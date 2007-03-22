Тигры вышли из тайги

Все чаще «повелителей тайги» встречают вблизи человеческого жилья. Учитывая, что взрослый тигр намного крупнее знаменитого «царя зверей», африканского льва, робость дальневосточников вполне объяснима.

Народная молва объясняет сей феномен увеличения популяции запретом на добычу, который действует с середины прошлого века. Демографический взрыв, вызванный тепличными условиями (кроме человека у тигра нет естественных врагов), провоцирует массовый исход хищника из леса. Действительно, звериные следы все чаще можно встретить не только на отдаленных заимках, но и вблизи оживленных трасс. Участились случаи, когда столкновение с автомобилем даже становится причиной гибели тигров.