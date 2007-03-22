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В Кирове озаботились кровью

№ 12(46) от 22.03.2007 [ «Аргументы Недели » ]

В Кирове озаботились кровью

 В Кирове в скором времени построят завод по производству препаратов на основе плазмы крови. Министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов заявил, что он станет крупнейшим заводом в Европе по производству дефицитных сегодня альбумина, различных иммуноглобулинов и других препаратов. Завод также должен решить проблему, связанную с вирусной безопасностью крови, которая существует во всем мире.

 Потребность в таких препаратах очень высока. По самым скромным подсчетам, более 30 000 россиян нуждаются в препаратах на основе плазмы крови. Только больных гемофилией насчитывается 6152 человека, 5000 из них дети. Статистика больных царской болезнью, так еще называют гемофилию, практически не меняется. Это означает, что большинство из них не доживают до 32 лет. Месячный курс лечения одного больного гемофилией обходится от 68 000 до 160 000 рублей. Сейчас больные гемофилией пользуются исключительно импортными препаратами, поскольку в России они не производятся. Но благодаря новому заводу стоимость лечения таких больных должна значительно снизиться, а продолжительность жизни увеличиться.

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