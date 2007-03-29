По самарским улицам ползает двухметровый удав

В Самаре ищут двухметрового тигрового питона, который сбежал из квартиры хозяина. Филипп Ефанов завел рептилию 3 года назад. Любимчик хозяина по кличке Лаки Федор спокойно жил в аквариуме на кухне. Но 21 марта, вернувшись с работы, мужчина обнаружил погром на своей кухне: аквариум был пуст, форточка открыта, а Лаки Федора нигде не было. Филипп сразу же известил о происшествии спасательную службу. Как сообщили в УВД Самары, сигнал об исчезновении змеи поступил в 23:30 по местному времени. На место происшествия выехала милиция, но питона так и не нашли. Хозяин сам пытался найти своего любимца, но ни у соседей, ни во дворе беглеца не обнаружил. По словам молодого человека, питон мог сбежать через форточку либо нырнуть в унитаз.

Вероятнее всего, Лаки Федор почувствовал весну и отправился на поиски самки. Для людей питон никакой угрозы не представляет: рептилия, которая питается раз в месяц, только неделю назад по­обедала кроликом. К тому же, по словам хозяина, Федор был очень спокойным и даже участвовал в шоу - с ним танцевали девушки. Опасность прежде всего угрожает самому питону, ведь этот вид змей может выжить только при температуре не ниже 20 градусов Цельсия.