Елена Яковлева мечтает сыграть Конкордию Ландау

Личность Ландау весьма неординарна. Сталинский режим коснулся и этого щедро одаренного человека. В 1937 г. Лев Ландау вместе с друзьями выпустил листовку, в которой назвал Сталина фашистом. Но его не расстреляли, а лишь сослали в лагеря. По ходатайству известного ученого Капицы Ландау уже через год выпустили на свободу. В основу картины лягут мемуары жены академика Коры - Конкордии Терентьевны Дробанцевой. Кору ученый встретил на своей родине, в Харькове. Молодая красивая женщина работала химиком на шоколадной фабрике. В своих мемуарах Кора Ландау рассказывает о непростой жизни с гением, который руководствовался «брачным пактом о ненападении». «Дау» - так называли Ландау близкие друзья. Кора звала своего мужа несколько иначе - «Даунька».

Тридцатидвухлетний Хржановский - обладатель премии «Золотой кактус» имени Тео Ван Гога за «смелость в режиссуре» (Илья Хржанов­ский родился в семье режиссера анимационного кино Андрея Хржановского, окончил ВГИК, мастерскую Марлена Хуциева). Готовясь к съемкам «Дау», Хржановский прочел такое количество уникальных документов, что решил сделать и документальный фильм об ученых-­физиках. Документальная лента Хржановского расскажет о международной группе физиков, учеников Нильса Бора, куда входили и Лев Ландау, и создатель водородной бомбы Эдвард Теллер. Исполнитель роли Ландау еще не утвержден. Между тем о своем желании сыграть великого физика уже заявил известный актер Даниил Спиваковский. Актриса Елена Яковлева, недавно прочитавшая мемуары жены Ландау, загорелась сыграть Конкордию Дробанцеву.

Бюджет картины составляет 3, 5 млн. долларов. Съемки пройдут в Харькове, Москве, Санкт-Петербурге, Лондоне и Копенгагене.