Минин и Пожарский воскресли под белорусскими Смолевичами

Известный российский режиссер Владимир Хотиненко работает над фильмом «1612», повествующем о Смутном времени, неоднозначном и малоизученном периоде в истории России, которое пришлось на конец XVI - начало XVII века.

Фильм повествует об исторических событиях, когда народное ополчение под командованием купца Минина и князя Пожарского изгнало из Кремля польских интервентов. После их изгнания зародилась в России династия Романовых.

Это второе обращение российских кинематографистов к масштабной исторической теме: в 1939 г. на экраны страны вышел первый фильм о Смуте. Его снял прославленный режиссер Всеволод Пудовкин. Картина так и называлась - «Минин и Пожарский».

Съемки начались летом 2006 г. в Петербурге, потом съемочная группа приехала в Минск, далее в маршруте значились Москва и столица Чехии - Прага. Натурные съемки прошли в лесах и полях под белорусскими Смолевичами. За два месяца были возведены декорации: храмы, терема и огромная крепостная стена.

Владимир Хотиненко очень мечтал позвать на роль князя Пожарского актера Влада Галкина. Но Галкин на картине «Диверсанты» повредил ногу и попал в больницу. Роль «ушла» к Михаилу Пореченкову. Купца Минина играет Андрей Федорцов. Марату Башарову досталась роль воеводы Новолока. Александр Балуев сыграет разбойника Осину, а Даниил Спиваковский войдет в роль рубахи­-парня Степки.

Закончить работу над фильмом «1612» Хотиненко планирует к осени 2007 г.