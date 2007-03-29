Русский «малыш Эдик» угодил в Книгу рекордов Гиннесса

Размеры девайса составляют 8х15х40 мм. «Малыш Эдик» прямиком угодил в Книгу рекордов Гиннесса. Крошечная машинка не является сувениром - это самый настоящий профессиональный цифровой диктофон. Объем его памяти составляет 8 ГБ, что позволяет записывать до 1200 часов музыки; элементы питания обеспечивают устройству непрерывную работу в режиме записи до 300 часов, при этом акустическая чувствительность прибора - до 9 м. Разнообразие функций может порадовать даже «агента 007». Диктофон имеет встроенный интерфейс с высокой скоростью обмена, вмонтированные часы, а также календарь и защиту доступа паролем. Новое записывающее устройство отличается малым потреблением энергии. Миниатюрная модель разработана предприятием, которое три года назад уже заявляло о самой маленькой модели диктофона. Но рекорд побит: вес прежней модели был 8 г. Зеленоградские изобретатели толкают научную мысль дальше: в стадии разработки находится диктофон «Edic­mini B7». Говорят, эта кроха будет еще легче своих братишек.