей. И на 9, 5% увеличится страховая часть.

Одновременно повысятся и государственные пенсии. Среди них - социальные, военнослужащим срочной службы и их семьям, инвалидам и участникам ВОВ, вдовам и родителям погибших военнослужащих срочной службы. В среднем выплаты должны подняться на 250 рублей. Но и это не все. Через полгода, с 1 октября, ожидается еще одно повышение пенсий. При этом базовая часть вырастет до 1260 рублей. Всего в 2007 году доходы пенсионеров в среднем увеличатся на 450 рублей.